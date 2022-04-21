Proclamas - 21/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIANS DELTOM DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Espírito Santo, nº 70, Del Porto, Cariacica-ES e LAÍS ALMEIDA MAFORTE, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Espírito Santo, nº 70, Del Porto, Cariacica-ES. 14304 2.: KLEBSON HENRIQUE STEIN SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antonio Coutinho, nº 12, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES e KAROLINY DOS PASSOS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motogirl, residente na Rua Antonio Coutinho, nº 12, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14366 3.: CLEITON GOMES, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 27, Graúna, Cariacica-ES e CRISLANE LIMA ROSA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 27, Graúna, Cariacica-ES. 14375 4.: DIHONATAS COSTA PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Jorge, S/nº, Vila Progresso, Cariacica-ES e ROSIANE DA VITÓRIA BUEQUER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua União, nº 262, Operario, Cariacica-ES. 14416 5.: ELISEU REIS LIMA, natural de Vera Cruz-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Santa Terezinha, Snº, Qd 14, LT 08, Itacibá, Cariacica-ES e DINEIA GOMES CASSIANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Santa Terezinha, Snº, Qd 14, LT 08, Itacibá, Cariacica-ES. 14419 6.: JOÃO VITOR PETZOLD MOREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Fotografo, residente na Rua Africa, 14, Nova Brasilia, Cariacica-ES e JÉSSICA DE SOUZA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Africa, 14, Nova Brasilia, Cariacica-ES. 14426 7.: EDVALDO LIMA SILVA, natural de Itapé-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na rua Iapim, s/nº, Cariacica-ES e SIMONE LOPES CARVALHO, natural de Jequié-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na rua Iapim, s/nº, Cariacica-ES. 14429 8.: PATRICK GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua da Assembléia, nº 94, Cariacica-ES e JHOYCE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Assembléia, nº 94, Cariacica-ES. 14458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO NUNES VIANA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de industria, residente na Rua Dezenove, nº 06, Cariacica-ES e UZINÉA SANTOS NASCIMENTO, natural de Senhor do Bonfim-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), Arrematadeira, residente na Rua Dezenove, nº 06, Cariacica-ES. 28777 2.: DIEGO ALCANTARA MAURICIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Dezesseis, nº 05, Cariacica-ES e DANIELE TAMANINI TOMAZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), micro emprendedora, residente na Rua Dezesseis, nº 05, Cariacica-ES. 28778 3.: JEAN MARTINS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), diretor financeiro, residente na Rua Doralice de Abreu, nº 02, Cariacica-ES e THAÍS CAPATO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial civil, residente na Rua Francelina Corrêa de Jesus, nº 65, Ap 1503A, Ed. Bella Augusta, Cariacica-ES. 28779 4.: FABIANO RIBEIRO PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de tesoura mecanica, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 10, Cariacica-ES e SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 10, Cariacica-ES. 28780 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA SANTANA, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), panificador, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, Nº218, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e THAÍS REIS ANDRÉ, natural de Rio de Janeiro-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Alcindo Guanabara, nº 170, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19915 2.: EDUARDO BORLINI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Gerente Financeiro, residente na Rua João Antonio Afonso, 99, Cond Vila Park, Bl 11, Apt 303, Vila Velha-ES e DÉBORAH ROSA ALCURE DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Luciano das Neves, 358, Apartamento 302, Bloco A, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 19916 3.: CARLOS HENRIQUE TAVARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Portuário, residente na Rua Vinte e Seis, 138, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KARINY REIS DE SOUZA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Tecnica segurança trabalho, residente na Rua Vinte e Seis, 138, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES. 19917 4.: SIDNEY GONÇALO ROMÃO, natural de Nilópolis-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), cuidador social, residente na Rua Jupter, 86, Vista da Penha, Vila Velha-ES e CRISTINA LOPES QUEIROZ, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jupter, N° 86, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO SEPULCHRO CANAL, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 124, Viana-ES e POLIANE SIPRIANO FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Técnico de laboratório, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 23, quadra 06, Viana-ES. 07627 2.: ANDRE JUNIOR GERALDINA DE MELO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), funileiro, residente na Rua Caparaó, nº , Viana-ES e RAYANNE ANDRADE FERREIRA DA CRUZ, natural de São Gonçalo-RJ, com 29 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Caparaó, s/nº , Viana-ES. 07631 3.: JOSIÊ BATISTA DA SILVA DIVINO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, s/nº, Viana-ES e JOYCE GREGÓRIO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, s/nº, Viana-ES. 07633 4.: FABIANO PORFIRIO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 02, Viana-ES e ANA LUCIA GONÇALVES, natural de Viana-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 02, Viana-ES. 07636 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCENI ALMEIDA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Vila Amália, nº 14, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LEONTINA DA CONCEIÇÃO NORATO, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Vila Amália, nº 14, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05076 2.: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Armado, residente na Rua Thomás Thompson, nº 16, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOANA NORITA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Thomás Thompson, nº 16, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ALTOÉ MARINATO, natural de Jaguaré-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Dante Michelini, Vitória-ES e ARIANE APARECIDA BORGES PIMENTEL, natural de Domingos Martins-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Dante Michelini, Vitória-ES. 25362 2.: JOÃO VICTOR FERNANDES BEZERRA, natural de São Luís-MA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, nº 111, Condominio do Edificio Ilha das Conchas, apt 105, Vitória-ES e PAULA ALVES MEDEIROS HUDSON, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ari Ribeiro, 54, Aimorés-MG. 25363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SILVA SOARES, natural de VILA VELHA-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA JUSCELINO KUBTSCHEK Nº 95, Vila Velha-ES e BRUNA ALVES FONTOURA, natural de MANHUAÇU-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), AUTONOMO, residente na RUA JUSCELINO KUBTSCHEK Nº 95, Vila Velha-ES. 09351 2.: GIORNÉ DE JESUS SANTOS JUNIOR, natural de Itabela-BA, com 27 anos de idade, Divorciado(a), autônoma, residente na Rua Elis Regina, nº 73, Vila Velha-ES e IRIS REIS BAPTISTA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Elis Regina, nº 73, Vila Velha-ES. 09352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO JOAQUIM DA SILVA, natural de Canapi-AL, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, número 481, Iúna-ES e MARIA JOSÉ DE ANDRADE, natural de Irupi-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, número 481, Iúna-ES. 09037 2.: WAGNER DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Alfredo Tobias da Silva, sem número, , Iúna-ES e ROGÉRIA DIAS CARDOSO PEREIRA, natural de Lajinha-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alfredo Tobias da Silva, sem número, , Iúna-ES. 09038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na CRG Área Rural, João Neiva-ES e SILENE MAZOLINI, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na CRC Área Rural, João Neiva-ES. 03167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 20 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SOARES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 60, Itapemirim-ES e JAMAIA SINFRONIO BERTO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Projetada, nº 60, Itapemirim-ES. 14317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALBERTT ALVES SOUTO, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Rio Grande, nº 111, Serra-ES e JESSICA MEDEIROS LACERDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Rio Grande, nº 111, Serra-ES. 11675 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR HUGO CERQUEIRA ALVES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de redes, residente na Travessa Daniel Abreu Machado, nº 56, Vitória-ES e ELIANA RIGO THOMPSON, natural de Pedro Canário-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), inspetora de segurança, residente na Travessa Daniel Abreu Machado, nº 56, Vitória-ES. 25446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial