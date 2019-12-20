Arquivos & Anexos
Proclamas - 20/12/2019
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO PEREIRA DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 03, nº 96, Santo Antonio, -ES e LUCIANA DA SILVA VIANA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua 03, nº 96, Santo Antonio, Cariacica-ES. 12558 2.: FABIO JÚNIOR DO NASCIMENTO, natural de Caratinga-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua São Sebastião, nº 17, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e WELIVÂNIA HENRIQUE MOTA, natural de Brejo Santo-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Sebastião, nº 17, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12560 3.: MAYCON RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 52, Campo Verde, Cariacica-ES e ALICE MENDONÇA SUBTIL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora de educação fisica, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 52, Campo Verde, Cariacica-ES. 12581 4.: FERNANDO JOSÉ DE MORAES JUNIOR, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua 102, nº 217, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e KAROLINE MARQUES CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 49, nº 36, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12587 5.: JOSIAS FRANCISCO DE JESUS, natural de Viana-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Piauí, S/nº, Parque Nacional, Cariacica-ES e MARIA APAREICDA DOS REIS, natural de Muriaé-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 09, Campo Verde, Cariacica-ES. 12592 6.: PAULO VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO, natural de Porto Nacional-TO, com 28 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Azulão, nº 290, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e IANDRA CHAVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Azulão, nº 290, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12624 7.: DIOGO GOMES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavador de carros, residente na Rua Bela Vista, nº 23, Grauna, Cariacica-ES e SABRINA SARA DOS SANTOS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Bela Vista, nº 23, Grauna, Cariacica-ES. 12628 8.: MIRALDO TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Celso Pereira, S/nº, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e JÉSSICA VIEIRA GUEDES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Celso Pereira, S/nº, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12636 9.: AGNALDO PERICO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro polivante, residente na Rua R, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e MARINALDA DE ALMEIDA, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua R, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 12643 10.: LEANDRO DE MELO CORREIA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Boa Vista 1, S/n, Flexal II, Cariacica-ES e DANÚBIA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Vista 1, S/n, Flexal II, Cariacica-ES. 12646 11.: CARLOS HENRIQUE DE JESUS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Adolpho Coutinho, S/n, Ibiapaba, Cariacica-ES e MARCIA DA PENHA MADEIRA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Adolpho Coutinho, S/n, Ibiapaba, Cariacica-ES. 12647 12.: MARCELO PORTO DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente de serviço, residente na Rua João Manoel Scarpino, nº 38, Nova Brasília, Cariacica-ES e JULIANA MOTA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estagiária engenharia civil, residente na Rua João Manoel Scarpino, nº 38, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12648 13.: RAFAEL PARANHOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua das Imbuias, nº 46, Santo Antonio, Cariacica-ES e LUANA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Imbuias, nº 46, Santo Antonio, Cariacica-ES. 12650 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CANTÃO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Av Antonio Dias, 121, Nova Carapina II, Serra-ES e DANIELE DOS SANTOS SANTANA, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Acerola, 28, Cidade Pomar, Serra-ES. 09835 2.: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua do Agapanto, 102, Cascata, Serra-ES e POLLYANE GRACINO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Psicologa, residente na Rua Agapanto, 102, Cascata, Serra-ES. 09836 3.: FERNANDO COELHO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Altair Siqueira Costa, nº 122, São Judas Tadeu, Serra-ES e LAIS ESTER DA COSTA FRAGA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua Muniz Freire, nº 246, Vista da Serra I, Serra-ES. 09837 4.: JEFFERSON BINDA BALZANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bougainville, nº 33, Serra Dourada II, Serra-ES e VANDERLEIA COSTA DE ALMEIDA, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Bougainville, nº 33, Serra Dourada II, Serra-ES. 09838 5.: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Quatro, 26, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), comerciaria, residente na Rua Quatro, 26, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON ANTONIO DA COSTA, natural de Barra de S. Francisco-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Gaivota, 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JUSCYRLEI SANTOS CUNHA, natural de Pedro Canário-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Gaivota, 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29506 2.: REINALDO DIAS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Paulo, nº 27 , Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARGARETH FERREIRA GUILHERME PINTO, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Paulo, nº 27 , Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29514 3.: BRUNO SOARES DA SILVA VIEIRA, natural de Maceio-AL, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Jatobá, S/N, Colina de Larnjeiras , Carapina, Serra-ES e ISLARA GUIMARÃES DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua Jatobá, S/N, Colina de Larnjeiras , Carapina, Serra-ES. 29515 4.: MÁRIO SÉRGIO LEITE MARIANI, natural de Macaé-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 975, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MAYARA TULLI NETTO, natural de Volta Redonda-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 975, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDEL DE SOUZA QUEIROZ, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, Nº4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DA COSTA BELESA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), instrumentadora cirurgica, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728291 2.: ANA PAULA DA SILVA, natural de Jundiaí-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Orestes Barbosa, nº 78, Aribiri, Vila Velha-ES e ALINE STEIN, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Avenida Epitacio Pessoa, nº 58, Jaburuna, Vila Velha-ES. 232728292 3.: JOSÉ MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), servidor publico militar, residente na Rua Cristo Rei, 63, Santa Inês, Vila Velha-ES e SUELY MENEZES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cristo Rei, 63, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728293 4.: VICENTE DE PAULA SILVA, natural de Alvarenga-MG, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Campo Verde, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA AFONSO, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Campo Verde, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DI GIOVANNI COSTANZO, natural de Ilha Solteira-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES e RENATA MUSSO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), terapeuta, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23501 2.: MURILO FREITAS GARCIA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de administração, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 285, Mata da Praia, Vitória-ES e RAQUEL CARLOS SILVA, natural de São José do Calçado-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de administração, residente na Rua César Calmon, nº 112, Antônio Honório, Vitória-ES. 23504 3.: GIOVANE MARQUES GARCIA, natural de Sete Lagoas-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), paisagista, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 421, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSA MARIA SASSI, natural de Casa Branca-SP, com 63 anos de idade, solteiro(a), fncionária pública federal, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 421, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS BORLINI MOROZEWSKY, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Jose Custodio Ferreira, nº 69, Campagnaro, Ibiraçu-ES e JASYKELI VERGNA MARTINS, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Jose Custodio Ferreira, nº 69, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00787 2.: UEIDEIS ROQUE DA SILVA, natural de Sobrália-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Iolanda Sagrillo Barbarioli, 41, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e VANIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Iolanda Sagrillo Barbarioli, 41, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de dezembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RISHARDSON MARTINS DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), financiário, residente na Rodovia do Sol, nº 50, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FRANCIELE BATISTA MOREIRA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de secretaria, residente na Rodovia do Sol, nº 50, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18056 2.: FELIPE JACOB SCHULTZ, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Doutor Alvaro Alvim, 53, Soteco, Vila Velha-ES e ALINE ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Maranguape, 233, Glória, Vila Velha-ES. 18058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEUS VIEIRA DE LIRA JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), açogueiro, residente na Rua 9 de Agosto, nº 708, Grande Vitória, Vitória-ES e MICHELLE DE OLIVEIRA FELIX, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua 9 de Agosto, nº 708, Grande Vitória, Vitória-ES. 16909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS, natural de Murici-AL, com 34 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Ilha Grande, N° 10, Eldorado, Viana-ES e MARIA IVONEIDE DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ilha Grande, N° 10, Eldorado, Viana-ES. 06788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Notas de Acioli Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIKO BISSI MARIM, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico Agrícola, residente na Rua Felipe Raizer, N° 06, Acioli, João Neiva-ES e BEATRIZ HOGENIO TESCHIO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Felipe Raizer, N° 06, Acioli, João Neiva-ES. 00096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de dezembro de 2019 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUVENAL OLIVEIRA DA COSTA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Borracheiro, residente na Rua da Figueira, S/nº, Antutiba, Alegre-ES e JANAINA BRAGANÇA PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), prendas do lar, residente na Rua da Figueira, S/nº, Antutiba, Alegre-ES. 03362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 19 de dezembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil