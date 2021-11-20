Proclamas - 20/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO RAMOS MANHÃES, natural de São Gonçalo-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Governador Valadares, nº 304, Ipiranga, Guarapari-ES e MARTA LIMA FERREIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Governador Valadares, nº 304, Ipiranga, Guarapari-ES. 12612 2.: CAIO MARQUES BRANDOLINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Paris, nº 49, Praia do Morro, Guarapari-ES e LAYLA KNAAK MELO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Paris, nº 49, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12613 3.: JACKSON FERREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua B Três, s/n , Portal de Guarapari, Guarapari-ES e SAMARA ALMEIDA DE SOUSA, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), operador de caixa, residente na Rua B Três, s/n , Portal de Guarapari, Guarapari-ES. 12614 4.: JOSÉ WILLIS BRANDÃO ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Aristides Caramuru, nº 199, Muquiçaba, Guarapari-ES e MONIQUE FANTE RIBEIRO, natural de Petrópolis-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Aristides Caramuru, nº 199, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12615 5.: EDUARDO LEAL DA CRUZ DIAS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 121, Bela Vista, Guarapari-ES e IZABELLY MARTINS SIQUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 121, Bela Vista, Guarapari-ES. 12616 6.: MEL GIBSON DIAS PIRES, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Trindade, nº 70, Coroado, Guarapari-ES e PAULA CARVALHO BEZERRA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Trindade, nº 70, Coroado, Guarapari-ES. 12617 7.: JOSÉ AUGUSTO LIBRELATO, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 27, Centro, Guarapari-ES e MARIA AMELIA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 27, Centro, Guarapari-ES. 12618 8.: ALISSON PAULO MORESCHI, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua L, nº 17, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ANA CLARA DOS SANTOS VIANA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua L, nº 17, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12619 9.: ISRAEL CORRÊA, natural de Anchieta-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Area Rural, Maxina, S/N, São José, Guarapari-ES e ADALGIZA PEREIRA RANGEL, natural de Iconha-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Area Rural, Maxina, S/N, São José, Guarapari-ES. 12620 10.: NIVANDERSON LUIZ CAMPOS PARREIRAS, natural de Cataguases-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), reparador automo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 21, São Gabriel, Guarapari-ES e RUBIA EVARISTO RAMALHETE, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Belo Horizonte, nº 21, São Gabriel, Guarapari-ES. 12621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 19 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSÓRIO DIAS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Bem-te-vi, nº 11, Serra Dourada I, Serra-ES e NOEMIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av. Muriaé, 938, Nova Carapina II,, Serra-ES. 11303 2.: LEANDRO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, Solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Baraúna, nº 02, Centro da Serra, Serra-ES e SANDRA MARIA ALVES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Baraúna, nº 02, Centro da Serra, Serra-ES. 11329 3.: MATHEUS VASCONCELOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Arnaldo Ferreira Castelo, nº 18, Santo Antônio, Serra-ES e JAQUELINE TEIXEIRA CLEMS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Arnaldo Ferreira Castelo, nº 18, Santo Antônio, Serra-ES. 11341 4.: VALDENI DA CRUZ LIMA, natural de Prado-BA, com 56 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Baixo Guandu, nº 111, Vista da Serra I, Serra-ES e MÔNICA DOS SANTOS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Baixo Guandu, nº 111, Vista da Serra I, Serra-ES. 11343 5.: PAULO ROBERTO DE FREITAS, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedot, residente na Rua Miguel José, nº 10 B, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SARA DA SILVA CORRÊA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11354 6.: SILMAR AQUINO BARREIROS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maranta, nº 5, Serra Dourada II, Serra-ES e MAÍSA ROSA AMARO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Marata, nº 5, Serra Dourada II, Serra-ES. 11362 7.: DIEGO SOUZA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Av. Jones dos Santos Neves, 66, Centro, Serra-ES e ÉRIKA PIRES LIMA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Av. Jones dos Santos Neves, 66, Centro, Serra-ES. 11364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER SIMÕES JOSÉ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), montador de móveis, residente na Rua Aveiros, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES e ADRIANA GOMES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Aveiros, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES. 28381 2.: JOSÉ EMILIO NALESSO, natural de Castelo-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Hugo Viola, nº 76, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS COVRE, natural de Serra-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), pedagoga, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 34, Campo Grande, Cariacica-ES. 28382 3.: PIETRO DOS SANTOS LIMA, natural de Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua X, nº 25, Campo Belo, Cariacica-ES e JULIANA DE JESUS CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua X, nº 25, Campo Belo, Cariacica-ES. 28386 4.: GIULIANO DOS SANTOS REBULI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Castelo Branco, nº 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES e SAMIRA RODRIGUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Olinda, nº 24, Itapemirim, Cariacica-ES. 28394 5.: MARCELO MONTOVANELLI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Serralheiro, residente na Rua da Independência, nº 466, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA DA SILVA, natural de Viana-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), gerente de lavanderia, residente na Rua da Independência, nº 466, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉLIO BATISTA DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Magonolia, S/N, Nova Esperança, Linhares-ES, Linhares-ES e ANDRÉIA NASCIMENTO ROSA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Magonolia, S/N, Nova Esperança, Linhares-ES, Linhares-ES. 11483 2.: CRYSTIAN DE LUCAS RIBEIRO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Sapucaia, nº 379, Movelar, Linhares-ES e MARIA BEATRIZ MELO HENRIQUE DA SILVA, natural de Xexéu-PE, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua do Jacarandá, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11484 3.: MAYCON ANTONIO MACHADO DE ABREU, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenador, residente na Rua Joana D'Arc, nº 133, Qd 512/22, Interlagos, Linhares-ES e RAIANE JANOARIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Vitoria, nº 818, Centro, Linhares-ES. 11485 4.: MARCIO DE CASTRO DORTIS, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua José Joaquim dos Santos, S/n, Bebedouro, Linhares-ES e RAFAELA FOLHARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Parajú, nº 150, Movelar, Linhares-ES. 11486 5.: ELISIO PEREIRA MONTEIRO, natural de Ipatinga-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Darcy Bonn, nº 156, Qd 87/21, Planalto, Linhares-ES e GLACI DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Darcy Bonn, nº 156, Qd 87/21, Planalto, Linhares-ES. 11487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIZAEL SOUZA DE MEDEIROS, natural de Lajedão-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro autônomo, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES e DAIANA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Nova Viçosa-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25017 2.: DÔGLAS HUBNER, natural de Mutum-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 65, Jabour, Vitória-ES e LAUDICEIA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 65, Jabour, Vitória-ES. 25019 3.: SÉRGIO SAGRILO MÔRO, natural de Ibiraçu-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Mata da Praia, Vitória-ES e FERNANDA ALVES COUTINHO, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Mata da Praia, Vitória-ES. 25021 4.: ALAN CARLOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de bordo, residente na Rua São Pedro, Praia de Carapebus, Serra-ES e JÉSSICA CRISTINA DE LIMA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de contratos, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25022 5.: BRAZ GABRIELI, natural de Espirito Santo-ES, com 82 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, República, Vitória-ES e DILMA MARTINS DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 75 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, República, Vitória-ES. 25023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCIS BARRETO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Chapot Presvot, nº 700, Praia do Canto, Vitória-ES e CAROLINA EVANGELISTA QUEIROZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estilista, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25159 2.: FELIPE GOMES GOBBO VERZOLA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, nº 165, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARINA MOL SENA ANDRADE, natural de Ponte Nova-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, nº 165, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25160 3.: BRUNO MACHADO SCOPEL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua do Vintém, nº 101, Apto. 104, Centro, Vitória-ES e FABIANA OLIVEIRA BISSOLI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua do Vintém, nº 101, Apto. 104, Centro, Vitória-ES. 25161 4.: ERICK FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação industrial, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2601, Aptº 201, Bento Ferreira, Vitória-ES e GABRYELA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2601, Aptº 201, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARINALDO JOAQUIM VOLKERS, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 807, Bairro Tucum, Cariacica-ES e MARIA CLAUDIA PEREIRA BRAZ, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), Autônoma, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 807, Bairro Tucum, Cariacica-ES. 14139 2.: THIAGO DE FREITAS COSTA, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Principal, nº 112, Nova Canaã, Cariacica-ES e PÂMELLA CRISTINA AMBRÓSIO BUECK, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, nº 112, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14144 3.: SEVERINO PEDRO DE LIMA, natural de Timbaúba-PE, com 74 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua A, nº 84, Prolar, Cariacica-ES e MARIA EDINEIA DAS NEVES, natural de João Neiva-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua A, nº 84, Prolar, Cariacica-ES. 14145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DE CARVALHO MARTINS, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Itacibá, nº 135, Apartamento 803, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINE ANDRÉ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 484, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19455 2.: MARCOS ANDRÉ RIBEIRO SAID, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cientista da computação, residente na Rua Lúcio Bacelar, N° 524, Cobertura 03, Edificio Ilha da Sereia, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FRANCIÉLY MEIRA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lúcio Bacelar, N° 524, Cobertura 03, Edificio Ilha da Seria, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19456 3.: RENATO LUIZ MAGNAGO SCHIFFLER, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Itapemirim, nº 195, Apartamento 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FABIANA DE LUCENA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Itapemirim, nº 195, Apartamento 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19457 4.: BRUNO MARGON GALINA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Engenheiro Civil residente na Rua Mestre Gomes, nº 566, Ap 301, Glória, Vila Velha-ES e THAYS CRISTINI CARAMURU SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, natural de Vitoria-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 460, Itapuã, Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR PIUMBINI, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor ambiental, residente na Rua Luiz Villar N° 205, Apt 3, N° 205 Apt 301, Centro, Alfredo Chaves-ES e LOUISE LANGA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bom Jesus, N° 51, Itaoca Praia, Itapemirim-ES. 01571 2.: JOSUÉ ALVES DA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua São José, S/n, Boias Itaoca, Itapemirim-ES e DÉBORA ÉLLEN DA SILVA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gladstone Fernandes Coelho, nº 10, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO EUSTÁQUIO MOREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Maria Moro,150, Cohab, Ibiraçu-ES e ILMA FRAGA, natural de Fundão-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Maria Moro,150, Cohab, Ibiraçu-ES. 00947 2.: EDUARDO FERREIRA LEITE, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Hilário Furieri, nº 100, Centro, Ibiraçu-ES e LUCIANA FERRETTI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Hilário Furieri, nº 100, Centro, Ibiraçu-ES. 00948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ DA SILVA, natural de Campos-RJ, com 57 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 268, Santo Antônio, Vitória-ES e IVONETE PEREIRA DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Monte das Oliveiras, 30, Ilha das Caeiras, Vitória-ES. 17608 2.: JOILSON SANTANA SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Anibal Júnior, nº 39, Santo André, Vitória-ES e ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES, natural de Porto Velho-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Anibal Júnior, nº 39, Santo André, Vitória-ES. 17609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL NASCIMENTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Espírito Santo, nº 06, Central de Carapina, Serra-ES e ALINE SOUZA TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Espírito Santo, nº 06, Central de Carapina, Serra-ES. 32690 2.: RAFAEL GOMES PIRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico em redes, residente na Rua Flamboyant, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES e PAMELA DIAS DE OLIVEIRA MOURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Maranhão, nº 208, Estância Monazítica, Serra-ES. 32692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GASPARONI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 04, Vila Bethânia, Viana-ES e INGRIDY FELIPE D'AJUDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 04, Vila Bethânia, Viana-ES. 07480 2.: MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista de ônibus, residente na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, nº 15, Caxias do Sul, Viana-ES e CARINE DE SOUZA NERES, natural de Santo André-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua das Palmas, nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES. 07484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABÍO VIDIGAL PEREIRA, natural de Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de mecânico, residente na Rua Adalto Ferreira da Mota, N° 81, Centro, Conceição do Castelo-ES e LETÍCIA TEDESCO MENÁRIO, natural de Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Faxineira, residente na Rua das Açucenas, N° 207, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 19 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES, natural de Piúma-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Alexandrino Garcia, nº 306, Itaipava, Itapemirim-ES e NAYARA SALES MOREIRA DE CASTRO, natural de Itaperuna-RJ, com 32 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Alexandrino Garcia, nº 306, Itaipava, Itapemirim-ES. 14203 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAC PEREIRA DE MIRANDA, natural de Mucuri-BA, com 39 anos de idade, Divorciado(a), ELETRICISTA, residente na Avenida Califórnia, nº 05, Barramares, Vila Velha-ES e MIRIAN DE AMORIM FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), VENDEDORA, residente na Avenida Califórnia, nº 05, Barramares, Vila Velha-ES. 09153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SOARES LIMA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), escrevente autorizado, residente na Rua Alcino Ribeiro da Silva, Número 85, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES e FLÁVIA MANHONE MIRANDA, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Galaor Rios, Número 233, Bairro Centro, Iúna-ES, Iúna-ES. 08960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADENILSON SOARES FLORES, natural de Laranja da Terra-ES, com 29 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Rua Quinze de Dezembro, nº. 89, São Jorge, Brejetuba-ES e RAYANE RANGEL DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Oliveira, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES - 001050. 2.: ERIONES LEITE LOURENÇO FILHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro, auxiliar de obras, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego do Oliveira, s/n, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e SAMARA BALBINO DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua José de Souza Moreira, s/n, São Jorge, Brejetuba-ES – 001051. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: BRUNO MARGON GALINA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Engenheiro Civil residente na Rua Mestre Gomes, nº 566, Ap 301, Glória, Vila Velha-ES e THAYS CRISTINI CARAMURU SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, natural de Vitoria-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 460, Itapuã, Vila Velha-ES.. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 19 de novembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino