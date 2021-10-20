Publicidade Legal

Proclamas - 20/10/2021

20 out 2021 às 01:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 01:00

20-10-21 - PROCLAMAS.pdf

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEDSON DE ASSIS NEVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 243, de Fátima, Serra-ES e THAIS BISPO DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 243, de Fátima, Serra-ES. 32169 2.: RENALDO ARAÚJO SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LUÍZA CUPERTINO DE CASTRO DE LIMA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente de RH, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32171 3.: ANTONIO MARCOS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Onze, nº 13, Maringá, Serra-ES e FRANCIELLE SCHLICHTING JOAQUIM, natural de Lages-SC, com 40 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32186 4.: CLEITON DE OLIVEIRA REIS, natural de Ibatiba-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Avenida Bengala, Quadra 27, Casa 06, Setor Asia, Cidade Continental, Serra-ES e ROSILENE MARIA FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Bengala, Quadra 27, Casa 06, Setor Asia, Cidade Continental, Serra-ES. 32435 5.: JOSINEY CAMPOS DA SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Paulo, nº 14, Planície da Serra, Serra-ES e PAULA HORRAYNE TAGARRO TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Paulo, nº 14, Planície da Serra, Serra-ES. 32436 6.: GILCIMAR SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), instalador, residente na Rua das Garças, nº 27, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e CRISTIANE DE SOUZA FONSECA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Garças, nº 27, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32437 7.: OCTAVIO RIBEIRO LEITE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, S/n, Pitanga, Serra-ES e CINTIA OLIVEIRA NOVELLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, s/n, Pitanga, Serra-ES. 32438 8.: AGNALDO LOUREIRO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MÔNICA DOS SANTOS PEIXOTO, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de apoio a gestão, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32440 9.: CASSIO JORDAN ALMEIDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua das Araras, nº 719, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e LAIS MIRANDA MARBACK, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), encarregado de elétrica, residente na Rua Itaporã, nº 50, Barcelona, Serra-ES. 32441 10.: RAPHAEL CARLOS SALDANHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), resinador, residente na Rua Ademar Gaspar de Oliveira, nº 344, Taquaras I, Serra-ES e LUCIANA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Ademar Gaspar de Oliveira, nº 344, Taquaras I, Serra-ES. 32445 11.: FÁBIO SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Um, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES e MARCIA RITA MORAES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Um, s/nº , Jardim Tropical, Serra-ES. 32447 12.: DANIEL GONÇALVES PEREIRA IZIDORO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), supervisor de manutenção, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e LEIDE CLÉA ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32448 13.: FERNANDO NASCIMENTO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Monte Negro, nº 60, Barcelona, Serra-ES e SARA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Monte Negro, nº 60, Barcelona, Serra-ES. 32449 14.: PAULO HENRIQUE ROCHA GOMES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua do Genipapeiro, nº 609, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ÉRIKA DA SILVA LUZIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32450 15.: WESLLEY NASCIMENTO LANTIMAN, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES e ELIANE KEMPIN, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES. 32453 16.: MATHEUS NERES OLIVEIRA, natural de Manaus-AM, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de controle de qualidade, residente na Rua Rio Iguatemi, nº 51, Eldorado, Serra-ES e ANA LUÍZA BOONE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 57, Pitanga, Serra-ES. 32454 17.: LUCAS RODRIGUES FRANCO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Sorocaba, nº 54, Barcelona, Serra-ES e LIDIANE CRISTINE MATEUS, natural de João Monlevade-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), gestora de contratos, residente na Rua Sorocaba, nº 54, Barcelona, Serra-ES. 32456 18.: JORGE ALBERTO SEIN, natural de Rio Piedra-ET, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua das Margaridas, nº 121, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ALINE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua das Margaridas, nº 121, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32457 19.: BRUNO RODRIGUES LIMA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Turmalina, nº 24, José de Anchieta, Serra-ES e NAIRA LILIAN DOS SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Turmalina, nº 24, José de Anchieta, Serra-ES. 32458 20.: RICARDO DA SILVA NETTO JÚNIOR, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1115, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LAVINIA MARIA PEREIRA CORRÊA, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1115, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32459 21.: EDNARDO HERZOG NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Avenida Campos, nº 100, Barcelona, Serra-ES e RAQUEL SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Campos, nº 100, Barcelona, Serra-ES. 32460 22.: ADRIAN MEDINA JIMENEZ, natural de Nívar, Província Granada-ET, com 38 anos de idade, divorciado(a), engenheiro químico, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/N°, Boulevard Lagoa, Serra-ES e MONIKE ADRIANO DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), analista de exportação, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/N°, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 32461 23.: DAVID UAGNER ROSA GOMES, natural de Betim-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 299, Pitanga, Serra-ES e PAULA RAMOS MACHADO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 299, Pitanga, Serra-ES. 32462 24.: ROSIVAL DOS SANTOS DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Travessa Gaivota, nº 412, Novo Horizonte, Serra-ES e NEALICE SOARES CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Travessa Gaivota, nº 412, Novo Horizonte, Serra-ES. 32463 25.: RODRIGO WANZELLER DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Paulo, nº 34 , Central de Carapina, Serra-ES e VERA LUCIA GIL DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), operadora de máquina, residente na Rua São Paulo, nº 34 , Central de Carapina, Serra-ES. 32466 26.: LUNCOLNS CALVIN PORFIRIO SANTOS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua U, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES e THAMIRES FONSECA DOS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, NR 200, Rosário de Fátima, Serra-ES. 32467 27.: PEDRO ESTÊVAM JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Avenida Porto Seguro, nº 872, Jardim Carapina, Serra-ES e THAYARA CALMON SANTANA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Porto Seguro, nº 872, Jardim Carapina, Serra-ES. 32468 28.: JACKSON VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), mecatrônico, residente na Rua Domineu Rody Sant Ana, nº 180, Ourimar, Serra-ES e MARIA DA PENHA DOS SANTOS MORAES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domineu Rody Sant Ana, nº 180, Ourimar, Serra-ES. 32469 29.: WYLLEN KAYQUE PASSOS SOARES, natural de Petrópolis-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida São José, nº 150, Jardim Limoeiro, Serra-ES e SUELLEN FREITAS JACINTHO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Avenida São José, nº 150, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32470 30.: ICARO CRUZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Ap 105, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DAIENE SOUZA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Ap 105, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32471 31.: JAQUES DEIVINSON DA SILVA CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), diretor financeiro, residente na Rua Assembléia de Deus, nº 1117, Jardim Tropical, Serra-ES e MÁGDA DA SILVA PANDINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã-dentista, residente na Rua Assembléia de Deus, nº 1117, Jardim Tropical, Serra-ES. 32473 32.: FRANCISCO EUDES SANTOS MORAIS, natural de Parnaíba-PI, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e THAIS SOBREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32474 33.: SAMUEL DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Tangará, nº 09, Novo Horizonte, Serra-ES e RAMIRES RESENDE DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Tangará, nº 09, Novo Horizonte, Serra-ES. 32475 34.: ROBERTO DE FREITAS COSTA, natural de Mutum-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Quatro, nº 35, Maringá, Serra-ES e GEICILAINE DIAS SILVA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quatro,35, Maringá, Serra-ES. 32477 35.: THIAGO MEDEIROS GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Maritaca, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e HELLEN DA PENHA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de atendimento, residente na Rua Maritaca, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 32479 36.: LUCIANO SOUZA SANTIAGO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnico em manutenção de eletrodoméstico, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAÍLA SOARES SILVA DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32481 37.: FABIANO SOUZA OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA PINHEIRO NUNES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32482 38.: GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua H, nº 49, Planície da Serra, Serra-ES e LAÍS SANTOS BRAVIN, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua H, nº 49, Planície da Serra, Serra-ES. 32483 39.: ALLYSTER FERREIRA QUITITI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Avenida Terceira Avenida, Nº 745, São Diogo I, Serra-ES e YHASMIN DA SILVA LIMA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sílvia, Nº 06, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32484 40.: RAULINO PATROCINIO DE PAULA GAVI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Novo Hamburgo, nº 135, Barcelona, Serra-ES e KAROLINY SILVA CRIVELLARI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Novo Hamburgo, nº 135, Barcelona, Serra-ES. 32485 41.: FERNANDO GONÇALVES DE LOURDES, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina D, residente na Rua da Graça, nº 20, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MALENA SOUZA DE JESUS, natural de Osasco-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Graça, nº 20, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILHES CORREA TOMAZ, natural de Ecoporanga-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Amarrador, residente na Rua Vasco da Gama, Nº 280, Jaburuna, Vila Velha-ES e ANA VITÓRIA SOARES SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Vasco da Gama, Nº 260, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19351 2.: WILLIAM BARBOSA DUTRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Treze,175, Cocal, Vila Velha-ES e ALINE CALDAS CARVALHO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Francisco Borges, nº 56, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19352 3.: ANDRÉ DOS REIS FEIFERIS, natural de Petrópolis-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Itaipava, N140,Ap 201 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA FERNANDA MONTEIRO LAMAS, natural de Juiz de fora-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Itaipava, nº 140, Ap 201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19354 4.: LUAN DA SILVA BERSOT CAVATI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Coronel Sodré, N° 978, Centro, Vila Velha-ES e CARLA RODRIGUES MUZZY, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua José Guilherme Neffa, N°187, Apartamento 706, Edificio Itapoã, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19355 5.: ÁLVARO XAVIER SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Rezende Filho, nº 35, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LIDIA RIBEIRO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Doralice Queiroz, nº 19, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19356 6.: PEDRO CUNHA DOS SANTOS, natural de Barra Mansa-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Dezenove, nº 17, Ap 302, Cocal, Vila Velha-ES e DEBORAH MATTOS QUEIROZ, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dezenove, nº 17, Ap 302, Cocal, Vila Velha-ES. 19357 7.: JORGE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Caratinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Quatro, nº 02, Apartamento 302, Cocal, Vila Velha-ES e JOCILÉIA ERVATI RIGOTTI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quatro, nº 02, Apartamento 302, Cocal, Vila Velha-ES. 19358 8.: CAIO DE SOUZA POLETTI, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão corretor de seguros residente na Rua Itaúna, nº 63, Ap 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA BRUNELLI BARCELOS, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma residente na Av. Ministro Salgado Filho, nº 271, Glória, Vila Velha-ES (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO VIANA, natural de Rio Bananal-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Projetada, S/n°, na Localidade da Zona Rural do Sitio Pau Preto, Aracruz-ES e FLAVIANA DE ANDRADE, natural de Santa Teresa-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Projetada, S/n°, na Localidade da Zona Rural do Sitio Pau Preto, Aracruz-ES. 13345 2.: RAFAEL ROSA ALVES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletrisista, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, 970, Bela Vista, Aracruz-ES e JULIANA LOUREIRO RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alcides Alves, S/nº, Segatto, Aracruz-ES. 13346 3.: FLAVIO ALVES GALINDO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Augusto de Souza, 80, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LUANNA COVRE, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Giuseppe Testa, 76, Bela Vista, Aracruz-ES. 13347 4.: JHONATAN CARVALHO FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, 21, Jequitibá, Aracruz-ES e DAIANA PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, 21, Jequitibá, Aracruz-ES. 13348 5.: FERNANDO DA ROSA LOUREIRO, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua João José de Carvalho, 301, Residencial Felicidade I, Cupido,, Aracruz-ES e LIDIANE ZEFERINO MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), tabeliã e oficiala interina, residente na Rua Ernesto Guasti, 16, Guaraná, Aracruz-ES. 13349 6.: OLAVO LOUREIRO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Cel. Venâncio Flores, nº 2672 , Guaxindiba, Aracruz-ES e JHENIFER NUNES SCARPAT, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Ametista, 70, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL BITTENCOURT MARINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Coronel Lincon Vieira de Rezende, nº 92, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA DA COSTA LOURENÇO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Maria de Araújo Vieira, nº 10, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04753 2.: ESTÊVÃO BRUNORO, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agropecuarista, residente na Rua Carmem Prates Freire, nº S/n, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA BIZZE BRANDÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carmem Prates Freire, s/nº , Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04851 3.: VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Josefina Grechi Bachetti, nº 07, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA LUGÃO SARTÓRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Josefina Grechi Bachetti, nº 07, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04861 4.: MARCELO DA SILVA BORGES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Coronel Borges, nº 211, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA LUCIA VALPASSOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Coronel Borges, nº 211, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04869 5.: JOÃO VITOR CARDOSO SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Ana Maria Amaral, nº 29, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JAQUELINE PAULA DE AGUIAR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Ana Maria Amaral, nº 29, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RAIMUNDO, natural de Mucuri-BA, com 77 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Santo Rigoni, nº 112, Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA DA PENHA CORREIA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Santo Rigoni, nº 112, Santa Cruz, Linhares-ES. 11385 2.: EGNO GOMES DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1069, Interlagos, Linhares-ES e PATRICIA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1069, Interlagos, Linhares-ES. 11386 3.: RICARDO ULIANA LIA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Aldina Calmon, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e MARIA JULIANA DA SILVA, natural de Piranhas-AL, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Aldina Calmon, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11387 4.: FRANCISCO SANTOS DE JESUS, natural de Esplanada-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), aficial de serviços gerais, residente na Rua dos Coqueiros, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e JULIANA BORBA DE ALENCAR, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua dos Coqueiros, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11388 5.: THALIS SOARES FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), aux. de produção, residente na Rua São José, Qd. 28/5 , Nova Esperança, Linhares-ES e GLEICIARA AZEVEDO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), aux. de tesouraria, residente na Rua Anchieta, nº S/N, Nova Esperança, Linhares-ES. 11389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAYME LYRIO ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA CONCEIÇÃO SIMMER, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo de cobrança, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24933 2.: UEBERSON RIBEIRO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e ILEANA WENETZ, natural de Catamarca-ET, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24935 3.: VINICIUS GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, nº 42, Maria Ortiz, Vitória-ES e JAQUELINI MARTINS CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, nº 42, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24937 4.: RENATO CAGNIN DE MORAES, natural de Brasília-DF, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES e RENATA FRANCO DE CASTRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO CORREIA PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos, residente na Rua Sílvio Soares, nº 140, Bonfim, Vitória-ES e ALINE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ludgero Cavalcanti, nº 20, Bonfim, Vitória-ES. 25103 2.: LUCAS VARUSSA GONTIJO, natural de Carmo do Cajuru-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 110, Apto 403, Santa Lúcia, Vitória-ES e GÉSSICA TONON BOBBIO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro química, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 1203, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25104 3.: RAMON OTT VARGAS, natural de Afonso Claudio-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 150, Bloco C, 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e RUBIA HELENA BRIDI, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Hugo Musso, Nº 1738, Apto 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 25105 4.: BRUNO SANTOS CUNHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Escadaria Judithe Coelho Siqueira, nº 60, Romão, Vitória-ES e FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 135, Horto, Vitória-ES. 25106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALYSSON DOS SANTOS SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua José Silva, nº 32, Santana, Cariacica-ES e KÉZIA DONATO LIMA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), representante de vendas, residente na Rua José Silva, nº 32, Santana, Cariacica-ES. 14066 2.: FABRICIO FELIX BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Evangélica, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES e MAELI LIMA DE MATOS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Evangélica, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES. 14067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Santa Bárbara-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Buriti, nº 07, Serra Dourada I, Serra-ES e ELBANETE NERI PINHEIRO, natural de Macapá-AP, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Buriti, nº 07, Serra Dourada I, Serra-ES. 11237 2.: IGOR MENGALI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua Principal, 148, Campinho da Serra I, Serra-ES e KEROLAINY APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), digitalizadora, residente na Rua dos Navegantes,127, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WATSON MAPELLI LOPES JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador de painel, residente na Rua Coronel Herculano Leal, nº 38, Vila do Riacho, Aracruz-ES e DÁFNI LEMOS SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Coronel Herculano Leal, nº 38, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de outubro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO NUNES SPINASSÉ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Loteamento Floresta 2, Bairro Floresta, João Neiva-ES e RAYSLLA CERRI FAVALESSA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), profissional de educação, residente na Loteamento Floresta 2, Bairro Floresta, João Neiva-ES. 03127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO NAZARIO TORRES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Ipiranga, S/n, Itaipava, Mimoso do Sul-ES e BRUNA DE FREITAS BARBOSA LOUZADA, natural de Marataízes-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Ipiranga, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAYCON SEPULCHRO PERUCH, natural de Ibiraçu-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador, residente na Rua Cassimiro Pereira, N° 12, Ibiraçu-ES e FERNANDA SOARES ROCHA, natural de Camacam-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Cassimiro Pereira, N° 12, Ibiraçu-ES. 00941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SOARES DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES e PAMELA BENEVIDES FERNANDES, natural de Marataízes-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES. 14182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLYS MONFARDINI GUASTI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na AV OURO PRETO Nº 161, BARRAMARES, Vila Velha-ES e MAYARA BATISTA MARTINS, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Divorciada(o), TécnicA de enfermagem, residente na AV OURO PRETO Nº 161, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 09102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DA SILVA PINTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Francisco Esperidião Pinto, N° 26, Oriente, Cariacica-ES e GISELLI ARAUJO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Monte Pascoal, Nº 98, Canaã, Viana-ES. 07459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO LUCAS DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº. 182, centro, Brejetuba-ES e LARISSA SILVA MIRANDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteira, contadora, residente e domiciliada na Rua Antônio Laurindo Uliana, s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES– 001033. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

