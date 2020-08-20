Proclamas - 20/08/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID JOSÉ OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARINE SIAM MATEUSSI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de informática, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23854 2.: SEBASTIÃO DOS SANTOS QUINTILIANO, natural de Bom Jesus da Lapa-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Gomes Brandão, nº 33, Boa Vista, Vitória-ES e LUCIENE EUGENIO RICARDO, natural de Nova Viçosa-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Manoel Gomes Brandão, nº 33, Boa Vista, Vitória-ES. 23920 3.: MÁRCIO JOSÉ FERNANDES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº , Maria Ortiz, Vitória-ES e RAQUEL CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), sem profissão remunerada, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº , Maria Ortiz, Vitória-ES. 23923 4.: IVAN DE ANDRADE PECOLI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 560, Apto 109, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS MACHADO TATAGIBA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 560, Apto 109, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23924 5.: FILIPE FELIX CALIMAN COUTINHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 55, Ed. Otto Aurich Apto 703, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA AMORIM SCHAEFER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), engenheira química, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 55, Ed. Otto Aurich Apto 703, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23925 6.: DANIEL MILANEZE BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Eduir Silva, nº 50, Apto 101, Mata da Praia, Vitória-ES e RAQUIELI DALAPICULA MELOTTI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Siqueira Campos, nº 19, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 23926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁTILA OLIVEIRA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar prático, residente na Avenida Antônio Dias, nº 20, Nova Carapina II, Serra-ES e ROSANE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Antônio Dias, nº 20, Nova Carapina II, Serra-ES. 10283 2.: AIRTON PEDRO SILVA OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Corinthians, 75, Jardim Bela Vista,, Serra-ES e YONÁ NUNES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritória, residente na Avenida Leste, nº 86, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10285 3.: GIOVANE DOS SANTOS DIOGÔ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Gardênias, nº 199, Cascata, Serra-ES e GEISIANE FAGUNDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Gardênias, nº 199, Cascata, Serra-ES. 10286 4.: ALDENILTON SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Ibirapuã-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Av. Argentina, 706, Vista da Serra I, Serra-ES e ADIENE DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av. Argentina, 706, Vista da Serra I, Serra-ES. 10288 5.: FELIPE DE MORAES NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maranhão, S/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e KÉTENY CRISTINY OLIVEIRA CARVALHO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maranhão, S/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10289 6.: PAULO CESAR XAVIER DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Avenida Goiânia, nº 69, Serra Dourada II, Serra-ES e MILENY BREDA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Avenida Aroeira, nº 109, Vista da Serra II, Serra-ES. 10292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), cobrador de onibus, residente na Rua São José, nº 29, Dom João Batista, Vila Velha-ES e NATHÁLIA DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua São José, nº 29, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728595 2.: GLEITON DE LIMA ELIZIÁRIO, natural de Rio Bananal-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 37, Guaranhuns, Vila Velha-ES e SUELY ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 37, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728597 3.: MATTHEW HAROLD HALL, natural de Guilford - Carolina do Norte-EUA-ET, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnioco de controle de qualidade, residente na Rua Raphael Turra, nº S/n, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e LUCIANA CAROLINA LOROZA BOMFIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Raphael Turra, S/n, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728599 4.: JOSÉ GERALDO DE MORAES PIMENTA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Manaus, nº 228, Ataíde, Vila Velha-ES e GLEICIMERE MACHADO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista administrativo, residente na Rua Manaus, nº 228, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728600 5.: PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES e AMANDA DOS SANTOS MORAL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DE FREITAS LOPES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA VICTÓRIA VISINTIN PEREIRA, natural de Aimorés-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rodolfo Valdetario, nº 40, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 07642 2.: VALCIR CARLOS TRARBACH, natural de Domingos Martins-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 29, Ed. Garça Branca, Apto. 901, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e THEREZA CHRISTINA GUIA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 29, Ed. Garça Branca, Apto. 901, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07666 3.: MATHEUS HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Champagnat, nº 1044, Centro, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA BARBOSA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Champagnat, N° 1044, Cobertura 02, Edificio Magno Coutinho, Centro, Vila Velha-ES. 18367 4.: KLEIR NATHAN DE MELO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua 16, nº 13, Cocal, Vila Velha-ES e ELIDA LINO MUNIZ, natural de Vitoria-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, nº 13, Cocal, Vila Velha-ES. 18368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DE MORAIS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 55, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e IONE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 55, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30324 2.: JOÃO DE AMORIM MIRANDA, natural de Jauru-MT, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua das Estrelas, nº 35, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e LARICE STOIANOF VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua das Estrelas, nº 35, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30325 3.: JOÃO VICTOR MIRANDA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mandarim, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e LORENA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Mandarim, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30330 4.: MELQUISEDEQUE FREITAS DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), motorista operacional, residente na Avenida Guarapari, S/n, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e DALILA DARC DA SILVA PINTO, natural de Simonésia-MG, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Guarapari, S/n, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY LÉGORA SILVESTRE, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), educador de informática, residente na Avenida Ouro Preto, nº 917, Interlagos, Linhares-ES e ALESSANDRA LOPES SIQUEIRA DA PENHA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ouro Preto, nº 917, Interlagos, Linhares-ES. 10308 2.: ALEXANDRE NUNES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Chapadão Palminhas, nº 0, Chapadão Palminhas, Linhares-ES e BÁRBARA LETICIA PERONI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida São Sebastião, S/n, Juncado, Sooretama-ES. 10309 3.: IGOR SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), prestador de serviço, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 527, Planalto, Linhares-ES e VANESSA DE OLIVEIRA GUELI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 527, Planalto, Linhares-ES. 10310 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jorge Rosa, nº 29, Nova Palestina, Vitória-ES e EDIR RODRIGUES DE SOUZA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Jorge Rosa, nº 29, Nova Palestina, Vitória-ES. 17069 2.: WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Tiago, nº 196, Nova Palestina, Vitória-ES e ERICA DIAS NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), educadora social, residente na Rua São Tiago, nº 196, Nova Palestina, Vitória-ES. 17070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), decorador de festa infantil, residente na Rua Evaldo Braga, nº 111, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANA PAULA PERNES PENHA, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Rua Evaldo Braga, nº 111, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08414 2.: CLEITON DA SILVA OLIVEIRA, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Senna, nº 1065, Barramares, Vila Velha-ES e CRISTIANE DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Senna, nº 1065, Barramares, Vila Velha-ES. 08415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELOIZA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Washington Pessoa, nº 128, Parque Moscoso, Vitória-ES e SUELI DA SILVA JULIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Washington Pessoa, nº 128, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24066 2.: UILLIAM SANTOS DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 37, Bonfim, Vitória-ES e JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 37, Bonfim, Vitória-ES. 24070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN BORDINE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Leopoldina, nº 14, Santa Rosa, Cariacica-ES e JADER VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 14, Santa Rosa, Cariacica-ES. 13047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE CAMPOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Limão, Itapemirim-ES e CAROLINE JACINTO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Área Rural, S/nº, Boa Vista do Norte, Itapemirim-ES. 13943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOACI DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 97, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARCELLI EFFGEN MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 97, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEILSON RODRIGUES SILVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 59, Centro, Viana-ES e IVONE MILAGRES ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Técnica em Enfermagem, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 59, Centro, Viana-ES. 07002 2.: HUDSON BRUNO SIQUEIRA LIMA, nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, com vinte (20) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 27 de julho de 1999, residente na Rua Primavera, nº 34, Canaã em Viana-ES, filho de SILVANO COSTA LIMA, brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA APARECIDA SIQUEIRA LIMA, brasileira, residente em Viana-ES e LARISSA VICENTE XAVIER, nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, com dezesseis (16) anos de idade, natural de Nova Viçosa-BA, nascida em 04 de março de 2004, residente na Rua Primavera, nº 34, Canaã em Viana-ES, filha de ANTONIO XAVIER DOS SANTOS, brasileiro, residente em Nova Viçosa-BA e ROSILENE VICENTE XAVIER, brasileira, residente em Nova Viçosa-BA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDINEY LIMA DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), sucateiro, residente na Rua José Satirio, Número 66, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DWAN CALLADO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Satirio, Número 66, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas