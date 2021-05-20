Arquivos & Anexos
20-05-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 20/05/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GONÇALVES VALADÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Bloco O, Aptº 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS MEMELI MARINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 180, Aptº 704, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24687 2.: RONIELLI COSTA ALENCASTRE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371, Edificio Oxford, Apto 801, Praia do Canto, Vitória-ES e CARIZA NORMA FERREIRA MORANDI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371, Edificio Oxford, Apto 801, Praia do Canto, Vitória-ES. 24688 3.: WILSON BANHOS PEREIRA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Corretor de imóveis, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 182, Apto 703, Centro, Vitória-ES e MARCELA RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Itaboraí-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente de processo, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 182, Apto 703, Centro, Vitória-ES. 24689 4.: RODRIGO GONÇALVES FIRMINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 182, Centro, Vitória-ES e MAYARA RIBEIRO NASCIMENTO, natural de São Lourenço-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 182, Centro, Vitória-ES. 24690 5.: GILBERTO FIRME MATTOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 293, Maria Ortiz, Vitória-ES e PAULA PALMEJANI TINTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 293, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24691 6.: RENATO LELLIS FLOR, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, nº 32, Santos Dumont, Vitória-ES e LIDIANE DE SOUZA TEIXEIRA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnica de laboratório, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, nº 32, Santos Dumont, Vitória-ES. 24692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAYMON DIAS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua D, nº 610, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e MELISSA MENDES NUNES, natural de Governador Valadares-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua D, nº 610, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 31570 2.: JOÃO SERAFIM DA SILVA, natural de Ingá-PB, com 71 anos de idade, viúvo(a), técnico em mecânica aposentado, residente na Rua Operários, nº 87, Mata da Serra, Serra-ES e ILMA THOMPSON GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Operários, nº 87, Mata da Serra, Serra-ES. 31572 3.: AVAMILTON DE JESUS RIBEIRO, natural de Camacan-BA, com 57 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Amazonas, S/n, Planície da Serra, Serra-ES e AURANI BATISTA INACIO DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, S/n, Planície da Serra, Serra-ES. 31578 4.: IZAQUEU INACIO COELHO, natural de Central de Minas-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Crianças, nº 15, Carapina Grande, Serra-ES e KARINE CALDEIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Crianças, nº 15, Carapina Grande, Serra-ES. 31581 5.: WANDERSON PAJAR SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Araça, 175, Catinho do Céu, Serra-ES e EDUARDA ALVES CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Araça, 175, Catinho do Céu, Serra-ES. 31583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMARLEY PEREIRA VICENTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Valério João Rodrigues, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KELLY TEIXEIRA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Valério João Rodrigues, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13680 2.: ALLYSON OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santana, nº 386, Presidente Médice, Cariacica-ES e ALICE ANTONIA DE ALMEIDA FREIRES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santana, nº 386, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13682 3.: MARCOS PAULO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Santa Fé, nº 691, Flexal I, Cariacica-ES e HALANA ARAUJO CALAVORTY, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Fé, nº 691, Flexal I, Cariacica-ES. 13683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAIAS INÁCIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), AÇOUGUEIRO, residente na Rua Amadeus Muniz Corrêa, nº 41, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LUCIENE DE JESUS OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amadeus Muniz Corrêa, nº 41, Beco do Siri, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17377 2.: LUIS CLAUDIO DA CUNHA MATTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua João Soares, nº 246, Bairro Bela Vista, Vitória-ES e IVANI LIMA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), artesã autonoma, residente na Rua João Soares, nº 246, Bairro Bela Vista, Vitória-ES. 17378 3.: VLADIMIR RODRIGUES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Vinte Dois de Dezembro, nº 158, São Pedro, Vitória-ES e WALESKA SILVA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Vinte Dois de Dezembro, nº 158, São Pedro, Vitória-ES. 17379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO ALVES DE PAULA, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), gari, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES e ZILMA DA CONCEIÇÃO COSTA, natural de Aurelino Leal-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24495 2.: WILTON RODRIGUES RIBEIRO, natural de São João de Meriti-RJ, com 59 anos de idade, viúvo(a), eletricista, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES e ANA MARIA PRATA PRAVATO, natural de Cobilândia, Município de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedagoga e psicopedagoga, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES. 24496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO BRANDÃO LINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e DAYANE ARCHANJO RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 14072 2.: SILVESTRE PAZ, natural de Presidente Kennedy-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e MILENA CORDEIRO BRINDA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX RODRIGO DE FREITAS, natural de Alvarenga-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Serviço Publico, residente na Av França S/N, JABAETÉ, Barra do Jucu- e PRISCILA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), Serviços Gerais, residente na Av França S/N, JABAETÉ, Barra do Jucu-. 08835 2.: BRUNO RODRIGUES LELLIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Paz, nº 14, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DAMARES MONTEIRO MACHADO, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Professor João Batista, s/n, Centro, Água Doce do Norte-ES. 08842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR REIS DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 50, Santa Inês, Vila Velha-ES e FLAVIA DE SOUZA ALEXANDRE, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04248 2.: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA DA PAZ, natural de Cachoeira-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua São Paulo, nº 12, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e IRACEMA BRAZ DE OLIVEIRA, natural de Governador Mangabeira-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária, residente na Povoado de Quixabeira, Zona Rural, Governador Mangabeira-BA. 04249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ROSA NETO, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Marcos Vanderlei Pandolfi, 680, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e CRISTIANE DOS SANTOS POLEZELI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), servidora pública, residente na Rua Marcos Vanderlei Pandolfi, 680, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de maio de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON SCHEIDEGGER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Coronel Fabriciano, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e EDMARA CAITANO MOREIRA, natural de Anchieta-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MACHADO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 189, São Judas Tadeu, Serra-ES e JOSIANE DA SILVA PEREIRA NUNES, natural de Serra-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 189, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã