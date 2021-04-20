Proclamas - 20/04/21
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PIÃO DE MORAES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente de concierge, residente na Avenida Antonio Peixoto, nº 51, Vera Cruz, Cariacica-ES e PATRICIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Antonio Peixoto, nº 51, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27596 2.: LAÉRCIO LIMA DE CARVALHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua S Pedro, nº 12, Dom Bosco, Cariacica-ES e LUZIA DE FÁTIMA SERAFIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Camareira, residente na Rua S Pedro, nº 12, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27681 3.: VANDER CLEITON GARCIA DA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Londrina, S/n, Itapemirim, Cariacica-ES e CRISTIELLY DOS SANTOS FERREIRA, natural de Manga-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Londrina, s/n, Itapemirim, Cariacica-ES. 27707 4.: LEOMAR GUIMARÃES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico inspeção de qualidade, residente na Avenida Jerusalém, nº 38, Ap. 302, Edificio De Boni, Campo Grande, Cariacica-ES e NAYARA DE BONI PAIVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica em saúde bucal, residente na Avenida Jerusalém, nº 38, Ap. 302, Edificio De Boni, Campo Grande, Cariacica-ES. 27716 5.: EDENILSON ELOI DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 21 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 160, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e EMANOELA QUEIROZ DE MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 160, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27725 6.: REGIS CARMINATI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Romana de Jesus, nº 74, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e VICTORIA BORLOTT PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Romana de Jesus, nº 74, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27728 7.: DANIEL SARNAGLIA VIEGAS DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), síndico, residente na Rua Monte Castelo, nº 140, Vera Cruz, Cariacica-ES e DIANA FLODOALDO, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapêuta, residente na Rua Monte Castelo, S/n, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27731 8.: LUCAS MAURO DA SILVA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Ramos, S/nº, Alto Lage, Cariacica-ES e BEATRIZ NUNES E ROVETTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua João Ramos, S/nº, Alto Lage, Cariacica-ES. 27737 9.: OCTÁVIO ANTONIO VENTURIN MENENGUSSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Sagrado Coração, nº 75, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JESSICA DAIANA BARBOSA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Avenida Brasil, S/nº, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO PLUMA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Cecília de Souza, nº 303, Pavimento 03, Maria Ortiz, Vitória-ES e JOSCIMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Cecília de Souza, nº 303, Pavimento 03, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24422 2.: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL, natural de Lages-SC, com 39 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 99, Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLÁUDIA JAMILE FORTUNA, natural de São Domingos, Comarca de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 099 Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24424 3.: GABRIEL NUNES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENDA SILVA THOMAZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24425 4.: ELIVELTON PINHEIRO SCHERRER, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Italina Pereira Motta, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA PEREIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Italina Pereira Motta, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24426 5.: EDSON GRACINO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 194, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELI CARMO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora autonama, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº QD 07 LT 18, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 24427 6.: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), professor de magistério superior, residente na Rua Thereza Zanoni Caser, nº 36, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELYZEANE DE SOUZA ALVES, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), analista patrimonial, residente na Rua Thereza Zanoni Caser, nº 36, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24428 7.: ARTHUR MONTEIRO FILHO, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Beco Soldado Corsino Pereira, nº 38, Itararé, Vitória-ES e YASMIN VIEIRA CARRETA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 245, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO CESAR BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Funcionário públicor, residente na Rua Augusta Fekrichk, Nº1 , Barra do Jucu, Vila Velha-ES e KARLA CHRISTIA CLAUDINO AMORIM, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Augusta Fekrichk, nº 1, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08801 2.: LUIZ FELIPE BONA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Assistente de logística, residente na Faz Itapoera, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e FLÁVIA FAVATTO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Faz Itapoera, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08804 3.: VALDEMIR ANDRADE DE BRITO, natural de Itamarí-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), garçom, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 298, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ELIZANGELA CAVALCANTE DE FARIAS, natural de Salgueiro-PE, com 32 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 298, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08806 4.: LEONARDO CHAVES DE ARAUJO, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Dionizio Pereiria Neves, S/N, Vila Velha-ES e SILVANI LOURENÇO CORDEIRO, natural de Afonso Claudio-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Rua Dionizio Pereira Neves, N° 955, João Goulart, Vila Velha-ES. 08807 5.: UANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Frei Caneca, S/N MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e ELESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Frei Caneca, S/N , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RANDRICK DA SILVA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 173, Centro, Sooretama-ES e LAVÍNIA TREVIZAN, natural de Jaguaré-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 173, Centro, Sooretama-ES. 04691 2.: ARILDO PASSABÃO VIEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Projetada, S/n, Salvador, Sooretama-ES e RUTE ROCHA DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04692 3.: MARCELO NARDI LOTERIO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES e CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE, natural de Mucuri-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES. 04693 4.: ERMENSON JORGE FORESTI, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), administrador em área rural, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Sooretama-ES e GERALDA LUCIA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 19 de abril de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN GALVÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), ajudante de entrega, residente na Travessa Lagolândia, nº 07, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e WANDERLÉA ALVES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de limpeza, residente na Travessa Lagolândia, nº 07, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06058 2.: MÁRCIO RODRIGUES PIRES, natural de Cataguases-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Monte Sinai, nº 175, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KARLA CHRISTINA NUNES DE SOUZA, natural de Cataguases-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Monte Sinai, nº 175, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06059 3.: SAMUEL SCHINEIDER BUCHER, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Marilia de Dirceu, 104, Vila Velha-ES e ANA LORENA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Marilia de Dirceu, 104, Vila Velha-ES. 06060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOBERT DA SILVA SAMPAIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Professor Pio, S/n, Apartamento 103, Edifício Sergio De Lima, Centro, Linhares-ES e LORIANI MACHADO SOARES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Pio, S/n, Apartamento 103, Edifício Sergio De Lima, Centro, Linhares-ES. 10900 2.: DALVAN REBLIN VIANA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 624, Interlagos, Linhares-ES e ADRIANA GERARDT BARRETO DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 946, Interlagos, Linhares-ES. 10901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MARIANO MENDES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rodovia BR-101 Norte, S/nº, Taquara I, Serra-ES e KATHARINY DOS SANTOS ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia BR-101 Norte, S/nº, Taquara I, Serra-ES. 31420 2.: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Almadina-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Caixa 02 , Jardim Carapina, Serra-ES e GEMIMA PIRES PARAGUAI, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Caixa 02 , Jardim Carapina, Serra-ES. 31433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DE SOUZA FALCÃO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAINÁ VIEIRA TURIAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Guararema, nº 28, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729006 2.: ELIAS GOMES DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua Presidente John Kennedy, nº 37, Ibes, Vila Velha-ES e MIRIÃ PEREIRA DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga clínica, residente na Qr 209 Conjunto 01 Casa 09 Samambaia, Brasília-DF. 232729007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de abril de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DA SILVA E SILVA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de estação de água, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 138, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUANA MARQUES BERNARDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 138, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIOR LEMOS GARCIA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Damião Vicente, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ELISEANE VIEIRA SANTIAGO, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Damião Vicente, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDINALDO ERICK DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de condomínio, residente na Rua da Vitória, nº 195, Nova Esperança, Cariacica-ES e RAFAELA DE AMORIM ASSIS, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante-menor aprendiz, residente na Rua da Vitória, nº 97, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITALO JOSÉ PASSOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Luiz Rosato, S/n, Jacupemba, Aracruz-ES e VICTÓRIA BARONI DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raimundo Augustinho Locatelli, nº 37, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO TEIXEIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor autonomo, residente na Rua Boa Vista, nº 63, Bairro Grande Vitória, Vitória-ES e JAQUELINE RIBEIRO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boa Vista, nº 63, Bairro Grande Vitória, Vitória-ES. 17344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID PEREIRA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Goiabeira, nº , Cidade Pomar, Serra-ES e ANA GABRIELE FERNANDES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Goiabeira, nº , Cidade Pomar, Serra-ES. 10863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE DIAS ANDRADE, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua São João, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e STÉFANI SANTANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 07262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LINDOMAR VIEIRA DE AMORIM, natural de Domingos Martins, ES, com 30 anos de idade, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº. 210, centro, em Brejetuba-ES e JAQUELINE FRANCISCA DE OLIVEIRA RICARTE, natural de Ibatiba, ES, com 22 anos de idade, solteira, do lar, residente e domiciliada na Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº. 210, centro, em Brejetuba-ES – 000977. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de abril de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã