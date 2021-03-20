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Proclamas - 20/03/2021
Proclamas - 20/03/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS NASCENTES LIMA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Piúma, Quadra 11, Lote 12, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e RAIANY ALMEIDA MONTEL, natural de Brasília-DF, com 24 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Quadra B, Casa 05, Etapa III, Condominio Porto Rico, Brasília-DF. 31308 2.: FREDERICO HENRIQUE SOARES COSTA, natural de Mateus Leme-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua Rio Taquarí, nº 05, Hélio Ferraz, Serra-ES e PAULA PAIVA CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bibliotecária, residente na Rua Rio Taquarí, nº 05, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31309 3.: ISAIAS FERREIRA DE JESUS, natural de Prado-BA, com 57 anos de idade, viúvo(a), operador de máquinas, residente na Rua Ipê, nº 13, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ADELIA DE OLIVEIRA ROSA, natural de Serra-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ipê, nº 13, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31310 4.: LUCAS DE CARVALHO BOTELHO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Anibal Barca, nº 01, Praia de Carapebus, Serra-ES e STÉFANI SILVA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Anibal Barca, nº 01, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31311 5.: DIEGO MARIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Santa Catarina, nº 243, São Geraldo, Serra-ES e MARINA CORRÊA DAMÁZIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Santa Catarina, nº 243, São Geraldo, Serra-ES. 31312 6.: MARCOS WILDEMBERGUE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Capivari, nº 11, Mata da Serra, Serra-ES e CARLA ROSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Capivari, nº 11, Mata da Serra, Serra-ES. 31314 7.: JOSE EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar elétrico, residente na Rua Pombo, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES e ANA MARIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Pombo, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES. 31316 8.: ROBSON FABRICIO NICOLINI, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Corsanto, S/N, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MIRIAN GOMES DA SILVA, natural de Paragominas-PA, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Corsanto, S/N, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31318 9.: GIOVANI ROCHA DE SOUSA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Filipinas, nº 14, Diamantina, Serra-ES e KATARINA DETTMANN, natural de Cariacica - ES-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Filipinas, nº 14, Diamantina, Serra-ES. 31319 10.: WILLIAN NUNES DE SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Itaipú, nº 54, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MORGANA MARIA MARINHO DE AMARAL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Itaipú, nº 54, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31320 11.: JOAQUIM DE JESUS GONÇALVE SANTOS, natural de Dº De Ibiaí-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e SIMONE DIAS DA NEIVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31321 12.: FELIPE APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Iracema, nº 06, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ELIZÂNGELA LUZIA JUSTINA DE ARRUDA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Iracema, nº 06, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31322 13.: JESSÉ LIMA THOMAZ LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Iguatemi, nº 1950, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LEILA PEREIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Iguatemi, nº 1950, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31323 14.: WEVERTON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Alfredo Galeno, s/nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES e LENIR DANTAS ARAUJO, natural de Poço Verde-SE, com 42 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Alfredo Galeno, s/nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31325 15.: MOISÉS DANTAS ARAUJO, natural de Estância-SE, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 57, Vila Nova de Colares, Serra-ES e FERNANDA APARECIDA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 57, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31326 16.: EDIGAR AFONSO QUEIROZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua N N, nº 44, Ap. 403, Resid. p dos Passaros, Jardim Limoeiro, Serra-ES e VIVIANA DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua N N, nº 44, Ap. 403, Resid. p dos Passaros, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31329 17.: PAULO SÉRGIO MORANDI CIRILO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 38, Carapina Grande, Serra-ES e LEILA DOS PASSOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 38, Carapina Grande, Serra-ES. 31332 18.: FRANCISCO DE LUCAS CLARO DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 90, Cond Top Life Aruba, Bl 05 Ap. 209, São Diogo II, Serra-ES e BRUNELLA SILVA MÜGSCHL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), gerente, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 90, Cond Top Life Aruba, Bl 05 Ap. 209, São Diogo II, Serra-ES. 31334 19.: UANDERSON SANTOS FERREIRA JÚNIOR, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Amazonas, Nº470, José de Anchieta II, Serra-ES e KAREN CAMILLY LOPES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Amazonas, Nº470, José de Anchieta II, Serra-ES. 31337 20.: JACKSON RICHARD ALVES DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Santa Luzia, nº 19, Jardim Tropical, Serra-ES e SAMARA ALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Santa Luzia, nº 19, Jardim Tropical, Serra-ES. 31338 21.: VINICIUS COFFLER BATISTA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empreiteiro, residente na Rua dos Tigres, nº 11, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e DAIANA SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua dos Tigres, nº 11, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 31342 22.: ROGERIO SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), segurança, residente na Rua Marataízes, nº 34, Valparaíso, Serra-ES e NIVEA SIAN DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Marataízes, nº 34, Valparaíso, Serra-ES. 31343 23.: JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT, natural de Nova Friburgo-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Sabiá, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES e DEUZIANA ALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Sabiá, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES. 31346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID SILVA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Dionízio Burini, nº 09, Muquiçaba, Guarapari-ES e JÉSSICA ARPINI FERRO, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora externa, residente na Rua Dionízio Burini, Nº09 , Muquiçaba, Guarapari-ES. 12209 2.: PAULO ROBERTO FELETTI PASTORE, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cannes 296, Praia Do Morro, Guarapari-ES e LARISSA SANTOS LOPES, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cannes 296, Praia Do Morro, Guarapari-ES. 12210 3.: CLÁUDIO BRANDOLIN SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), borracheiro master, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 321, Itapebussu, Guarapari-ES e ELIZIANE SOUZA DE MORAES, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 321, Itapebussu, Guarapari-ES. 12211 4.: LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua João Almeida, nº 59, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e TATIANE CRISTINA DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Almeida, nº 59, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12212 5.: DIEGO CARLINI TAVARES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 189, Setiba, Guarapari-ES e VIVIANE DE SOUZA SIMÕES, natural de Araruama-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 189, Setiba, Guarapari-ES. 12213 6.: DAVI GALLETTI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Atlântica, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Niterói-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua José Carlos, S/n, Village da Praia, Guarapari-ES. 12214 7.: CLEITON TREVEZANI, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Batista Gotardo, nº 233, Muquiçaba, Guarapari-ES e JULIANA OLIVEIRA ROSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1060, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 12215 8.: GABRIEL LUIZ PASSOS SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), executivo de contas, residente na Rua M 1 E, nº 372, Nova Guarapari, Guarapari-ES e MAYSSA DE ANDRADE FONSECA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua M 1 E, nº 372, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 12216 9.: ARILTON BATISTA DE SOUSA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Santo Antônio, nº 304, Kubitschek, Guarapari-ES e LUANNA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Santo Antônio, nº 304, Kubitschek, Guarapari-ES. 12217 10.: JOSUÉ RAUTA MARIANO, natural de Anchieta-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), Pastor, residente na Rua Faridy Jorge Ribeiro, nº 10, Muquiçaba, Guarapari-ES e MARLENE PEREIRA MUNIZ, natural de Iconha-ES, com 78 anos de idade, divorciado(a), modelista, residente na Rua Joaquim da Silva Lima,s/n, Centro, Guarapari-ES. 12218 11.: LINDOMAR ARAGÃO DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/n, Coroado, Guarapari-ES e KÁTIA SIRLENE LOUREIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/n, Coroado, Guarapari-ES. 12219 12.: AMARILDO DA SILVA VENTURA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Fiscal de prevenção, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 99, Muquiçaba, Guarapari-ES e SUZANA PETRI ASSUNÇÃO, natural de Iconha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Lauro Loureiro das Neves, 99, Muquiçaba,, Guarapari-ES. 12220 13.: ARTHUR FERREIRA MONTOVANELLE, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Area Rural S/n, Vargem Nova, Guarapari-ES e FERNANDA DE SOUZA MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Area Rural S/n, Vargem Nova, Guarapari-ES. 12221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 19 de março de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FELIX GOMES, natural de Ataleia-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), oficial de manuntençao civil, residente na Rua Governador Valadares, 830, Nova Carapina II, Serra-ES e LUCINÉIA SARTHTT CRUZ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Governador Valadares, 830, Nova Carapina II, Serra-ES. 10730 2.: GIOVANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua Angelim da Mata, 353, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e ADRIANA DOS SANTOS BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Angelim da Mata, 353, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10812 3.: DIMAS ALVARINO DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), fiscal de loja, residente na Avenida União, nº 75, Santo Antônio, Serra-ES e PURCILIA MARIA MIRANDA, natural de Serra-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida União, nº 75, Santo Antônio, Serra-ES. 10813 4.: MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA, natural de Magé-RJ, com 47 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Beco Rosa Vermelha, nº 23, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e FABIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Beco Rosa Vermelha, nº 23, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 10815 5.: ELIAS DE SOUZA BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, nº 365, Vista da Serra II, Serra-ES e GISELE BAPTISTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cedro, nº 365, Vista da Serra II, Serra-ES. 10816 6.: UILAS AMBROSIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Crisântemo, S/n, Cascata, Serra-ES e ALESSANDRA DE SOUZA SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), gari, residente na Rua Crisântemo, S/n, Cascata, Serra-ES. 10817 7.: ALESSANDRO VARGAS BREGONCI, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Rio Aporé, nº 28, Eldorado, Serra-ES e ROSSANA CASAGRANDE MODESTO, natural de Baixo Guandu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Aporé, nº 28, Eldorado, Serra-ES. 10819 8.: MATHEUS OLIVEIRA DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1651, Nova Carapina I, Serra-ES e JUSSARA BELO SILVA, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Professora Luzia Miranda Lima, 105, João Neiva, Serra-ES. 10824 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES DA SILVA, natural de Colônia Leopoldina-AL, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tipuana, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e MARIA HELENA DA SILVA, natural de Colônia Leopoldina-AL, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tipuana, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10851 2.: ENILDO CORRÊA DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Coelho Neto, nº 595, Palmital, Linhares-ES e MARIA ODETE FERREIRA COSTA, natural de Itamarandiba-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), embaladeira, residente na Rua Coelho Neto, nº 595, Palmital, Linhares-ES. 10852 3.: WEMERSON MACHADO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1620, Interlagos, Linhares-ES e JESSICA DE JESUS DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Honorato da Rosa, nº 866, Planalto, Linhares-ES. 10853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO SERGIO SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Araras, S/nº, Planalto, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS HERCULANO, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua das Araras, S/nº, Planalto, Aracruz-ES. 13119 2.: ALLAN DO ROSARIO SIQUEIRA, natural de Cachaoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro industrial, residente na Rua Ananias Netto, nº 181, Centro, Aracruz-ES e JOSIANE VIEIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Lírio, nº 46, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN FILHO SOUZA OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), masseiro, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, nº 51, Jardim Camburi, Vitória-ES e LISLEI DE JESUS FRANÇA, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de logística, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, nº 51, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24386 2.: GESSY DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 76 anos de idade, divorciado(a), operador de maquinas pesadas, residente na Rua Professora Maria Cândida da Silva, nº 90, República, Vitória-ES e ROSILENE MOURA DOS SANTOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Maria Cândida da Silva, nº 90, República, Vitória-ES. 24389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO SANTOS DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Carlos Lindenberg, 6099, Cobilândia, Vila Velha-ES e LUARA MOREIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6099, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06041 2.: JOAQUIM BATISTA FRANÇA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Técnico em mecânica automotivo, residente na Avenida Otávio Borin, s/nº , Cobilândia, Vila Velha-ES e NILZA HELENA ANDRADE FERNANDES, natural de Conceição de Ipanema-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Avenida Otávio Borin, S/nº, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de março de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON ROSA DA SILVA, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua G, N°12, Nova Canaã, Cariacica-ES e LUIZA DIAS DE JESUS, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua G, N°12, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO BAYERL SANTIAGO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Arlete Tavarez, N° 395, Itaipava, Itapemirim-ES e RONARIA FERREIRA COELHO, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Arlete Tavarez, N° 395, Itaipava, Itapemirim-ES. 01502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO AIRES NETTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Valdeck Campos, S/n, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e HELENA MARIA BARONI, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Valdeck Campos, S/n, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de março de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO FRANCISCO VIEIRA FILHO, natural de Angra dos Reis-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), braçal, residente na Rua Vila Nova, S/n°, Cavalinhos, João Neiva-ES e NAZARÉ RIBEIRO DE SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vila Nova, S/n°, Cavalinhos, João Neiva-ES. 00100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de março de 2021 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDINEI DE CARVALHO GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Av. Guanandy, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES e ROSAMARY LEITE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), professora aposentada, residente na Av. Guanandy, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES. 14055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HIAGO ROCHA ZANELATO, nacionalidade brasileira, profissão conferente, estado civil solteiro, com dezenove (19) anos de idade, natural de Cariacica-ES, nascido em 24 de julho de 2001, residente na Rua dos Andes, N° 163, Eldorado em Viana-ES, filho de MARCIO ZANELATO, brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA APARECIDA ROCHA, brasileira, residente em Viana-ES e GABRIELLY DA SILVA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado civil solteira, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 03 de maio de 2001, residente na Rua Himalaia, S/n°, Eldorado em Viana-ES, filha de NEY DE SOUSA RODRIGUES, brasileiro-ES e SANDRA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de março de 2021 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUSTAVO VENTURA, natural de São Gabriel da Palha, ES, com 21 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Fazenda São Sebastião, São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e DAIANE DOMIRA CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Ibatiba, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Fazenda São Sebastião, São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES– 000975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de março de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã