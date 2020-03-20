Proclamas

Proclamas - 20/03/20

Publicado em 20 de Março de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÉLCIO RODRIGUES DA FONSECA, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Papa João Paulo II 4000, Ataide, Vila Velha-ES e FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), tec. em enfermagem, residente na Rua Papa João Paulo II 4000, Ataide, Vila Velha-ES. 232728426 2.: KASSIO MOURA SILVA, natural de Parnaiba-PI, com 37 anos de idade, solteiro(a), consultor tecnico, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2678, Aribiri, Vila Velha-ES e ANA PAULA PEREIRA DE LIMA, natural de GOIANORTE-TO, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2678, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728427 3.: LUCAS MONTEIRO DE SOUZA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisica, residente na Rua dos Cajueiros, nº 08, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e BRENNDA MATTOS PONTINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 121, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728428 4.: RAFAEL SOUZA CABRAL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregado de estoque, residente na Rua Dezenove de Abril, nº 28, Ibes, Vila Velha-ES e NATHÁLIA DO CARMO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Dezenove de Abril, nº 28, Ibes, Vila Velha-ES. 232728429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR BELESA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Sesostres Andrade, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e EMANUELLE KOSCKY GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Maranhao, 95, Ap 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18191 2.: MARCUS VINICIUS BRANDÃO DE MELO, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 608, Ed Maria dos Santos Maia, 4 Andar, Ap 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA ALVES SIMÕES ABELHA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 680, Apartamento 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18192 3.: JANUARIO JORGE LELIS, natural de Caratinga-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apto 1304 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA DE MATTOS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apto 1304 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18193 4.: MARCEL MESSIAS CÂNDIDO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Estrada Jeronimo Monteiro, Sn, Garoto, Vila Velha-ES e THÁLIA MIEKO CHAVES KOGA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 19, Lt 03, Inhoaíba, Rio de Janeiro-RJ. 18194 5.: ORLAN BESTETI DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Vicente de Carvalho, nº 507, Edificio Canela, Aptº 203, Ala A, Boa Vista II, em Vila Velha-ES e ALINE CRISTINA PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cartório, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Emanuel, nº 39, Residencial Itaparica, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON DOS SANTOS SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Porto Seguro, nº 88, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e INGRID JULIANA SILVA DA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Avenida Porto Seguro, nº 88, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29864 2.: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua dos Cravos, nº 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ELIANE ANTUNES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Cravos, nº 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29870 3.: ABRAÃO PATROCINIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15,Carapina, Taquara II, Serra-ES e KARINA FELIPE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15,Carapina, Taquara II, Serra-ES. 29877 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELDER LUIZ WAIANDT DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANA PAULA ASSUNPÇÃO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08241 2.: JOSÉ ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), estivador, residente na Rua Castro Alves, N° 06, Quadra R, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e IRENE VERVLOET, natural de Afonso Claúdio-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Castro Alves, N° 06, Quadra R, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Santo Antônio, nº 191, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e GELCIMARA PIO HERCULANO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Goiabeiras, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES. 10012 2.: ADRIANO BARBOSA ROMERO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e BEATRIZ DOS SANTOS SEGISMUNDO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar operacional, residente na Rua 93, nº 495, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KAROLINE LESSA SOARES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Rua 93, nº 495, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DA SILVA MACHADO, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Mecanico, residente na Rodovia ES 185, nº 300, Centro, Divino de São Lourenço-ES e ALCIRA MIRANDA DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ricardo Sofiste Cristiano, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 19 de março de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS ALVES, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, nº 330, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LILIA RODRIGUES, natural de Osasco-SP, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, nº 330, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY CORRÊA DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Nonato, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES e WANDERLANE TONOLI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sebastião Nonato, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES. 06876 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUÍS CORREIA DA SILVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Bela Vista, S/n, Cristal, João Neiva-ES e ALINE QUINDELER ALVES, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Nascente, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 03026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de março de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DINIZ NEVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de frios e laticinios, residente na Beco da Honestidade, S/n, São Benedito, Vitória-ES e ANDRESSA PRATA DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Beco da Honestidade, S/n, São Benedito, Vitória-ES. 23938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial

