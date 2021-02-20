Proclamas - 20/02/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO ALCIDES PEREIRA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 01, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e CRISTIANE VIEIRA DE FREITAS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 01, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13077 2.: PAULO VITOR COSTA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, nº 136, Centro, Aracruz-ES e GABRIELA LOUREIRO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, nº 136, Centro, Aracruz-ES. 13078 3.: FELIX GUILHERME BIRCHLER, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro automotivo, residente na Estrada Arflo, nº 17 , Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e CARLA MARIA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Estrada Arflo, nº 17 , Bairro Sauaçú, Aracruz-ES. 13079 4.: JARDEL GUIDOLINI NUNES, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), controller de qualidade, residente na Avenida Aurélio Alvarenga, S/nº, Guaraná, Aracruz-ES e IANI ROSA FANCHIOTTI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua 23 de Maio, nº 326, Vila Rica, Aracruz-ES. 13080 5.: ALESSANDRO PAULO OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua João Pereira dos Santos, nº 11, Nova Conquista, Aracruz-ES e NEIDIANA ALVES DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Pereira dos Santos, nº 11, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13081 6.: LUIZ MANOEL LOUREIRO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), vendedor externa, residente na Rua Cidade de João Pessoa, nº 135, Itaputera, Aracruz-ES e MAIARA DA VITÓRIA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Carlos Suella, nº 820, Bela Vista, Aracruz-ES. 13082 7.: VELBER LOUREIRO MATOS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), supervisor de andaime, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, 25, Bairro Corrego Fundo, Aracruz-ES e MARLI BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Doutora Cristiane Baldacin Lobo, nº 16, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 13085 8.: ANDERSON EUDES MARINHO SARAIVA CALIXTO, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Cidade de Brasília, nº 04, Itaputera, Aracruz-ES e MAÍSA SANTOS OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cidade de Brasília, nº 04, Itaputera, Aracruz-ES. 13086 9.: FABRICIO GOMES COELHO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, nº 51, Vila Nova, Aracruz-ES e NATALIA REGINA PEREIRA E PEREIRA, natural de Bequimão-MA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, nº 51, Vila Nova, Aracruz-ES. 13087 10.: MAIKO JOSE FONTANA, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Morobá, S/n, Morobá, Aracruz-ES e GABRIELE BRENDA DA SILVA TELES, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 81, Bela Vista, Aracruz-ES. 13088 11.: MAIKO JHONATAN MARTINS LISBOA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico diesel, residente na Estrada Santa Maria, 50, Bairro Limão II, Aracruz-ES e ANGELICA RITA ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Santa Maria, 50, Bairro Limão II, Aracruz-ES. 13089 12.: RENATO FERREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Rua Continente Europeu, 32, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e ANTONIA GOMES, natural de Itaipava do Grajau-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Continente Europeu, 32, Bairro Itaputera, Aracruz-ES. 13092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de fevereiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ANTONIO E SILVA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Josias Cerutti, nº 70, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIANE DA SILVA LORETI, natural de Nilópolis-RJ, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Josias Cerutti, nº 70, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12168 2.: RAFAEL ROSA MELLO PIRES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Matilde Braga, nº 16, Itapebussu, Guarapari-ES e KAMILA MARIA MARQUES MELLO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Manoel Bandeira, Nº586 , Muquiçaba, Guarapari-ES. 12169 3.: RENATO CAGNIN, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), tecnico de informatica, residente na Rua Geraldo Gama, S/n, São José, Guarapari-ES e INAYARA KATHELLYN SANTIAGO, natural de Sao Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Geraldo Gama, S/n, São José, Guarapari-ES. 12170 4.: FABIANO GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua das Hortencias, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua das Hortencias, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12171 5.: ANDRÉ CARMINATI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pintor industrial, residente na Rua Prof. Melchíades Pereira Martins, nº 155, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e ALINE STEIN LIMA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Guarda-civil Municipal, residente na Rua Prof. Melchíades Pereira Martins, nº 155, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12172 6.: RAMON OLIVEIRA OLIVIERI VIANA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua João Moraes, nº 899, Itapebussu, Guarapari-ES e EMANOELA VIEIRA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua João Moraes, nº 899, Itapebussu, Guarapari-ES. 12173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 19 de fevereiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE CARLOS FAVORETO, natural de Muniz Freire-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pedro Côgo, nº 308, Santana, Cariacica-ES e NOELIA SILVA DOS ANJOS, natural de Una-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Côgo, nº 308, Santana, Cariacica-ES. 13504 2.: ARGÊO PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Dez B, S/nº, Prolar, Cariacica-ES e TALITA SUNDERHUSS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dez B, S/nº, Prolar, Cariacica-ES. 13505 3.: MAURÍCIO SOUZA AGUIAR FILHO, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Trv Marechal Floriano, 73, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANA PAULA ROSA GREGÓRIO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Trv Marechal Floriano, 73, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO CELIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), lanterneiro, residente na Avenida Augusto Teixeira, 70, Vitória-ES e ELIANE FERRAZ DE ARAUJO, natural de Montanha-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Avenida Augusto Teixeira, 70, Vitória-ES. 17284 2.: SILLAS LYNCOLN DA SILVA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 191, Santo Antônio, Vitória-ES e ANGELICA SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 191, Santo Antônio, Vitória-ES. 17301 3.: NATANAEL MONFARDINI DE EUZEBIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua da Galeria, nº 19, Estrelinha, Vitória-ES e JOYCE PEREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua da Galeria, nº 19, Estrelinha, Vitória-ES. 17303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON DOUGLAS REIS OLIOSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Adolfo Antônio Rodrigues, nº 10, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LEIDIANE TERRA CABRAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), digital influencer, residente na Rua Jorge Marcondes de Souza, nº 150, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04577 2.: WILLIAN CORRÊA COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Francisco Dillen, nº 15, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA BARCELOS FOLIGNO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida José Félix Cheim, nº 1224, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTH DANIEL DO AMARAL, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Itaipú, nº 35, Vila Nova de Colares, Serra-ES e KARLA SOUSA NOVAIS, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Itaipú, nº 35, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31212 2.: GUSTAVO GOMES DA SILVA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Diamante, nº 575, Solar de Anchieta, Serra-ES e LETÍCIA DESSABADO SOARES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Diamante, nº 575, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS JESUS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 58, Horto, Vitória-ES e NAIARA DA SILVA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 58, Horto, Vitória-ES. 24503 2.: JOSÉ MAURICIO SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiólogo geral, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 75, Jardim Camburi, Vitória-ES e CINTIA ALMEIDA MOREIRA GONÇALVES, natural de Ipatinga-MG, com 40 anos de idade, viúvo(a), contadora, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 75, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO LUIZ AREZZI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Itabaiana, S/nº, Residencial Mar Mediterraneo, Torre A, Apto. 1802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA DE SOUZA SANTOS GOLTARA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itabaiana, S/nº, Residencial Mar Mediterraneo, Torre A, Apto. 1802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07981 2.: PEDRO ASSUNÇÃO DA SILVA CHAVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 1601 A, Condomínio do Edifício Villa D Ita, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA DE SOUZA CASTRO, natural de Juiz de Fora-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 1601 A, Condomínio do Edifício Villa D Ita, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER CARDOSO MILIOLI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comunicação visual, residente na Avenida Belo Horizonte I, nº 59, Serra Dourada I, Serra-ES e TAINÁ COSTA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Belo Horizonte I, nº 59, Serra Dourada I, Serra-ES. 10723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS COSTA DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Xandico nº 36, Centro, Itapemirim-ES e ANA VIRGINIA PEREIRA VEDOVOTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Xandico nº 36, Centro, Itapemirim-ES. 14041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIS SANTOS FILETI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Marcolina Destefani Zandonade, 18, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e DAIANA ARANTES SOUTO, natural de Formiga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Estrada para Lavrinhas, 235, Apto. 304, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 19 de fevereiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS GOMES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Antônio Guedes, nº 1662, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JANDERLEIA JACINTO ROCHA, natural de Pinheiros-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Guedes, nº 1662, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL LIRA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Atalaia, Vila Velha-ES e MARIANA PEREIRA GONORING, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), protética dentário, residente na Rua São Paulo, 2508, Edifício Ernesto de Vargas, Apart 1002, Itapuã, Vila Velha-ES. 04219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR PEREIRA DE AGUIAR, natural de São Sebastião do Maranhão-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Agricultor polivalente - conta própria, residente na Alto Caldeirão, Zona Rural, Santa Teresa-ES e LINEUZA DE SOUSA OLIVEIRA, natural de Água Boa-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), Agricultor polivalente - conta própria, residente na Alto Caldeirão, Zona Rura, Santa Teresa-ES. 25766 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 19 de fevereiro de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. JOSÉ MAURICIO DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, natural de Itaguaçu-ES, nascido em 27 de outubro de 1969, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua Arthur Bernardes, N° 26 - Vila Bethânia em Viana-ES, filho de JAIME DE ARAUJO e NAIR MARIA VENTURINI DE ARAUJO & LUCIANE AMARAL SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Boa Esperança-ES, nascida em 03 de julho de 1992, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente na Rua Arthur Bernandes, N° 26 - Vila Bethânia em Viana-ES, filha de JOÃO DOS SANTOS COIMBRA e MADALENA DOS SANTOS AMARAL 2. LUCAS DE JESUS BRUNO, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascido em 31 de março de 1994, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente na Rua Joaquim Nambuco, N° 10 - Vale do Sol em Viana-ES, filho de NELSON BRUNO e EDNA MARIA DE JESUS & MICHELY CHAGAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 10 de junho de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Joaquim Nambuco, N° 10 - Vale do Sol em Viana-ES, filha de EDMILSON DE SOUZA e IRACÍ CHAGAS DE SOUZA. 3. MANRRYK ALONSO SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascido em 08 de maio de 2000, estado civil solteiro, profissão mecânico automotivo, residente na Rua Rio Doce, Nº32, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de e JEANE CARLA DE JESUS SILVA & THALIA ROBERTO NAITES, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 07 de janeiro de 2005, estado civil solteira, profissão autônomo, residente na Rua Caparao, S/n, Nova Bethania em Viana-ES, filha de JUMARIO DOS SANTOS NAITES e MARIA APARECIDA CORDEIRO ROBERT. 4. ELIABI PANTALIÃO MASSALAI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 06 de agosto de 1983, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente na Rua Missionaria, S/n, Universal em Viana-ES, filho de DEOCLECIO FIDÊNCIO MASSALAI e DILMA PANTALIÃO & CLEIDE DOS SANTOS BRITO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 17 de setembro de 1991, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Missionaria, S/n, Universal em Viana-ES, filha de ANTONIO DOS SANTOS BRITO e DIOMARINA MARIA MARTINS JANUARIO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 19 de fevereiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala