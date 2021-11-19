Proclamas - 19/11/2021

Arquivos & Anexos
19-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAKIM SOUZA STUTZ GERHARDT, natural de Carangola-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Guanabara, N°1490, Apartamento 206, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA PEREIRA AQUINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Rio Branco, nº 415, apartamento 1502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19448 2.: RODRIGO GOMES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gonçalves Dias, Nº 11, Boa Vista I, Vila Velha-ES e PRISCILA DA SILVA FLORESTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 11, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19449 3.: WASHINGTON DOUGLAS MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Queimados-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Araré, nº 224, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e CLAUDIA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Araré, nº 224, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19451 4.: DIEGO FERREIRA PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Tamoyo, N° 196, Glória, Vila Velha-ES e ACSA GOMES SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jerônimo Vervloet, 25, Centro, Santa Teresa-ES. 19452 5.: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua do Coqueiro, nº 53, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e IONY PENHA DO ROZARIO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente jurídico, residente na Rua Araré, nº 252, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 19453 6.: MURILO VICTOR PESSOA DE LIMA RODRIGUES, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emanuel, nº 31, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e SILVANA JESUS DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emanuel, nº 31, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO CORRÊA DE MENDONÇA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 289, Ap 2021, Edifício Rodrigues, Interlagos, Linhares-ES e SILVANI TEIXEIRA VIANA, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 289, Ap 2021, Edifício Rodrigues, Interlagos, Linhares-ES. 11479 2.: VINICIUS LUIZ MAGESTE SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 251 Qd 180a/13, Araçá, Linhares-ES e JANAINA LEITE FRIGINI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 251 Qd 180a/13, Araçá, Linhares-ES. 11480 3.: ANTONIO MACÊDO NETO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Alegre, Nº 1821, Shell, Linhares-ES e LÁYSLA GIOVANELLI BIANCHI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), micro empresaria, residente na Avenida São Paulo, nº 442, Aviso, Linhares-ES. 11481 4.: VALCENIR ROSA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES e RAFAELA VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), interprete, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO BATISTA TELES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 279, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA JÚLIA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 279, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25013 2.: GABRIEL SILVEIRA DE QUEIRÓS CAMPOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Mata da Praia, Vitória-ES e CARLA SECOMANDI FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Mata da Praia, Vitória-ES. 25016 3.: JARBAS DANIEL MALTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e NAIARA AGUIAR GALLIANI, natural de Panorama-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO GONÇALVES RIBEIRO, natural de Mantenópolis-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 330, Bela Vista, Vitória-ES e WILDICEIA BARBOSA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 330, Bela Vista, Vitória-ES. 17604 2.: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Travessa Lindolfo da Conceição, nº 129, Santo Antônio, Vitória-ES e VICTÓRIA FAVERO GARCIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Travessa Lindolfo da Conceição, nº 129, Santo Antônio, Vitória-ES. 17606 3.: FELIPE VAGO FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Avenida Brasil, nº 427, Resistência, Vitória-ES e LETICIA FABRE GARCIA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Brasil, nº 427, Resistência, Vitória-ES. 17607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO MARINHO DA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Intendente Câmara, nº S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e ROSILENE MARTA DA ROCHA, natural de Ataléia-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Intendente Câmara, nº S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 11326 2.: JULIO CESAR SOUZA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 699 Fundos, Nova Carapina I, Serra-ES e FATIMA APARECIDA CORREA SANTIAGO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Governador Valadares, nº 699 Fundos, Nova Carapina I, Serra-ES. 11338 3.: FILIPE MOREIRA AQUINO, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Três Corações, nº 451, Nova Carapina I, Serra-ES e JADIANE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Três Corações, nº 451, Nova Carapina I, Serra-ES. 11366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILTON CONCEIÇÃO RESSURREIÇÃO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 414, Feu Rosa, Serra-ES e PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente de departamento pessoal, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 414, 2º Andar, Feu Rosa, Serra-ES. 32584 2.: LUCAS CARNEIRO MUNIZ, natural de Niterói-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Rui Barbosa, nº 130, de Fátima, Serra-ES e FLAVIA SANTOS SANZ, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), arquiteta urbanista, residente na Rua Eduardo Xible, nº 151, de Fátima, Serra-ES. 32657 3.: FABIANO SAMPAIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística, residente na Avenida Vitória, nº 294, Jardim Carapina, Serra-ES e SAMARA CARVALHO VALENTIM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Vitória, nº 294, Jardim Carapina, Serra-ES. 32659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN MOROZINI ALVES, natural de Vargem Alta-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Girassol, nº 568, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e BRUNA PEÇANHA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14200 2.: DAVID VITORIO PATRICÍNIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Erotildes Gomes de Souza, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e LARISSA CARVALHO GARCIA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), cirurgiã dentista, residente na Rua Erotildes Gomes de Souza, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 14201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), radialista, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 615/204, Santa Lúcia, Vitória-ES e ROSICLÉIA AMORIM DA COSTA, natural de Nova Venecia-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 615/204, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25157 2.: ATILIO JÚNIOR GUIMARÃES, natural de Ibatiba-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Administrador de empresas, residente na Rua Evânia Carneiro da Silva, nº 10 , Tabuazeiro, Vitória-ES e PATRICIA GOUVÊA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Evânia Carneiro da Silva, nº 10 , Tabuazeiro, Vitória-ES. 25158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO EDUARDO DOS SANTOS, natural de São Pedro do Piauí-PI, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Nova, S/nº, Centro, Governador Archer-MA e LENY ROCHA DUTRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 74, Primavera, Viana-ES. 07482 2.: CAYO FABIO PEREIRA BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Piracicaba, N° 14, Marcilio de Noronha, Viana-ES e VANESSA MARTINS GONÇALVES ROZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Piracicaba, N° 14, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 07483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN MARCOS BELLO SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Tamoyo, nº 06, Xúri, Vila Velha-ES e VANIA MARCELIA TONINHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Tamoyo, nº 06, Xuri, Vila Velha-ES. 09150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEANDRO MESSIAS MOREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Fazenda Ulyana, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e JOZE NEVES PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Fazenda Ulyana, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001049. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 18 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã