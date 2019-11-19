Proclamas - 19/11/19
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON SANT'ANA DA SILVA JUNIOR, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 91, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e GRACIELE DA ROCHA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 91, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29352 2.: JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estágiario, residente na Rua Ema,nº 49, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MILENA FERREIRA GOMES, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ema,nº 49, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29354 3.: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALVES, natural de Pinheiros-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Camomilas, nº 7, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e RAYANE DA SILVA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Camomilas, nº 7, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29357 4.: RODINEY NUNES NEVES, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Itamaraju, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e VERA LÚCIA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Itamaraju, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29358 5.: LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Aulenilo Leal-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Eucaliptos, 541, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e EVANILDA SANTANA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, 541, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29359 6.: YAGO SOARES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Focas, nº 7,Setor América- Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e VIVYAN MARIA LEAL CAMILO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Focas, nº 7,Setor América- Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29361 7.: JARDEL SANTOS NAPOLEÃO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Linha de Força, 114, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e JOSEANE DOS SANTOS DA PAIXÃO, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Linha de Força, 114, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29365 8.: EDER DAS DORES MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Flor de Campo, 61 CA, Eldordo, Ibirité-MG e DANIELLE TORRES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Raimundo Correa, 489, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29366 9.: AMARILDO RAMOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua São João, nº 1, Taquara I, Carapina, Serra-ES e LETICIA SOUZA PEREIRA, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua São João, 1, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 29372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO ALVES FERREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), industriário, residente na Rua Atlântica, nº 71, São Marcos I, Serra-ES e CARMEM SIMÕES DO SACRAMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Atlântica, nº 71, São Marcos I, Serra-ES. 09743 2.: WILDEBERT GARCIA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Nove, nº 143, Jardim Bela Vista, Serra-ES e TATIANE DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Nove, nº 143, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09763 3.: EDIMAR LIMA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Três Lagoas, s/n , Nova Carapina II, Serra-ES e ELEN SOARES DO NASCIMENTO, natural de Ubá-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Três Lagoas, s/n , Nova Carapina II, Serra-ES. 09766 4.: JEFERSON DE OLIVEIRA GRAUNKE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Aracruz,04, Vista da Serra I, Serra-ES e VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Aracruz,01, Vista da Serra I, Serra-ES. 09767 5.: ROQUE SOUZA TRINDADE, natural de Mucurici-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Lambari, nº 86, Nova Carapina I, Serra-ES e JUSILENE BATISTA ALMEIDA, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lambari, nº 86, Nova Carapina I, Serra-ES. 09768 6.: FERNANDO SIMÕES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), representante comercial, residente na Avenida Vitória, nº 48, Serra Dourada I, Serra-ES e ALLEXSANDRA PRATTI FLOR, natural de Marabá-PA, com 46 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Avenida Vitória, nº 48, Serra Dourada I, Serra-ES. 09769 7.: PEDRO HENRIQUE SEVERINA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Colibri, nº 131, Serra Dourada III, Serra-ES e SABRINA SILVA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Colibri, nº 131, Serra Dourada III, Serra-ES. 09770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON RODRIGO RABELLO DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sereia, nº 310, São Conrado, Vila Velha-ES e LORENA FÁTIMA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Sereia, nº 310, São Conrado, Vila Velha-ES. 08075 2.: OSVALDO DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Humberto Campos, nº 07, Lote 07, Quadra E, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e ARLETTI FERREIRA BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Humberto Campos, nº 07, Lote 07, Quadra E, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08077 3.: YANG CHEHAYEB YEE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Bromelia, nº 50, Santa Paula I, Vila Velha-ES e MAYARA PAVANI BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Bromelia, nº 50, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08078 4.: WANDERSON MELOTTI PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua da Banana, nº 677, Qdra 42, Lt. 18, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LORENA MOREIRA FARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Vigor Maria, nº 30, Vila Palestina, Cariacica-ES. 08081 5.: ISAQUE CASSIM RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Baixo Guandu, nº 11, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e DÉBORA COÊLHO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Baixo Guandu, nº 11, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LOPES WERNECK CRISPIM, natural de Ipatinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Bloco B, Aptº 1004, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e NATHÁLIA DOMITROVIC, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Ed. Albatroz, Aptº 1004, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07399 2.: EVANDRO COELHO VANINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), polidor automotivo, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 31, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e PATRICIA FARIAS WILL, natural de Belford Roxo-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 31, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07400 3.: JOENDER MENDES PEREIRA, natural de Itabira-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Edifício Iguaçu, Aptº 301, 1ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LETICIA DAMASCENO AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Edifício Iguaçu, Aptº 301, 1ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07401 4.: JACKSON DE LIMA PESTANA, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico de fibra óptica, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, 4ª Etapa, Aptº 201, Ed. Maldorado, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA ARCANJO DE LIMA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, 4ª Etapa, Aptº 201, Ed. Maldorado, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07402 5.: LEONARDO BRANDÃO LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 17987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ALMEIDA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 402, Consolação, Vitória-ES e JANINI FRAGA COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 402, Consolação, Vitória-ES. 23724 2.: EVALDO DAMASCENO SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico de motos, residente na Beco Violetas, nº 11, Praia do Suá, Vitória-ES e RUBIA HORST ASSUNÇAO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânica de motos, residente na Beco Violetas, nº 11, Praia do Suá, Vitória-ES. 23728 3.: FELIPE DE PAULA FELICIANO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 118, Jucutuquara, Vitória-ES e ELIANE SILVA VALENTE, natural de Iuna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), escrevente, residente na Rua Senador Monjardim, nº 47, Argolas, Vila Velha-ES. 23730 4.: VINÍCIUS DOS SANTOS REBULI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Chafic Murad, nº 43, Aptº 1004, Bento Ferreira, Vitória-ES e NATALIA CAETANO NOGUEIRA DIAS, natural de Nova Era-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Castelo Branco, Nº 100, Aptº 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 23731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 136, Maria Ortiz, Vitória-ES e ÁDILA VITÓRIA DE SOUZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 136, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23389 2.: CEZAR RODRIGUES PEREIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Subgerente de padaria, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 398, Jabour, Vitória-ES e FERNANDA PIANTAVINHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), Enfermeira, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 398, Jabour, Vitória-ES. 23414 3.: ELIZEU PINTO DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Nº 455,, Vitória-ES e FERNANDA DA SILVA PINTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), Cabeleireira, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Nº 455,, Vitória-ES. 23418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO GOMES DOS SANTOS, natural de Lajedão-BA, com 65 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua América do Sul, nº 170, Resistência, Vitória-ES e VANDERLEIA NERES TRINDADE, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 61, Resistência, Vitória-ES. 16868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIO MIGUEL BOHRER, de nacionalidade brasileiro(a), profissão empresário, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Av Estudante José Júlio de Souza, nº 2600, Apto 1003, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e ANA LÚCIA DA CUNHA CHAVES, de nacionalidade brasileiro(a), profissão psicóloga, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2600, Apto 1003, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 21de Outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil __________________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAMON LUCAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascido em 15 de abril de 1995, estado civil solteiro, profissão ajudante, residente na CRG Área Rural, s/n, Piabanha do Norte , Itapemirim-ES, filho de BENEDITO FERREIRA DE SOUZA e MARINA LUCAS DE SOUZA e BEATRIZ PAULO DOA SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Piúma-ES, nascida em 16 de setembro de 2000, estado civil solteira, profissão lavradora, residente na CRG Área Rural, s/n, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES, filha de GEILDO PAULO DOS SANTOS e MARIA ENILDA PAULO DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil