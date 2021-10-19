Proclamas - 19/10/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON CAETANO LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Travessa Manoel Nascimento, nº 595, Ataíde, Vila Velha-ES e JACQUELINE GERALDO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Travessa Manoel Nascimento, nº 595, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729377 2.: DANIEL MURARI FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 90, Apto 301- BL 04, São Diogo II, Serra-ES e JÓICE RODRIGUES LIMA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Beco Manoel Dias Viana, nº 167, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729378 3.: ROBERTO HENRIQUE DE MENDONÇA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua dos Abacates, nº 17, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e IZABELLY THOMAZINI NUNES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Abacates, nº 17, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729379 4.: ALEXANDRE GUIMARÃES SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1049, Santa Inês, Vila Velha-ES e YARA DOS SANTOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1049, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729380 5.: JOÃO VICTOR PEREIRA VILAÇA, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vinte e Nove, nº 04, Vila Nova, Vila Velha-ES e ROGÉCIA DA COSTA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Nove, nº 04, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729381 6.: RAFAEL ESCALFONI ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Aptº 1107, Vila Velha-ES e ÂNGELA SILVA ALVES, natural de Ji-Paraná-RO, com 25 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Aptº 1107, Vila Velha-ES. 232729382 7.: JOÃO IGOR FRANCISCO ROSI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Jerusalem, nº 131, Apto 102, Vila Velha-ES e BRENA DE JESUS FURTADO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), diretora de marketing, residente na Rua Jerusalem, nº 131, Apto 102, Vila Velha-ES. 232729383 8.: RAPHAEL DE FREITAS GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de contas, residente na Rua Monte Sinai, nº 305, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e JESSIKA TAVARES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de processos, residente na Rua Monte Sinai, nº 305, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232729384 9.: LEANDRO LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua B, nº 13, Casa 02, Ataíde, Vila Velha-ES e AMANDA RODRIGUES MIRANDA, natural de Belford Roxo-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua B, nº 13, Casa 02, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729385 10.: CAMILA DA SILVA TORQUATO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), instaladora, residente na Rua Angelo Antônio Fernandes, nº 320, Ap 1106, Bl 2 , Ataíde, Vila Velha-ES e DENISE PEREIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de chat, residente na Rua Angelo Antônio Fernandes, nº 320, Ap 1106, Bl 2 , Ataíde, Vila Velha-ES. 232729386 11.: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Carlos Larica, nº 403, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e SAMARA DA SILVA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Carlos Larica, nº 403, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729387 12.: IGOR BARCELLOS VALENTINO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Glauber Rocha, nº 30, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LIVIA ALVES DE ALMEIDA, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Glauber Rocha, nº 30, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729388 13.: CELSO DILMAR ZIILSKI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), investidor imobiliário, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, 716, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ELIANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, 716, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729389 14.: ERASMO ROGER SERAFIM LIMA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Lange Viguini, nº 32, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MYRELLA BASILIO MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua 13 de Maio, nº 132, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729390 15.: ANTONIO PAVEZI PAULO, natural de Rio Bananal-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Lima, nº 155, Araçás, Vila Velha-ES e ANDREIA FATIMA DE JESÚS, natural de Caratinga-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Lima, nº 155, Araçás, Vila Velha-ES. 232729391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO CARDOSO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Humberto Campos nº 1, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e THALITA SANTOS DA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Humberto Campos nº 1, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09078 2.: MILTON LOURENÇO PEREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Getúlio Vargas, S/n, Barramares, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA GOMES MARIANO, natural de Betim-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Getúlio Vargas, S/n, Barramares, Vila Velha-ES. 09079 3.: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA GUAÇUI 324, RIVIERA DA BARRA, Vila Velha-ES e KARLA ALVES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMA, residente na RUA GUAÇUI 324, RIVIERA DA BARRA, Vila Velha-ES. 09080 4.: THIAGO HENRIQUE VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), MEI, residente na Avenida Brasil, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BRUNA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Jussari-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Brasil, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09081 5.: AGUINALDO RANGEL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 81 anos de idade, viúvo(a), APOSENTADO, residente na RUA SÃO JOSÉ Nº 417, BARRAMARES, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES e VERA LUCIA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na RUA SÃO JOSÉ Nº 417, BARRAMARES, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES. 09083 6.: PEDRO VITORINO, natural de Resplendor-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Muriaé, nº 523, Barramares, Vila Velha-ES e SEVERINA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Tabira-PE, com 56 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Avenida Muriaé, nº 523, Barramares, Vila Velha-ES. 09086 7.: MARCOS MENDES SANTOS, natural de Almenara-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Colatina, nº 159, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e JÉSSICA CRUZ RAMOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Colatina, nº 159, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09091 8.: WAGNER MOREIRA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ourives, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 30, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LUCIANNY PATRICIK SOARES DA COSTA, natural de São Luís-MA, com 28 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 30, Vila Velha-ES. 09093 9.: ELCIO SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 83 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Colatina, nº 08, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e CRISPINIANA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Colatina, nº 08, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09096 10.: DHEYMISON SANTANA DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Palmeiras, nº 695, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ANA PAULA BISPO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua das Palmeiras, nº 695, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09098 11.: GEOVANE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA JOSÉ DO CARMO Nº 1191, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e SARA RODRIGUES COELHO, natural de COLATINA-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), BABÁ, residente na RUA JOSÉ DO CARMO Nº 1191, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 09099 12.: LEANDRO BANDEIRA CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Adolpho Oliveira, s/n, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e GISLAYNE FONTES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Adolfo de Oliveira, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL SIMONASSI DUBBERSTEIN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e GISELE MARIA ANDREATTI COTTICA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Augusto dos Anjos, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 24928 2.: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Jabour, Vitória-ES e GILMARA BRAGA TRABA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), conciliadora, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Jabour, Vitória-ES. 24929 3.: VÍTOR MACHADO TRIGO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em TI, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÉSSICA SILVA DOS SANTOS, natural de Porto Velho-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24930 4.: MAXWELL DE AGUIAR LUCAS, natural de Contagem-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor técnico sênior, residente na Rua José Gomes Lorêto, Goiabeiras, Vitória-ES e ISABELA DA CONCEIÇÃO MARINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de relacionamento com prestador, residente na Escadaria Nova York, Santos Reis, Vitória-ES. 24931 5.: JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUANA SILVA CARDOSO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24932 6.: VINICIUS PIMENTEL SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINE PERTEL DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24934 7.: LUCAS SIEGLE DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAINY MARTINELLI DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CÉSAR FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro da Serra, Serra-ES e INGRYD CRISTHIENN MALTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11268 2.: LUIS DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Simões Filho-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Diamantina, nº 25, Nova Carapina II, Serra-ES e ALESSANDRA LOPES DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Diamantina, nº 25, Nova Carapina II, Serra-ES. 11273 3.: ADIMAR PEDRO DE LIMA, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Japura, 31, Serra Dourada II, Serra-ES e MARIA DA PENHA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Japura, 31, Serra Dourada II, Serra-ES. 11275 4.: JOELSON DE JESUS ALVES, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua D, nº 4, Colina da Serra, Serra-ES e JANAINA RODRIGUES PAULI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 164, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11277 5.: RODOLFO NUNES COELHO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Ipanema, nº 83, Jardim Guanabara, Serra-ES e LETICIA GOBETTI MARQUETTI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2201, Itapuã, Vila Velha-ES. 11284 6.: EDILBERTO BARROS DOS SANTOS FERREIRA, natural de Grajaú-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Manoel Nunes, 03, Serra Dourada II, Serra-ES e FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA, natural de Grajaú-MA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Manoel Nunes, 03, Serra Dourada II, Serra-ES. 11287 7.: ROBSON BRENDO SOUZA ABREU, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Azaléia, nº 523, Centro da Serra, Serra-ES e NATALIA CAMILETTI DE ARAÚJO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Azaléia, nº 523, Centro da Serra, Serra-ES. 11306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXWEL MESSA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), agente de relacionamento, residente na Rua Copo de Leite, nº 77, Feu Rosa, Serra-ES e KÁROLIN MENEGHETTI DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Copo de Leite, nº 77, Feu Rosa, Serra-ES. 32102 2.: PATRIC SANTOS DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Papagaio, nº 20, Qd 40, Novo Horizonte, Serra-ES e SHIRLEI DA SILVA CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Papagaio, nº 20, Qd 40, Novo Horizonte, Serra-ES. 32153 3.: ADELSON CHARLES SILVA PEREIRA, natural de Leme-SP, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua José da Costa Muniz, nº 265, Taquara I, Serra-ES e MARCELA SALES DE OLIVEIRA, natural de Berilo-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua José da Costa Muniz, nº 265, Taquara I, Serra-ES. 32162 4.: GILMAR SANTOS PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), oficial pleno soldador, residente na Rua Rio Guaíba, nº 26, Hélio Ferraz, Serra-ES e ALIANE DE JESUS MOREIRA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Rio Guaíba, nº 26, Hélio Ferraz, Serra-ES. 32172 5.: EDILSON MARTINS DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Beco Eucaliptos, nº 256, Feu Rosa, Serra-ES e FERNANDA SILVA FREGONA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Eucaliptos, nº 256, Feu Rosa, Serra-ES. 32409 6.: MAICK DA SILVA REIS, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estoquitas, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 15 , Jardim Limoeiro, Serra-ES e MAIANA SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 15 , Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVANILDO NUNES BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 358, Gurigica, Vitória-ES e MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 358, Gurigica, Vitória-ES. 25097 2.: PEDRO DIAS PEDRALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em informatica, residente na Rua Mesquita Neto, nº 27, República, Vitória-ES e KATHYLEENN FITARONI FLÔRES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Mesquita Neto, nº 27, República, Vitória-ES. 25098 3.: LEONARDO FIRMINO COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Domingos Abreu Rangel, nº 40, Resistência, Vitória-ES e BRUNA APARECIDA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Angélicas, nº 15, Santo André, Cariacica-ES. 25099 4.: LEONARDO NASCIMENTO CASATI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 90, Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 90, Mata da Praia, Vitória-ES. 25100 5.: NUNO ANDRÉ VIEIRA DA SILVA, natural de Felgueiras, Distrito Do Porto, Portugal-ET, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na 84 Grattons Drive, Pound Hill, Crawley, West Sussex RH 10 3DB, Reino Unido, -ET e LARISSA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 210, Joana D'arc, Vitória-ES. 25101 6.: FÁBIO SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Transversal (Colina), nº 115, Ataíde, Vila Velha-ES e TALITA SOUZA TONETO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 350, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DO NASCIMENTO PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Doutor Joel Coelho Ferreira, Nº 394, Santa Cruz, Linhares-ES e EVILLYN MARIA DOS REIS MARRANE SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Joel Coelho Ferreira, Nº 394, Santa Cruz, Linhares-ES. 11380 2.: RAUANDRE ANDRÉ DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 269, Araçá, Linhares-ES e ANDRIELLY MACHADO DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 269, Araçá, Linhares-ES. 11381 3.: WESCLEY RIBEIRO PATROCINIO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Técnico de segurança do trabalho, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280, Palmital, Linhares-ES e TATIANE DE FÁTIMA COELHO, natural de Angatuba-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280, Palmital, Linhares-ES. 11382 4.: VITOR ALMEIDA FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1647, Centro, Linhares-ES e KARLA PIANCA, natural de Rio Bananal-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Luiz de Camões, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11383 5.: FABRICIO SOUZA SANTANA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), lavador veicular, residente na Rua Juparanã, nº 806, Movelar, Linhares-ES e WENDYSLANI SIMÕES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juparanã, nº 806, Movelar, Linhares-ES. 11384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA ROSA TRINTIN, natural de Bento Gonçalves-RS, com 42 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apartamento 1801, Bloco B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FLÁVIA ANDRÉ MARTINS, natural de Campos de Goytacazes-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apartamento 1801, Bloco B, Praia De Itaparica, Vila Velha-ES. 19345 2.: CARLOS FERNANDO GOMES JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Raimundo Maurício Freire, N° 95, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e SAYENE FERNANDES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psico pedagoga, residente na Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 54, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19348 3.: DOUGLAS DA MATA KOEHLER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Félix Cheim, N° 101, Apartamento 501, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FLÁVIA COUTO ROCHA, natural de Ipatinga-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial civil, residente na Rua José Félix Cheim, N° 101, Apartamento 501, Praia da Itaparica, Vila Velha-ES. 19349 4.: BRUNO PEREIRA BERGAMASCHI, natural de Santos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Apartemento 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DANNIELA MAYARA FERREIRA BISPO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Apartamento 702,, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19350 5.: RICARDO DE TOLEDO SPERDUTTI, natural de Sao Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Narciso 48, Apartamento 202, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e GERCIA WENDLER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Antônio Ataíde, N°823, Centro, Vila Velha-ES. 19353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS GUILHERME TONINI LORENZON, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro agrônomo, residente na Rua Monte Carlo, nº 121, Cobilândia, Vila Velha-ES e DAYANE DA SILVA BERGER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Monte Carlo, nº 121, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06234 2.: RAFAEL PIZONE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Jacinto Admiral, nº 102, Cobilândia, Vila Velha-ES e ALCYNARA GONÇALVS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Avenida Jacinto Admiral, nº 102, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06235 3.: JOÃO PEDRO COUTO SEVERO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de onboarding, residente na Rua Américo Bernardes, nº 176, Alvorada, Vila Velha-ES e EVA NUBIA LEITE DA SILVA, natural de Juazeiro-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), Recepcionista, residente na Rua Américo Bernardes, nº 176, Alvorada, Vila Velha-ES. 06236 4.: ALEXANDRE DO NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES e VIVIANI GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Estampadora, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06237 5.: OSMAR DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Iracy Corteletti, nº 222, Cobilândia, Vila Velha-ES e ELIANA MARIA ZANELATO, natural de São Mateus-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Avenida Iracy Corteletti, nº 222, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY RODRIGUES CÉSAR, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 72, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JOCENI FERREIRA BATISTA, natural de Iúna-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 72, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08939 2.: LUÍS ALEX VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Córrego Rico, Distrito de Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e LIOSIRIA OLIVEIRA RAMOS, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Córrego Rico, Distrito de Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08940 3.: JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e DAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08941 4.: JOÃO VICTOR DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Córrego Jatobá, Zona Rural, Iúna-ES e RAINE CARLA DE MELO FREITAS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Córrego Jatobá, Zona Rural, Iúna-ES. 08942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de outubro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ONAIR JOSÉ DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, 97, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Castelo-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Servente de limpeza, residente na Rua José Goulart, nº 53, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04865 2.: JOSE CLAUDIO DA SILVA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Av. Jorge Simão, N82, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLYANA DE JESUS ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de consultório odontológico, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1002, Porto de Santana, Cariacica-ES e FRANCIELE SILVA COUTO, natural de Governador Valadares-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 21, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14061 2.: RERINALDO MEIRELES DOS SANTOS, natural de Barueri-SP, com 44 anos de idade, Divorciado(a), gestor de segurança privada, residente na Rua Cento e Quatorze, nº 82, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cento e Quatorze, nº 82, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Céu Azul, sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES e EMANUELE SANTANA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de outubro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIRCEU JOSE AGUIAR, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Orlando Pessoti, 46, Santa Luzia, João Neiva-ES e LETICIA PATROCINIO SOUZA DA CUNHA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Orlando Pessoti,46, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR ERRES AMORIM, natural de Lajinha-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de Taquarussu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e VANUSA CEVOLANI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Localidade de Taquarussu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de outubro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL RUFINO BENTO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Mimoso do Sul, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e NAIELY LAURA RODRIGUES FERNANDES, natural de Caeté-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boas Novas, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: KENED ALEXANDRE FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de medição, residente na Rua José Custodio Ferreira, 18, Bela Vista, Ibiraçu-ES e JOYCE DA SILVA DE JESUS, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Custodio Ferreira, 18, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 18 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDER JOSÉ DA SILVA, natural de Pocrane-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua da Independência, nº 16, São Pedro, Vitória-ES e CLAUDIA GASTARDI PREMOLI, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), técnica em imobilização, residente na Rua da Independência, nº 16, São Pedro, Vitória-ES. 17567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS DA SILVA, natural de Três Rios-RJ, com 39 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na Rua Eliseu Pereira Costa, nº 29, Campo Acima, Itapemirim-ES e JALUZE MARVILA DEOLINDO, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Eliseu Pereira Costa, nº 29, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO NUNES, natural de São José do Calçado-ES, com 77 anos de idade, Divorciado(a), bancário aposentado, residente na Rua João Rodrigues de Oliveira 29, Centro, Alegre-ES e OLYRA RESENDE ALVES, natural de Alegre-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), agente comunitário de saúde, residente na Rua Rosa Valli, nº 104, Centro, Alegre-ES. 03516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 18 de outubro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMARILSON DE SOUSA RODRIGUES, natural de Ipatinga-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua Sebastião Gaiba, Nº 103, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ELISANGELA SILVEIRA DE JESUS, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Sebastião Gaiba, Nº 103, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS DOS SANTOS ASSIS, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 06 de agosto de 1983, estado civil solteiro, profissão operador de elevatória, residente na Rua Circular, nº 51, Canaã em Viana-ES, filho de MANOEL BARBOSA DE ASSIS e JOANA D'ARC DOS SANTOS ASSIS & ADILSTELA BONFIM COIMBRA SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 16 de abril de 1992, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente na Rua Circular, nº 51, Canaã em Viana-ES, filha de ADILSON COIMBRA SANTOS e MARISTELA MOREIRA BONFIM. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 18 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino