Arquivos & Anexos
Proclamas - 19/08/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESSÉ GOMES TOSTA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte de TI, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 321, Santana, Cariacica-ES e THALITA BOTELHO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 321, Santana, Cariacica-ES. 12985 2.: LEONARDO CORREA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), meio oficial refrigeração, residente na Avenida Bahia, nº 238, Cariacica Sede, Cariacica-ES e SUERLY FERRO PIVETTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua José Monteiro, S/nº, Campo Grande, Cariacica-ES. 12986 3.: JOACIR AFONSO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Joana D'Arc, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES e DEJANIRA LUIZ MOTIM, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joana D'Arc, nº 130, Itacibá, Cariacica-ES. 12995 4.: JEFFERSON DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 1088, Nova Valverde, Cariacica-ES e CAMILA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Trindade, nº 320, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12996 5.: WIDNEY SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 9, Bairro Tabajara, Cariacica-ES e LEDIANE CARVALHO DE ARAÚJO, natural de Conceição da Barra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 9, Bairro Tabajara, Cariacica-ES. 12997 6.: DIONATA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Theólogo Barbosa, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e ISABELLA DE OLIVEIRA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, S/n, Bubú, Cariacica-ES. 12999 7.: GUSTAVO CHAGAS BANDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 60, Bairro Santana, Cariacica-ES e MICHELE BRIDI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 60, Bairro Santana, Cariacica-ES. 13004 8.: LUCAS GUTERRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua João Balestreiro, S/n, Tucum, Cariacica-ES e ANA KEZIA OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua João Balestreiro, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13010 9.: ZENILTON FELBERG, natural de Afonso Claudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Avenida Vitória, nº 271, Nova Brasilia, Cariacica-ES e JULLIANA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Vitória, nº 271, Nova Brasilia, Cariacica-ES. 13012 10.: SEBASTIÃO JOSÉ DE FARIA, natural de Inhapim-MG, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Rosa Amarela, nº 31, Santana, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA CAMPI, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Rosa Amarela, nº 31, Santana, Cariacica-ES. 13013 11.: MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Visconde Do Rio Branco, nº 242, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ELENISE PEREIRA DE JESUS, natural de Arataca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 9, Vera Cruz, Itaquarí, Cariacica-ES. 13016 12.: ANGELO BELARDT AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua dos Operarios, nº 04, Flexal I, Cariacica-ES e LEIDIANE NUNES SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Operarios, nº 04, Flexal I, Cariacica-ES. 13024 13.: GILDSON MURICY DOS SANTOS, natural de Senhor do Bonfim-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 66, Santana, Cariacica-ES e DÉBORA GOMES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 66, Santana, Cariacica-ES. 13027 14.: CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Glicínias, nº 19, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e AMANDA GARCIA DO AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Glicínias, nº 19, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13029 15.: ELIAS RAMOS BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), militar da reserva, residente na Rua 18, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIANA GOMES DE ARAUJO CUNHA, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), eduardora social, residente na Rua 18, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13039 16.: TIAGO RAMOS DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua José Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LORENA NEVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13040 17.: THIAGO MORAES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico fibra optica, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal,, Cariacica-ES e LARISSA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal,, Cariacica-ES. 13043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLANDRINO GONÇALVES SOARES, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cedro, 389, Vista da Serra II, Serra-ES e FRANCIELI MOREIRA COELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, 389, Vista da Serra II, Serra-ES. 10273 2.: ALAN LUCAS DA SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Baixo Guandu, nº 150, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JHENIFER VITÓRIA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Baixo Guandu, nº 150, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10277 3.: NILSON VICENTE DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 54 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Jacupembas, 14, Serra Dourada I, Serra-ES e CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), salgadeira, residente na Rua das Jacupembas, 14, Serra Dourada I, Serra-ES. 10279 4.: PATRICK MARTINS VIEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Tuim, nº 20, Casa 02, Serra Dourada III, Serra-ES e JOICELENE DOS SANTOS BATISTA, natural de Barcarena-PA, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Tuim, nº 20, Casa 02, Serra Dourada III, Serra-ES. 10280 5.: ROGERIO SANTOS SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Baixo Guandu, nº 829, Vista da Serra I, Serra-ES e ROSIANE DE SOUZA TELES, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Baixo Guandu, nº 829, Vista da Serra I, Serra-ES. 10282 6.: ALDAIR MIQUILINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Mathias Barbosa, nº 338, Nova Carapina II, Serra-ES e LORENA DOS SANTOS ALMEIDA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Matias Barbosa, nº 265, Nova Carapina II, Serra-ES. 10287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENÉSIO BATISTA FERREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 970, Edifício Victor Coser Seraphim Apartamento 1501, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES e MIRELLY TAVARES, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 970, Edifício Victor Coser Seraphim Apartamento 1501, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES. 07647 2.: GABRIEL ANTÔNIO TAQUÊTI SILVA, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORRANA SILVA ALMEIDA, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lajinha, Lote 6, Qd. K-5, Nova Carapina II, Serra-ES. 07665 3.: ROGER COSTA PARNAHYBA MONTEIRO, natural de Brasília-DF, com 48 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresa, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Ed. Itapuã Tower, Apto. 1902, Itapoã, Vila Velha-ES e LARA TAYS SBRAGIA ARMOND, natural de Santo André-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Ed. Itapuã Tower, Apto. 1902, Itapoã, Vila Velha-ES. 07667 4.: JOSEMY DE TORRES, natural de São Bento do Una-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Guilherme Almeida, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES e ROSIMARIA DE JESUS XAVIER, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guilherme Almeida, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES. 18365 5.: MAICON PINHEIRO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Framboesa, nº 37, Jaburuna, Vila Velha-ES e NATALHA DE SOUZA MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Framboesa, nº 37, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO VINICIUS VALADÃO BARRETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua Campo Mourão, nº 70, Barcelona, Carapina, Serra-ES e PRISCILA LUIZA BAPTISTA FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Campo Mourão, nº 70, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30192 2.: CLAUDIO LAURINDO DO CARMO, natural de Irupi-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Av. Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 665, Aptº 302, B22, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e VERÔNICA SIQUEIRA MARQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Av. Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 665, Aptº 302, B22, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 30317 3.: EDIMILSON GOUVEIA NEVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e PATRICIA FREITAS DOS SANTOS, natural de Governador Lomanto Junior-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30322 4.: ROMÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 116, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e ALINE FELIX DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 116, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONDINELE PAULINO SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), tratorista B, residente na Faz Chapadao, S/n,, Linhares-ES e FLÁVIA DOS SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Est Linhares X Rio Bananal, S/n, Chapadao, Linhares-ES. 10305 2.: DENYS SANTOS DOS SANTOS MARCHIORI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2831, Ap 301, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ALAYNE APARECIDA CONCEIÇÃO MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nelson Amorin, nº 53, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10306 3.: ANDRÉ DE SOUSA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alexandre Conzemento, nº 41, Lt 41, Qd 05, Linhares V, Linhares-ES e JOICE CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Alexandre Conzemento, nº 41, Linhares V, Linhares-ES. 10307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL PRATTI NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Tocantins, nº 28, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e SARAH DINIZ GODIM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 56, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23915 2.: GERSON MOTA DE OLIVEIRA, natural de Ibirataia-BA, com 69 anos de idade, viúvo(a), funcionário público, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 750, Apto 404 A, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARILENE NERI DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 750, Apto 404 A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23917 3.: WILLIAM CARDOSO MAURO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), serviços gerais, residente na Rua Bertino Borges, nº 134, Antônio Honório, Vitória-ES e PRISCILA JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Bertino Borges, nº 134, Antônio Honório, Vitória-ES. 23922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DA SILVA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Técnico de telecomunicações, residente na Rua Guarujá, nº 40, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LARISSA PARTELLI DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Guarujá, nº 40, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06997 2.: TIAGO CARVALHO ANGELO, natural de Fortaleza-CE, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua C, N° 20, Campo Verde, Viana-ES e ISABELLY VALDETARIO NUNES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C, N° 20, Campo Verde, Viana-ES. 07000 3.: ADILSON FLAVIO NASCIMENTO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alvimar Silva, nº 44, Centro, Viana-ES e YASMIN SIQUEIRA CESTARI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Alvimar Silva, nº 44, Centro, Viana-ES. 07001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO QUEIROZ PIAZAROLO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1345, Praia do Canto, Vitória-ES e ROVENA FREITAS REIS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1345, Praia do Canto, Vitória-ES. 24006 2.: RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 495/602, Bento Ferreira, Vitória-ES e LUCIANA VERRONE, natural de São Caetano do Sul-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 495/602, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE INÁCIO DIÓRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânica à diesel, residente na Rua Antônio Carvalho Sá, nº 7, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LIVIA DOS REIS RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Edmundo dos Santos, nº 129, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de agosto de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DAVEL MENÁRIO, natural de Castelo-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Edson Altoé, nº 208, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e GABRIELY GONÇALVES DE ALMEIDA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lanchonete, residente na Rua Edson Altoé, nº 208, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de agosto de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 27, Apartamento 201, Grande Vitória, Vitória-ES e WAGNA LUCIA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 27, Apartamento 201, Grande Vitória, Vitória-ES. 17068 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO HENRIQUE NASCENTES DE OLIVEIRA, natural de Estado do Espírito Santo-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Prefeito José Raposo, Número 341, Distrito Pequiá, Iúna-ES e KARLA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Prefeito José Raposo, Número 341, Distrito Pequiá, Iúna-ES. 08643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JANELSON APARECIDO CARNEIRO, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 03 de março de 1992, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado Santa Terezinha, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Arnaldo Saldanha Carneiro, falecido e Anadira Tonoli Carneiro e RAFAELI EVANGÉLIO DE JESUS, natural de Barra do Rocha, -BA, nascida em 24 de setembro de 1993, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Santa Terezinha, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adonias Carlos de Jesus, desparecido à anos, e Valdirene Correia Evangelio . 2.: SILVANEI TRABACH, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 28 de julho de 1986, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Mauri Trabach e Maria Ernesta Canal Trabach e ROSANA NUNES DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 11 de julho de 1993, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jose Nunes dos Santos e Genilda Xavier da Victoria dos Santos . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 18 de agosto de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WESLEY NUNES BRANDÃO, nacionalidade brasileira, natural de Anchieta-ES, nascido em 04 de julho de 1994, estado civil solteiro, profissão operador logístico, residente na Estrada Principal, S/n, Perobas em Viana-ES, filho de LUCAS NUNES BRANDÃO e MARTINHA DA PENHA BRANDÃO & ANA PAULA DIAS DE ALMEIDA SANTIAGO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 15 de abril de 1993, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Estrada Principal, S/n, Perobas em Viana-ES, filha de JOSÉ FELIPE SANTIAGO e GRAÇA DIAS DE ALMEIDA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 18 de agosto de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial