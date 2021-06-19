Proclamas - 19/06/2021
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUZENÂNGELO DA SILVA HORTA, natural de João Monlevade-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 330, Centro, Guarapari-ES e LIGIA MENDONÇA COURA, natural de João Monlevade-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Viçosa, Nº225 - Belmonte, João Monlevade-MG. 12333
2.: JEFFERSON DA SILVA MANHÃES, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e DAYANNE PIMENTA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12334
3.: ISAQUE DOS SANTOS LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), fabricante de sorvete, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 91, Kubitschek, Guarapari-ES e LIVIA MACHADO IGNÊS, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua D. Joao VI, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12335
4.: JOSE LUIZ DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Anésio Freire, nº 22, Kubitschek, Guarapari-ES e IRAIDES SOARES DOS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vital Brasil, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12336
5.: MARCIO JOSÉ DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), micro-empresario, residente na Rua Paissandú, nº 34, Olaria, Guarapari-ES e CHIRLE FERNANDES BARCELOS, natural de Cacoal-RO, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Paissandú, nº 34, Olaria, Guarapari-ES. 12337
6.: BISMACK DE PAULA ALEIXO, natural de Ponte Nova-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxliar de produção, residente na Rua A Dois, nº 888, Portal de Guarapari, Guarapari-ES e MÔNICA RODRIGUES FREIRE, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), doceira, residente na Rua A Dois, nº 888, Portal de Guarapari, Guarapari-ES. 12338
7.: ERICH COSTA, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), militar da reserva, residente na Avenida Praiana, nº 215, Praia do Morro, Guarapari-ES e ROSIMAR CAMILO DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Praiana, nº 215, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12339
8.: LUCAS DA SILVA PAGANINI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Taurus, nº 09, Santa Mônica, Guarapari-ES e ALICE DA SILVA RAMALHETE, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secertária, residente na Rua Taurus, nº 09, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12340
9.: ALEXANDRE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Rua Suzano, S/n, Independencia, Guarapari-ES e RUTH MARCIA PINTO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Suzano, S/n, Independencia, Guarapari-ES. 12341
10.: WIVALDO HENRIQUE SOUZA SANTANA, natural de Raul Soares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), Montador de móveis, residente na Rua Esmeraldo de Oliveira Coutinho, nº 10, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e TAÍS DE SOUZA LIMA, natural de Raul Soares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Esmeraldo de Oliveira Coutinho, nº 10, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12342
11.: DOUGLAS QUEIROZ LOYOLLA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Faz Sapateiro, S/n, Village do Sol, Guarapari-ES e MARCELLA MARIANO ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pedro Machado, nº 1, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12343
12.: VINÍCIUS IGNÊS GOLTARA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente de correios, residente na Rua Minas Gerais, nº 01, Santa Margarida, Guarapari-ES e SARA BATISTA SANTOS LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Benedito dos Santos Rangel, nº 67, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12344
13.: GUSTAVO SIMÕES RAUTA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 498, Muquiçaba, Guarapari-ES e FERNANDA SAMPAIO PINHEIRO, natural de Ibicaraí-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 498, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12345
14.: ELDER SOUZA FRANÇA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1230, Jabaraí, Guarapari-ES e LETICIA PEREIRA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1230, Jabaraí, Guarapari-ES. 12346
15.: JOÃO CLÁUDIO COSTA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Atlântica, nº 1750, Praia do Morro, Guarapari-ES e JACKSON VANIL DOS PASSOS, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), esotérico, residente na Avenida Atlântica, nº 1750, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12347
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 18 de junho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficiala Interina
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO JOSE DA SILVA, natural de Paranavaí-PR, com 54 anos de idade, divorciado(a), operador de manutenção refratária, residente na Rua Araponga, nº S/nº, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e MARIZETE RODRIGUES DAS NEVES MEDEIRO, natural de Montanha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Araponga, nº S/nº, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31711
2.: TIAGO TEODORO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e ANDREIA PIRES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 31712
3.: IGOR ALVES SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 329, Jardim Carapina, Serra-ES e AMANDA DA SILVA REIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendendte, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 329, Jardim Carapina, Serra-ES. 31715
4.: VINICIUS VENANCIO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Presidente Alves, nº 368, Vila Nova de Colares, Serra-ES e RENATA DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do Lar, residente na Rua Presidente Alves, nº 368, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31718
5.: JOSE ADRIANO DA SILVA, natural de Dom Cavati-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua da Pitangueira, nº 529, Balneário de Carapebus, Serra-ES e KEIDCYMARA GONÇALVES VIANA, natural de São José do Safira-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua da Pitangueira, nº 529, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31721
6.: VICTOR HUGO DA SILVA MULINARI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua dos Eucalliptos, 35, Taquara II, Serra-ES e MARCILENE JANINE DA SILVA, natural de Paulista-PE, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua dos Eucalliptos, 35, Taquara II, Serra-ES. 31722
7.: IAN BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Lazulita, nº 02, José de Anchieta, Serra-ES e LETICIA CERQUEIRA NUNES FONSECA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lazulita, nº 02, José de Anchieta, Serra-ES. 31728
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 18 de junho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONILSON OLIVEIRA DE JESUS, natural de Acajutiba-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), lavador de veículos, residente na Rua Helena Muller, nº 159, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MICHELA NEVES DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Helena Muller, 154, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24773
2.: WANDERLEI COUTINHO LUBASE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Margarida de Lourdes Vieira Amorim, nº 21, Joana D'arc, Vitória-ES e VANESSA SEARA DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Margarida de Lourdes Vieira Amorim, nº 21, Joana D'arc, Vitória-ES. 24774
3.: FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), copeiro, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 31 , Praia do Suá, Vitória-ES e VANESSA SOUZA CORREIA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), garçom, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 31 , Praia do Suá, Vitória-ES. 24775
4.: RENAN LYRIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Aleixo Netto, nº 691, Praia do Canto, Vitória-ES e BÁRBARA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Aleixo Netto, nº 691, Praia do Canto, Vitória-ES. 24780
5.: PAULO SOUZA MANSK, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 291/1101, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARCIA AMORIM PINHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), médica radiologista, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 291/1101, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24781
6.: GABRIEL FERREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Apto 805, Bloco 1, Enseada do Suá, Vitória-ES e ANA PAULA MAIFREDI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Apto 805, Bloco 1, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24783
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 18 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GIORDANO MORATTI CASTIGLIONI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 17, Apartamento 101, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e MILENA SOBRINHO SILVA DE ARAUJO, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 17, Apartamento 101, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13197
2.: JOÃO MANOEL FARIAS DE ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Hilário Nunes Loureiro, 44, Bela Vista, Aracruz-ES e ELIANA COSTA GADIOLI, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hilário Nunes Loureiro, 44, Bela Vista, Aracruz-ES. 13198
3.: ENOQUE CAMPOS SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), enlonador, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Clemente, Aracruz-ES e LAVINIA SILVA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Clemente, Aracruz-ES. 13200
4.: NILSON SANTANA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Santa Maria, S/nº, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e ALINE NASCIMENTO RANGEL, natural de Joao Neiva-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Santa Maria, S/nº, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13201
5.: WAGNER RANGEL BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João José de Carvalho, 222, Bairro Cupido, Aracruz-ES e NATALI BATISTA CRUZ, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de atendimento, residente na Rua Alcides Alves da Costa, 03, Bairro Segato, Aracruz-ES. 13202
6.: NATANAEL MACHADO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José Modenesi, S/nº, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e CAMILA LIUTTI PRATTI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Antonio Bissoli, S/nº, Bairro Juparanã, Linhares-ES. 13203
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 18 de junho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PATRIK BARCELOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Erotildes Rocha, nº 40, Santana, Cariacica-ES e BÁRBARA FAUSTINO ADELINO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), supervisora de departamento, residente na Rua Erotildes Rocha, nº 40, Santana, Cariacica-ES. 13741
2.: JEFFERSON REIS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Santo Agostinho, nº 280, Aparecida, Cariacica-ES e JULIENE DA SILVA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, nº 280, Aparecida, Cariacica-ES. 13743
3.: LUAN MAGNO CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Vista Linda, S/n, Planeta, Cariacica-ES e MAYARA ARAÚJO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Vista Linda, S/n, Planeta, Cariacica-ES. 13744
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 18 de junho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO DE JESUS, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 829, Belvedere, Serra-ES e VILMA VICENTE, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 829, Belvedere, Serra-ES. 10983
2.: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itabatã-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fundão, nº 60, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e KELLY MARA DOS SANTOS, natural de Taguatinga-DF, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Fundão, nº 60, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10985
3.: ÁDILLEY NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua das Orquídeas, nº 1, Cascata, Serra-ES e BRENDA CORREA PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Orquídeas, nº 1, Cascata, Serra-ES. 10989
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 18 de junho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MILTON JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bahia, nº 11, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e BRENDA PEREIRA PANDOLFI, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, nº 11, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04641
2.: JOSÉ ARAILDE VIANA SALOMÃO JUNIOR, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), servidor público, residente na Rua Rafaela, nº 400, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES e THAYZA SOTO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rafaela, nº 400, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES. 04653
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 18 de junho de 2021
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSYELTON ARMANI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Deolindo Perim, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TAMARA CARVALHO E SILVA RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), medica, residente na Rua Deolindo Perim, Sn, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18913
2.: ORLANDO DOS SANTOS NARDI, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Brasília, 1- Único-805, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA RIBEIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Brasília,1 Único - Apto 805, Itapuã, Vila Velha-ES. 18916
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de junho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO SANTANA TRINDADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), mecânico montador, residente na Rua Manoel Miranda Garcia, Praia de Ubu, s/n, Anchieta-ES e DENIZE GARCIA PINHEIRO, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Doutor Benedito de Souza Machado, nº 41, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04698
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de junho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JONAIR SILVA, natural de Piúma-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua dos Pescadores S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e IRACEMA BENEVIDES DA CONCEIÇÃO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Pescadores S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01524
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 18 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PEDRO VITOR FREITAS LOURES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Florentino Rodrigues, nº 28, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e JORDÂNIA ROSA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Florentino Rodrigues, nº 28, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17407
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 18 de junho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WEVERTON MANGUEIRA BARCELOS, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Santo Antonio, nº 254, Santo Antonio, Itapemirim-ES e ISABEL CRISTINA EVANGELISTA DAS VIRGENS, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Santo Antonio, nº 254, Santo Antonio, Itapemirim-ES. 14099
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 18 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE MACHADO HORSTS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Muqui do Norte, nº 727, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua C, nº 08, São Conrado, Vila Velha-ES. 08822
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de junho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IVAN GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Lanterneiro, residente na Rua Catarina Ferreira, S/n°, Ipanema, Viana-ES e JOSIANIA TEIXEIRA TRABACH, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Catarina Ferreira, S/n°, Ipanema, Viana-ES. 07327
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 18 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO BATISTA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Deocleciano Jequita, S/nº, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DIELLE MARQUES CORRÊA, natural de MAGÉ-RJ, com 29 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00131
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de junho de 2021
Nelisa Galante de Melo Santos
Registradora Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: TARCISO MOREIRA DA SILVA NETO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 29 anos de idade, solteiro, lavradeira, residente e domiciliado na Vila da Amizade, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e VERANE ENDLICH DE ALMEIDA, natural de Vitória, ES, com 35 anos de idade, viúva, servidora pública, residente e domiciliada na Vila da Amizade, s/n, zona rural, Brejetuba-ES – 000992.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 18 de junho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã