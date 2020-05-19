Proclamas - 19/05/20
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE BEZERRA DO ESPIRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e KARLA CRISTINA GONÇALVES CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04069 2.: WALLACE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), micro empreendedor individual, residente na Rua Atalaia, nº 132, Paul, Vila Velha-ES e MARIANE SILVA ARCANJO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Atalaia, nº 132, Paul, Vila Velha-ES. 04070 3.: WEVERTON RODRIGUES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Américo Bernardes, nº 227, Vila Batista, Vila Velha-ES e HEVELLIZE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Américo Bernardes, nº 227, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04074 4.: RICARDO DE ALBUQUERQUE LACERDA, natural de Sapé-PB, com 54 anos de idade, Solteiro(a), Micro Empreendedor Individual, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 50, Paul, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ DAS NEVES CARVALHO, natural de Cabedelo-PB, com 55 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 50, Paul, Vila Velha-ES. 04075 5.: AUGUSTHO DANIEL RODRIGUES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Luiz de Camões, nº 200, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e BARBARA PEREIRA CAMARGO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Luiz de Camões, nº 200, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04076 6.: FABIANO DA SILVA MEDEIROS, natural de Inhapim-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Pastor Abraão, nº 151, Sagrada Familia, Vila Velha-ES e CRISTIANE FLAVIA PESSANHA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idoso, residente na Rua Pastor Abraão, nº 151, Sagrada Familia, Vila Velha-ES. 04078 7.: FERNANDES MONTEIRO, natural de Itaoca- Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), motorista aposentado, residente na Rua Paulo Cesar Lira, nº 167, Alecrim, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA PATROCINIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem aposentada, residente na Rua Paulo Cesar Lira, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES. 04081 8.: MIQUÉIAS GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Trevo 11 da Capitão Vieira de Melo, S/n, Vila Garrido, Vila Velha-ES e ÉRICA TRAGINO TAGARRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 87, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CALAZANS VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Carijós, nº 169, Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA REUTER MOTTA GAMA, natural de Goiânia-GO, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica proctologista, residente na Rua Francisco Araújo, nº 175, Apto 201, Centro, Vitória-ES. 23732 2.: WDSON FERREIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e SUELY MARTINS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23743 3.: KEMMY KIFFER PAIVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 85, Morada de Camburi, Vitória-ES e KAROLINE MONIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS, natural de Belém-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 85, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23749 4.: RHÔMULO RICARDO SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 818, Jabour, Vitória-ES e SAMILAR DA CONCEIÇÃO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Manoel Vivácqua, Nº818 , Jabour, Vitória-ES. 23750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Palmas, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e AIRAN TERRAS RODRIGUES, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Palmas, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29967 2.: DANIEL GONÇALVES PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Avenida Brauna, S/n, Bl 02, Apto 204, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e THAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), bacharel em Direito, residente na Avenida Brauna, S/n, Bl 02, Apto 204, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29973 3.: MARLON DAVIS DA ROCHA ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Dinamarca, 223, Portal de Jacaraipe, Carapina, Serra-ES e LARA CREMASCO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), arteterapeuta, residente na Rua Bambú, nº 37, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTHON ALVES DA SILVA JÚNIOR, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Das Mangueiras, nº 03, Apartamento 02, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ELLEN CARVALHO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Das Mangueiras, nº 03, Apartamento 02, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07556 2.: IURI MONJARDIM ROSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2670, Apartamento 501, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KAREN AZEVEDO DE ALMEIDA, natural de Piúma-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2670, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18224 3.: IGOR LIMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Mario Fae, nº 41, Casa, Soteco, Vila Velha-ES e MARIANA MACHADO EMIDIO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Mario Faé, nº 41 , Soteco, Vila Velha-ES. 18225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELLIPE VALADÃO DADALTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 126, Apt 1202, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA BONIN, natural de Santo André-SP, com 30 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 126, Apt 1202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23965 2.: MATEUS SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Padre Gabriel, nº 223, Nova Palestina, Vitória-ES e YOLANDA FÁTIMA DE FREITAS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Sete de Setembro, nº 80, Centro, Vitória-ES. 23966 3.: RONALDO MENDES PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Praça Antonio Alves Ventura, nº 69, Vai e Volta, Tarumirim-MG e ROSANE DA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Beco das Margaridas, nº 28, Praia do Suá, Vitória-ES. 23968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR FERNANDES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de monitoramento, residente na Avenida Castro Alves, nº 1139, Interlagos, Linhares-ES e THAÍS BONOMO BUZATTO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), aeromoça, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1994, Interlagos, Linhares-ES. 10132 2.: EDILSON OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES e CLÁUDIA VIVIANA CARRIZO, natural de BUENOS AIRES - ARGENTINA-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), CABELEIREIRA, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES. 10128 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREIÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS TEIXEIRA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em enfermagem, residente na Rua Santo Antonio, N° 242, Itaipava, Itapemirim-ES e WELLEN GOMES BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua Santo Antonio, N° 242, Itaipava, Itapemirim-ES. 01422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANIVALDO DA COSTA SILVA, natural de Umarizal-RN, com 45 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES e MICHELE DOS SANTOS BERNARDO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES. 16985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMARILDO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante caminhão, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 39, Industrial, Viana-ES e FACIANE FRANCISCA DE JESUS REZENDE, natural de São José do Calçado-ES, com 120 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de limpeza, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 39, Industrial, Viana-ES. 06898 2.: ELITON COUTO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, natural de Teixeira de Freitas-BA, nascido em 27 de setembro de 1999, residente na Rua da Penha, S/n°, Nova Bethania em Viana-ES, filho de GELSON COUTO DE JESUS e MARIA DOMINGA ISABEL DE SOUZA COSTA e PALOMA VIANA GOMES DE FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, natural de Cariacica-ES, nascida em 16 de fevereiro de 1999, residente na Rua da Penha, S/n°, Nova Bethania em Viana-ES, filha de ANDERSON VIEIRA DE FREITAS e ROSILVANIA VIANA GOMES. 3.: FLAVIO DEVAIR VENIL XAVIER, nacionalidade brasileira, profissão Mecânico de equipamento, estado civil solteiro, com quarenta (40) anos de idade, natural de Coronel Fabriciano-MG, nascido em 30 de março de 1979, residente na Rua Colatina, nº 07, Quadra 22, Lt 02, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de DEVAIR XAVIER FRADE, falecido e CREUSA MARIA JOSÉ VENIL XAVIER e ROSIANE SIMÕES PASTORA, nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil solteira, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Caravelas-BA, nascida em 04 de setembro de 1973, residente na Rua Colatina, nº 07, Quadra 22, Lt 02, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de OSVALDO SIMÕES PASTORA DOS SANTOS e LAURA MARIA DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DE SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 232, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e HILMARA DE JESUS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), ajudante de padaria, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 232, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã