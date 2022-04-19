Proclamas - 19/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR JOSE DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), laqueador de móveis, residente na rua são luiz, n° 142, Vila Velha-ES e ANDREIA DAMASCENA OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na rua são luiz, n° 142, Vila Velha-ES. 232729734 2.: SÍLVIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 51 anos de idade, divorciado(a), orientador, residente na Rua Trinta e Oito, nº 22, Vila Velha-ES e MARLUCE BATISTA TRANCOSO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Trinta e Oito, nº 22, Vila Velha-ES. 232729735 3.: ANDERSON SANTOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua das Uvas, nº 36, Vila Velha-ES e PATRICIA NASCIMENTO NEVES, natural de Petrópolis-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 180, Vila Velha-ES. 232729736 4.: FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO, natural de Parambu-CE, com 64 anos de idade, viúvo(a), serralheiro, residente na Rua Leste, nº 176, Vila Velha-ES e TEREZINHA PEREIRA CONCEIÇÃO, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de produção aposentada, residente na Rua Leste, nº 176, Vila Velha-ES. 232729737 5.: WELINGTON VALERIO SILVA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Copo de Leite, nº 350, Vila Velha-ES e KATHLEEN PROCHNOW MARTINS IZIDORIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em mecânica, residente na Rua Copo de Leite, nº 350, Vila Velha-ES. 232729738 6.: JÚLIO CÉSAR BUCK OTTONI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Paulo Neves, nº 200, Vila Velha-ES e CAMILA LOBO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Neves, nº 200, Vila Velha-ES. 232729739 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral nº 2538, Linhares-ES e SILA MARIA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral nº 2538, Linhares-ES. 11823 2.: GABRIEL DE SOUSA ROCHA, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Guaçuí, nº 1814, Linhares-ES e RAFAELA BONFIM LUPPI, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Guaçuí, nº 1814, Linhares-ES. 11824 3.: WALTER ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Trinta e um , Linhares-ES e ELISÂNGELA GOMES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Trinta e um , Linhares-ES. 11825 4.: DAVID ALMEIDA MOURA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenhista profissional, residente na Rua Domingos Duda, nº 80, Linhares-ES e NAYARA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Domingos Duda, nº 80, Linhares-ES. 11826 5.: JANDERSON MARQUES DE BRITO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Romildo Alves Santana, nº 10, Linhares-ES e ALANE RISSI GUILHERME, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Romildo Alves Santana, nº 10, Linhares-ES. 11827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FANTONI OLMO, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 400, apt º 405 , Vitória-ES e POLYANA PULCHEIRA PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 400, apt º 405 , Vitória-ES. 25440 2.: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NUNES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Iriri, nº 339, Serra-ES e KARINA LEMOS SOARES OTTZ, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 30, apt 901, Vitória-ES. 25441 3.: JORGE LUIZ BASTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Santos Dumont, nº 63, Vitória-ES e MARIA DA PENHA CÓ, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santos Dumont, nº 63, Vitória-ES. 25442 4.: LUCAS CARVALHO SAIDLER, natural de Juiz de Fora-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de fazenda, residente na Rua Carlos Braz Cola, nº 155, Vitória-ES e ANA LUIZA GOMES DIAS HENTZY, natural de São Fidélis-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente de logistica, residente na Rua Carlos Braz Cola, nº 155, Vitória-ES. 25443 5.: EDUARDO HENRIQUE INDELICATO DE MIRANDA, natural de Caeté-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Francisco Segóvia, nº 69, Vitória-ES e MILENA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora comercial, residente na Rua Francisco Segóvia, nº 69, Vitória-ES. 25444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), instalador de acessórios, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 187, Vitória-ES e VANUZA DA SILVA VIEIRIA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 187, Vitória-ES. 25353 2.: THOMAZ DE AQUINO LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Dora Vivacqua, Vitória-ES e LÍVIA MARQUES DA SILVA GAMA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Dora Vivacqua, Vitória-ES. 25354 3.: DIEGO FERNANDES PUZIOL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Chafic Murad, Vitória-ES e ESTER GONÇALVES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Vitória-ES. 25355 4.: JOÃO RAPHAEL CARDOSO REPOSSI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Izaltino Arão Marques, Vitória-ES e ALLANA FERRÃO ANDREÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Izaltino Arão Marques, Vitória-ES. 25356 5.: ARNON SABADINE LEMOS DARDENGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Tupinambás, Vitória-ES e DANIELA MARCHIORI PIASSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Tupinambás, Vitória-ES. 25357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GIL SIQUEIRA RANGEL FILHO, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), medico, residente na Rua Maria Pastore de Jesus, nº 05, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KATIA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Milton Caldeira, Itapuã, Vila Velha-ES. 19905 2.: GUSTAVO NUNES DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N° 3250, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA COSTA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 3250, Edificio Villa D' Itá, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19907 3.: HEBERT FERREIRA HELMER, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua São Paulo, nº 2331, Itapuã, Vila Velha-ES e THÁSSIA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Mário Valentin, nº 12, Santana, Cariacica-ES. 19908 4.: MIGUEL ARCANJO PASTORE, natural de Muniz Freire-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itaquari, 150, Itapõa, Vila Velha-ES e DENIZI CLAY ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, 1200, Condominio Atlantico Sul, Edificio Guaré, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO GONÇALVES DA SILVA, natural de Carangola-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 21, Vitória-ES e MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 21, Vitória-ES. 17762 2.: ADRIANO SANTOS DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lingotador, residente na Rua Nova Esperança, nº 515, Vitória-ES e JOSILENE BRANDÃO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Volta Redonda, nº 622, Cariacica-ES. 17763 3.: DAVID KENNEDY LACERDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 39, Vitória-ES e CLAUDIA ARELY CAMPOS SANCHEZ, natural de San Rafael Cedros-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), newdesigner, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 39, Vitória-ES. 17764 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS GONÇALVES NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Juscelino Kubischeck, nº 430, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS, natural de Camaca-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juscelino Kubischeck, nº 430, Barramares, Vila Velha-ES. 09347 2.: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SENA, natural de VILA VELHA-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estofador de móveis, residente na RUA IPE Nº 230, NORMILIA DA CUNHA, Vila Velha-ES e WALESKA DUARTE BARBOSA ALVES, natural de VITÓRIA-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na RUA IPE Nº 230, NORMILIA DA CUNHA, Vila Velha-ES. 09348 3.: LUCIANO VALADARES PRATES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Muqui, nº 37, Vila Velha-ES e LAYS VIANNA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), secretaria, residente na Rua Muqui, nº 37, Vila Velha-ES. 09349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO VARNIER, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Augusto Ribeiro da Fonseca, nº 59, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA KARINA LORELEY MONTERO LÓPEZ, natural de Porto Alegre-RS, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Augusto Ribeiro da Fonseca, nº 59, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05070 2.: GUSTAVO GRACELI SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 154, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUANE MARONI DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 154, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDSON GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), montador de forro PVC, residente na rua flourita, 9, beco 3, Serra-ES e HELOÍSA CÉLIA NOGUEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua flourita, 9, beco 3, Serra Dourada I, Serra-ES. 11676 2.: ARTHUR PAIVA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, s/n, Serra-ES e CLARA MARQUES SIMONELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, s/n, Serra-ES. 11681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON ROBERTO JESUINO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMO, residente na Rua Eduardo Gabrielli, 174º, Ibiraçu-ES e JOELMA DOS SANTOS QUEIROZ, natural de Vitória da Conquista-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), Manicuri, residente na Rua Eduardo Gabrielli, 174º, Ibiraçu-ES. 00976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 18 de abril de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO GOMES SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Projetada, s/n°, Itapemirim-ES e LIDIANE ROSA PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), Pedagoga, residente na Rua Projetada, s/n°, Itapemirim-ES. 14316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVILAZIO SANTOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Evaristo Canal, nº 27, Viana-ES e PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), Técnico de enfermagem, residente na Rua Evaristo Canal, nº 27, Viana-ES. 07628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala