Proclamas - 19/03/21
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VICTORINO DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor comercial, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 220, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e ÁDNA KÉSSIA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Providência, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES. 03212 2.: DHEFERSON GRILLO DADALTO, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Chapadinha, S/n, Santa Helena, Nova Venécia-ES e SILVANA CESCONETTI, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Alto Caxixe, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03213 3.: WLADEMIR RODRIGUES, natural de Fundão-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), mecânico industrial, residente na Crg. Área Rural 1, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e ANGELA MARIA MAINETTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública municipal, residente na Crg. Área Rural 1, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03214 4.: RICARDO PAGOTO MARINHO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Domingos Perin, nº 523, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELA NODARI FRÓES DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Bouganville, nº 555, Residencial do Bosque, Venda Nova do Imigrante-ES. 03215 5.: NATANAEL MARCELINO DA COSTA, natural de Domingos Martins-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Crg. Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA HELENA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crg. Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03216 6.: JESSÉ DA SILVA DE SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e CINARA BIANCO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03217 7.: MAICON LEÃO LOPES, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Crg. Área Rural, S/n, Viçozinha, Venda Nova do Imigrante-ES e POLIANA LIMA DE SOUZA, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Crg. Área Rural, S/n, Viçozinha, Venda Nova do Imigrante-ES. 03218 8.: GEDEILSON SILVA SALOMÃO, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rod. BR 262, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e SUZIELEN BUSATO PIANZOLA, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Florentino Falqueto, 36, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03219 9.: WESLEY VIEIRA DE PAULA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Crg Área Rual, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELE MENDONÇA ZUCCON, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Fazenda São Gurgel, S/n, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES. 03220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 18 de março de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO FERRARI MALBAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Iúna, nº 56, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ARIELLI PERES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), gestora de qualidade, residente na Rua Iúna, nº 56, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27603 2.: MARCELO COSTA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Doze, nº 34, Vale Esperança, Cariacica-ES e TANIELLEN MIRANDA COELHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua Maria da Glória Torezani, nº 78, São Conrado, Cariacica-ES. 27613 3.: PAULO HENRIQUE RIBETTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Hugo Viola, nº 294, São Geraldo, Cariacica-ES e GIULIANA RAPHAEL SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de rh, residente na Rua Hugo Viola, nº 294, São Geraldo, Cariacica-ES. 27648 4.: JOSUÉ DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 1, Campo Grande, Cariacica-ES e KAROLYNA QUEIROZ NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 1, Campo Grande, Cariacica-ES. 27662 5.: DOUGLAS BATISTA AGUIAR NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 17, Vera Cruz, Cariacica-ES e MILENA KOBE TRANCOZO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 17, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27670 6.: PAULO RICARDO PAIVA MILAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Treze de Maio, nº 18, Alto Lage, Cariacica-ES e GISELLE DE SOUSA CHAGAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Marataizes, nº 15, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27671 7.: HELIO ANSELMO, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Diamantina, nº 3, Tiradentes, Cariacica-ES e ROSIMA ALVES DE MELO, natural de Jacinto-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Diamantina, Nº 03, Tiradentes, Cariacica-ES. 27672 8.: BRENNO DO CARMO FEUCHARD DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua das Braúnas, S/n, Parque Gramado, Cariacica-ES e DANIELLE FERREIRA RIGGIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Braúnas, S/nº, Parque Gramado, Cariacica-ES. 27673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO TONETO SALLES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Três, nº 400, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ROBERTA MACHADO MARINHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Três, S/nº, Bloco 125, Aptº 1102, Ed. Jao, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08031 2.: ISRAEL BREGONCI TRANCOSO WERNSBACH, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Roberto Campos, nº 12, Centro, Vila Velha-ES e AMANDA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Pessoa de Matos, nº 681, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18716 3.: JOSAFA RODRIGUES DA SILVA NETO, natural de Raul Soares-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança penitenciario, residente na Rua Caramuru, nº 22, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e JACYRA BIGOSSI SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Caramuru, nº 22, Divino Espirito Santo,, Vila Velha-ES. 18719 4.: ATHOS RHEIN MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 928, Praia da Costa, Vila Velha-ES e HANNA BLAUTH XIMENES LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 928, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18720 5.: ROBERTO BRITTO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Itabaianna, N° 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CARLA MARIA SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Pinto Vieira, N° 165, Itapoã, Vila Velha-ES. 18722 6.: THIAGO AKSON KNUPP DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Henrique Laranja, nº 44, Apt 302, Centro, Vila Velha-ES e MARIANA LOZI SÁ DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 05, Itapua, Vila Velha-ES. 18723 7.: LUAN ANTONY DE SOUZA, natural de Ribeirão Preto-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Aristides Miranda,26, Aribiri, Vila Velha-ES e LORENA GOMES LIMA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Operadora de Caixa, residente na Rua Aristides Miranda,26, Aribiri, Vila Velha-ES. 18724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOB FRANCISCO ONÓRIO, natural de Ipanema-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de servente, residente na Rua Ipiranga, Número 100, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANILDA NUNES DE OLIVEIRA VIANA, natural de Iúna-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Ipiranga, Número 100, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08801 2.: CELCINO JÚNIOR MARTINS BARROS, natural de Manhuaçu-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Veterinário, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES e DANYELLI DE PAULA ARAÚJO, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08802 3.: NATALINO PONCIANO FERNANDES, natural de Ibitirama-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Principal, Sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e NILZA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Principal, Sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08803 4.: JOSÉ LUÍS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Socorro, Trindade, Iúna-ES e ELCI BATISTA DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), lavradeira, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Socorro, Trindade, Iúna-ES. 08804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR LUCAS DOS SANTOS COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua José Regatieri, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e ANA CAROLINA PASSOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 13567 2.: CRISTIANO MOREIRA FREIRE, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Travessa Bela Vista, nº 46, Porto de Santana, Cariacica-ES e DANIELA BORCHARDT, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Bela Vista, nº 46, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13568 3.: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), sondagem, residente na Rua Rogerio Negrito, 14, Flexal II, Cariacica-ES e JULIANA MARQUES DOS SANTOS, natural de Osasco-SP, com 25 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rogerio Negrito, 14, Flexal II, Cariacica-ES. 13569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO OLIVEIRA CARVALHO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pequim, nº 19, Quadra 58, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e REBECA CHAVES LUCAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Bloco 1, Apto 603, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24385 2.: FELIPE ANTONIO OLIVEIRA WANDEKOKEN GASPARINI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), industrial, residente na Rua Tupinambás, nº 121, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA BARBIERI BUROCK, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tupinambás, nº 121, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24387 3.: ROMARIO FANTIN, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), serralheiro autônomo, residente na Rua Desembargador Cassiano Castelo, nº 132, Goiabeiras, Vitória-ES e MARIA LIRA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 100, Goiabeiras, Vitória-ES. 24388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MOREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Rua São Pedro, 104, Condomínio Enseada Jacaraípe, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e WANESSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua São Pedro, 104, Condomínio Enseada Jacaraípe, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 31330 2.: CARLOS HENRIQUE COELHO SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Brasil, nº 74, Praia de Carapebus, Serra-ES e THALITA DA CONCEIÇÃO CASSIANO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Avenida Brasil, nº 74, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31331 3.: MICHAEL JHONATAN DIAS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Domineu Rody Santana,s/n , Bl 04, Ap 201, Ourimar, Serra-ES e TALITA DE ARAUJO COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Domineu Rody Santana,s/n , Bl 04, Ap 201, Ourimar, Serra-ES. 31335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR PAIXÃO DA SILVA, natural de Itajuípe-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Sagrado Coração de Jesus, N°4, Vila Velha-ES e DANIELA ROCHA DOS SANTOS, natural de ITAJUÍPE-BA, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Sagrado Coração de Jesus, N°4, Vila Velha-ES. 08775 2.: SERGIO JUNIO DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar, residente na Avenida Castelo Branco, N°640, Barramares, Vila Velha-ES e KAYANE COSTA NASCIMENTO, natural de Itamaraju-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Castelo Branco, N°640, Barramares, Vila Velha-ES. 08776 3.: JOSÉ ANTONIO FERNANDES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), Borracheiro, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 1300, João Goulart, Vila Velha-ES e LUCIENE DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 1300, João Goulart, Vila Velha-ES. 08777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON REIS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES e TAIANA SEARA RODRIGUES, natural de Canavieiras-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES. 24578 2.: VITOR SENATORE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos Dumont, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES e KATIANE SANTOS PEREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente de lanchonete, residente na Rua Santos Dumont, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILENO FARIAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Carlos Alberto Nascimento, nº 52, Universal, Viana-ES e FABIANA DE SOUZA SILVA, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), Masseira, residente na Rua Carlos Alberto Nascimento, nº 52, Universal, Viana-ES. 07227 2.: TIAGO DA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 07, Universal, Viana-ES e MARIHA KAROLLAYNE MARTINS DOS SANTOS JUSTINO, natural de Vila Velha Es-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 07, Universal, Viana-ES. 07232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE EDUARDO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), meio oficial de mecânica, residente na Rua Manoel Coutinho, 230, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MILIANE RODRIGUES RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Das Flores, nº 80, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de março de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI DE CARVALHO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 26, Novo Horizonte, Linhares-ES e ROBERTA LEITE CORREIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 26, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILTON CARVALHO REBONATO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), atendente de lanchonete, residente na Bco Valdir Borges dos Santos, 12, Morro do Cabral, Vitória-ES e GABRIELLI SAMOURA DE MEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Bco Valdir Borges dos Santos, 12, Morro do Cabral, Vitória-ES. 17327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina