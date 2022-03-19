Proclamas - 19/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR MARVILA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Itaguaçú, nº 276, Guarapari-ES e BEATRIZ RODRIGUES SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Itaguaçú, nº 276, Guarapari-ES. 12787 2.: THIAGO SERAFIM DOS ANJOS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 29, Guarapari-ES e AMBROZINI ROSDRIGUES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 29, Guarapari-ES. 12788 3.: CARLOS ROBERTO VIEIRA SIMÕES JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Alameda baltico, nº52, Guarapari-ES e JOCIMARA SANTOS BRANDÃO, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alameda baltico, nº52, Guarapari-ES. 12789 4.: GILVAN DO NASCIMENTO ALVES, natural de Itajuípe-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua das mangueiras, s/n, Guarapari-ES e SABRINA LOPES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Mangueiras, s/n, Guarapari-ES. 12790 5.: SERGIO AGOSTINHO SILVA BRAMBATI, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Oceânica, nº 1743, Guarapari-ES e ANA RENATA BASSETTO VETTORACI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Oceânica, nº 1743, Guarapari-ES. 12791 6.: JEAN LUCAS PINTO VIALLI, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Est Buenos Aires, 1, Guarapari-ES e JULIANA TAVARES DE ANDRADE, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Est Buenos Aires, 1, Guarapari-ES. 12792 7.: ELIAS GOMES PEREIRA, natural de Aimorés-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), ajudante rural, residente na Rua G, nº 79 , Guarapari-ES e IZABELA AMORAS MARTINS, natural de Macapá-AP, com 34 anos de idade, solteiro(a), bacharel direito, residente na Rua G, nº 79 , Guarapari-ES. 12793 8.: LEONARDO ALVES, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Horácio José Simões, nº 02, Guarapari-ES e KAROLINE GONÇALVES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Horácio José Simões, nº 02, Guarapari-ES. 12794 9.: JONATHA ALCÂNTARA BATISTA, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), supervisor de redes, residente na Rua Castro Alves, nº 155, Guarapari-ES e LUIZA SANT'ANA DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Castro Alves, nº 155, Guarapari-ES. 12795 10.: VALMIR DOS SANTOS SOARES, natural de Pau Brasil-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obras, residente na Rua Itapemirim, nº 33, Guarapari-ES e ALEXSANDRA GOMES BRITO, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Itapemirim, nº 33, Guarapari-ES. 12796 11.: WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Encanador, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 319, Guarapari-ES e ANOILDES BATISTA PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Itapitanga-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), Garçonete, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 319, Guarapari-ES. 12797 12.: RÊNISON COSTA DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 319, Guarapari-ES e JOSELITA PINHEIRO BATISTA DOS SANTOS, natural de Itapitanga-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 319, Guarapari-ES. 12798 13.: ALDEIR PEREIRA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 05, Guarapari-ES e JOSELENE VENTURIN ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 05, Guarapari-ES. 12799 14.: VINÍCIUS MIGLIORELLI MACEDO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Mariana Elisa de Oliveira, s/n, Guarapari-ES e KEILA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Mariana Elisa de Oliveira, s/n, Guarapari-ES. 12800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 18 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDER ALVES DE PAULA, natural de Alegre-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), instalador, residente na Rua Oito, nº 5, Vale Esperança, Cariacica-ES e DIZOLINA MARIA MAGEVSKE, natural de Itarana-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito, nº 5, Vale Esperança, Cariacica-ES. 28691 2.: EDMAR SÉRGIO VIEIRA MACHADO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Santa Catarina, nº 158, Novo Brasil, Cariacica-ES e ERCY LEONIDIO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santa Catarina, nº 158, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28692 3.: ARON SILVA RASSELI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Bonfim, nº 16, Alto Lage, Cariacica-ES e ULLY HELLEN SANT'ANA VALONI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Bonfim, nº 16, Alto Lage, Cariacica-ES. 28693 4.: GABRIEL DA SILVA SANTANA, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 110, Rio Branco, Cariacica-ES e GIULIA DOS REIS FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 11, Rio Branco, Cariacica-ES. 28694 5.: CLEIDIANO RODRIGUES REGINALDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Gesseiro, residente na Rua São Tomé, nº 34, Quadra 33, Santa Paula, Cariacica-ES e PATRÍCIA GONÇALVES SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua São Tomé, nº 34, Quadra 33, Santa Paula, Cariacica-ES. 28695 6.: BRUNO LÉ AMORIM, natural de Mariana-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Topazio, nº 120, São Geraldo, Cariacica-ES e LUDIMILA DALGOBBO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Topazio, nº 120, São Geraldo, Cariacica-ES. 28696 7.: LUIZ FELIPE CARDOSO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Alegre, N° 28, Vila Capixaba, Cariacica-ES e EDIMARA DA SILVA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Artesã, residente na Rua Alegre, N° 28, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28697 8.: CLEITON NASCIMENTO CONTI, natural de Rio Bananal-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Império da Vila, nº 528,Vila Nova, Cariacica-ES e LARISSA PAULO DE ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Império da Vila, nº 528, Vila Nova, Cariacica-ES. 28698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUÍS ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São Mateus, nº 280, Goiabeiras, Vitória-ES e DEBORA DAL'COL MARTINS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua São Mateus, nº 280, Goiabeiras, Vitória-ES. 25280 2.: DANILO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e NEUSA MORATTI, natural de Baixo Guandu-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25283 3.: ANTONIO TADEU EPICHIN JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), adminsitrador, residente na Rua Adelino Antônio Ferreira, Jardim Camburi, Vitória-ES e LETICIA GIUBERTI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Adelino Antônio Ferreira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25284 4.: ESTEVÃO COELHO KINUPP, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Ipês, Bairro Jardim da Montanha, Santa Teresa-ES e ALANA CARMELA FERRAREIS CERQUEIRA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25285 5.: MATHEUS LENKE COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Viola, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUIS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Hugo Viola, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25287 6.: RENATO GALVÃO DE ALBUQUERQUE MELO, natural de Salvador-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELLEN CRISTINA LAUVRES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de operações, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE PASSAMANI TAMANINI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Coronel Schwsb Filho, nº 310, Apartamento 1703, Bento Ferreira, Vitória-ES e JÚLIA AVILA VIANEZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 3600, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19813 2.: VICTOR GONCALVES BERTOLANE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Analista Fiscal, residente na Rua Bela Vista, 289, Soteco, Vila Velha-ES e YASMIN BINDA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Analista de departamento pessoal, residente na Rua Bela Vista, 289, Soteco, Vila Velha-ES. 19814 3.: ADRIANO RICARDO ALVES, natural de São Leopoldo-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), piloto, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apartamento 1003, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DANIELA CAETANO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apartamento 1003, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19815 4.: BRUNO GUIMARÃES CORDEIRO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Evangelista de Souza, N° 774, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e KARINA BONO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Evangelista de Souza, N° 774, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 19816 5.: EWERTON DA CUNHA BERTULANI, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista de suporte a dados, residente na Avenida Luciano das Neves, 1888, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e PÂMELA FONSECA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente Administrativo, residente na Rua Cândido das Neves,N°41, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALERSON FERREIRA SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Rua Conilon, nº 115, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e ROBERTA CEZANA RIGHETTE, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de escritorio, residente na Rua Amazonas, nº 82, Bairro Beira Rio, Nova Venécia-ES. 04869 2.: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Município de São Julião-MG, com 62 anos de idade, Viúvo(a), lavrador, residente na Rua F2, S/n, Bairro Aeroporto 2, Nova Venécia-ES e MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua F2, S/n, Bairro Aeroporto 2, Nova Venécia-ES. 04870 3.: JOSÉ CARLOS DELFINO SOARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Violetas, nº 12, Bairro Parque Residencial das Flores, Nova Venécia-ES e ROSIMAR DE SOUZA PEREIRA, natural de Monte Pascoal-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Violetas, nº 12, Bairro Parque Residencial das Flores, Nova Venécia-ES. 04871 4.: LUCAS COVOSQUE SCHULTZ, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente vendas, residente na Rua Fausto Cardoso Toscano, nº 13, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e MICHELE SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), coordenadora administrativa I, residente na Rua Fausto Cardoso Toscano, nº 13, Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04872 5.: VÍTOR DOS SANTOS MOURA, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rua Bela Vista, nº 161, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES e ALICE JESUS PORTO, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Itapemirim, nº 219, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 18 de março de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR NUNES DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Nossa Senhora de Santana N 395 Cond Vista da Barra, Santa Paula, Vila Velha-ES e DAYENNE PEREIRA CABRAL BLASCO DE MEDEIROS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de prevençao a fraude, residente na Rua Nossa Senhora de Santana N 395 Cond Vista da Barra, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09301 2.: MATHEUS MESQUITA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Professor João Cardoso, nº 42, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e KATHIÚCIA PALMA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Alameda N, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09306 3.: ENEIAS DE SOUSA, natural de Aimorés-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Ceará, nº 105, Normília Cunha, Vila Velha-ES e JAQUELINE DIAS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Ceará, nº 105, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 09307 4.: SAMUEL FERREIRA DE VASCONCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), DESPACHANTE ADUANEIRO, residente na RUA AMAZONAS 1, VINTE E TRÊS DE MAIO, Vila Velha-ES e JOICY MERI FELIX DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), SERVIDOR PUBLICO, residente na RUA AMAZONAS 1, VINTE E TRÊS DE MAIO, Vila Velha-ES. 09309 5.: MATHEUS FELLIPE VAZ LIMA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Adalgisa Caldeira Leão, nº 06, Santos Dumont, Vila Velha-ES e VITÓRIA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua João Goulart, nº 95, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09311 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANIZIO ALDO MARTINELLI, natural de Colatina-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Tarcísio Padilha, nº 1177, Palmital, Linhares-ES e MARINEIDE RAINHA PAVOA, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adiministrativo, residente na Rua Tarcísio Padilha, nº 1177, Palmital, Linhares-ES. 11739 2.: LUIZ FERNANDO SILVA REZENDE, natural de Maringá-PR, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de operação, residente na Rua Marcílio Dias, nº 1067, Zona 03, Maringá-PR e JÚLIA RAMOS MARCARINI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de logistica, residente na Rua Muqui, S/n, Qd 756/9, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11740 3.: WILSON PONTES ARIVABENE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1317, Centro, Linhares-ES e AMANDA GAYGHER PIANISSOLI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Presidente Campos Salles, nº 40, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11741 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAM DIAS DA COSTA, natural de Ibirapitanga-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Dom Pedro II, 145, Serra Centro, Serra-ES e LAYS VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dom Pedro II, 145, Serra Centro, Serra-ES. 11594 2.: MARCOS ALBERTO VIEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Av União, 61, Santo Antonio,, Serra-ES e ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Av União, 61, Santo Antonio,, Serra-ES. 11597 3.: LUCAS DA SILVA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de motocicletas, residente na Rua Condor, nº 55, Serra Dourada III, Serra-ES e ANA PAULA SILVEIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Muqui, nº 502, Colina da Serra, Serra-ES. 11609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS REZENDE CARREIRO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), instalador de acessório, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e GABRIELA TOSTA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07580 2.: RUDSON CARDOSO SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), tecnico instalador, residente na Rua São Francisco, nº 30, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MAYARA MENDONÇA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), chapeira, residente na Rua São Francisco, nº 30, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07593 3.: LUCIANO DA SILVA CAMPOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Pedro, nº 9, Nova Bethania, Viana-ES e DENISE RIBEIRO DIAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), baba, residente na Rua São Pedro, nº 9, Vila Bethania, Viana-ES. 07594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ATHOS PÓVOA GARCIA, natural de Manhumirim-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), TI desenvolvedor software, residente na Rua Neuza da Silva Ferreira, nº 21, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DEYSE MARIA ZANON DELATORRE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente de novos produtos, residente na Rua Neuza da Silva Ferreira, nº 21, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05033 2.: WESLEY VIEIRA BASTOS, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua João Valdino, nº 32, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), Compradora, residente na Rua João Valdino, nº 32, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e NATYELLY DE PAULA LOUZADA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00639 2.: FÁBIO NASCIMENTO, natural de Guapimirim-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Buganvilhe, N° 144, Centro, Conceição do Castelo-ES e SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua das Palmas, S/n, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de março de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 73 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 502, Parque Moscoso, Vitória-ES e APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, natural de Itabirinha-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº , Parque Moscoso, Vitória-ES. 25380 2.: JOÃO PAULO DE CARVALHO ARAÚJO, natural de Caeté-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 45, Jardim da Penha, Vitória-ES e DAIANA SOARES FERRAZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 45, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25381 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADNER DA SILVA CARVALHO, natural de Vinhedo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Localidade Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e THAYANNE DE BACKER SIMÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Localidade Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01222 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de março de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina