Arquivos & Anexos
19-02-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 19/02/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DO ESPIRITO SANTO CORDEIRO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Praiana, nº 839, Praia do Morro, Guarapari-ES e NATALIA ARAÚJO DA SILVA, natural de Cabo Frio-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Praiana, nº 839, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12746 2.: RAFAEL SAVIO DIAS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Iuna, S/nº, Ipiranga, Guarapari-ES e DANIELE SANTOS MORAIS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Iuna, S/nº, Ipiranga, Guarapari-ES. 12747 3.: ARLAN ALVES HONORATO, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 45, Meaípe, Guarapari-ES e TAMIRIS GARCIA MARQUES, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Michel Jean Katsílis, S/n, Condados, Guarapari-ES. 12748 4.: VICENTE PEREIRA DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Tina Mazzelli De Almeida, Nº 44 , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e SONIA CAETANO, natural de Anchieta-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Tina Mazzelli De Almeida, Nº 44 , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12749 5.: JOUBERT FORTUNATO RODRIGUES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e MEYRE BENTO NASCIMENTO, natural de Maraú-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de limpeza, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12750 6.: MANOEL NASCIMENTO SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Amazonas, Ed. Vieira, Apt 301, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e ANA PAULA MENDES DA SILVA, natural de Rio Casca-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), açougueira, residente na Rua Amazonas, Ed. Vieira, Apt 301, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12751 7.: PAULO SERGIO VICENTE DA HORA, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Florêncio Lopes, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e MARIA AUXILIADORA BARCELOS, natural de Guarapari-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florêncio Lopes, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12752 8.: LEANDRO DOS SANTOS CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua José Krohling, nº 43, Aeroporto, Guarapari-ES e JESSYCA GOMES PRÊMOLI, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua José Krohling, nº 43, Aeroporto, Guarapari-ES. 12753 9.: RAFAEL DE CARVALHO ZANOTELLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Gabriel Abaurre, nº 298, de Lourdes, Vitória-ES e ÉLEN CRISTINA GONÇALVES DE FREITAS, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Travessa da Rua do Campinho, S/n, Tartaruga, Guarapari-ES. 12755 10.: LEANDRO SOUZA SIMÕES, natural de Anchieta-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Norte Sul, S/N, Nova Guarapari, Guarapari-ES e FRANCIELLY NUNES PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em odonto, residente na Avenida Norte Sul, S/N, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 12756 11.: VITOR MOURA MELO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Veneza, nº 79, Praia do Morro, Guarapari-ES e QUEREM PEREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Veneza, nº 79, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 18 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CARVALHO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua São João, nº 27, Santa Cecilia, Cariacica-ES e JOELMA GRATIERI DA CONCEIÇÃO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São João, nº 27, Santa Cecilia, Cariacica-ES. 28620 2.: JHUDSON RIBEIRO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Assembléia, nº 17, Piranema, Cariacica-ES e ELOIZE FARINCHO XAVIER, natural de Curitiba-PR, com 23 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua da Assembléia, nº 17, Piranema, Cariacica-ES. 28621 3.: RENAN SILVA BENINCA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua das Violetas, S/nº, Q 03 L 50 , Santo André, Cariacica-ES e BIANCA CARMINATI SCHMIDT, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Violetas, S/nº, Q 03 L 50 , Santo André, Cariacica-ES. 28622 4.: VALTAIR RAMOS PIMENTEL, natural de Barra de São Francisco-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), Motorista particular, residente na Rua Nova, nº 42, Itaquari, Cariacica-ES e ELAINE SOARES DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Nova, nº 42, Itaquari, Cariacica-ES. 28624 5.: JHONATHA FREITAS BOLSONI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Bordador, à máquina, residente na Rua Emílio Chagas, nº 536, Vila Independência, Cariacica-ES e ALINE DE OLIVEIRA BERGAMIN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emílio Chagas, nº 536, Vila Independência, Cariacica-ES. 28626 6.: LEONARDO DE SOUZA REZENDE, natural de Resplendor-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Ibiraçu, nº 7, Bandeirantes, Cariacica-ES e BRENDA PASCOAL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ibiraçu, nº 7, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELITON GOMES MENDES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaiabaia, nº 13, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RHADIJA ANALVINA DIONIZIO DE LAIA, natural de Alvarenga-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Itaiabaia, nº 13, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19726 2.: UNO THEILACHER JUNIOR, natural de Joinville-SC, com 44 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Princesa Izabel, nº 435, Velha, Blumenau-SC e ADRIANA LIMA DE CASTRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de go to market, residente na Rua Luiz Gama, nº 155, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19727 3.: PAULO CESAR MANOEL SOARES JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Aptº 302, Ed. Venina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA MARCHETTE RODRIGUES, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19728 4.: DAVI DANIELEWICZ MENDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresaro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2760, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA LUCCA, natural de Chapecó-SC, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2760, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19729 5.: RAVEL BARCELOS CASCIMIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Hugo Musso, 953, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SAMARA BRUNA FERREIRA BASTOS, natural de Fortaleza-CE, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 953, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19730 6.: LUCAS VITORIO REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 182, Casa, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e GIULIAN SOARES OLA, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Milton Caldeira, 147, Edificio Maria Luiza, Apartamento 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 19731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e ELAINE DA SILVA PEREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03385 2.: RÔMULO SOSSAI AZEVEDO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antonio Camata, S/n, Ap 301, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e RAFAELA CAMARGO DE PAULA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua Antonio Camata, S/n, Ap 301, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03386 3.: PAULO SÉRGIO ZOBOLI FIORESE, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Crg. Área Rural, S/n, Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES e IDALINA DAS GRAÇAS MOZER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua União, nº 111, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03387 4.: EDGARD MOREIRA MINETE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida José Minete, 96, Minete, Venda Nova do Imigrante-ES e VANESSA BRUSCO FILETE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Leocledio Filete, S/n, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 18 de fevereiro de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELENA NUNES PATALANO HENRIQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente operacional, residente na Rua Cyro Lima, nº 45, Enseada do Suá, Vitória-ES e CAMILA MATIELLO REDINS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de comercio exterior, residente na Rua Cyro Lima, nº 45, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25328 2.: VIVIANI DE ALMEIDA CAMPOS, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 102-B, Barro Vermelho, Vitória-ES e SÔNIA MARIA CÔGO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 102-B, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25329 3.: FILIPE DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), chef de cozinha, residente na Rua Barão de Mauá, nº 196, Jucutuquara, Vitória-ES e AIMÉE TRASPADINI BATISTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gemóloga, residente na Rua Barão de Mauá, nº 196, Jucutuquara, Vitória-ES. 25330 4.: GILBERTO GODINHO ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Praça dos Engenheiros, nº 15/402 , Bento Ferreira, Vitória-ES e LÍVIA MARIA SARNAGLIA MENEGHINI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Praça dos Engenheiros, nº 15/402 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON ARAÚJO DOS SANTOS, natural de São João da Barra-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), montador de móveis, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e JOYCE DA SILVA NETO RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14242 2.: GISÉLIA BORGES ENGELHARDT DIAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), professora, residente na Rua da Rinha de Galo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e GESSICA TAIANY SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua da Rinha de Galo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14274 3.: MACIEL DA SILVA NEIVA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 10, Bom Será, Itapemirim-ES e GIZELE BAHIENSE EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em radiologia, residente na Rua Projetada, nº 10, Bom Será, Itapemirim-ES. 14275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL COZÔL MARTINS, natural de Mococa-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Álvaro da Silva Labuto, Morada de Camburi, Vitória-ES e SARAH LACERDA FABEM, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Álvaro da Silva Labuto, Morada de Camburi, Vitória-ES. 25224 2.: FELIPE REUTER PAOLIELLO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e NATASHA PIRES GORZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 25225 3.: MIGUEL BRUNORO THOMÉ, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto e urbanista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAMIANY FARINA NOSSA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto e urbanista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERLINDO PEDRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1969, Interlagos, Linhares-ES e ADRIANA BRAUN, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1969, Interlagos, Linhares-ES. 11686 2.: MARCOS CORREIA BERGANTINI, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES e DAIANA MATTOS DELPUPO, natural de Ibiraçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES. 11687 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SANTANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Martins Vaz, N° 11, Eldorado, Viana-ES e GUIOMARA OLIVEIRA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Martins Vaz, N° 11, Eldorado, Viana-ES. 07561 2.: LUIZ ROSA, natural de Espirito Santo-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 02, Industrial, Viana-ES e VERA LUCIA GONÇALVES, natural de Viana-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 02, Industrial, Viana-ES. 07564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO LOUREIRO MORO, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vereador José Luiz Ripardo, S/n, Santa Luzia, João Neiva-ES e JULIANA MAI, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua 15 de Novembro, 51, Centro, João Neiva-ES. 03157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de fevereiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO DE MELO FERREIRA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antônio Gomes Ferreira, nº 200, Itaipava, Itapemirim-ES e CAROLINE VELHO DUARTE, natural de Caxias do Sul-RS, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Antares, nº 1415, Cruzeiro, Caxias do Sul-RS. 01592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Raimundo Augustinho Locatelli, N°20, Bela Vista, Ibiraçu-ES e KARINA LEONIDIO LAVRAS, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Raimundo Augustinho Locatelli, N°20, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 18 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO VIANA, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotécnica, residente na Rua Umbauba, 61, Vista da Serra II, Serra-ES e NIVEA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), barachel em direito, residente na Rua Flor de Maio, nº S/n, Caçaroca, Serra-ES. 11541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO VITOR DE SOUSA MENDES, natural de Montes Claros-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Inês, nº 30, Santa Paula II, Vila Velha-ES e FERNANDA COIMBRA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Santa Ines, nº 30, Santa Paula II,, Vila Velha-ES. 09265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã