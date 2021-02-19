Arquivos & Anexos
Proclamas - 19/02/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO SERGIO COSTA DE OLIVEIRA, natural de Ipiau-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de Obras, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, 122, Apto 403, Torre B, Vila Velha-ES e VANIA SILVA OLIVEIRA, natural de Ipiau-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Salgadeira, residente na Rua Pastor João Pedro Da Silva, 122, Apto 403, Torre B, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728911 2.: FLAVIO MOREIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Jaime de Barros, nº 03, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e JODÁSIA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Jaime de Barros, nº 03, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728912 3.: MOISES DE PAULA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Armando de Abreu, 25, Qd 19, Lt 02, Santa Rita, Vila Velha-ES e SARA CALIARE GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Patrimônio, nº 08, Qd 95, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728913 4.: RAVEL ROCON ZORZAL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), biologo, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 199, Santa Inês, Vila Velha-ES e PRISCILLA DA CRUZ COSMO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Aguaí, nº 25, Planalto, Vila Velha-ES. 232728914 5.: ARTUR CARLOS DOS SANTOS PARANHOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Polidor Automotivo, residente na Rua Quatro, nº 405, Rio Marinho, Cariacica-ES e PAULA NICOLAU VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº , Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728915 6.: ADRIANO ROMÃO FRANCISCO, natural de Leopoldina-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Papa João Paulo II, 4000, Cond Costa Bella Torre Dunas, Apto 407, Ataíde, Vila Velha-ES e LORENZA PRETTI MACIEL NUNES REIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Papa João Paulo II, 4000, Cond Costa Bella Torre Dunas, Apto 407, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728916 7.: LAURITO BRENDO OLIVEIRA NOVAIS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Armazém, residente na Rua Monte Sinai, nº 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LETICIA VICTORIA SABINO SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Monte Sinai, nº 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728917 8.: HENRIQUE FIOROT ASTOURES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Machado de Assis, nº 02, Ataíde, Vila Velha-ES e THAIS BATISTA D' OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Machado de Assis, Nº02, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728918 9.: ROMILDO LAGASS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor regional, residente na Avenida Crisântemo, nº 206, Brisamar, Vila Velha-ES e KETNY ALVES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), lider de equipe, residente na Avenida Crisântemo, nº 206, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COQUEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Servidor Publico, residente na Beco Deozino Corrêa, nº 282, Bela Vista, Vitória-ES e MIRIAN NUNES BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativo, residente na Beco Deozino Corrêa, nº 282, Bela Vista, Vitória-ES. 17294 2.: ERISVALDO JUSTINO GOMES, natural de Caravelas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Rufino de Moraes, nº 125, Inhanguetá, Vitória-ES e JAQUELINE BARROS DE ARAUJO, natural de Cubatão-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Oito de Julho, 101, Grande Vitória, Vitória-ES. 17295 3.: ADRIANO ARPINI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista autônomo, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 127, Santo Antônio, Vitória-ES e PATRICIA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente de call center, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 127, Santo Antônio, Vitória-ES. 17296 4.: IDEMYR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), motorista aposentado, residente na Rua São José Pescador, nº 192, Redenção, Vitória-ES e MARLENE RAYMUNDO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), recepcionista aposentada, residente na Rua São José Pescador, nº 192, Redenção, Vitória-ES. 17297 5.: CARLOS ALBERTO ALVES HOST, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua das Flores, S/N, Nova Palestina, Vitória-ES e SANDRA MARIA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua das Flores, S/N, Nova Palestina, Vitória-ES. 17298 6.: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Mario Rosendo, nº 69, Bela Vista, Vitória-ES e JULIANE FERREIRA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Daisy Lima Messias, nº 45, Santo Antônio, Vitória-ES. 17299 7.: LUIZ ANTONIO DA SILVA FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), funcionario empresa publical, residente na Rodovia Serafim Derenzi - de 6227 a 6731 - Lado Ímpar, nº 6245, Nova Palestina, Vitória-ES e DENIVANE PRATES FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi - de 6227 a 6731 - Lado Ímpar, nº 6245, Nova Palestina, Vitória-ES. 17300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME BRAUN NETTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), agente socioeducativo, residente na Avenida José Tesch, nº 917, Centro, Linhares-ES e ALCIMARA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida José Tesch, nº 917, Centro, Linhares-ES. 10745 2.: AMILTON DE SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 208, Interlagos, Linhares-ES e ANDRÉIA SANTOS DIAS, natural de Guaratinga-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 208, Interlagos, Linhares-ES. 10746 3.: RAFFAEL CARLOS BRANDEMBURG, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Contorno, nº 65, Shell, Linhares-ES e KELLY FRANCO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Contorno, nº 65, Shell, Linhares-ES. 10747 4.: EDUARDO GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Soares, nº 743, Santa Cruz, Linhares-ES e NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Feira de Santana-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Soares, nº 743, Santa Cruz, Linhares-ES. 10748 5.: LEANDRO GUILHERME DOS SANTOS, natural de União dos Palmares-AL, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 25, Planalto, Linhares-ES e MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA, natural de União dos Palmares-AL, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 25, Planalto, Linhares-ES. 10749 6.: MAIKO SILVEIRA GOMES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Primo Gatti, nº 13, Juparanã, Linhares-ES e JÉSSYKA ANDREATA BOLONINE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Primo Gatti, nº 13, Juparanã, Linhares-ES. 10750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DIAS LINHARES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Avenida Juiz de Fora, nº 02, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA ALVES MUDESTO, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Juiz de Fora, nº 02, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13425 2.: LUCIANO FERREIRA DINIZ DE MELO, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Cedro, S/n, Cangaiba, Cariacica-ES e JESSICA RIGONI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, S/n, Cangaiba, Cariacica-ES. 13460 3.: FILIPE DE ARAUJO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Quarenta e Três, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e THIELRY CRISTIEN SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Quarenta e Três, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13464 4.: CARLOS ALEXANDRE ROSARIO DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aildo Daniel Muqui, nº 17, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e SAIONARA CRISTINA SANTOS DA SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Aildo Daniel Muqui, nº 17, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13472 5.: DERLISON BRUNO VIEIRA MODESTO, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de importação e exportação, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES e IANCA BÁRBARA GOMES JOVITA, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), telepesquisadora, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ATHOS HENRIQUE MODESTO PICORETT, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo de suprimentos, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16/202, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELY LIMA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16/202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24306 2.: SAMYR SCHAQUETTI DEMONER, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), economista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 280 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e RACHEL MAIA DA MOTTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), Escrevente, residente na Rua Ludwik Macal, nº 280 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24308 3.: GABRIEL RIBEIRO NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 91, Apto 602, Mata da Praia, Vitória-ES e JÉSSICA FERRAZ LUCCHI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Antonio Gobbi, S/nº, Apto 201, Soteco, Vila Velha-ES. 24312 4.: VINICIUS DE ANDRADE, natural de Osasco-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), cineasta, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 415, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELA LOUREIRO BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), psicoterapeuta, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 415, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24313 5.: LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Paraty-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Professor Humberto Rohden, nº 203, Apto 202, Costa e Silva, Joinville-SC e ANDRESSA DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 91, Apto 1007, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO LUIZ DE OLIVEIRA ANGELO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Avenida Mimoso Do Sul, nº 1158, Residencial Matrix, Apto. 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORRANA KÁTIA BORGES FLORÊNCIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Mimoso Do Sul, nº 1158, Residencial Matrix, Apto. 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07979 2.: RICARDO ALVARENGA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Gonçalves Dias, Bloco 206, Ed. Flamboyant, Aptº 102 Ala B, Boa Vista I, Vila Velha-ES e JÉSSICA COELHO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua U, nº 24, Interlagos, Vila Velha-ES. 07980 3.: MATHEUS FERREIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tec. edificações, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 999, Apartamento 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAÍS DE CÁSSIA SCARPINO CÁSSARO, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 999, Apartamento 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18675 4.: THIAGO GUIMARÃES MOUSINHO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Rua Emanuel, 26, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e DILMARA FERREIRA SANTA BARBARA, natural de Nova Viçosa-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Emanuel, nº 26, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 18676 5.: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Muriaé-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Afonso Pena, nº 80, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA DARIS DE ALMEIDA, natural de Itaperuna-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Afonso Pena, nº 80, Ap 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON SOARES TEIXEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Idalécio Carone, nº 55, Santa Rita, Vila Velha-ES e ISABELLY SAGGIN NOGUEIRA TOREZANI, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Idalécio Carone, nº 55, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06003 2.: RUDYERI DE ALMEIDA TOMAZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Coodernador de Logística, residente na Rua Aricanga, nº 518, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ISABELLE SOUZA DAS NEVES BARBOSA, natural de Nanuque-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativa, residente na Rua Aricanga, nº 518, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06005 3.: FRANCISCO JERONIMO DE SANTANA, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Crisópolis, nº S/nº, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e CLEUSA FREIRE, natural de Pancas-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Salgadeira, residente na Rua Crisópolis, nº S/nº, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06006 4.: ZILMAR FELIPE DOS SANTOS, natural de Pacajus-CE, com 50 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Barra Seca, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARIA ENILCE GADELHA DA SILVA, natural de Fortaleza-CE, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Barra Seca, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06007 5.: CARLOS LEONDAS ALVES PEREIRA, natural de Prado-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 608, Alvorada, Vila Velha-ES e RAQUISLANE QUIRINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Ernesto Canal, nº , Alvorada, Vila Velha-ES. 06008 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 166, Campinho da Serra II, Serra-ES e INGRID ALIPIO BRITO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 166, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10742 2.: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Iriri, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e PALOMA COSTA MARTINS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 710, Vista da Serra I, Serra-ES. 10748 3.: CARLOS LUCAS GAGULICH NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Topázio, nº 391, Nova Carapina II, Serra-ES e LÍVIA OLIVEIRA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Topázio, nº 391, Nova Carapina II, Serra-ES. 10753 4.: MATHEUS JORDÃO CETTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Avenida Antônio Dias, nº 244, Nova Carapina II, Serra-ES e ERIKA ANDRE ROSA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Antônio Dias, nº 244, Nova Carapina II, Serra-ES. 10757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILTON PEREIRA VAILLANT LOPES DE SÁ, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Alcides Lyrio do Nascimento, nº 109, Tabuazeiro, Vitória-ES e KARELLA MARINA MONTIBELLER LOSS, natural de Baixo Guandu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alcides Lyrio do Nascimento, nº 109, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24513 2.: WEVERTON ANTONIO ROBSON, natural de Belo Horizonte-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), Empresario, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581 , Enseada do Suá, Vitória-ES e GISELLA MAGESTE NITZ, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581 , Enseada do Suá, Vitória-ES. 24514 3.: EDUARDO PASSAMANI GALVÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 172, Enseada do Suá, Vitória-ES e FLÁVIA RODRIGUES MODENESI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 172, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24515 4.: VICTOR MARTINS CHIABAI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2600, Itapuã, Vila Velha-ES e ISADORA DE ALMEIDA NOÉ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mediadora, residente na Alameda Doutor Carlito Von Schilgen, nº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADALBERTO MOREIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 24, Arlindo Villaschi, Viana-ES e SANDRA DE JESUS ALMEIDA, natural de Guaratinga-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 24, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07215 2.: CLEBER MIGUEL DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), operador de Estação de Tratamento de Efluentes, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES e MARIA DAS GRAÇAS SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 07216 3.: WELITON DIAS DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Avenida Santa Clara, nº 43, Arlindo Villaschi, Viana-ES e MARCELLA DIAS MAZOLINI MENDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 03, Vila Bethânia, Viana-ES. 07217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILCIMAR BARRETO FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Santo Antonio, S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES e LUZIANA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Santo Antonio, S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14038 2.: JAIDESON MARCELINO BATISTA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor ambulnate, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 195, Centro, Itapemirim-ES e PRISCILA DO NASCIMENTO MARCILIO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora ambulante, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 195, Centro, Itapemirim-ES. 14040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEAN DA SILVA MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Treze de Maio, nº 377, Centro, Alegre-ES e RONALDA LAMAS COSTA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), bacharel em direito, residente na Rua Treze de Maio, nº 377, Centro, Alegre-ES. 03449 2.: RENAN OLIVEIRA BARBOSA, natural de Muniz Freire-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Principal, Departamento Placa, Alegre-ES e POLIANA BERTOSSI DA ROSA, natural de Alegre-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na No Lugar Córrego Varjão do Norte, Araraí, Alegre-ES. 03451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 18 de fevereiro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO TOGNERE MENEGARDO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Frade, Itapemirim-ES e GLORINHA DA PENHA SARTÓRIO MENEGARDO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), lavradora aposentada, residente na Frade, Itapemirim-ES. 01176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO ADEODATO PÔRTO, natural de Vitoria-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), administrador de empresa, residente na Rua Rio Anchieta, nº 20, Hélio Ferraz, Serra-ES e LUZANA COUTO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Rio Anchieta, nº 20, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FELIPE BRITO BONELÁ, nacionalidade brasileira, natural de Pedro Canário-ES, nascido em 15 de janeiro de 1998, estado civil solteiro, profissão assistente implementador, residente na Rua Galdino Pimentel, S/n, Primavera em Viana-ES, filho de ARISTON BONELÁ AMARAL e MIRIAN DE OLIVEIRA BRITO & LARISSA SIQUEIRA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 13 de dezembro de 1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 875, Barramares em Vila Velha-ES, filha de BRUNO GUIMÃES DE ALMEIDA e JUSSIARA OLIVEIRA SIQUEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 18 de fevereiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala