Proclamas - 19/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FERREIRA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua São José, 44, Santa Paula, Cariacica-ES e NATANNY NAYARA MALAQUIAS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua São José, 44, Santa Paula, Cariacica-ES. 28535 2.: WESLEY CARLOS DOS SANTOS ALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Travessa TV Brasil, S/n, Novo Horizonte, Cariacica-ES e ISTELA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de confeitaria, residente na Travessa TV Brasil, S/n, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28539 3.: THIAGO RODRIGUES SEQUEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Treze de Maio, nº 19, Alto Lage, Cariacica-ES e ROVENNA RODRIGUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicopedagoga, residente na Rua Treze de Maio, nº 19, Alto Lage, Cariacica-ES. 28540 4.: IGOR CARRARETO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 348, Apto 102, Campo Grande, Cariacica-ES e ANDRESSA ROCON, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 348, Apto 102, Campo Grande, Cariacica-ES. 28541 5.: MARCILIO MARCELO SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Topázio, nº 108, São Geraldo, Cariacica-ES e CERLI CODECO, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Topázio, nº 108, São Geraldo, Cariacica-ES. 28542 6.: JOSÉ LUIS RODRIGUES FAÍSCA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Jerusalém, nº 273, Vila Independência, Cariacica-ES e SONIA MARIA GERMANO, natural de Serra Caiada-RN, com 66 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jerusalém, nº 273, Vila Independência, Cariacica-ES. 28544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTÔNIO FERRO BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Av Cel Venâncio Flores, 1100, Bairro Centro, Aracruz-ES e MARIANA DE JESUS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cartório I, residente na Travessa da Amizade, 08, Bairro São Clemente, Aracruz-ES. 13436 2.: HELTON PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção refratário, residente na Rua Turmalina, 29, José de Anchieta, Serra-ES e JAQUELINE MIRANDA BORGES, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, 177, De Carli, Aracruz-ES. 13437 3.: DHONES MENEZES SANTIAGO, natural de Candeias-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, nº 30, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e FABIANE DE JESUS GUSMÃO BRITO, natural de Camaçari-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua C, nº 166, Curo Negro, Candeias-BA. 13438 4.: ESTEVÃO DUTRA FAGUNDES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua José Modenesi, nº 40, Bela Vista, Aracruz-ES e KENIA MARIA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 01, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13439 5.: RAFAEL ALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), eletricista F.C, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n°, Novo Irajá, Aracruz-ES e DANIELI SARAIVA CAMPOS MOROSINI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiária (pedagogia), residente na Rua São Domingos do Norte, 18, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13440 6.: MATHEUS TOFOLI MATTIUZZI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânica, residente na Rua Giovani Modenesi, 11, Jequitibá, Aracruz-ES e VANESSA SANTOS DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Giovani Modenesi, 11, Jequitibá, Aracruz-ES. 13442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO BOTTI DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e INGRID GOMES PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25144 2.: MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALANA FARIA DO NASCIMENTO, natural de Ji-Paraná-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25145 3.: CAIO DA SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador comercial, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAIS TOREZANI TINELLI FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25146 4.: THIAGO LUBIANA NALI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAYARA MILANEZE ALTOÉ BASTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25148 5.: CIRO MUSSO LOPES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de T.I., residente na Rua São José, S/n, São Francisco, Serra-ES e CAMILA EWALD ELLER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAEL MENDES DOS SANTOS, natural de Salinas-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), Pastor, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 5, Santa Inês, Vila Velha-ES e ZILPA DA SILVA LARANJA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua D. Pedro II , 104, GLORIA, Vila Velha-ES. 19628 2.: ISAAC TRINDADE DA SILVA MENDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio Tijuco, nº 64, Casa 2, Eldorado, Serra-ES e JAQUELINE OLIVEIRA DE FARIA, natural de Recife-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 1006, Itapuã, Vila Velha-ES. 19629 3.: GUSTAVO MAGNO PEDRICO GOMES, natural de Goianésia-GO, com 24 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Romero Lofego Botelho,nº 433, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NICHOLE EMANUELA DE MORAES FERREIRA, natural de Araguaína-TO, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 433, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19630 4.: MARKES MOREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), técnico em protese, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANA HELENA NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, N°101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE PAULA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua das Gloxínias, 448, Cascata, Serra-ES e IRIDIANE LEITE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente de consultório, residente na Rua das Gloxínias, 448, Cascata, Serra-ES. 11467 2.: GABRIEL DA SILVA LIMA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Teofilo Otoni, 251, Nova Carapina I, Serra-ES e RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Crenaque, 15, Nova Carapina II, Serra-ES. 11469 3.: CLEIDSON SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, 59, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e MARCELI BATISTA DOS SANTOS PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Boa Esperança, 59, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11472 4.: JANDSON ALMEIDA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Marinho, 03, Eldorado, Serra-ES e ESTÉFANI FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Marinho, 03, Eldorado, Serra-ES. 11475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Oito de Julho, nº 54, Grande Vitória, Vitória-ES e FABIOLA FERNANDES TOBIAS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Oito de Julho, nº 54, Grande Vitória, Vitória-ES. 17681 2.: ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA PINTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Oito de Julho, nº 27, Casa 40, Inhangueta, Vitória-ES e SABRINE DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito de Julho, nº 27, Casa 40, Inhangueta, Vitória-ES. 17682 3.: FABIO ALVES SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 252, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e SABRINA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 252, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LIDIO GOMES PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Padeiro, residente na Escadaria Irineu Barcellos Machado, nº 2500, Consolação, Vitória-ES e ADRIELE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Ajudante de padeiro, residente na Escadaria Irineu Barcellos Machado, nº 2500, Consolação, Vitória-ES. 25279 2.: SÁVIO VIEIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 04, Cariacica Sede, Cariacica-ES e THAISSA SOUZA PLACIDINO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 106, Consolação, Vitória-ES. 25281 3.: DARCI LEOCADIO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua do Vintém, nº 205, Centro, Vitória-ES e MARLY VIEIRA MUNIZ, natural de Pinheiros-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua do Vintém, nº 205, Centro, Vitória-ES. 25282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILDNEY FRANKLIN AMORIM FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 15, Del Porto, Cariacica-ES e ELIENE DE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 15, Del Porto, Cariacica-ES. 14272 2.: LAIRTON DE ARAÚJO SILVA, natural de João Pessoa-PB, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itabira, nº S/n, Flexal I, Cariacica-ES e VIVIANE SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Itabira, nº S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 14275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAUL RIBEIRO ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua João Afonso de Miranda, nº 115, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CHAIANE GONÇALVES EVANGELISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua João Afonso de Miranda, nº 115, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS WARLEM DA SILVA DE SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Azaleias, 89, Crubixá, João Neiva-ES e JANIELLY AMORIM ALBURGHETTI, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua das Azaleias, 89, Crubixá, João Neiva-ES. 03151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO FERNANDO GONÇALVES ALTOÉ, natural de Jaguare-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico, residente na Rua Josina Silveira, nº 1065, Fonte Grande, Linhares-ES e DULCE DA CRUZ SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Josina Silveira, nº 1065, Fonte Grande, Linhares-ES. 11608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SERGIO PASTI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Servente de pedreiro, residente na Rod. Mario Pizzol, S/n, Jatobá, Conceição do Castelo-ES e EDIVANIA CAMPORÊZ PAGIO, natural de Marechal Floriano-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de cozinha, residente na Localidade de Santa Luzia, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de janeiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO SANTA MARIA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO DO NASCIMENTO LIMA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, Varzea Alegre, Santa Teresa-ES e ROSELEI PEREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua São Paulo, Varzea Alegre, Santa Teresa-ES. 00011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 18 de janeiro de 2022 DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO Tabelião e Oficial Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDISON DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua São Paulo, nº 132, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e LUCIENE MACHADO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nova, nº 405, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO GUIZÃ, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Marinho, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES e MARLELITE ACURCIO TORRES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rio Marinho, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES. 07539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MARTINS SCHAFFER, natural de Santa Teresa-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de granja, residente na Zona Rural, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES e MAYARA PISSAIA MAGDALON, natural de Santa Teresa-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Zona Rural, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 18 de janeiro de 2022 Diniz Cypreste de Azevedo _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO SIMONATO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 55 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Santo Antonio De Boa Conserva, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Santo Antonio De Boa Conserva, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de janeiro de 2022 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas