Proclamas - 19/01/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON GAMAS SOARES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Londrina, nº 05, Itapemirim, Cariacica-ES e ZAINE REBECA AGUIAR SUZANO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Salvador, nº 122, Itapemirim, Cariacica-ES. 27432 2.: DANIEL SPYKER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Avenida Espírito Santo, nº 59, Bela Aurora, Cariacica-ES e MARIELLE UCCELLI DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Operadora ferroviária, residente na Rua Vasco da Gama, nº 152, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27455 3.: KEVYN CASSIANO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Inspetor de qualidade, residente na Rua Rui Barbosa, nº 7, Alto Lage, Cariacica-ES e MARINA FERREIRA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 7, Alto Lage, Cariacica-ES. 27458 4.: ADÃO OLIVEIRA MERCURIO JUNIOR, natural de Guaçuí-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua E, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES e MARIA MADALENA SEPULCHRO MACIEL, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua E, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27460 5.: OSMAR FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Itaguaçú, nº 12, Bandeirantes, Cariacica-ES e VANUZA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaguaçú, nº 12, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27461 6.: JORGEAN SOUSA LOPES, natural de Iapu-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas, residente na Rua Benedito, nº 18, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ALINE MUNIZ GLICERIO, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Benedito, nº 18, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27462 7.: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de entrega, residente na Rua Jerusalém, S/nº, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e LIDIANE VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Jerusalém, S/nº, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 27468 8.: HIGOR LUIS DE OLIVEIRA HELMER, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Gerente de vendas, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Vila Isabel, Cariacica-ES e LORRARA VENTURA MEDEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27470 9.: FELIPE FALCÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente Fiscal, residente na Avenida Padre Anchieta, nº 48, Dom Bosco, Cariacica-ES e LARISSA MARIA MOREIRA MENEZES, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Padre Anchieta, nº 48, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27471 10.: PAULO JORGE DOS SANTOS MOREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Segurança, residente na Rua Vinte e Um, nº 232, Rio Marinho, Cariacica-ES e ANDRÉIA MERSCHER ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Licenciada em Química, residente na Rua Vinte e Um, nº 232, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27473 11.: TIAGO FERREIRA SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua São João, nº 07, São Francisco, Cariacica-ES e LILIAN CARLA FRIZERA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços geriais, residente na Rua São João, nº 07, São Francisco, Cariacica-ES. 27474 12.: WESCKLEY GRIJÓ NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Rua Vitória Gaburro Baptista, nº 46, Santa Bárbara, Cariacica-ES e KARINA BATISTA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Vitória Gaburro Baptista, nº 46, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27476 13.: MATEUS HENRIQUE DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Montador de móveis, residente na Rua Itaquari, nº 130, Bela Aurora, Cariacica-ES e LARISSA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaquari, nº 130, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27477 14.: ALENCAR MENON MEDEIROS, natural de Taboão da Serra-SP, com 52 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Manoel Mingueta, nº 5, Itaquari, Cariacica-ES e MARLENE ARGENTINA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Mingueta, nº 5, Itaquari, Cariacica-ES. 27478 15.: JOSÉ ABRAÃO GOUVÊIA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua São Jorge, nº 70, Bela Aurora, Cariacica-ES e IVÂNIA APARECIDA PEREIRA, natural de Lajinha-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua São Jorge, nº 70, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27480 16.: ALOISIO OLIVEIRA DE CERQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Onze, nº 05, Maracanã, Cariacica-ES e ANA PAULA DE SOUZA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua José Carllos A. da Silva, N°01, Valparaiso, Cariacica-ES. 27482 17.: LINCOLN MACHADO DAVEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Rui Barbosa, nº 27, Campo Grande, Cariacica-ES e NATÁLIA PEREIRA DE SOUSA, natural de Maricá-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), biomédica, residente na Rua Bauru, nº 31, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 27483 18.: RUDMAR XAVIER, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de produção, residente na Rua Diamante, nº 61, São Geraldo, Cariacica-ES e CELIA SERGIO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Diamante, nº 61, São Geraldo, Cariacica-ES. 27486 19.: DOUGLAS BARBOSA MARTINS, natural de Ji-Paraná-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Ortiz, S/nº, Alto Lage, Cariacica-ES e MERYELLEN DE ALVARENGA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Albertina Mazelli, nº 92, Alto Lage, Cariacica-ES. 27488 20.: LUIZ CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Jaca, nº 88, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CLAUDIA DO CARMO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dom Pedro II, nº 376, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27492 21.: DANIEL ALVES DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Rondônia, nº 166, Itapemirim, Cariacica-ES e JULIA DA VITÓRIA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rondônia, nº 166, Itapemirim, Cariacica-ES. 27493 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de janeiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO JOSÉ DALTIO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e EVÂNIA POMPERMAIER ZEFERINO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), agente de negócios, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10680 2.: VANDERLI LOPES FERREIRA, natural de Itabirito-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 289, Araçá, Linhares-ES e IVONETE GOMES DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 289, Araçá, Linhares-ES. 10681 3.: MARIO ANTONIO RUFINO ROSA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1341, Centro, Linhares-ES e RAIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1341, Centro, Linhares-ES. 10682 4.: SEBASTIÃO BARROS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Vista, nº 95, Centro, Linhares-ES e MICHELLE BASTOS CAPOVILLA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boa Vista, nº 95, Centro, Linhares-ES. 10683 5.: MAGNO TADEU HELMER, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2191, Interlagos, Linhares-ES e SARAH FANTIN GIMENEZ, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 77, Interlagos, Linhares-ES. 10684 6.: CARLOS ROBERTO CORRÊA FLORO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Avenida Castro Alves, nº 1212, Interlagos, Linhares-ES e RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, natural de -ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Curitiba, N° 171, Bairros Casas Novas, Porto Seguro-BA. 10685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY BORGES DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Maritaca, nº 2, Novo Horizonte, Serra-ES e LETICIA SOUZA FELIPE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de sala, residente na Rua Maritaca, nº 2, Novo Horizonte, Serra-ES. 30831 2.: LUCAS MACHADO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Rua Gavião, nº 221, Novo Horizonte, Serra-ES e JÉSSICA JESUS PORTO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Gavião, nº 221, Novo Horizonte, Serra-ES. 31047 3.: IVAN DE JESUS CARDOSO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Piúma, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES e TAIRANE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Piúma, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES. 31058 4.: JEAN CARLOS GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor comercial, residente na Rua Jacarandá, 814, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JHEILA PEREIRA COSTA, natural de Camacan-BA, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pinheiros, 03, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31059 5.: LEONARDO DUTRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Avenida Interventor Bley, nº 447, Praia de Carapebus, Serra-ES e EDMARA SALOMÃO ROSA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Avenida Interventor Bley, nº 447, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31061 6.: HUMBERTO ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Centrolândia, nº 310, Caixa 02, Taquara II, Serra-ES e VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO, natural de Canavieiras-BA, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Centrolândia, nº 310, Caixa 02, Taquara II, Serra-ES. 31064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GIRELLI RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), adiministrador, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 110, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA LAURA AZEVEDO OLIVEIRA ALVARENGA, natural de Goiânia-GO, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 110, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24452 2.: VICTOR DINELLI GUIMARÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Avenida Rio Branco, nº 1265, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELA GIORISATTO DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Itapuã, Vila Velha-ES. 24453 3.: ERASMO CARLOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 104, Santa Martha, Vitória-ES e LUCILENE RANGEL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza,s/ nº , Santa Martha, Vitória-ES. 24455 4.: FILIPE LUZ FREITAS MULLER, natural de Montanha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Barão de Monjardim, Nº 145/06, Centro, Vitória-ES e BEATRIZ DE SOUSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Travessa Himalaia, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES. 24456 5.: VANIDSON JANUARIO COSTA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador de tesoura, residente na Rua João Pessoa, nº 156, Itapemirim, Cariacica-ES e JOYCE GABRIELY DOS ANJOS DAMACENO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Maria Acciolina Pereira, nº 10, Cruzamento, Vitória-ES. 24457 6.: MAGNO PINHEIRO HELMER, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Marataízes, nº 250, Bloco VII, Apartamento 803, Valparaíso, Serra-ES e RAHYZA INACIO FREIRE DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Apartamento 302-A, Praia do Canto, Vitória-ES. 24458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), reformador, residente na Rua Sete de Setembro, 25, Cristal, João Neiva-ES e LUCLECIA MACEDO FAZOLO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Sete Setembro, 17, Centro,, João Neiva-ES. 03070 2.: SÉRGIO DOS SANTOS APRIGIO, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), operador de chapeamento, residente na Rua Projetada, S/n, Cristal, João Neiva-ES e SANDRA RODRIGUES DAL PIAZ, natural de Ibiraçu-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 03072 3.: MAICON CARDOSO DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), caseiro, residente na Rua Principal, S/n, Cavalinhos, João Neiva-ES e MARIA HELENA DO NASCIMENTO MATTOS, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Cavalinhos, João Neiva-ES. 03073 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de janeiro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR SOARES LOUZADA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 575, Jardim da Penha, Vitória-ES e CARLA LOSS DOS SANTOS CUNHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Anníbal Vieira Rabayolli, nº 70, Mata da Praia, Vitória-ES. 24234 2.: MARCELO DE MATTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 175 Apto 301, Mata da Praia, Vitória-ES e THAYNÃ SILVA TARGA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), artista visual, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 175 Apto 201, Mata da Praia, Vitória-ES. 24235 3.: EDUARDO ALVES PALMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), encarregado de terraplanagem, residente na Rua Sólon Borges, nº 5, Solon Borges, Vitória-ES e ANA KAROLINE PATROCINIO BRITES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Sólon Borges, nº 5, Solon Borges, Vitória-ES. 24236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ VITOR EVARISTO DO AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Melchiades Porfirio de Almeida, nº 225, Nova Brasília, Cariacica-ES e BRENDA LEE RAMOS LEITÃO QUINTÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Melchiades Porfirio de Almeida, nº 225, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13437 2.: LEONARDO NUNES CAMPOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Joana, nº 03, Aparecida, Cariacica-ES e KARIA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Joana, nº 03, Aparecida, Cariacica-ES. 13439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS OLIVEIRA DO ROSÁRIO, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), serrador, residente na Rua Carlos Carloni, N° 79, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e SULAMITA FRIGÉRIO DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carlos Carloni, N° 79, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04550 2.: WESLEY GUIMARÃES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Irmãos Altoé, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e NOEMI FÁBIA FERREIRA DA COSTA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de compras, residente na Rua José Benedito dos Santos, nº 50, Bairro Dom José Dalvit, Nova Venécia-ES. 04551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 18 de janeiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FRANÇA PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Paulo, nº 121, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MICAELA ACCO DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Castorino Pinto Vieira, nº 6 Casa B, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18622 2.: VITOR DANTAS DA SILVA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 365, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BÁRBARA FRAGA LORENCINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 365, Apartamento 501, Torre 1, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVARO VALLADÃO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua João Pinheiro, nº 50, Nova Carapina I, Serra-ES e ALICE APARECIDA PRALON, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Rua João Pinheiro, nº 50, Nova Carapina I, Serra-ES. 10672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ARTUR MACHADO DE AZEVEDO, natural de Miracema-RJ, com 50 anos de idade, Divorciado(a), policial militar, residente na Rua Projetada, nº 620, Candéus, Itapemirim-ES e PRISCILA MACHADO GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), PROFESSORA, residente na Rua Projetada, nº 620, Candéus, Itapemirim-ES. 14026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã