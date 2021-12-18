Proclamas - 18/12/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉLIO DE JESUS SANTOS, natural de Jaguaquara-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Flavia, nº 14, Ipiranga, Guarapari-ES e ALEXANDRA DAS NEVES CHAGAS, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Flavia, nº 14, Ipiranga, Guarapari-ES. 12652 2.: ADRIANO SIMON FAVA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Área Rural, S/n, Barro Branco, Guarapari-ES e ROBERTA FOSSI, natural de Muqui-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Área Rural, S/n, Barro Branco, Guarapari-ES. 12653 3.: CARLOS PORTO PETERSEN, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Paissandú, nº 187, Olaria, Guarapari-ES e CONCEIÇÃO PENA, natural de Manhuaçu-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paissandú, nº 187, Olaria, Guarapari-ES. 12654 4.: CHARLES CADETE GUARNIERE, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Benedito Rangel, nº 55, Aeroporto, Guarapari-ES e ALINE RAMOS SILVA, natural de Pau-Brasil-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Benedito Rangel, nº 55, Aeroporto, Guarapari-ES. 12655 5.: JEZIEL BARROS DA SILVA, natural de São Luís-MA, com 54 anos de idade, divorciado(a), industriário, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 170, Camurugi, Guarapari-ES e DENISE APARECIDA DA SILVA, natural de Guanhães-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 170, Camurugi, Guarapari-ES. 12656 6.: JEFFERSON ÁBNER SANTOS PETERSEN, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cartório, residente na Avenida Praiana, nº 1230, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULIA VICTÓRIA DALMASIO DE FRIAS, natural de Nilópolis-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cartório, residente na Avenida Praiana, nº 1230, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12657 7.: RAMIRO COELHO DIAS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Alcides Simões, nº 132, Camurugi, Guarapari-ES e CAROLINE BRUM RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alcides Simões, nº 132, Camurugi, Guarapari-ES. 12658 8.: ARLINDO BELEM RIOS JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 70, Muquiçaba, Guarapari-ES e GEOVANNA RAMOS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 70, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12659 9.: EDEMILSON SANTOS DE JESUS, natural de Aiquara-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Cidade Saúde, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES e MARIA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Avenida Cidade Saúde, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES. 12660 10.: PAULO CEZAR DE ABREU, natural de Viana-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Aréa Rural, S/n, Buenos Aires, Guarapari-ES e ALMERINDA DA LUZ CARDOSO, natural de Jitaúna-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Aréa Rural, S/n, Buenos Aires, Guarapari-ES. 12661 11.: ALLAN FERREIRA LOPES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 76, Centro, Guarapari-ES e SILECY NAZARÉ DE PAULA, natural de Aimorés-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 76, Centro, Guarapari-ES. 12662 12.: DANILO IRINEU DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), consultor securitário, residente na Avenida Donário Francisco de Jesus, nº 4950, Meaípe, Guarapari-ES e MARIA DO Ó DOS SANTOS, natural de Traipu-AL, com 49 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Avenida Donário Francisco de Jesus, nº 4950, Meaípe, Guarapari-ES. 12663 13.: JACKSON ANDRADE NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empreiteiro, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 130, Centro, Guarapari-ES e RAFAELLY GOTARDO MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 130, Centro, Guarapari-ES. 12664 14.: ADÍLIO SANTOS ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Espírito Santo, nº 91, Praia do Riacho, Guarapari-ES e LILIANE OLIVEIRA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 91, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12665 15.: GERSON DOS SANTOS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 337, Olaria, Guarapari-ES e LUCIANA NASCIMENTO BAPTISTA, natural de Guarapari-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 337, Olaria, Guarapari-ES. 12666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 17 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na BR 101, Km 315, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e ÉLIDA ZUCOLOTTO FERRARI, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Monte Sião, 20, Bandeirantes, Cariacica-ES. 09167 2.: LUIZ VANIO SEGURO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Evaldo Braga, nº 31, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e VANUSA FERNANDES, natural de Campo Mourão-PR, com 47 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Evaldo Braga, nº 31, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09171 3.: CARLOS HUMBERTO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Sargento da policia militar, residente na Rua das Marinha, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e MARLY KOSSMANN, natural de Chapada-RS, com 58 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua das Marinha, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 09175 4.: WALACE DE FREITAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), vigia noturno, residente na Rua da Melancia, nº 574, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CRISTIANE MATTOS DE MELLO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Caninde, nº 33, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09176 5.: WALLKER BRUNNO PEREIRA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Raimundo Correa, S/n, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NICOLLI GONÇALVES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raimundo Correa, S/n, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09177 6.: GILVANO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança, residente na Rua Henrique Rosa Oliveira, nº 06, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e NATANAELMA ANDRADE SALES, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança, residente na Rua Henrique Rosa, nº 06, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09178 7.: MATHEUS TRINDADE OLIVEIRA, natural de EUNÁPOLIS-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na RUA DA AMEIXA Nº 113, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES e ESTHER SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), CUIADORA DE IDOSOS, residente na RUA DA AMEIXA Nº 113, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 09186 8.: ANTONIO CARLOS SBARDELOTI BAIFUS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua do Pescador, N° 75, São Conrado, Vila Velha-ES e VIVIAN ALMEIDA LASCOSQUI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista de rh, residente na Rua do Pescador, nº 75, São Conrado, Vila Velha-ES. 09187 9.: MARCIO LUCIANO FORTUNATO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), MOTORISTA, residente na RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 9, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e LILIA FERREIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 9, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES. 09190 10.: DIEMERSON SAQUETTO, natural de COLATINA-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), PROFESSOR, residente na Rua dos Ypês, Nº 30, Morada do Sol, Vila Velha-ES e ADRIANA ELAINE DA COSTA, natural de MATELÂNDIA-PR, com 41 anos de idade, solteiro(a), PROFESSOR, residente na Rua dos Ypês, nº 30, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 09191 11.: LUIZ GUILHERME DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Avenida Amaral Peixoto, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e CLAUDETE SANTOS DE MENEZES, natural de São Luís-MA, com 52 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amaral Peixoto, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 09192 12.: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida 02, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e BEATRIZ CRISTINA INÁCIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida 02, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09193 13.: VINICIUS SAMPAIO ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 09, Terra Vermelhas, Vila Velha-ES e PAULA PINHEIRO DE NOVAES SILVA, natural de Jequitinhonha-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 09, Terra, Vila Velha-ES. 09199 14.: ALAN ALEX DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de estruturas metálicas, residente na Rua Jucelino Kubscheker, S/n, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES e PRISCILA LOPES MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Jucelino Kubscheker, S/n, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES. 09200 15.: EDIMARIO PEREIRA UCHÔA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida Vitoria, nº 1185, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e REBECA SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Avenida Vitoria, nº 1185, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO DE OLIVEIRA COSTA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Abel Tessarolo, nº 98, Santa Cruz, Linhares-ES e TAINARA ZANETTE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Abel Tessarolo, nº 98, Santa Cruz, Linhares-ES. 11545 2.: JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 12, São José, Linhares-ES e SARAH BIANCARDI DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 12, São José, Linhares-ES. 11546 3.: CHARLES GUIMARÃES FONSECA DE PAULA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 1212 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ALESSANDRA DE MORAIS ANDRE, natural de Ivaiporã-PR, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 1212 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11550 4.: ALCICLEITON DE JESUS ALMEIDA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), A. de Linha de produção, residente na Estrada de Bagueira, S/n, Bagueira, Linhares-ES e KALLINE DAS NEVES OLIVEIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 20 anos de idade, solteiro(a), A. Linha de produção, residente na Estrada de Bagueira, S/n, Bagueira, Linhares-ES. 11551 5.: JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 144, Interlagos, Linhares-ES e LARISSA RODRIGUES MENESES, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 144, Interlagos, Linhares-ES. 11552 6.: JOSÉ ALVES FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Antônio Soares, nº 489, Santa Cruz, Linhares-ES e GLEICY RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Antônio Soares, nº 489, Santa Cruz, Linhares-ES. 11553 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDESON JOSÉ DE AVIZ FRANCO, natural de Paragominas-PA, com 29 anos de idade, divorciado(a), designer grafico, residente na Rua Copo de Leite, nº 07, Novo México, Vila Velha-ES e DAYANA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Copo de Leite, nº 07, Novo México, Vila Velha-ES. 232729516 2.: LUIZ CARLOS FREITAS FRIZZERA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Francisco Espiridião Ortega, nº 105, Santa Inês, Vila Velha-ES e ELAINE POLEZE FAVORETTI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica em enferemagem, residente na Rua Francisco Espiridião Ortega, nº 105, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729517 3.: THAYRONE BRANDOK PORTO DO NASCIMENTO VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Estrada Capuaba, nº 03, Casa, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e THAYSSA JOSINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Capuaba, nº 03, Casa, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729518 4.: FABIO JUNIO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Travessa Papa Pio XII, nº 210, Ataíde, Vila Velha-ES e DULCE LÉA CARRIÇO, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Papa Pio XII, nº 210, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729519 5.: JOSÉ ALAN SILVA PEREIRA, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua São José, nº 30, Aribiri, Vila Velha-ES e DIANA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de lavanderia, residente na Rua São José, nº 30, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729520 6.: JEFFERSON RAMOS GOLDNER, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1071, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e ATILA CAMARGO DE MELO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1071, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO SOUZA FRANCO, natural de Palmópolis-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Irani, S/n, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e LARISSA BRITO FERNANDES, natural de Almenara-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Irani, S/n, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04813 2.: ADIMILSON FLORIANO DOMINGOS, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua Seis, nº 350, Bairro Bethania, Nova Venécia-ES e MICHELY FELICISSIMO LIMA, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Seis, nº 350, Bairro Bethania, Nova Venécia-ES. 04814 3.: JOSÉ CARLOS LUSQUINHO, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Rua Rui Barbosa, nº 338, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, nº 338, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04815 4.: LUAN RICARDO PINHEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Brasilia, nº 446, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e ROZIANI PEDRO, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Brasilia, nº 446, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04816 5.: WENDEL JOSÉ DEMUNER, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), beneficiário INSS, residente na Rua Mexico, S/n, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES e LENILDA FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Mexico, S/n, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES. 04817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 17 de dezembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DOS SANTOS ROSA, natural de Leopoldina-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), ambulante, residente na Rua Roberto Gonçalves de Oliveira, nº 30, São Cristóvão, Vitória-ES e ELIÂNE MIRANDA DE AGUIAR, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Quatorze, nº 15, Maracanã, Cariacica-ES. 25228 2.: ANDRÉ PEREIRA DA MOTTA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimentos, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 320, Aptº 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e KARULLINY SILVEROL SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professora do magistério superior, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, nº 171, Bloco A, Aptº 307-A, Boa Vista, Vitória-ES. 25231 3.: JOÃO PEDRO BORBAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Edson Osório dos Santos, nº 07, Tabuazeiro, Vitória-ES e GISELLY LOYOLA VENANCIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 23, Bonfim, Vitória-ES. 25232 4.: RICARDO BARCELLOS BISPO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), operador de computador, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70 /601, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLÁVIA CARVALHO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), educadora fisico, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70/601 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 25234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Nilza, N° 40, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e LORRAINY EVELIN SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Agenor Barbato, N° 93, Glória, Vila Velha-ES. 19551 2.: MARLON GONÇALVES CUNHA, natural de Taguatinga-DF, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente autônomo de investimentos, residente na Rua Blumenau, N° 85, Praia de Itapõa, Vila Velha-ES e BIANCA BAIÃO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2232, Apartamento 304, Edificio Libia, Praia de Itapõa, Vila Velha-ES. 19552 3.: GUSTAVO DASSIÊ LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Bloco 06, Aptº 402, Ed. Elaina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ISLAINE ALBERTINO LOSS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), personal treiner, residente na Rua São Luiz, nº 194, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19553 4.: LEANDRO VASCONCELOS HONORATO, natural de São Mateus-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão serviços gerais residente em Rua Mestre Gomes, nº 82, Glória em Vila Velha-ES e RAQUEL COELHO LEITE, natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais residente em Mestre Gomes, nº 82, Glória em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATA VIEIRA SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Pierina Pessotti, nº 143, Centro, João Neiva-ES e ANA CLAUDIA AZEVEDO DE SOUZA, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pierina Pessotti, nº 143, Centro, João Neiva-ES. 03141 2.: IGOR RAMPINELLI LOCATELI, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), desempenador, residente na Rua dos Cedros, Floresta, João Neiva-ES e EMILY DA SILVA TOFFOLI, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua dos Cedros, 6, Floresta, João Neiva-ES. 03142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de dezembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO SEMPRINI MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Manoel Luiz dos Santos, nº 18, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSANA DA SILVA INOCÊNCIO, natural de Petrópolis-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Manoel Luiz dos Santos, nº 18, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY FERREIRA EGERT, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cacaurama, 02, Centro da Serra, Serra-ES e JOICE FERREIRA SANTOS TEIXEIRA, natural de Ataléia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Cacaurama, 02, Centro da Serra, Serra-ES. 11425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDRIO ROCHA SARMENGHI, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafo, residente na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, 274, Ap.301, Bairro Centro, Aracruz-ES e BRUNA DEVENS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, 274, Ap.301, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13414 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de dezembro de 2021 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO ROGENSKI, natural de Curitiba-PR, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de operações, residente na Rua Irineu Gasparini, nº 57, Primavera, Viana-ES e LAYSLA CAROLINA CALDEIRA DE MORAES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Irineu Gasparini, nº 57, Primavera, Viana-ES. 07513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala