Proclamas - 18/12/19
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Epitácio Pessoa, nº 40, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ÉDINA RODRIGUES DE PAULA, natural de Jaguaré-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Epitácio Pessoa, nº 40, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12475 2.: ADRIEL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Mateus, nº 200, Nova Brasília, Cariacica-ES e THAÍS KRISTINYE RAMOS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Mateus, nº 200, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12530 3.: EDSON CARDOSO DA SILVA, natural de Itatim-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 78, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e EDILENE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 78, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12573 4.: TITO DIAS KALINKA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ibiraçu, nº 30, Itacibá, Cariacica-ES e BRENDA PINHEIRO MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ibiraçu, nº 30, Itacibá, Cariacica-ES. 12582 5.: WANDERSON DA SILVA LOURENÇO, natural de Muniz Freire-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Belo Horizonte, N° 193, Nova Valverde, Cariacica-ES e SUELI APARECIDA MENDES RAMOS, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, N° 193, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12596 6.: NIVALDO EDUARDO DA COSTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Cleiton de Freitas, nº 243, Vila Merlo, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Cleiton de Freitas, nº 243, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12608 7.: MARIA DA PENHA RODRIGUES, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), líder de cozinha, residente na Rua Antario Filho, 550, Alice Coutinho, Cariacica-ES e PATRÍCIA OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Antario Filho, 550, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 12618 8.: JAKSON DOGLA FERNANDES DE AZEVEDO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar manutenção predial, residente na Rua Setenta E Nove, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RENATA COSTA BARROS, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Setenta E Nove, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12633 9.: DIEGO TEIXEIRA GASPARINI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Sarmento Firme, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e KAROLINE DOS SANTOS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Jorge, nº 10, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12635 10.: DOUGLAS NUNES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratorio, residente na Rua São José, nº 1514, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA SANTOS CORRÊA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua São José, nº 1514, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12640 11.: KENNY CRISTIAN DOS SANTOS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Santa Luzia, nº 6, Bairro Itaciba, Cariacica-ES e MARIA ANGÉLICA NEVES GOMES DE LACERDA, natural de Itapetinga-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuiddora de idoso, residente na Rua Santa Luzia, nº 6, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 12641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANGELO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Anchieta, nº 41, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e MARIA LÚCIA LOURENÇO SOARES, natural de Ipatinga-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Anchieta, nº 41, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04014 2.: GENAIR FERREIRA BATISTA, natural de Mutum-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Horácio João Nepomuceno, nº 125, Vila Batista, Vila Velha-ES e EMMILLY DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Horácio João Nepomuceno, nº 125, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04015 3.: VALDEMIRO FERREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Orlando Carlos dos Santos, nº 20, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e DEIZIRLANE AZEVEDO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Orlando Carlos dos Santos, nº 20, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04017 4.: LEANDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 37 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Olímpia Borges Falcão, nº 300, Vila Batista, Vila Velha-ES e BIANCA MONTEMOR LACERDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Olímpia Borges Falcão, nº 300, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04018 5.: EMANOEL VIANA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Crubixá, nº 32, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIA EDNA FERREIRA DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Crubixá, nº 32, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04019 6.: GENIS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Jarbas de Oliveira, nº 89, Alecrim, Vila Velha-ES e FRANCISLAINE VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jarbas de Oliveira, nº 89, Alecrim, Vila Velha-ES. 04021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAN DA SILVA FIGUEREDO, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Salvador, nº 673, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ANNA VICTÓRIA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Afonso, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29496 2.: GABRIEL DOS SANTOS QUEIROS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de prensa, residente na Rua Iguapé, nº 528, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DEBORA CHAGAS SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Iguapé, nº 528, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29508 3.: JESSÉ AUGUSTO DA SILVA ALVES, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de Sistema, residente na Rua São Paulo Nº 20, Parq.Resid.Tubarão, Carapina, Serra-ES e TATIANE DOS SANTOS SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua São Paulo Nº 20, Parq.Resid.Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29509 4.: CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Apartamento 202, Lote 110, Edificio Rios Manguinhos, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e HEMYRIANE FONSECA MADURO, natural de Caratinga-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Apartamento 202, Lote 110, Edificio Rios Manguinhos, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 29510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ___________________ CARTÓRIO CAMPO GRANDE REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: 26571: ADELSON TEODORO DA SILVA,nacionalidade brasileiro(a), profissão cobrador com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Mutum -MG, residente na Rua Joana D'arc, S/n, Jardim Botânico Cariacica-ES e ANDERLÉIA NUNES CANTILHO nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Joana D'arc, S/n, Jardim Botânico, Cariacica -ES. 2.: 26570: GIOVANI GOMES DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão Técnico de refrigeração e climatização com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Mileto, nº 33, Vale dos Reis Cariacica-ES e MICAELA SUAVE RODRIGUES nacionalidade brasileira, profissão Designer de jóia, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Viana- -ES, residente na Rua Mileto, nº 33, Vale dos Reis, Cariacica -ES. 3.: 26569: ADILSON FERREIRA BASTOS,nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar administrativo com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel -ES, residente na Rua Oito Irmãos, 13, Cruzeiro do Sul Cariacica-ES e EVA WILMA SOARES LEMCK nacionalidade brasileiro(a), profissão assistente de vendas, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Amazonas,412, Rosa da Penha, Cariacica -ES. 4.: 26527: WILLIAM BARCELOS VENANCIO,nacionalidade brasileira, profissão pintor com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 03, Castelo Branco Cariacica-ES e ADRIANA DOS ANJOS DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de serviços gerais, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira , natural de Ouro Preto do Oeste- -RO, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 03, Castelo Branco, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 12 de dezembro de 2019. Fabiana Aurich Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: UÊIDISSON PINHEIRO MARINHO, natural de Belmonte-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Beco Domingos Carneiro, nº 36, Forte São João, Vitória-ES e ROSILDA LOPES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Beco Domingos Carneiro, nº 36, Forte São João, Vitória-ES. 23775 2.: CARLOS HENRIQUE BRITO SCOTON, natural de Alagoinhas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua José Teixeira, nº 69/708, Praia do Canto, Vitória-ES e JÉSSICA MARIA FARIAS KRUSCHEWSKY, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Rua José Teixeira, nº 69/708, Praia do Canto, Vitória-ES. 23777 3.: FELICIO FIOROTTI DAL-COL, natural de Itaguaçu-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Carlos Alves, nº 170/1005, Bento Ferreira, Vitória-ES e LUCIANNA RODRIGUES AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Carlos Alves, nº 170/1005, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLEONES CIRIACO PEDRA, natural de Una-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sebastiao Inacio da Silva, nº 428, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e THAIS MARIA SOARES SILVA, natural de Una-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sebastião Inacio da Silva, Nº 428, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728286 2.: ALESSANDRO PAULINO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Tuiuiu, nº 17, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e LARISSE DOS SANTOS CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tuiuiu, 17, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232728287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO MARÇAL VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Olegario Mariano, nº 121, Soteco, Vila Velha-ES e JULIENNE DE OLIVEIRA VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Pedro Daniel, nº 90, Ed. Demoiselle, Aptº 202, Barro Vermelho, Vitória-ES. 07441 2.: PEDRO MAURICIO PINHO MELLO, natural de Fortaleza-CE, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua São Paulo, nº 1253, Apto 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA RABBI DELATORRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua São Paulo, nº 1253, Apto 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Antônio Guedes, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e CRISTIANA SANTOS ALMEIDA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Antônio Guedes, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08121 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILHENKENS FERNANDES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 111, Jardim da Penha, Vitória-ES e VIVIAN CORREA BAIER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 111, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIAGO ARAUJO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), apoio administrativo, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 378, Caratoíra, Vitória-ES e PATRICIA FAUSTINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Lázaro, nº 28, Conquista, Vitória-ES. 16908 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BOTELHO DE MACEDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), monitor pleno, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 06, Ap 404, Residencial Professora Maria Da Penha, Bl 06, Serra Centro, Serra-ES e VELMA LINO DA CONCEIÇÃO, natural de Fundão-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), assitente administrativo, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 06, Ap 404, Residencial Professora Maria Da Penha, Bl 06, Serra Centro, Serra-ES. 09828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SIRLEI MOTHÉ HILÁRIO, nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido em 13 de julho de 1972, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Projetada, nº 1, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de VALTER ALVES HILÁRIO e DALVINA MOTHÉ HILÁRIO e LEIDIANE MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Feira de Santana-BA, nascida em 31 de outubro de 1985, estado civil solteira, profissão cuidadora, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de LUZINETE MARQUES DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de dezembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil