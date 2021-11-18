Proclamas - 18/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON EROTILDES, natural de Carlos Chagas-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Almeida Junior, N° 17, Bicanga, Serra-ES e LUCIENE PEREIRA, natural de Jaguaré-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Almeida Junior, N° 17, Bicanga, Serra-ES. 32633 2.: DAVI DE SOUZA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Avenida Terceiro Mundo, nº 5, Quadra 13, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e FLAVIANE REBOUÇAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Terceiro Mundo, nº 5, Quadra 13, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 32643 3.: JOÃO VITOR MATOS GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua da Aldeia 220, nº 28, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e AMANDA ALMEIDA SOUSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua da Aldeia 220, nº 28, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32658 4.: DENADELSON DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de manutenção, residente na Rua Londrina, nº 300, Ap 203, Bl B, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Londrina, nº 300, Ap 203, Bl B, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32669 5.: ALEX EDUARDO NUNES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Nagasaki, nº 16, Cidade Continental, Setor Ásia, Serra-ES e THALITA PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na rua nagazaki, qd 56, casa 16, setor asia, c. continental, Serra-ES. 32670 6.: MARCOS ANTONIO LEMOS, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES, natural de São Sebastião do Maranhão-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32671 7.: JEAN CARLOS NASCIMENTO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desinsetizador, residente na Rua Uirapuru, nº 90, Novo Horizonte, Serra-ES e JOANA TORRES NUNES ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), microempresária, residente na Rua Uirapuru, nº 90, Novo Horizonte, Serra-ES. 32673 8.: ERICK SOUZA SILVA, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MAYARA SOUZA MADEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32675 9.: RENATO HONORATO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pintura, residente na Rua do Araça, N° 50, Balneario de Carapebus, Serra-ES e TATIANE DE ANDRADE SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do Lar, residente na Rua do Araça, N° 50, Balneario de Carapebus, Serra-ES. 32676 10.: VICTOR RODRIGUES VALENTIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Guaxindiba, N°419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e PRICILA HAND SANTA ANNA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Avenida Guaxindiba, N°419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32678 11.: JOSÉ HENRIQUE BERTOLDE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua BR do Rio Branco, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BIANCA DE OLIVEIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua BR do Rio Branco, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32679 12.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Chácara Parreiral, Serra-ES e DÉBORA NÚBIA DE OLIVEIRA FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Cedro 604, Chácara Parreiral, Serra-ES. 32680 13.: MARCELO PEZZIN DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES e BRENDA SAGRILLO CUZZUOL, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES. 32681 14.: JADIR PEREIRA DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua dos Veludos, nº 12, Feu Rosa, Serra-ES e VALDINEIDE AMORIM LEMOS, natural de Cândido Sales-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Adelmario Pinheiro, N° 953, Noova Conquista, Cândido Sales-BA. 32682 15.: RICARDO RIBEIRO ALVERNAZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de licitação, residente na Avenida Corumbá, nº 143, Barcelona, Serra-ES e BARBARA KINACK DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Corumbá, nº 143, Barcelona, Serra-ES. 32683 16.: DARCÍLIO KREITLOW VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Santa Terezinha, nº 49, Carapina Grande, Serra-ES e WLLY JARDIM SANTOS, natural de Araçuaí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Santa Terezinha, nº 49, Carapina Grande, Serra-ES. 32684 17.: JUCIVAN ALVES COSTA, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), encarregado civil, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 407, Jardim Carapina, Serra-ES e MIRIAM VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 122, Jardim Carapina, Serra-ES. 32685 18.: CLÁUDIO OLIVEIRA MATES, natural de Pinheiros-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), vulcanizador, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Laranjeiras II, Serra-ES e MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA DIAS, natural de Eunápolis-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Minas Gerais, 166, Condominio Setor A2, Aptº 1, Laranjeiras II, Serra-ES. 32686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLAS PEREIRA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), assitente tecnico de assistencia, residente na Rua Julieta Amorim Calmon,06, Linhares V, Linhares-ES e ISABELE DO NASCIMENTO, natural de Penedo-AL, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 02, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729448 2.: BRUNO DOS SANTOS HINTE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Beco São Luiz, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES e KARINA DIAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Beco São Luiz, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729449 3.: CLÁUDIO DE SOUZA COMETTI, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua das Carambolas, nº 004, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e HÉRIKA DOS SANTOS SILVA, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Carambolas, n º 004, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729450 4.: WILTON DE JESUS COITO, natural de Mascote-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Pátria Amada, S/nº, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ANDRESSA FARIAS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Pátria Amada, S/nº, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729451 5.: AYLLORANN JERONIMO CALIARI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Hélia Maria Braga Ferlin, 433, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e KETLEY VENTURA MARIANO BONO, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Tomé, nº 91, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729452 6.: RENAN DOS SANTOS BARROS RIOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Berna, nº 74, Araçás, Vila Velha-ES e SUELYN BERGER VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Assunção, nº 466, Araçás, Vila Velha-ES. 232729453 7.: RAFAEL FANTIN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 32, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e GABRIELA CANDIDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 954, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Rua Mourisco, Nº 10, Glória, Vila Velha-ES e MARIA IZADORA RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Marajó, Nº 609, Glória, Vila Velha-ES. 19443 2.: LEANDRO MAGIONI ROCHA, natural de Baixo Guandu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Avenida do Canal da Costa, nº 5, Garoto, Vila Velha-ES e BETHÂNIA ZURLO, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnica de Enfermagem, residente na Avenida do Canal da Costa, nº 5, Garoto, Vila Velha-ES. 19444 3.: ALECSANDRO MOSCHEN DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Francisco Caprine, N° 58, Centro, Águia Branca-ES e RENATA STRZEPA POTKUL, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Quintino Bocaiuva, nº 21, Soteco, Vila Velha-ES. 19445 4.: LUIZ FELIPE COSTA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista internacional, residente na Rua Brasília, nº 14, Itapoã, Vila Velha-ES e MARCELLA CALAZANS REBLIN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1055, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19446 5.: DIHEGO DA COSTA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Maria Amalia, Nº 710, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e OSLANIA DA SILVA PECIGATO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Rua Girassol, Nº 3, Santana, Cariacica-ES. 19447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIORDETI DE JESUS GONÇALVES, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Tenente Setúbal, S/nº, Gurigica, Vitória-ES e LÊDA MAIA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, S/nº, Gurigica, Vitória-ES. 25147 2.: MAYKEL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), assistente supromentos de TI, residente na Rua Arlethe Buaiz, nº 140, Casa 03, Maruípe, Vitória-ES e TAINÁ BENTO VALERIANO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente comercial, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 119, Resistência, Vitória-ES. 25150 3.: LUIZ FERNANDO ROSA MATHIAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico lubrificador, residente na Rua Manoel da Silva, nº 40, Tabuazeiro, Vitória-ES e DANIELLA DE OLIVEIRA ASSIS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel da Silva, nº 40, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25154 4.: RICARDO THOMAZ MALLET FIGUEIREDO MILENAS OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), policial federal, residente na Rua Rômulo Leão Castelo, nº 300, Ilha do Boi, Vitória-ES e FLAVIA COUTINHO LOPES RAPOSO, natural de Cuiabá-MT, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Rômulo Leão Castelo, nº 300, Ilha do Boi, Vitória-ES. 25155 5.: AADERSON RODRIGUES GALDINO, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 60, Apto 702, Praia do Canto, Vitória-ES e RAYANA BELLICO CÁRIA LESSA, natural de Ponte Nova-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Dom Pedro II, nº 60, Apto 702, Praia do Canto, Vitória-ES. 25156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO DE AMBROZIO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Avenida Castro Alves, nº 492, Interlagos, Linhares-ES e RAQUEL BARBIERI ERVATI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Castro Alves, nº 492, Interlagos, Linhares-ES. 11475 2.: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 645 Ap 203 Edificio Velloso, Araçá, Linhares-ES e ÉLICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 645 Ap 203 Edificio Velloso, Araçá, Linhares-ES. 11476 3.: CARLITO SENA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Agenor Zanon, nº 1, Planalto, Linhares-ES e JAIANE GUIMARÃES GONÇALVES, natural de Plácido de Castro-AC, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Agenor Zanon, nº 1, Planalto, Linhares-ES. 11477 4.: GUTIERRES DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Lagoa do Durão, S/n Lt 69 Qd 02, Nova Esperança, Linhares-ES e NATYELLE DA SILVA SOARES SANTOS, natural de São Sebastião-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Lagoa do Durão, S/n Lt 69 Qd 02, Nova Esperança, Linhares-ES. 11478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EBERTH VIANA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Córrego Bálsamo, Zona Rural,, Iúna-ES e PALOMA CAETANO FREITAS, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Córrego Bálsamo, Zona Rural,, Iúna-ES. 08956 2.: LEDUAN FERREIRA AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Quintino Bocaiuva, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e JOSIELE BARROS VIANA, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Quintino Bocaiuva, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 08957 3.: RODRIGO FAGUNDES DIAS, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Córrego do Sossego, Zona Rural, Iúna-ES e DÉBORA GOMES BERNARDO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Córrego do Sossego, Zona Rural, Iúna-ES. 08958 4.: AMILTON NEVES, natural de São José dos Calçados-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na no Lugar Denominado "àgua Santa, Zona Rural, Iúna-ES e SILDA FONSECA, natural de Iúna-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na no Lugar Denominado "àgua Santa, Zona Rural, Iúna-ES. 08959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL LIMA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente de logística, residente na Av Montes Claros, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e JANUBIA MARIA VINDOR DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avn Antonio Dias, 35, Nova Carapina II, Serra-ES. 11321 2.: MATHEUS TONINELLI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em processo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 12, São Marcos II, Serra-ES e LAÍS CRISTINA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 12, São Marcos II, Serra-ES. 11328 3.: WANDERSON SEGADES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de caminhão, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Apt. 105, Torre G, Centro da Serra, Serra-ES e GRASIELLI DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Apt. 105, Torre G, Centro da Serra, Serra-ES. 11340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO ROCHA AZEREDO, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), capoteiro, residente na Rua Nestor Marçal de Lima, nº 72, Maria Ortiz, Vitória-ES e SIRLAINY BATISTA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Nestor Marçal de Lima, nº 72, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25007 2.: ROBERVAL PATROCÍNIO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro autônomo, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e ELIZELMA DOS PASSOS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), educadora social, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RETINAN ROBSON TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua J, Lote 01, Quadra 18, S/n°, Canaã, Viana-ES e SONIA MARCIA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua J, Lote 01, Quadra 18, S/n°, Canaã, Viana-ES. 07478 2.: WANDERSON CLEYTON DE OLIVEIRA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnica, residente na Rua Pelotas, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GABRIELA JULIÃO DOS SANTOS BURGARELL, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnica em laboratório, residente na Rua Montes Claros, nº 44, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07479 3.: LUCAS ANTONIO DE AQUINO, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e DANIELE DOS SANTOS VALÉRIO PINTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de exportação, residente na Beco Gumercindo Baião, N° 13, Santa Rita, Vila Velha-ES. 07481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 482, Nova Brasília, Cariacica-ES e ANETE LEITE SILVA, natural de São José-SC, com 27 anos de idade, Divorciada(o), técnica de laboratório, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 482, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID MATTIUZZI, natural de Ibiraçu-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), Agricultor, residente na Rod.BR 101, Km 212, Pendanga, Ibiraçu-ES e ROSEMARCIA NUNES, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Rod.BR 101, Km 212, Pendanga, Ibiraçu-ES. 00945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 17 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO MATIAS REGIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Oliveiras, nº 232, Universitário, Vitória-ES e CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Bom Pastor, Nº 250, Redenção, Vitória-ES. 17605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAULIO RAMOS NUNES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e VANEIDY VENTURA ADÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO DE JESUS TAVARES, natural de AFONSO CLAUDIO-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na AV BRASIL Nº 1112, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e KALIENE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na AV BRASIL Nº 1112, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 09120 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FERNANDES BATISTA, natural de Itabirinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 15, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e BRUNA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 15, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião