Proclamas - 18/10/19

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 547kb
Proclamas
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS FREITAS VIDAL, natural de Santana-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 196, Jardim da Penha, Vitória-ES e ADRIANA DENADAI ESPINDULA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 196, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23305 2.: ANTONIO EDUARDO DE SANTA CRUZ ABREU, natural de Salvador-BA, com 72 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Avenida Dante Michelini - Lado Ímpar, nº 235, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALMERINDA ELISA LUGON FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Avenida Dante Michelini - Lado Ímpar, nº 235, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23306 3.: CARLOS ROBERTO PADUA, natural de Vitória-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Rosa Martinelli Rizzi, nº 15, Mata da Praia, Vitória-ES e CREUZA MARIA BATISTA MOREIRA, natural de Mucurici-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Rosa Martinelli Rizzi, nº 15, Mata da Praia, Vitória-ES. 23339 4.: DENNYS CARLO ROSSETO BISSOLI, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 225, Ed. Ana Karla Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAQUEL FERREIRA LIMA, natural de Paragominas-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 225, Ed. Ana Karla Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: KÁSSIO LYRA PAULO SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Moema, Nº 286, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e KESSIA MACHADO PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araré, Nº 148, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 17737 2.: LUCAS RIBEIRO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazenamento, residente na Rua Osvaldo de Andrade, 23, Boa Vista I, Vila Velha-ES e RAYANNE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisor Administrativo, residente na Rua Osvaldo de Andrade, nº 23, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 17917 3.: CLEILTON COSTALONGA WANZELER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisão de merchandising, residente na Avenida América, nº 138, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ALESSANDRA SILVA DE FREITAS, natural de Ilheus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hélia Maria Braga Ferlin, nº 436, Araçás, Vila Velha-ES. 17918 4.: VINÍCIOS MARTINS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Marcelino Valcari, nº 312, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e INGRID DE MELO PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Marcelino Vaccari, nº 312, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 17919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL CARLOS TRINDADE CHAVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Caminhoneiro, residente na Rua José Pereira, nº 152, Nova Palestina, Vitória-ES e LORRAYNE EMILIANO GASPARINI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua José Pereira, nº 152, Nova Palestina, Vitória-ES. 16814 2.: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, natural de Iporã-PR, com 48 anos de idade, divorciado(a), Repositor, residente na Rua Horácio Dias dos Santos, nº 246, Santo Antônio, Vitória-ES e ROCHELL OLIMPIO DOS SANTOS, natural de Meruoca-CE, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Horácio Dias dos Santos, nº 246, Santo Antônio, Vitória-ES. 16815 3.: GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Wilson Toledo, nº 477, Santo André, Vitória-ES e ESTEFANY COUTINHO PITANGUY, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Wilson Toledo, nº 477, Santo André, Vitória-ES. 16816 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE NEVES SARDINHA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), mercadólogo, residente na Rua Irapuru,26, Interlagos, Vila Velha-ES e MARIANA TAVEIRA SCOPEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Constante Sodré,1341/502, Praia do Canto, Vitória-ES. 23663 2.: ISAAC DA SILVA ALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Lourival Ferreira Lamego, nº 15, Centro, Vitória-ES e CAROLINE COSTA GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 728, Itararé, Vitória-ES. 23664 3.: VALENTIN ANDREÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Nº 395, Aptº 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e TEREZINHA DE JESUS PIMENTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 395, Aptº 502, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE ROMUALDO DOS SANTOS FILHO, natural de Ponte Nova-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), selecionador de material reciclável, residente na Rua Rio Japurá, s/nº , Nova Bethânia, Viana-ES e TATIANA ZEFERINO XAVIER, natural de Ponte Nova-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Japurá, s/nº , Nova Bethânia, Viana-ES. 06727 2.: ADRIANO SIQUEIRA CAMPORESI, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pedro Palácio, nº 13, Universal, Viana-ES e CASSIANE MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), autônomo, residente na Rua Pedro Palácio, nº 13, Universal, Viana-ES. 06728 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONIEDER DO NASCIMENTO EVANGELISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Ermelinda C Penha, Nº 444, Santa Mônica, Vila Velha-ES e PATRICIA VIEIRA BOMFIM, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ermelinda C Penha, nº 444, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728170 2.: EDER ALMEIDA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Beira Mar, nº 75, Aribiri, Vila Velha-ES e ALINE RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Beira Mar, nº 75, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728173 3.: PAULO ROBERTO MARTINS NOGUEIRA, natural de VITORIA DA COQUISTA-BA, com 60 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 05, Santos Dumont, Vila Velha-ES e CLAUDIANE DE SOUZA ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 05, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉVERTHON TESTA SIAN, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), tecnico de segurança do trabalho, residente na Rua Luiz Faustini, 55, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e CÍNTIA IRENE CYRILLO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Luis Faustini 55, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 02989 2.: RENAN ROSSONI PATTUZZO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretario contábil, residente na Rua Brigido Coutinho, 130, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e GABRIELA MARTINS GABRIEL, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Brigido Coutinho, 130, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 02990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ RENATO RIBEIRO ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Porto Canoa, nº 02, Taquara II, Carapina, Serra-ES e LORRANE EVELYN MORAES RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Porto Canoa, nº 02, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DA SILVA ANIZIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Juriti, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e GABRIELE BALDOTTO SANTOS, natural de Itaguaçu-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juriti, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 09694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS BARBOSA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES e ELZIMAR CAITANO DE AMORIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES. 03345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 17 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL BRANDORFF VICENTIM, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jose Minchio, Nº.130, São Cristovão, Ibiraçu-ES e INGRID BOSSER, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Minchio, 130 São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 17 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA
