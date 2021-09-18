Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 18/09/2021

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

18-09-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 99kb
Baixar

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADSON SANTOS ARGOLO, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), meio oficial de marcenaria, residente na Rua Cariacica, nº 11, Bela Vista, Guarapari-ES e MAÍRA DE AGUIAR PECHINCHA, natural de Montanha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Cariacica, nº 11, Bela Vista, Guarapari-ES. 12497 2.: SEBASTIÃO LUIZ SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Beira Mar, nº 46, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIANA MUTIZ DE SÁ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Jair Andrade - até 900, nº 745, Itapuã, Vila Velha-ES. 12499 3.: ROGE NOBRE SCHINEIDER MOREIRA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua das Hortênsias, nº 106, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e SOLANGE CRISTINA FERNANDEZ, natural de Buenos Aires-ET, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Hortênsias, nº 106, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12500 4.: CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE ASSIS, natural de Brasília-DF, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Hermínio Ribeiro, nº 110, Sol Nascente, Guarapari-ES e ANGELICA PAIVA PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12501 5.: JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Independência, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e BRUNELE PAULA RIBEIRO DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Independência, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12502 6.: RONALDO MOURA BATISTA JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Francisco de Assis Santana, nº 93, Centro, Guarapari-ES e LUANA ALMEIDA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco de Assis Santana, nº 93, Centro, Guarapari-ES. 12503 7.: SANDRO SOUZA DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua do Sereno, nº 01, Bela Vista, Guarapari-ES e LILIANE SANTOS SOUZA, natural de Pau Brasil-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua do Sereno, nº 01, Bela Vista, Guarapari-ES. 12504 8.: FRANCISCO GERALDO, natural de Itapecerica-MG, com 74 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Cachoeiro De Itapemirim, nº 51, Bela Vista, Guarapari-ES e ANA MARIA DE JESUS, natural de Divinópolis-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Cachoeiro De Itapemirim, nº 51, Bela Vista, Guarapari-ES. 12505 9.: MARCOS QUARTEZANI JÚNIOR, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Barra de São Francisco, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e INGRID DOS SANTOS QUEIROZ, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12506 10.: AMAURY JOSÉ TEODORO, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Bela Vista Bela, nº 155, Belo Horizonte, Guarapari-ES e SALISSA NOVAIS GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria acadêmica, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/n, Tabajara, Cariacica-ES. 12507 11.: ARTHUR ROBERTO PONCE, natural de Uruaçu-GO, com 26 anos de idade, solteiro(a), piloto de aeronave, residente na Avenida Beira Mar, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES e LAYZA ABREU DELAZARE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Beira Mar, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12508 12.: RODRIGO GONÇALVES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 0, Ipiranga, Guarapari-ES e CRISLANE GONÇALVES INACIO SIQUEIRA, natural de Caravelas-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 0, Ipiranga, Guarapari-ES. 12509 13.: ANDRÉ BORGES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 698 , Praia do Morro, Guarapari-ES e LISIANE MACHADO FERREIRA, natural de Dom Pedrito-RS, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 698, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12510 14.: ANA CARULINI GOTARDO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Heitor Lugon, nº 360, Muquiçaba, Guarapari-ES e IZABELA SABINO SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Heitor Lugon, nº 360, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 17 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROSA, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Caseiro, residente na Rua Circular, Snº , C2 Blo 01/103, Padre Gabriel, Cariacica-ES e VÂNIA CLÁUDIA PRESCHOLDT SCHROCK, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Circular, Snº , C2 Blo 01/103, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28100 2.: SELIVAN JOSÉ BATISTA MARCILLINO, natural de Machadinho D'Oeste-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Castelo Branco, nº 246, Rosa da Penha, Cariacica-ES e RENATA CRISTIANA DE SOUZA, natural de Ataléia-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Castelo Branco, nº 246, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28136 3.: RONDINELLY DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Águia, nº 167, São Conrado, Cariacica-ES e SIRLAINE SILVA GONÇALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Águia, nº 167, São Conrado, Cariacica-ES. 28157 4.: PATRICK SANTOS DE SOUZA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Brasil, nº 996, Novo Horizonte, Cariacica-ES e EDNARA DAS NEVES FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 996, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28160 5.: SIDNEY DE ARAUJO SOUSA, natural de Valença-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bolonha, nº 08, Vale dos Reis, Cariacica-ES e EDNA RODRIGUES DE CARVALHO, natural de Itapebi-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bolonha, nº 08, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28168 6.: LUCAS RIBEIRO MOTA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Dezoito, nº 06, Castelo Branco, Cariacica-ES e JHENIFER DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Dezoito, nº 06, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28170 7.: JOÃO VITOR MERLO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 07, Itanguá, Cariacica-ES e LUDMILA SILVA VON HELD, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 07, Itanguá, Cariacica-ES. 28173 8.: VALDRIANO SENA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nove, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES e FERNANDA ALVES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nove, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28179 9.: RHENAN NASCIMENTO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mucuri, nº 07, Sotema, Cariacica-ES e CHRISNNA ADÍLIA SARMENTO AMORIM DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mucuri, nº 07, Sotema, Cariacica-ES. 28185 10.: ÁLEFE FERNANDES REMIGIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ceará, nº 08, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e CAROLYNE RAMOS BRAZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ceará, nº 08, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28189 11.: PAULO RODRIGUES DE CARVALHO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua São José, s/nº , Santo André, Cariacica-ES e LEILA MARIA DE AZEVEDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São José, S/nº, Santo André, Cariacica-ES. 28191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MATTOS FERREIRA PINTO, natural de VITÓRIA-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), BANCÁRIO, residente na RUA ERICO VERISSIMO S/N, CIDADE DE BARRA, Vila Velha-ES e EDUARDA JACINTO LYRA VALADARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), CORRETORA, residente na RUA ERICO VERISSIMO S/N, CIDADE DE BARRA, Vila Velha-ES. 09036 2.: VICTOR KUNZENDORFF, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida das Palmeiras, S/n , Interlagos I, Vila Velha-ES e LORRAYNNE CRISTINA DE CARVALHO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Avenida das Palmeiras, S/n , Interlagos I, Vila Velha-ES. 09037 3.: ANDRÉ RODRIGUES REIS, natural de VITÓRIA-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na ESTRADA AYRTON SENNA DA SILVA Nº 841, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES e JÚLIA CAROLINE VIEIRA SODRÉ, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na ESTRADA AYRTON SENNA DA SILVA Nº 841, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES. 09038 4.: JERONIMO SANTOS RANGEL, natural de Vitoria-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Profº João Cardoso, nº 290, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e BIANCA FREIRE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Profº João Cardoso, nº 290, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09040 5.: VANDERLEI EUSÉBIO DA SILVA, natural de São José do Divino-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), Borracheiro, residente na Rodovia do Sol, S/n, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e FILOMENA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), fiscal de estacionamento rotativo, residente na Beco São Pedro, nº 549, Presidente Medici, Cariacica-ES. 09041 6.: ALEXANDRE CARLOS GUIMARÃES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Januário Ribeiro, Nº10, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANDRESSA SEABRA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Januário Ribeiro, nº 10, Ulisses Guimarães,, Vila Velha-ES. 09042 7.: MARCELO PEREIRA MELO, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), MOTORISTA, residente na Rua Ita, n ° 255, São Conrado,, Vila Velha-ES e JUCENI CARVALHO DE ASSIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Ita, n ° 255, São Conrado,, Vila Velha-ES. 09043 8.: JOSE AUGUSTO RIBEIRO PIMENTEL, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cortador de granito, residente na Avenida Dom Pedro I, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ELIANE SENA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Dom Pedro I, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 09045 9.: JOSÉ SANTOS SANTANA, natural de CAMACAN-BA, com 61 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na AV CASTELO BRANCO Nº 122, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES e IVONE MARIA SANTOS, natural de COUTO DE MAGALHAES-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na AV CASTELO BRANCO Nº 122, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES. 09047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NUBIANO DO NASCIMENTO SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua da Braúna, S/nº, Balneário de Carapebus, Serra-ES e SANDY SANTOS NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Braúna, S/nº, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32084 2.: VAGNER TELES DE ARAÚJO, natural de Montanha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), montador de máquinas, residente na Rua Paulo Silva, nº 209, José de Anchieta II, Serra-ES e UILHIANA PORTUGAL NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulo Silva, nº 209, José de Anchieta II, Serra-ES. 32085 3.: JONATHAN MIRANDA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua dos Ipês, nº 154, Santa Luzia, Serra-ES e JOSIANI PACHECO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua dos Ipês, nº 154, Santa Luzia, Serra-ES. 32249 4.: MAYCON ROBERT FERREIRA OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 44, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MYCAELA PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 44, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32283 5.: CLAUDIO ALEXANDRE PINHEIRO, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Divorciado(a), gerente operacional, residente na Av. Coronel Manoel Nunes, nº 173, Laranjeiras Velha, Serra-ES e NEIVA PEREIRA DE SOUZA, natural de Toledo-PR, com 44 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Av. Coronel Manoel Nunes, nº 173, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 32302 6.: UILHA COSTA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua das Sete Bicas, nº 45, Cantinho do Céu, Serra-ES e DAIANE GOMES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua das Sete Bicas, nº 45, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32304 7.: RONALT GONÇALVES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Ouro Preto, nº 161, Barcelona, Serra-ES e NAYARA OLIVEIRA BATISTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ouro Preto, nº 161, Barcelona, Serra-ES. 32305 8.: MATHEUS WÂNDERSON TEIXEIRA BORBA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pérola, nº 212, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e ALINE CAMPOS GUABIRABA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pérola, nº 212, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO BONELA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apartamento 1504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIA BRAGA CALLEGARI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apartamento 1504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19219 2.: FELIPE SIMÕES MACIEL, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Residente Em Rua Romero Botelho, S/n, Apartamento 703, Praia Da Costa, Vila Velha/ES e Domiciliado Em 4097 Burbank Dr, Apartamento 4, Baton Rouge, Lou, Los Angeles-ET e FABIANA TRINDADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Romero Lofego Botelho, S/n, Apartamento 703, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19227 3.: MIKAEL MOULIN FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua dos Eucaliptos, 259, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e VITÓRIA TEIXEIRA DE NOVAIS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, 259, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19228 4.: ROBERTO TÁVORA, natural de Vila Progresso-PR, com 63 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 320, Apartamento 404, Edifício Piemonte, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA LIMA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), administradora de empresas, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 320, Apartamento 404, Edifício Piemonte, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19229 5.: GABRIEL KOEHLER MIRANDA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 186, Apartamento 101, Centro, Vila Velha-ES e BRUNELA SFALSIN GIESEN BOTELHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Itaquari, nº 210, Edificio Praia Azul, Apartamento 1101, Torre 1, Itapuã, Vila Velha-ES. 19230 6.: JEFFERSON CRUZ DINIZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Assunção, nº 332, Araçás, Vila Velha-ES e GABRIELA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Paulo, nº 1955, Apartamento 703 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19233 7.: NATHAN MELLO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro(a), profissão publicitário, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Luiz Fernandes Reis,n° 233,ap 503, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e THAÍS SIMÕES LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão médica, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Santa Catarina, nº 171, Apartamento 803, Itapuã, em Vila Velha-ES. (republicar por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BIANCARDI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, Nº 36, Juparanã, Linhares-ES e ALICE MARIA DO CARMO SANTANA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica em meio ambiente, residente na Rua Flava, QD 12/09b, Lagoa Park I, Linhares-ES. 11280 2.: JÂMERSON CARLOS ABREU PEROVANO, natural de Conceição da Barra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Rua dos Papagaios, S/n, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e KRISLEY SÁ RIBEIRO, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), assesora comercial, residente na Rua dos Papagaios, S/n, Residencial Gaivotas, Linhares-ES. 11281 3.: GILCEMAR SIQUEIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1492, Interlagos, Linhares-ES e NILDA GOMES LISBOA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1492, Interlagos, Linhares-ES. 11282 4.: MARCELO COUTINHO MORAES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Domingos Duda, nº 29, Juparanã, Linhares-ES e MARLY DE OLIVEIRA MENDES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Domingos Duda, nº 29, Juparanã, Linhares-ES. 11283 5.: GUILHERME FELITTO DA COSTA, natural de Presidente Prudente-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 215, Ap 102, Araçá, Linhares-ES e MARCELLA RIBEIRO PALMIERI, natural de Juiz de Fora-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 215, Ap 102, Araçá, Linhares-ES. 11284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIRCEU MORAES REZENDE FILHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA CONSUELO DIAS MARTINS DA SILVA, natural de Natal-RN, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24829 2.: ÍKARO BRUMATTI ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Arlinda Corrêa de Jesus, Jardim Camburi, Vitória-ES e ABRIL CERRÓN LUJÁN, natural de Lima-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Arlinda Corrêa de Jesus, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), arquivista, residente na Rua Afonso Sarlo, nº 103, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e SARA MATIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 5, Campo Verde, Cariacica-ES. 25019 2.: CHARLES BARBOSA DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 67, Consolação, Vitória-ES e SAMARA BORGES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 67, Consolação, Vitória-ES. 25025 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1146, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNA KLARA NOVAES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1146, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELITON ROSA DE OLIVEIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, nº 225, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e IVANILDA GOMES DE ABREU, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, nº 225, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 17 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLEYL MARIANO NUNES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 135, Conquista, Vitória-ES e MONIQUE MATTOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 135, Conquista, Vitória-ES. 17529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO PIRES DE CARVALHO, natural de Amaro Leite-GO, com 71 anos de idade, viúvo, motorista aposentado, residente e domiciliado na Avenida Firmino Teixeira Griffo, 192, centro, Brejetuba-ES e JORGINA LUZIA SIQUEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 51 anos de idade, solteira, do lar, residente e domiciliada na Avenida Firmino Teixeira Griffo, 192, centro, Brejetuba-ES – 001022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 17 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados