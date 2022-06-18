Proclamas - 18/06/2022

Arquivos & Anexos
18-06-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALIOMAR GOMES DO LAGO, natural de São Sebastião do Passé-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), calderaria, residente na Rua José Caldara, nº 586, Linhares-ES e JUCIARA OLIVEIRA BISPO, natural de Buerarema-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua José Caldara, nº 586, Linhares-ES. 11984
2.: PATRICK BATISTA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 7, Linhares-ES e VANUSA ZUQUETO LINHARES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 7, Linhares-ES. 11985
3.: DIEGO BATISTA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Policial Militar, residente na Avenida Oswaldo Santana, s/n, Linhares-ES e CÍNTIA LIBERATO PRANDO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Castro Alves nº 372, Linhares-ES. 11986
4.: LUCAS DE SOUZA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, s/n, Nro 08, Qd 50, Linhares-ES e MAXANY FERNANDES MARQUES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, s/n, Nro 08, Qd 50, Linhares-ES. 11987
5.: MATEUS HENRIQUE DINIZ MOREIRA, natural de Mutum-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 996, Linhares-ES e BRUNA SESANA DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 996, Linhares-ES. 11988
6.: GABRIEL FÀVARO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), téc em mecânica, residente na Rua José de Alencar, s/n, Linhares-ES e SHAIANE AHNERT BALBINO, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José de Alencar, s/n, Linhares-ES. 11989
7.: ROMARIO DA CONCEIÇÃO MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Francisco de Castro, nº 60, Linhares-ES e MALAINE MIRIAN DAROZ FARIAS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco de Castro, nº 60, Linhares-ES. 11990
8.: JOSÉ MARIA MANZOLI, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua dos Tucanos, nº 910, Linhares-ES e RAQUEL CABRAL DA SILVA, natural de Piaçabuçu-AL, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Tucanos, nº 910, Linhares-ES. 11991
9.: DOUGLAS BATISTA REIS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Canela, nº 719, Linhares-ES e BRUNA COUTINHO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Canela, nº 719, Linhares-ES. 11992
10.: GLEIDSON SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua Mário Casoti, nº 13, Linhares-ES e MIRIAN FERREIRA DA CRUZ, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mário Casoti, nº 13, Linhares-ES. 11993
11.: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, s/n, Linhares-ES e ELIANE CLEMENTINA CONCEIÇÃO, natural de Mucuri-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Santa Rita, nº 1, Linhares-ES. 11994
12.: RENÊ SANTIAGO LIMA, natural de Santa Luzia-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Ibiraçu, nº 578, Linhares-ES e MIRALVA NOVAIS DE OLIVEIRA, natural de Itarantim-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Ibiraçu, nº 578, Linhares-ES. 11995
13.: GLEIDIMAR BARBOSA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Martin Afonso de Souza nº 2293 , Linhares-ES e EDIMARA BATISTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Martin Afonso de Souza nº 2293 , Linhares-ES. 11996
14.: FELIPE MARTINELLI DA ROS SAGRILLO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Posto Coreios, s/n, Linhares-ES e NATALIA JAVARINE VALANDRO, natural de Rio Bananal-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Estrada principal, s/n, Area Rural, Linhares-ES. 11997
15.: OSMAR CORRÊA AVELINO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa nº 293, Linhares-ES e KARINE EVANGELISTA DA VICTÓRIA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Augusto Cirilo, s/n , Linhares-ES. 11998
16.: LÁZARO LIUTH SIRTOLI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Lafayete Amancio Nespoli , Linhares-ES e CLARA MIRIA ALMEIDA REBONATO, natural de Montanha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lafayete Amancio Nespoli , Linhares-ES. 11999
17.: RAFAEL SERAPHIM, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 714, Linhares-ES e ADRIANA GAMA RODRIGUES CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 714, Linhares-ES. 12000
18.: ALTIVO DA SILVA, natural de São José, Baixo Guandu-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), pescador, residente na Rua Iemanjá, nº 13, Linhares-ES e AURORA MARIA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Iemanjá, nº 13, Linhares-ES. 12001
19.: CARLOS ELIAS MANGUEIRA FERREIRA, natural de São Miguel do Guaporé-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Avenida Londrina, s/n, Linhares-ES e ANA KAREN BARBOZA RANGEL, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Londrina, s/n, Linhares-ES. 12002
20.: RAMON FREITAS DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, s/n, Linhares-ES e PÂMELA CASTRO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, s/n, Linhares-ES. 12003
21.: JANILSON RIBEIRO DA SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Chapadão Palminhas, s/n , Linhares-ES e MARIENE SANTOS DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Chapadão Palminhas, s/n , Linhares-ES. 12004
22.: WENDEL FLÁVIO SANTOS FIRME, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 1357, Linhares-ES e PÂMELLA DE SOUZA GOMES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 1357, Linhares-ES. 12005
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 17 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONE NASCIMENTO VICTORIA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professor Melquiades Pereira Martins, n° 365, Guarapari-ES e DEBORA CAMARA DA PAZ, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Melquiades Pereira Martins, nº365, Guarapari-ES. 12924
2.: MARIO SILVA JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), FARMACÊUTICO, residente na Rua Francisco Lakatos, nº 1, Guarapari-ES e LUCILENE PERONI PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Francisco Lakatos, nº 1, Guarapari-ES. 12925
3.: THIAGO PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Urbano Alves Teixeira, nº s/n, Guarapari-ES e RACHEL DOS SANTOS ROCHA PETERSEN, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Urbano Alves Teixeira, nº s/n, Guarapari-ES. 12926
4.: CARLOS LEANDRO DE CASTRO GRANGÊ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 5, Guarapari-ES e TATIANE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Belford Roxo-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 5, Guarapari-ES. 12927
5.: DEIVSON NASCIMENTO LIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua João Bigossi, nº 500, Guarapari-ES e THAIS SIMÕES SEVERNINI, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Bigossi, nº 500, Guarapari-ES. 12928
6.: DIÊGO DA PAIXÃO FERREIRA, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Avenida João Almeida, nº 68, Guarapari-ES e LIVIA SANTOS ROQUE, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida João Almeida, nº 68, Guarapari-ES. 12929
7.: ALEXANDRE ROSSI DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Caratinga, nº 1, Guarapari-ES e HELENA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Engenheira mecânico, residente na Rua Caratinga, nº 1, Guarapari-ES. 12930
8.: STEVEN DAVID TOOMS, natural de Inglaterra-IG, com 45 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Santana do Iapó, nº 243, Guarapari-ES e ANA CLAUDIA CAMBEIRO PIMENTA, natural de Belém-PA, com 46 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Santana do Iapó, nº 243, Guarapari-ES. 12931
9.: LEONARDO CESCONETTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Beira Mar, nº 1900, Guarapari-ES e MARÍLIA MACHADO CASSANI, natural de Belém-PA, com 33 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Avenida Beira Mar, nº 1900, Guarapari-ES. 12932
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 17 de junho de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficial Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCIO NASCIMENTO GABRIEL, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Brasilia, Nº 403, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e RONIELE INACIO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Brasilia, Nº 403, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04937
2.: WESLEY DA SILVA OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Josefina C. Francischetto, Nº 9, Bairro Padre Gianni, Nova Venécia-ES e LETÍCIA BOLIMAN VENTORIM, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Córrego da Areia, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04938
3.: JOSE AGNALDO SOUZA LIMA, natural de Tanquinho-BA, com 54 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Boa Vista, Zona Rural, Nova Venécia-ES e RENILDA DA SILVA SANTOS, natural de Anadias-AL, com 44 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Córrego Boa Vista, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04939
4.: ANTONIO SERRA NETO, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), calceteiro, residente na Rua Quatro, Nº 1, Bairro Bethânia, Nova Venécia-ES e SIMONE BEATRIS GONÇALVES, natural de Nacip Raydan-MG, com 46 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Quatro, Nº 1, Bairro Bethânia, Nova Venécia-ES. 04940
5.: MARCELO RAMOS ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pe. Luiz Roncador, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e VALDINEIA BARRETO SOARES, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Pe. Luiz Roncador, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04942
6.: NILTON CRUZ DOS SANTOS, natural de Itororó-BA, com 75 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Americo Szablak, nº 50, Bairro Alvorada, Nova Venécia-ES e ANA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Americo Szablak, nº 50, Bairro Alvorada, Nova Venécia-ES. 04943
7.: JOÁBIO FELIPE THOMAZ PATRICIO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), serrador, residente na Sitio Soares, Zona Rural, Nova Venécia-ES e ÂNGELA BARBOSA FERNANDES, natural de Bertópolis-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Sitio Soares, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04944
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 17 de junho de 2022
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALVINO JUNIOR MOREIRA GUIMARÃES NETO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pedro Novaes, nº 104, Vila Velha-ES e LEONIDIA MUSSO PITANGA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Novaes, nº 104, Vila Velha-ES. 09440
2.: JOSÉ ONEZIO ALVARENGA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Espírito Santo 385, Vila Velha-ES e DANIELA CLARINDO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Espírito Santo, nº 385, Vila Velha-ES. 09456
3.: ITALO DIAS DA SILVA, natural de NANUQUE-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na RUA NOVA AMERICA, Nº 8, Vila Velha-ES e DAYRA RAISSA JANUARIO SANTOS, natural de CARIACICA-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Autonoma, residente na RUA NOVA AMERICA, Nº 8, Vila Velha-ES. 09457
4.: LEORI ROSA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua do Abacate, nº 275, Vila Velha-ES e ELIANE MUNIZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua do Abacate, nº 275, Vila Velha-ES. 09459
5.: JOSÉ RAFAEL DA SILVA, natural de Cajueiro-AL, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua Iconha, nº 777, Vila Velha-ES e MARLA GABRIELLA DIAS MARTINS, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Rua Iconha, nº 777, Vila Velha-ES. 09460
6.: MAGNO CORREIA DE AQUINO, natural de Prado-BA, com 39 anos de idade, Divorciado(a), MOTOBOY, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 119, Vila Velha-ES e LORENA MACHADO BERGER, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), GUARDA MUNICIPAL, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 119, Vila Velha-ES. 09461
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 17 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VITOR GILLES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente RH, residente na Rua Dois Irmãos, nº 96, Cariacica-ES e KAMILA NOBRE FRAGA TOGNERE, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Dois Irmãos, nº 96, Cariacica-ES. 28940
2.: MATHEUS FERNANDES MENDES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), impressor flexográfico, residente na Rua Antônio Roque de Ataíde da Silva, nº 313, Cariacica-ES e ANDRESSA ALVINO CABRAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Roque de Ataíde da Silva, nº 313, Cariacica-ES. 28941
3.: CIDICLEI CARLOS SILVA, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Ouro Preto, nº 125, Cariacica-ES e CRISTIANI KELLY DA SILVA SANTOS, natural de Abaré-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Ouro Preto, nº 125, Cariacica-ES. 28942
4.: JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Oscar Sá Rodrigues, nº 505, Cariacica-ES e DANIELA BARBOSA GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Oscar Sá Rodrigues, nº 505, Cariacica-ES. 28943
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 17 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DANIELA RIBEIRO ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Saturnino de Brito, 1289/802, Vitória-ES e ROSA IRACI LOSS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 271/305, Vitória-ES. 25566
2.: NAILTON ARGOLO AMARAL, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Beco Maria Gorett România, nº 76, Vitória-ES e RAYANE FIRME DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção II, residente na Beco Maria Gorett România, nº 76, Vitória-ES. 25567
3.: VICTOR PEYNEAU PÔNCIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290, Vitória-ES e DANIELA SANTOS CALMON, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 560, Vila Velha-ES. 25568
4.: GABRIEL DOS SANTOS CALDAS BRITO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Constante Sodré, nº 840, Vitória-ES e MELINA DIAS CAROLINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), social mídia, residente na Rua Professora Zilda Andrade, nº 197, Vitória-ES. 25569
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 17 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELIAS TEIXEIRA DE ARAÚJO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Músico, residente na Rua Basílio Pimenta, nº 89, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAMELA MANSO SECATE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Rua Rosa Ribeiro, nº 18, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05154
2.: LUÍS FILIPE GOMES DE ATHAYDE REGUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operador de ponte, residente na Rua Jose Humberto Grillo, nº 45, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUANA DIAS SANTOS MINTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 31, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05155
3.: ALEXANDRE CAETANO DE AZEVEDO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na Rua André Antônio da Silva, nº 13, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EMILY VITÓRIA ANDRADE VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Mecânica de usinagem convencional, residente na Rua Nilton Silva, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05157
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IVAN MODESTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Vila Rica, s/nº, Cariacica-ES e JANDERLANA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vila Rica, s/nº, Cariacica-ES. 14579
2.: ALEX CADETTE CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na rua Goiás, nº 10, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES SOLEDADE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), segurança, residente na rua Goiás, nº 10, Cariacica-ES. 14598
3.: LUANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua S. Leopoldo, 100, Cariacica-ES e DANIELI COELHO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua S. Leopoldo, 120, Cariacica-ES. 14600
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 17 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANTÔNIO SÉRGIO GADÊLHA DE LIMA, natural de Fundão-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 201, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES e NATHALIA ÍTALA BARBOZA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 201, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES. 20084
2.: RENZO COELHO BINOTTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida São Paulo, 1955, Apartamento 302-A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELLA XAVIER LINDENBERG VON SCHILGEN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 780, Ilha do Boi, Vitória-ES. 20085
3.: LUCIANO RANGEL DO SACRAMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Itaboraí, nº 116, Aptº 607, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KAROLINE DA PENHA PEREIRA PASSAMAI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em eletrotécnica, residente na Travessa da Galeria, S/nº, Santo André, Vitória-ES. 20086
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 17 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO MICHEL COLONNA CARLESSO, natural de João Neiva-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), assistente administrativo, residente na rua joão marozzi, 18, João Neiva-ES e DANIELA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA, natural de São José dos Campos-SP, com 46 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na rua joão marozzi, 18, João Neiva-ES. 03182
2.: ADROALDO HENRIQUE DE MOURA, natural de Salto da Divisa-MG, com 54 anos de idade, Solteiro(a), lubrificador em geral, residente na Rua São José, 240, João Neiva-ES e ZILDA ALVES CARDOSO, natural de Medeiros Neto-BA, com 60 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua São José, 240, João Neiva-ES. 03183
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 17 de junho de 2022
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO WERNER DE VARGAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Erasmo Braga, nº 1122, APTO. 32, Campinas-SP e THALYTA LISBOA DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Anchieta-ES. 02944
2.: LENILSON DE MATTOS SILVA, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rod. do Sol, s/nº, Anchieta-ES e JOYCE DE MATTOS VASCO, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, s/n°, Anchieta-ES. 02945
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Anchieta-ES, 17 de junho de 2022
LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB
Notária e Registradora Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: THAÍS SILVA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e ARIANE MATEUS DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora de software, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25515
2.: NIKOLAI ALVES ABADJIEFF, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES e BÁRBARA MOREIRA DAZZI, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES. 25516
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 17 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO RODRIGUES QUARESMA, natural de Tumiritinga-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rod Br 101 Norte s/n , Ibiraçu-ES e DULCIMARA GONÇALVES, natural de Queimados-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rod Br 101 Norte s/n , Ibiraçu-ES. 00985
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Ibiraçu-ES, 17 de junho de 2022
NEURA LUCIA MELO FERREIRA
CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRICIO DUTRA LIMA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Gerente comercial, residente na localidade de Barro Branco , Conceição do Castelo-ES e NATIELE JARETTA MISTURA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Atendente comercial, residente na localidade de Barro Branco , Conceição do Castelo-ES. 00657
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 17 de junho de 2022
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KENEDY LIBERATO, natural de Itaguaçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), coordenador censitário, residente na Rua Jesuíta, nº 48, Vitória-ES e GEISIELE SAMORA DE AMORIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Jesuíta, nº 48, Vitória-ES. 17828
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 17 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SILAS DA SILVA GONÇALVES, natural de São João de Meriti-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Aracruz, nº 50, quadra 03, Viana-ES e PRISCILA JERONIMO DAMACENO, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 464, Vila Velha-ES. 07691
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 17 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: AGUILAR GALIMBERTI, natural de Santa Teresa-ES, com 81 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES e SIRLENE DUARTE, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alto Caldeirão , Santa Teresa-ES. 25779
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Santa Teresa-ES, 17 de junho de 2022
Diniz Cypreste de Azevedo