Proclamas - 18/06/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO RANGEL RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Comerciários, nº 340, Operário, Cariacica-ES e MIRIAN BARBOSA PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Guaçuí, nº 44, Jardim Carapina, Serra-ES. 27501 2.: RAUL SANTOS SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Londrina, nº 48, Itapemirim, Cariacica-ES e EMILLY THAMARA FREIRE GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Londrina, nº 48, Itapemirim, Cariacica-ES. 27657 3.: JORGE LUÍS COLOMBO, natural de Itaguaçu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua São João, nº 275, Novo Horizonte, Cariacica-ES e ELIZÂNGELA DA SILVA NEVES, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São João, nº 275, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27715 4.: HILDEBRANDO GUEDES DA COSTA, natural de Recife-PE, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Bom Pastor, N°, Rio Marinho, Cariacica-ES e ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Bom Pastor, N°06, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27762 5.: ADENOIR MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Augusto Jacob, nº 36, Sotelândia, Cariacica-ES e PATRICIA ALVES MACIEL, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Augusto Jacob, nº 36, Sotelândia, Cariacica-ES. 27788 6.: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, natural de São João de Meriti-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Alfredo Chaves, 168, Valparaiso, Cariacica-ES e ANTONIA JAQUELANDIA DE ALENCAR, natural de Campos Sales-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Mal Floriano, S/n, bandeirantes, Cariacica-ES. 27805 7.: RENAN DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Goiânia, nº 25, Rio Branco, Cariacica-ES e JOSIANE DE ANDRADE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiânia, nº 25, Rio Branco, Cariacica-ES. 27840 8.: RICARDO ALMEIDA DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Luiz Lameira, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES e SILVIA DE SOUZA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de logística, residente na Rua Luiz Lameira, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27848 9.: ADRIANO VAILANT ALMADA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Arthur Mazelli, nº 58, Alto Lage, Cariacica-ES e NICOLY DE SOUZA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Rua Albérico Rodrigues, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES. 27858 10.: WALTER LUIZ LEMKE MERSCHER, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), desenvovedor, residente na Avenida Jerusalém, nº 54, Vila Palestina, Cariacica-ES e HILLARY CÂNDIDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Uruguai, nº 29, Campina Grande, Cariacica-ES. 27859 11.: FABIANO DE JESUS SOUZA, natural de Mauá-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Dom Bosco, nº 100, Itanguá, Cariacica-ES e LUZIANE FERREIRA LISBOA, natural de Primeira Cruz-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Dom Bosco, nº 100, Itanguá, Cariacica-ES. 27860 12.: DANIEL TRINDADE DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Bom Retiro, nº 32, São Francisco, Cariacica-ES e THAYNÁ SEVERIANO DE OLIVEIRA, natural de Teresópolis-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Bom Retiro, nº 32, São Francisco, Cariacica-ES. 27863 13.: UENES DA SILVA GONÇALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Principal, nº 109, Piranema, Cariacica-ES e ÂNGELA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Céu Azul, nº 113, São Gonçalo, Cariacica-ES. 27866 14.: LUCIO CESAR DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 167, Campo Grande, Cariacica-ES e SANY BORGES DA COSTA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 167, Campo Grande, Cariacica-ES. 27867 15.: EDUARDO PIRES DE JESUS, natural de Mucuri-BA, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 14, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e REGINA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Prado-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 14, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27868 16.: HULIE MIQUELE DEGASPERI, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Santos Dumont, nº 790, Bela Aurora, Cariacica-ES e THAÍS DA SILVA PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Santos Dumont, nº 790, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27870 17.: ARTHUR FRANÇA SINDRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Avenida Mochuara, nº 03, Vale dos Reis, Cariacica-ES e HEMILLY BIANCARDI FREIRE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Mochuara, nº 03, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27871 18.: RIQUILEY ANTONIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Beira Rio Formate, nº 1038, Operário, Cariacica-ES e JOYCE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Beira Rio Formate, nº 1038, Operario,, Cariacica-ES. 27872 19.: JÚLIO CESAR LOURETE, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista ônibus urbano, residente na Rua Vasco da Gama, nº 14, Itaquari, Cariacica-ES e RANIELLI CRISTINE VILA REAL ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora de artes, residente na Rua Vasco da Gama, nº 14, Itaquari, Cariacica-ES. 27873 20.: RILSTON SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua dos Ferroviários, nº 338, Operário, Cariacica-ES e NATANE MARA MENDES PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua dos Ferroviários, nº 338, Operário, Cariacica-ES. 27876 21.: WILLIAMS GÓES SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pintura, residente na Rua Macanaíba, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES e DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Macanaíba, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27880 22.: HELTON HEBERT DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Eletricista de força e controle, residente na Rua Durval Gonçalves dos Santos, nº 27, Alto Dona Augusta, Cariacica-ES e JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua Durval Gonçalves dos Santos, nº 27, Dona Augusta,, Cariacica-ES. 27883 23.: WELLINGTON MOTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Conceição, nº 37, São Francisco, Cariacica-ES e GEISLA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Conceição, nº 37, São Francisco, Cariacica-ES. 27884 24.: ATOS ESTEVÃO DA SILVA ANDRADE, natural de Timóteo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de ourives, residente na Rua Santana, Nº 253, São Geraldo, Cariacica-ES e THAINARA DOMINGOS BARBOSA, natural de Piracaia-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santana, nº 253, São Geraldo, Cariacica-ES. 27885 25.: LÁZARO NATAL OREQUIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Santo Antônio, nº 13, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e GABRIELA VICTAL PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Jose Cardoso, s/nº , Cariacica Sede, Cariacica-ES. 27886 26.: RONILTON MOREIRA, natural de Engenheiro Caldas-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obra, residente na Rua Juscelino Kubitschek, s/nº , Bandeirantes, Cariacica-ES e NOEMIA VIANA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitschek, s/nº , Bandeirantes, Cariacica-ES. 27887 27.: WESLEY SILVA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rua Dom Bosco, nº 57, Dom Bosco, Cariacica-ES e PATRICIA RIBEIRO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), bordadeira, residente na Rua: Dom Bosco, nº 57, Dom Bosco,, Cariacica-ES. 27888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de junho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GERALDO VIANA DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 279, São Geraldo, Serra-ES e EDMARA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 279, São Geraldo, Serra-ES. 31706 2.: FELIPE JÚNIOR BASTOS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Andaluzita, nº 20, José de Anchieta, Serra-ES e SABRINA CRISTINA GUIMARÃES SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Andaluzita, nº 20, José de Anchieta, Serra-ES. 31708 3.: MATHEUS ANTÔNIO LENZI BRAGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua das Pitangas, nº 15, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e HELOISA NOGUEIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua das Pitangas, nº 15, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31710 4.: WELTON BARBOSA DOS REIS, natural de Pinheiro-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Recife, nº 441, Bl 07 Ap 309 , Jardim Limoeiro, Serra-ES e LUCÍLIA PEREIRA DOS REIS, natural de Rio do Prado-MG, com 36 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Recife, nº 441, Bl 07 Ap 309 , Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31714 5.: EDMILSON PROCOPIO DOS SANTOS, natural de Goías-GO, com 48 anos de idade, Divorciado(a), alinhador, residente na Rua Campo Mourão, nº 111, Barcelona, Serra-ES e MARIANA JESUS DOS PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Campo Mourão, nº 111, Barcelona, Serra-ES. 31716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DE SANT'ANNA RESENDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 30, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALINE VIANA IORI, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), turismóloga, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 30, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24543 2.: ADILSON RODRIGUES ROCHA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 65 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Apto 101, Ed. Tebas, Mata da Praia, Vitória-ES e MARILEUDA OLIVEIRA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 59 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Apto 101, Ed. Tebas, Mata da Praia, Vitória-ES. 24569 3.: BRICIO CAPPI FAVARATO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELISA PORTES FRANCO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24571 4.: BRENO DE SOUTO BRANCO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA FONSECA DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON NOGUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Marinho, nº 74, Nova América, Vila Velha-ES e ROSELI DE BRITO DALBEM, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Rio Marinho, nº 74, Nova América, Vila Velha-ES. 06114 2.: GABRIEL PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de Call Center, residente na Rua Barra Seca, nº 37, Vale Encantado, Vila Velha-ES e VITÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua São Geraldo, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06115 3.: SEBASTIÃO HUMBERTO FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua São Gonçalo, nº 1385, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ROSIMAR MOREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Patrimonia, N° 09, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06116 4.: AUGUSTO HENRIQUE BRUNELLI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 5103, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAFAELA DE SOUSA OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Microempresária, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 5103, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERVASIO SILVESTRE DA SILVA, natural de Santana do Manhuaçu-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), instalador de cortinas, residente na Rua Iconha, nº 1271, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e VIVIANE CASTRO SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Rua Iconha, nº 1271, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08879 2.: EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Eduardo Maneth, nº , Lote 22, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e TALITA RODRIGUES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Eduardo Maneth, S/n, Lote 22, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08880 3.: AYLTON FALCÃO DA VITÓRIA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Joaquim Calazans, nº 341, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e NYKAENNES FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Joaquim Calazans, nº 341, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08881 4.: DIEGO LAURINDO NONATO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), supervisor de telecomunicação, residente na Avenida Antônio Leite, nº 1801, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e DALVANI JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Leite, nº 1801, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADONAI AMARAL NASCIMENTO, natural de Belford Roxo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Felipe Camarão, S/n, Interlagos, Linhares-ES e DHULIANE VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), (ASB) Auxiliar, residente na Rua Felipe Camarão, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11052 2.: YAGO ALVES DUARTE SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Virgílio Grassi, S/n, Boa Vista, Linhares-ES e ASSÍRIA PAIVA VELOSO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica enfermagem, residente na Avenida Virgílio Grassi, S/n, Boa Vista, Linhares-ES. 11053 3.: JORGE LUIZ SUZANA, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Padre Aníbal da Cunha, Nº 261, Shell, Linhares-ES e EVA MARIA DE MEDEIROS, natural de Resplendor-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Padre Aníbal da Cunha, Nº 261, Shell, Linhares-ES. 11054 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERSON DE SOUZA ENTRINHA, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua E, S/nº, LT 10, QD. 07, Campo Verde, Viana-ES e CECILIA DA SILVA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua E, S/nº, LT 10, QD. 07, Campo Verde, Viana-ES. 07321 2.: MARLON DE JESUS COELHO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Efigenio Coelho, nº 64, Universal, Viana-ES e CLEIDE SILVA BRAVIM, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), preparadora de alimentos, residente na Rua Efigenio Coelho, nº 64, Universal, Viana-ES. 07322 3.: GETULIO BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 28, LT. 28, Qd. 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GEISIANE OLIVEIRA ALVES, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 28, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LUIZ STURIÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Hugo Zago Filho, nº 03, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLLYANA TOFANO BAYERL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Hugo Zago Filho, nº 03, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04690 2.: BENNETH ALVES SANTOS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Henrique Scárdua, nº 05, Paraíso,, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS VANTIL MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 46, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES WILIANS HILARIO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), técnico em refrigeração aposentado, residente na Rua Santa Luzia, nº 74, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARIANA ANDRADE DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 210, Santo Antônio, Vitória-ES. 17403 2.: LEANDRO SALES DA SILVA, natural de Rio Tinto-PB, com 23 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4797 , São José, Vitória-ES e NÚBIA GONÇALVES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4797 , São José, Vitória-ES. 17405 3.: DEBSON GOMES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua I, nº 83, Colina da Serra, Serra-ES e ANA PAULA AMORIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Professor Feu Rosa, nº 291, Santa Tereza, Vitória-ES. 17406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADERSON DE ANGELO CABALINE, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista autonomo, residente na Rua Alair Petarli, nº 33, Filomena, Nova Venécia-ES e JACIARA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), atandente de loja, residente na Rua Alair Petarli, nº 33, Filomena, Nova Venécia-ES. 04650 2.: MAURICIO KLITZKE, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Central, nº 63, Bairro Iolanda, Nova Venécia-ES e ADRIANA LIMA FERREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Barão dos Aymorés, nº 697, Rúbia, Nova Venécia-ES. 04652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 17 de junho de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO ROCHA LIMA GUILHERME, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Rio Branco, nº 208, Apto 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JOSANA AZEVEDO ARÊDES, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Rio Branco, nº 208, Apto 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18914 2.: VICTÓRIO MARIANI SAVERGNINI, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antonio Regis dos Santos, nº 462, Itapoa, Vila Velha-ES e BARBARA ESTEPHANI DARIVA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Presidente Lima, nº 729, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 18915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO DAMIÃO NEVES DA SILVA FILHO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, Ap 102, São Judas Tadeu, Serra-ES e MONYK RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, Ap 102, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10981 2.: REGINALDO SANTOS MARQUES, natural de Ariquemes-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Quintino Costa, 07, São Lourenço, Serra-ES e SILVANETE DONÁTO NUNES DE OLIVEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quintino Costa, 07, São Lourenço, Serra-ES. 10987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua General Calmon, nº 55, Forte São João, Vitória-ES e AMANDA FRANCIELY DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua General Calmon, nº 55, Forte São João, Vitória-ES. 24772 2.: FAGNER DE MATOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 95, Casa 03, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e HELUANINA DA CONCEIÇÃO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 95, Casa 03, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECI JOSE ZUQUI, natural de Iconha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro naval, residente na Avenida Professor Aparicio Alvarenga, sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LEYDYANE PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Professor Aparício Alvarenga, nº 01, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDSON DOS SANTOS MADEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Dominique, nº 21, Flexal I, Cariacica-ES e KELLY MATTOS DOS SANTOS COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Dominique, nº 21, Flexal I, Cariacica-ES. 13701 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SOUZA DE PAULA, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Américo Moreira, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e JAQUELINE VENANCIO LÁZARO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Lavradora, residente na Localidade de São João da Barra, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 17 de junho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SILVEIRA SCHERRER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Brejo Grande do Norte, Zona Rural, Itapemirim-ES e MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01523 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN FRANÇA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guaraulhos, nº 10, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e RANI SANTOS MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar fiananceiro, residente na Rua Guaraulhos, nº 10, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 14098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO FERREIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Safira, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES e MARIA DE LOURDES DE SOUSA, natural de Mantena-MG, com 61 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Safira, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR SANTANA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 79 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Conde Manoel Virgílio, nº 304, Argolas, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA SILVA, natural de Irupi-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentada pensionista, residente na Rua Conde Manoel Virgílio, nº 304, Argolas, Vila Velha-ES. 04264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião