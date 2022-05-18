Publicidade Legal

Proclamas - 18/05/2022

Quarta-feira

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 01:00

18 mai 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN LACERDA BOAVENTURA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 26, Vitória-ES e JENNIFER DOS REIS CABRAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativa, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 26, Vitória-ES. 25501 2.: JOSE MENDES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Mário de Oliveira Silva, nº 11, Vitória-ES e CLEANE SANTANA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Mário de Oliveira Silva, nº 11, Vitória-ES. 25502 3.: SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico em radiologia, residente na Rua Professor Sarmento, nº 41, apto201, Vitória-ES e JOICE ROCHA PORTUGAL, natural de Almenara-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Sarmento, nº 41, apto201, Vitória-ES. 25503 4.: CARLOS EDUARDO BRUM CONTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Rio Branco,1125/901 , Vitória-ES e TAYANE GRANDO FRAGA ZOVICO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 11/1002, Vila Velha-ES. 25504 5.: JOÃO VITOR LIMA COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Constante Sodré, nº 1053, Vitória-ES e IZABELLA VICENTIN MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), gestora comercial, residente na Avenida Josino Vieira de Goes, nº 915, São Paulo-SP. 25505 6.: DANIEL POLTRONIERI PEDRONI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Mário Benezath, nº 83, Vitória-ES e MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Euclides Pereira, nº 177, Vitória-ES. 25506 7.: CAUÊ DE SÁ LEAL GALLI, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), tecnologo em informatica, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Vila Velha-ES e JAYNNE VICENTE COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Jonas de Oliveira, n° 06, Vitória-ES. 25507 8.: GUILHERME CASTRO DE BONE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Avenida Carlos Moreira Lima , nº 250, aptº 103, Vitória-ES e IZABELA BIANCARDI RORIZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Carlos Moreira Lima , nº 250, aptº 103, Vitória-ES. 25508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO TOLOMEI MONTEIRO, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 111, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA ELISA DE ARAUJO PENA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Praça do Iate, nº 55, Praia do Canto, Vitória-ES. 19979 2.: LEONARDO DE ABREU PASSOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Travessa Benedito Correia Penha, nº 407, Condoominio Placido Barcelos, B4, Aribiri, Vila Velha-ES e THAYANNE SIQUEIRA DA FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiologa, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 407, Bloco 4, Aribiri, Vila Velha-ES. 19980 3.: GABRIEL CORONA DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de segurança do trabalho, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº 1200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e FRANCIANE TRANCOSO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Bela Vista, nº 4, Soteco, Vila Velha-ES. 19981 4.: LUCAS GUARNIER MARQUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico I, residente na Rua Vinte e Oito, nº 214, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e SABRINA ROSSÊTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vinte e Oito, nº 214, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 19982 5.: TIAGO PEREIRA DA ROSA, natural de Tubarão-SC, com 38 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 472 Apartamento 903, Therese de Lisieux, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LIANA MATOS FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua João Pessoa de Mattos, 472, Apartamento 903, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19983 6.: RAYANE VIANA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Almirante Barroso, nº 127, Jaburuna, Vila Velha-ES e PRICILLA BRAVIM RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Almirante Barroso, nº 127, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19984 7.: ANTONIO CARLOS CORONEL GAGNO JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), especialista de contas, residente na Rua José Pinto Vieira 165, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e DÉBORA FRANCO PEREIRA PIMENTEL, natural de Rio De Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), designer, residente na Rua José Pinto Vieira 165, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 19987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN AMORIM DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Pinha, nº 10, Serra-ES e LETÍCIA OLIVEIRA SALES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pinha, nº 10, Serra-ES. 11720 2.: FÁBIO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Corinthians, s/n, Serra-ES e SARA MORAIS ALEXANDRE, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Corinthians, s/n, Serra-ES. 11721 3.: ÉDER PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santa Catarina, nº 58, Serra-ES e WÁDILA CASTRO DOS SANTOS MOURA, natural de Pau Brasil-BA, com 29 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Santa Catarina, nº 58, Serra-ES. 11722 4.: GABRIEL DA CRUZ GOMES, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), agente de controle pragas, residente na Rua 13 de Maio, nº 18, Serra-ES e GABRIELA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carlos Gomes, nº 71, Serra-ES. 11791 5.: WANDERLEI DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaúna, nº 19, Serra-ES e DHULLYE LEMES DA COSTA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Airton Senna, nº 63, Serra-ES. 11793 6.: LUCAS DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Manoel Nunes, nº 6, Serra-ES e JOSIANE GONÇALVES VENTURA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Manoel Nunes, nº 6, Serra-ES. 11798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FABRES RIBEIRO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº 598, Aracruz-ES e CAROLINA DE SOUSA AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), bacharel em Direito, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº 598, Aracruz-ES. 13552 2.: LUIS CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), instrutor de ensino, residente na Rua Leandro Marastoni, nº 23, Aracruz-ES e GÉSSIKA MARIA PANDOLFI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de ensino médio, residente na Rua Leandro Marastoni, nº 23, Aracruz-ES. 13553 3.: CHRISTIAN SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Bitti, nº 729, Linhares-ES e MARIA DA PENHA NARDI BARROS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 560, Aracruz-ES. 13554 4.: BISMARCK GABRIEL RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Isabel Maioli Modenesi, s/n, Aracruz-ES e DIENIFER SIMOURA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na 2 Ferndown Northwood, Londres, Reino Unido, com domicílio eleito no Brasil na Rua Isabel Maioli Modenesi, s/nº,, Aracruz-ES. 13555 5.: ROBSON ANTONIO FEU ALVES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua André Vidal de Negreiros, 7, Aracruz-ES e LAUREM SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Andre Vidal de Negreiros, 7, Aracruz-ES. 13556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de maio de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGER CORRÊA VIANA, natural de Lagoa Santa-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Guarda-civil, residente na Rua José do Patrocínio, nº s/n°, Vila Velha-ES e NYCOLLE FERREIRA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Santa Lúcia, s/nº , Cariacica-ES. 28817 2.: MAGNO ANTONIO CARDOZO CAIADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Frei Pio, nº 113, Cariacica-ES e FABIOLA BAPTISTA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Frei Pio, nº 113, Cariacica-ES. 28839 3.: ELIAKIN PROCHNOW, natural de Sata Leopoldina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, 07, Cariacica-ES e SIMONE CHRISTINA FERNANDES LEPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, 07, Cariacica-ES. 28840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FRACALOSSI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Dom João Batista da Mota, N° 20 , Linhares-ES e PRISCILA BERTTI GREGORIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de consultório, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280, Linhares-ES. 11902 2.: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, s/n, Linhares-ES e RAISSA KRISTIAN TEODORO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tereza Pimentel Rocha, nº 17, Aracruz-ES. 11903 3.: CHRISTIAN SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Bitti, nº 729, Linhares-ES e MARIA DA PENHA NARDI BARROS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 560, Aracruz-ES. 11904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON CRISTIANO SEBASTIÃO NUNES, natural de Itu-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigia patrimonial, residente na Rua Ângelo Pedroti, nº 18, Itu-SP e SUELLEN SILVA MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Paulino Martins dos Santos, nº 23, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05118 2.: OZIEL PAULO DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), Garçom, residente na Rua Sebastião Amaral, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BYANCA MATTOS COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Sebastião Amaral, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DOS SANTOS DE BRITO, natural de Conceição de Tronqueiras-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), mecânico aposentado, residente na rua projetada, s/n , Itapemirim-ES e NEUSELINA MOREIRA, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), professora aposentada, residente na rua projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01610 2.: DÊNIS MALAQUIAS SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), tecnico de trabalho de segurança, residente na avenida itapemirim, n° 433, Itapemirim-ES e JANAINA ASSUNTA ROCHA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na avenida itapemirim, s/n, Itapemirim-ES. 01611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAISON DA ROCHA ROSA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião Alves de Almeida, s/n, Itapemirim-ES e AMANDA DA SILVA GARCIA DE SENNA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Rua Sebastião Alves de Almeida, s/n, Itapemirim-ES. 14326 2.: REGINALDO FIRMO, natural de Embu das Artes-SP, com 41 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Projetada, nº 1, , Itapemirim-ES e CÁSSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA VIANA, natural de Embu das Artes-SP, com 34 anos de idade, Viúva(o), psicóloga, residente na Rua Projetada, nº 1, , Itapemirim-ES. 14327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO FRANCIS MAGESKI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguros, residente na Rua Pará, , Vila Velha-ES e CLARICE TEIXEIRA SILVA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen,, Vitória-ES. 25434 2.: WATSON TROVATI MATOS, natural de Fortaleza-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Mário Corteletti,, Vitória-ES e MONIQUE LUDMILA MARTINS TASSAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Mário Corteletti,, Vitória-ES. 25435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON SILVA SANTAROSA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Padre Antunes, nº 17, Vitória-ES e RAPHAELA DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Padre Antunes, nº 17, Vitória-ES. 17795 2.: RAMON BAZILATTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São João Batista, nº 179, Vitória-ES e MARIANA AMARAL CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua São João Batista, nº 179, Vitória-ES. 17796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON PINTO DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), MOTORISTA, residente na Rua Marineide Silva dos Santos, Nº 24, Vila Velha-ES e DANIELE DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, residente na Rua Marineide Silva dos Santos, Nº 24, Vila Velha-ES. 09398 2.: ESTEVÃO LIPAUS SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua do Mamão, s/nº, Vila Velha-ES e NATÁLIA GOMES DAMASCENO, natural de Arapiraca-AL, com 19 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua do Mamão, s/nº, Vila Velha-ES. 09399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE SOUZA COSTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, S/nº, Viana-ES e MIRIAN PAULA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Viana-ES. 07658 2.: WALLACE DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 24, Viana-ES e ADRIELE XAVIER DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Santo Antônio, nº 24, Viana-ES. 07662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Encanador Industrial, residente na Avenida dos Eucaliptos, nº 1310, Aracruz-ES e JIOLÂNDIA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida dos Eucaliptos, nº 1310, Aracruz-ES. 00736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de maio de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDRERLEY MARTINS JANSEN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Cariacica-ES e SARAH LÍVIA NASCIMENTO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Cariacica-ES. 14516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Djalma Coutinho Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PEREIRA FONSECA, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Vaqueiro, residente na Rua Djalma Coutinho, s/n, Area Rural, Santa Leopoldina-ES e GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Djalma Coutinho, s/n, Area Rural, Santa Leopoldina-ES. 00051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Leopoldina-ES, 17 de maio de 2022 Jerson Tomé Pereira Notário e Registrador

