Proclamas - 18/05/2021

Arquivos & Anexos
18-05-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLI PENNA CEZATI, natural de Castelo-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Alto Caxixe, S/n, Campo Verde, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA DA PENHA AMORIM, natural de Muniz Freire-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Alto Caxixe, S/n, Campo Verde, Venda Nova do Imigrante-ES. 03236 2.: WARLEY JOSÉ LENKER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Lourenço, nº 160, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e IZABELLA FALCÃO ZANÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na São José do Alto Viçosa, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES. 03237 3.: DEMÉTRIO PAGOTTO FREITAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Justo Pizzol, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e GÉSSICA DORDENUNI HERBST, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03238 4.: ALOISIO CASAGRANDE JÚNIOR, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Eliza Pagoto Filete, nº 158, Ap. 201, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e JÉSSICA DA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Eliza Pagoto Filete, nº 158, Ap. 201, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03239 5.: WESLLEY DERIZ DA CONCEIÇÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Crg. Alto Providencia, Area Rural, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e AMANDA RIGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Crg. Área Rural, S/n, Camargo, Venda Nova do Imigrante-ES. 03240 6.: MAXWELL DA SILVA SANTOS, natural de Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), faxineiro, residente na Rua Projetada, S/n, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES e MILENA FERREIRA PASSOS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Palmas, 157, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES. 03241 7.: ALAN PRAVATO FIGUEIREDO, natural de Castelo-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Evandi Americo Comarela, S/n, Apt. 102, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e ELISA DE PAULO LIMA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Evandi Americo Comarela, S/n, Apt. 102, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03242 8.: CARLOS AUGUSTO SOUZA CARVALHO, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Pe. Emilio Bertoldero, nº 120, Ap. 603, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e LEIDIANE SCHEFFER FAVERO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Pe. Emilio Bertoldero, nº 120, Ap. 603, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03243 9.: LAZARO MODOLO SANTOS DE ALMEIDA, natural de Domingos Martins-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Leocledio Filete, S/n, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA LUIZA SOARES BRITO, natural de Salinas-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Leocledio Filete, S/n, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03244 10.: MAYK BRENDO GOMES MAURO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), protético, residente na Rua Projetada, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e NICOLE KUSTER PORPINO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Projetada, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03245 11.: LUCIANO FERREIRA RIDOLPHI, natural de Guaçuí-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Giobbe Zandonade, 21, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante-ES e ARIANE FALCÃO VINCO, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Giobbe Zandonade, 21, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03246 12.: NATALINO BUECK, natural de Conceição do Castelo-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crg Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA INÊS BRAGA, natural de São José do Goiabal-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Crg Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 17 de maio de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELEANDRO SIQUEIRA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico especializado, residente na Rua Agenor Barbato, nº 11, Glória, Vila Velha-ES e THAYNA LOPES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Travessa Gameleira, nº 453, Itapua, Vila Velha-ES. 18821 2.: ELIAS ROCHA SAMPAIO, natural de Queimados-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), OPERADOR DE MAQUINAS, residente na Avenida Capixaba, Nº11, Santa Inês, Vila Velha-ES e NICEA LIRA DE ANDRADE, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), EMPRESARIA, residente na Avenida Capixaba, Nº11, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18822 3.: BERTRAND DE MATOS MOURA, natural de Brasília (R.A - II - Gama)-DF, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Humberto Serrano, nº 650, Ed. Ponta de Areia, Apto 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MELINA TRIVELIN KLEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), publicitaria, residente na Rua Humberto Serrano, Nº 650, Edifício Ponta de Areia, Apartamento 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18823 4.: BRUNO DA SILVA CAPUCHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e NATÁLLIA MEDINA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 18824 5.: ALEXANDER ALLEGRETTI POCUBAY, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Estadual, residente na Rua Romero Botelho, N°170, Ap 901, Ed. Manhattan, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Romero Botelho, N°170, Ap 901, Ed. Manhattan, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18825 6.: LUAN ROCHA GARCIA BARROS, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua 35, 6, Santa Mônica, Vila Velha-ES, -ES e THAÍS FERNANDA CARVALHO, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua dos Caldeus, 267 A, Canaã, Ipatinga-MG, -ES. 18826 7.: ROBERT ARAUJO VALCHER, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor de flv, residente na Rua Tocantins, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES e ELIONICE ALVES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Tocantins, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES. 18827 8.: VÍTOR JOSÉ TESTONI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua São Luiz, nº 33, Ed. Venice, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUANNA ALMEIDA ESTEVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua São Luiz, N° 33, Apto 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES., Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18829 9.: FELIPE RODRIGUES BRAZ, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Santo Antônio I, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ELIENE LOPES BATISTA, natural de Mutum-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, N°1288, Soteco, Vila Velha-ES. 18831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO PEDRO SILVA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Fortaleza, nº 145, Ibes, Vila Velha-ES e JAQUELINE ALVARENGA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), servidora publica, residente na Rua Fortaleza, nº 145, Ibes, Vila Velha-ES. 232729041 2.: WANDERSON GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº S/n, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ALINE GONÇALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº S/n, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729042 3.: ARIDALTON DE SOUSA MOREIRA JUNIOR, natural de Uberlândia-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 223, Aptº 101, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e TAMIRES SANGLARD FONSECA, natural de Lajinha-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), famaceutica, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 223, Aptº 101, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729043 4.: DHIEMERSON PAULA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 402, Santa Rita, Vila Velha-ES e KETNEN AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 402, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729044 5.: MATHEUS LUXINGER GOMES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), educador fisico, residente na Avenida Amazonas, nº 213, Aptº 304, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e HANNA NOGUEIRA KÜSTER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Amazonas, nº 213, Aptº 304, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729045 6.: DENILTO ROSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, 70, Santa Ines, Vila Velha-ES e EDNA RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Alvarenga-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, 70, Santa Ines, Vila Velha-ES. 232729046 7.: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Aptº 1104, Vila Velha-ES e SHEILA RAMOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 20, Aptº 1104, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729047 8.: ABEL SILVA COELHO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 183, Dom João Batista, Vila Velha-ES e JANE SILVA LISBÔA, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 183, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729048 9.: SANDRO BOTTONI MENDES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 12, Aribiri, Vila Velha-ES e ROSILAINE REZENDE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 12, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS JORGE MUNIZ SEIF, natural de Alcobaça-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES e STEPHANIE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES. 13579 2.: JOSÉ TORQUATO, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Jupter, nº 3, Planeta, Cariacica-ES e IRACINA RODRIGUES DA SILVA CRAVEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jupter, nº 3, Planeta, Cariacica-ES. 13637 3.: FILIPE CRUZ MAIA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Mário Araújo, nº 10, Santana, Cariacica-ES e MARCELLA ESTEPHANIA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mário Araújo, nº 10, Santana, Cariacica-ES. 13644 4.: LUÍS FELIPE DE CARVALHO DUARTE, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 39, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUCIANA FACCO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 39, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13649 5.: ALMERINDO PEREIRA DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Boa Vista, S/n, Flexal II, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DA SILVA COUTINHO, natural de Iúna-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Boa Vista, S/n, Flexal II, Cariacica-ES. 13654 6.: ADEMIR ROSA TEIXEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), estivador, residente na Rua do Valão, nº 13, Del Porto, Cariacica-ES e LUCIENE BARCELLOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Valão, nº 13, Del Porto, Cariacica-ES. 13661 7.: HÉFERSON FERREIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 849, Porto de Santana, Cariacica-ES e MEIRIELLEN FREITAS CAMPELO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 849, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13672 8.: GILVAN FERRAZ SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida União, nº 22, Nova Esperança, Cariacica-ES e FERNANDA ELAINE DE OLIVEIRA, natural de Campinas-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida União, nº 22, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL AUGUSTO DO CARMO, natural de Campinas-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Pinto da Silva, Mata da Praia, Vitória-ES e PRISCILLA PACHITO AMORIM PERIM, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua José Pinto da Silva, Mata da Praia, Vitória-ES. 24432 2.: NADIR DO NASCIMENTO SILVA, natural de Resplendor-MG, com 79 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro aposentado, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES e IZAURA GONÇALVES VIDAL, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24483 3.: IGOR AFLAVIO DOS SANTOS, natural de Niterói-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA GOMES GAMBARTE MELOTTI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), piscóloga, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24487 4.: LUCAS SANTOS CANDEIA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e CATARINA EPICHIN AMIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carlos Nicoletti Madeira, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24488 5.: ANDRÉ SPINASSE AGOSTINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Constante Sodré, Praia do Canto, Vitória-ES e ELLEN SETIMI VIEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24489 6.: DANIEL FIOROTTE MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Esméria Barros Deorce, Jardim Camburi, Vitória-ES e EMANUELLE TREVIZANI DEPOLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Esméria Barros Deorce, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24490 7.: RONNY SERAFIM GOMES, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANNA PAULA LITTIG BERGER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lider de qualidade, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILDOMAR FERREIRA JANUARIO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Varsóvia, nº 26, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e MAYARA BARBOSA DE ARAUJO, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Varsóvia, nº 26, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31551 2.: ALMIR LENNON VILAÇA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Pe Franca, 113, São Diogo II, Serra-ES e BEATRIZ PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA, natural de João Monlevade-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pe Franca, 113, São Diogo II, Serra-ES. 31553 3.: PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, natural de Rio Formoso-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua das Sete Bicas, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES e NAZARÉ MARIA CORREIA, natural de Palmares-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Sete Bicas, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31554 4.: DURVAL LIMA FILHO, natural de Vitória-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Cedro, nº 22, José de Anchieta, Serra-ES e IZAMAR NEVES, natural de São Paulo-SP, com 67 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, nº 22, José de Anchieta, Serra-ES. 31555 5.: KIONE COSTA SERAFIM, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e BRENDA MOREIRA BERTOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL TURI PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Paraná, nº 775, Aviso, Linhares-ES e KELLYNE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Paraná, nº 775, Aviso, Linhares-ES. 10969 2.: FILIPE SANTANA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua dos Bandeirantes, Interlagos, Linhares-ES e ÁTILA OLIVEIRA AMORIM, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 234, Aviso, Linhares-ES. 10970 3.: RENAN DE SOUZA AUGNER DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n, Lt 10, Qd 81, Planalto, Linhares-ES e TAYNARA GONÇALVES DA GLORIA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n, Lt 10, Qd 81, Planalto, Linhares-ES. 10971 4.: ERNESTO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador conferente, residente na Rua Eucalípto, nº 537, Movelar, Linhares-ES e VICTÓRIA LUIZA GONÇALVES SOARES, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Bento, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO BASSUL NETO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Personal treanning, residente na Avenida Sexta Avenida, nº , Cobilândia, Vila Velha-ES e DHEBORA FERREIRA HELAL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Avenida Sexta Avenida, nº 105, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06079 2.: JOÃO LUIZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Cuidador de idosos autônomo, residente na Rua Baunilha, nº 05, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUCIANA ARAUJO OTONI, natural de Teófilo Otoni-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Baunilha, nº 05, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06080 3.: WILLIAM SANT'ANA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Lagoa, S/n°, Rio Marinho, Vila Velha-ES e VALDELICE DA SILVA GOMES, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua da Lagoa, S/n°, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06081 4.: ERIC CASTRO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Jundiai, nº 05, Alvorada, Vila Velha-ES e RAQUEL SILVA VOLKERS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Jundiai, nº 05, Alvorada, Vila Velha-ES. 06082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Escadaria Manoel Vieira de Deus, nº 30, Santa Martha, Vitória-ES e VALDIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de criança, residente na Escadaria Manoel Vieira de Deus, nº 30, Santa Martha, Vitória-ES. 24681 2.: ANDRE RABELO ZOUAIN, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), gerente de infraestrutura, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 615, Apto 806 , Jardim Camburi, Vitória-ES e MÔNICA TSUMOTO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 615, Apto 806 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 24683 3.: RICARDO SENATORE PASCOLAR LIRIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Servente, residente na Rua Pio XII, nº 15, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e GABRIELA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pio XII, nº 15, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIVALDO SÃO PEDRO DOS SANTOS, natural de ITABELA-BA, com 23 anos de idade, Divorciado(a), Porteiro, residente na RUA JOÃO GOULART Nº 81, ULISSES GUIMARÃES, Barra do Jucu- e NOELICE FELIX DA SILVA, natural de ITAMARAJU-BA, com 47 anos de idade, Divorciada(o), DO LAR, residente na RUA JOÃO GOULART Nº 81, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES. 08836 2.: GENES DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), Porteiro, residente na RUA DO PESCADOR Nº 475, Vila Velha-ES e NELI SANTOS PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), DO LAR, residente na RUA DO PESCADOR Nº 475, Vila Velha-ES. 08837 3.: JOSEMAR DA SILVA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 121 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avanida Walmar José Medice nº 524; Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANA PAULA HERPES DOS SANTOS, natural de SERRA-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Porteiro, residente na Avenida Walmar José Medice nº 524, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILSON DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor comissionado, residente na Rua Dorival Rosendo da Silva, nº 346, Bela Vista, Vitória-ES e SABRINA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de loja, residente na Rua Dorival Rosendo da Silva, nº 346, Bela Vista, Vitória-ES. 17375 2.: MAURICIO MESSIAS DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua 19 de Maio, nº 125, Bairro Inhanguetá, Vitória-ES e ELITA CRISTINA PEREIRA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua 19 de Maio, nº 125, Bairro Inhanguetá, Vitória-ES. 17376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON CARDOSO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua João Bezerra, nº 82, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VANESSA DE MELO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Rua João Bezerra, nº 82, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04655 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO SANTA MARIA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO SANTIAGO DA SILVA JUNIOR, natural de Fundão-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), LAVRADOR, residente na São Paulo do Rio Perdido, Zona Rural, Alto Santa Maria, Santa Teresa-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na São Paulo do Rio Perdido, Zona Rural, Alto Santa Maria, Santa Teresa-ES. 00005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 17 de maio de 2021 DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO Tabelião e Oficial Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAIAS CORREIA DELAI JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Américo Bernardes, nº 87, Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES e KARLA ROBERTA DA COSTA PORTUGAL, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Américo Bernardes, nº 87, Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES. 04244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de maio de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião