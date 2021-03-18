Proclamas - 18/03/21
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESUEL BORGES MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, viúvo(a), eletricista, residente na Rua Eucalípto, nº 672, Movelar, Linhares-ES e RAYSSA PETRI FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eucalípto, nº 672, Movelar, Linhares-ES. 10841 2.: JACKSON NUNES FALQUETO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Presidente Hermes da Fonseca, nº 165, Aviso, Linhares-ES e ALINE GALÃO, natural de Boapaba, Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Presidente Hermes da Fonseca, nº 165, Aviso, Linhares-ES. 10842 3.: HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Itajuípe-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Lagoa Bonita, nº S/n , Nova Esperança, Linhares-ES e TEREZINHA DOS REIS SANTOS SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Lagoa Bonita, nº S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10843 4.: JOVANE BORLINI DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), psicólogo, residente na Avenida Nicola Biancardi, Nº 1181 , Centro, Linhares-ES e FABIANA FAVARATO NUNES, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Nicola Biancardi, Nº 1181 , Centro, Linhares-ES. 10844 5.: SALVADOR BARROZO NETTO, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua das Margaridas, nº 426, Jardim Laguna, Linhares-ES e ANA LUCIA REIS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua das Margaridas, nº 426, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10845 6.: JOSÉ LUIZ MATIAS GOMES, natural de Rio do Prado-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Duque de Caxias, nº 299, Interlagos, Linhares-ES e SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA, natural de Lagoa do Aguiar, Neste Municipio-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, nº 299, Interlagos, Linhares-ES. 10846 7.: FELIPE LUBIANA NALI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Espanha, nº 16, Jardim Laguna II, Linhares-ES e LOUISE CIRINO ASSUMPÇÃO BOM CURTY ROMERO, natural de Miracema-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Espanha, nº 16, Jardim Laguna II, Linhares-ES. 10847 8.: RYAN NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Duarte da Costa, nº 312, Interlagos, Linhares-ES e THAIS DA COSTA JESUS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), aux. de manipulação, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1378 , Interlagos, Linhares-ES. 10848 9.: SÉRGIO BRUNO TURI DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), chapista, residente na Rua Lastênio Calmon, S/n, Aviso, Linhares-ES e MIRELE SOUSA ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida São Paulo, nº 94, Aviso, Linhares-ES. 10849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONY DE OLIVEIRA CANTÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua José Ricardo, nº 166, Ibes, Vila Velha-ES e GABRIELA RODRIGUES DA FONSECA, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Ricardo, nº 166, Ibes, Vila Velha-ES. 232728969 2.: WAGNER PEREIRA DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), fiscal de loja, residente na Rua Macieira, nº 188, Santa Inês, Vila Velha-ES e SARA BRAZ SALES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente de compra, residente na Rua Macieira, nº 188, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728970 3.: JOSÉ ABBADE DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Brasília-DF, com 47 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público, residente na Rua Cinco, QD 06, LT 13, Ataíde, Vila Velha-ES e JACQUELINE FERNANDES, natural de Campo Grande-MS, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cinco, QD 06, LT 13, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728971 4.: SERGIO MURILO PASSOS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 92, Ibes, Vila Velha-ES e NOEMI SODRÉ DE MATOS, natural de Dom Cavati-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, nº 92, Ibes, Vila Velha-ES. 232728972 5.: JORGE DO NASCIMENTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Beco Manoel Dias Viana, nº 11, Santa Inês, Vila Velha-ES e SILVANIRA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 14, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728973 6.: EZEQUIEL DE SOUZA VITOR, natural de Mantena-MG, com 66 anos de idade, viúvo(a), porteiro aposentado, residente na Escadaria Antônio Moreira, nº 47, Santa Tereza, Vitória-ES e OZÉLIA DA PENHA BATISTA, natural de Nova Venécia-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Eurico Sales, nº 86, Ibes, Vila Velha-ES. 232728974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SWEDEN DE SOUZA VARGAS, natural de Barra Mansa-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Marco Antonio Martins dos Santos, nº S/n, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GISLANE SILVA CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Marco Antonio Martins dos Santos, nº S/n, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04599 2.: LUCAS SOUZA JORDÃO, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Hilda Tirello Sequini, nº 23, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RHITIÉLLY PEREIRA GIROLLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Hilda Tirello Sequini, nº 23, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04600 3.: HERIBERTO DO NASCIMENTO SARAIVA, natural de Natividade-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua Carlos Silvério, nº 10, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VERÔNICA SILVÉRIO PRATES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Carlos Silvério, nº 10, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04601 4.: ANEILTON SANTOS GUIMARÃES, natural de Pinheiros-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Deoclides Pacheco Rodrigues, nº 50, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SIRLANE SILVA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Deoclides Pacheco Rodrigues, nº 50, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMELIO FALCÃO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua São Lucas, nº 22, Universal, Viana-ES e ELIZABETH DO CARMO ALMEIDA, natural de Itueta-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua São Lucas, nº 22, Universal, Viana-ES. 07245 2.: MARLON DE JESUS RODRIGUES, natural de Salto da Divisa-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Central, nº 29, Canaã, Viana-ES e GLORINHA POTIN, natural de Domingos Martins-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Central, nº 29, Canaã, Viana-ES. 07246 3.: LEONARDO QUINTINO VALADARES, natural de Brasília-DF, com 41 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro escalador, residente na Rua do Planalto, N° 27, Eldorado, Viana-ES e ROMANA GUIMARÃES VASCONCELLOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Administradora de empresa, residente na Rua do Planalto, N° 27, Eldorado, Viana-ES. 07247 4.: ÍTALO DA COSTA AMARANTE, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua das Hortênsias, nº 03, Canaã, Viana-ES e KAMILA COLLAÇA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua das Hortênsias, nº 03, Canaã, Viana-ES. 07248 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTH DE LIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 9, República, Vitória-ES e SAMANTHA BORGES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 9, República, Vitória-ES. 24381 2.: MARCOS RIBEIRO DO VAL, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Senador da República, residente na Rua Chrysolino Soares, nº 50, Ilha do Frade, Vitória-ES e BRUNELLA POLTRONIERI MIGUEZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 191, Apto 501, Ed. Praia De Setiba, Mata da Praia, Vitória-ES. 24382 3.: GIOVANNI LUÍS FOLLI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Antônio Borges, nº 705, Mata da Praia, Vitória-ES e MICAELA TRANIN TULLER WOTIKOSKI, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Borges, nº 705, Mata da Praia, Vitória-ES. 24384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM MATHEUS FREITAS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Turmalina, nº 145, Nova Carapina II, Serra-ES e MARILENE TAVARES DA SILVA, natural de Recife-PE, com 50 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Turmalina, nº 145, Nova Carapina II, Serra-ES. 10808 2.: CARLOS LIMA FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e CYNTIA ALICIO DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10810 3.: EDSON DOS SANTOS FAGUNDES, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Filismina do Rosario, 17, Palmeiras, Serra-ES e KARINE GOMES SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Filismina do Rosario, 17, Palmeiras, Serra-ES. 10811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), orientador de estacionamento, residente na Rua Wilson Batista, S/nº, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ALÍCIA DOS SANTOS SILVA, natural de Pancas-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eugenio Alves, s/nº, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04224 2.: HYGOR LUIZ DOS REIS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Santa Clara de Assis, Nº 87, Bairro Paul, Vila Velha-ES e JÉSSICA MEDEIRO DE ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Santa Clara de Assis, Nº 87, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04226 3.: MANOEL ALVES TAVARES FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Antônio Abraão, nº 54, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e TANIA MARIA PEIXOTO LINS, natural de Palmeira dos Índios-AL, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Abraão, Nº 54, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04227 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, natural de Poté-MG, com 65 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 346, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA BERNADETE ENDLICH, natural de Domingos Martins-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 346, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 08028 2.: MARCELO DA CRUZ MARIANO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 1807 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIVYANE GERMANA CIBIEN, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/nº, Dom Bosco, Cariacica-ES. 08029 3.: GUILLERMO DARIO FERREIRA ANDERSEN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), produtor musical, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, nº 311, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CÁSSIA DOS SANTOS BRAGA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1547, Aptº 206, Ed. Caravelas, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08030 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Francisco, nº 83, Resistência, Vitória-ES e ANDRESSA TEIXEIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), bilheteira, residente na Rua São Francisco, nº 83, Resistência, Vitória-ES. 17325 2.: GEYSON GONÇALVES MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Central, nº 22, São José, Vitória-ES e LARISSA CORDEIRO DA SILVA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Central, nº 22, São José, Vitória-ES. 17326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZACHEU FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 302, Rosário de Fátima, Serra-ES e ROVANA TABIDA NASCIMENTO FORESTI, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), zeladora, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 302, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31324 2.: RAFAEL BARBOSA AIRES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua São João, nº 54, Taquara I, Serra-ES e ANA PAULA JAPIRA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), aperadora de caixa, residente na Rua São João, nº 54, Taquara I, Serra-ES. 31328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHONAN DA VITÓRIA LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 09, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e RAIANE DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 09, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24585 2.: LUIS LOPES DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 716, Aptº 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ISABELA FREIRE ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 364, Aptº 304, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24590 3.: LUIS LOPES DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão administrador, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 716, Aptº 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ISABELA FREIRE ALVES, natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão enfermeira, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 364, Aptº 304, Jardim Camburi, Vitória-ES – 24590 (Republicação por incorreição). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA, natural de Raul Soares-MG, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, S/nº, São Camilo, Aracruz-ES e LUZIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), professora de educação infantil, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, nº 20, Limão II, Aracruz-ES. 13112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã