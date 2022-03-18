Proclamas - 18/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL DE SANTANA BRAGA NETO, natural de Campo Alegre de Lourdes-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Vinte e Seis, nº 26, Vila Nova, Vila Velha-ES e KEICY NATIELLI DE OLIVEIRA DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vinte e Seis, nº 26, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729669 2.: WILLIAN FRANCISCO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Henrique Chaves, S/N, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MICAELLY SILVA URBANO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Henrique Chaves, S/N, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729670 3.: HELDNEY HENRIQUE PETERLE BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Lidio Dal Col, N° 555, Ataíde, Vila Velha-ES e NATHIELY TORRES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Lidio Dal Col, N° 555, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729671 4.: CARLOS EDUARDO NEVES DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua da Ponte, nº 256, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LORENA MACHADO DE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Esperança, nº 15, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729672 5.: YURI AFONSO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Etelvia Pereira, nº 190, Vila Garrido, Vila Velha-ES e VICTÓRIA CAROLINE LOVATI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aricanga, nº 327, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729673 6.: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA PELEGRINO, natural de Itagaré-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Vasco Alves, nº 37, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e TAIS DIEMILE DE MELO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vasco Alves, nº 37, Vila Velha-ES. 232729674 7.: GEOVANI CASTOLDI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), impressor flexsografico, residente na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 10, Ataíde, Vila Velha-ES e IZABELLA COUTO RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 10, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729675 8.: HIAGGO REGIS FREITAS DA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador de estoque, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 129, Apto 202, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LAILA SATYRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 129, Apto 202, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729676 9.: HAYLANDER GOMES LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrotecnico I, residente na Rua Maria Nascimento, nº 703, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE ARAUJO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Nascimento, nº 703, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729677 10.: MÁRCIO ALVES WERNECK, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Mesquita Netto, N° 14, Vila Velha-ES e ADRIANA GAMBARINI PRATTI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Mesquita Netto, N° 14, Vila Velha-ES. 232729678 11.: GILMAR FERREIRA LOPES, natural de Boa Esperança-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jaime de Barros, nº 83, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e KUEZIA CARVALHO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Jaime de Barros, nº 83, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729679 12.: EDUARDO FAHLER DE FREITAS FURTADO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Ana Pestana, nº 345, Ibes, Vila Velha-ES e DRIELY RODRIGUES SARTORI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, N° 99, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729680 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO LIMA SOARES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Crg. Área Rural 1, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e CAMILY DOS SANTOS MARCELINO, natural de Rio Casca-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03389 2.: IVAIR LAMEIRA BUZATO, natural de Castelo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), marmorista, residente na Rua Irmãos Zaneti, S/n, Minete, Venda Nova do Imigrante-ES e JOSÉLIA APARECIDA DA FONSECA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Irmãos Zaneti, S/n, Minete, Venda Nova do Imigrante-ES. 03390 3.: RAFAEL VICENTINI GAVA, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Área Rural, Santa Tereza, Conceição do Castelo-ES e THAÍS DE SOUZA FIORESE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Área Rural, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES. 03391 4.: LUCAS TOSE FEDERICI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua das Bromelias, nº 78, Apto. 101, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e KARINE RUCHDESCHEL DAZILIO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua das Bromelias, nº 78, Apto. 101, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03392 5.: RENAN GONÇALVES QUINTINO, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rod. Pedro Cola, S/n, Ap. 201 B, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e RILARY XAVIER DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), agrônoma, residente na Rod. Pedro Cola, S/n, Ap. 201 B, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03393 6.: JHEIMISSON GONÇALVES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e CLEONICE DE DEUS DOS ANJOS, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03394 7.: ARILDO MARQUES CHAVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Pedro Mineti, nº 731,São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e GESIANE DE AGUSTINI BETINE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Pedro Mineti, nº 731,São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03395 8.: HERACLITO DIONÍSIO DA SILVA, natural de João Monlevade-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Alegria, nº 127, Ap. 201, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES e ALESSANDRA PENNA SILVA, natural de Ponte Nova-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Alegria, nº 127, Ap. 201, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 17 de março de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE BIANCARDI VIGUINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1735, Shell, Linhares-ES e LETICIA PEREIRA GAMA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida São Paulo, S/n, Aviso, Linhares-ES. 11733 2.: PABLO HENRIQUE AMORIM DE SOUSA, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente legislativo, residente na Avenida Governador Dias Lopes, nº 19, Novo Horizonte, Linhares-ES e GABRIELA GOMES PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Governador Dias Lopes, nº 19, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11734 3.: RICARDO BARBOZA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 863, Planalto, Linhares-ES e ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Presidente Dutra-MA, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 863, Planalto, Linhares-ES. 11735 4.: MURILO TOZATTO BREDA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Guaçuí - de 2129, nº 2485, Shell, Linhares-ES e KATIANE MARINHO FOEGER, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 582, Centro, Linhares-ES. 11736 5.: ALMIR ROGERIO ALVES, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Benedito Medeiros, nº 206, Aviso, Linhares-ES e LEILA DE JESUS PIMENTA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito Medeiros, nº 206, Aviso, Linhares-ES. 11737 6.: YURI SANTOS DA CRUZ, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Domingos Duda, nº 46, Juparanã, Linhares-ES e ESTER CANDIDA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Domingos Duda, nº 46, Juparanã, Linhares-ES. 11738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DOS REIS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecanica, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 595, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e HELAINE FRINHANI DOMINGOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 595, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19807 2.: BRUNO CASTELAN GOMES, natural de Pimenta Bueno-RO, com 36 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Raul Pompéia, nº 10, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e DULCINÉIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 36 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Raul Pompéia, nº 10, Casa, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19808 3.: VITOR CADETE CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Ceará, nº 500, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e KATHELLEN CHRISTIAN HIEBL, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ceará, nº 500, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19809 4.: LUIZ FERNANDO MOREIRA CARDEAL, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Clovis Rodrigues Pereira de Freitas, N° 135, Jaburuna, Vila Velha-ES e STEPHANIE JULIA MENDONÇA MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Inácio Higino, N° 312, Apartamento 106, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19810 5.: DIEGO MISCHIATTI CAVALEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Eugênio Mussielo, N° 251, Jardim da Penha, Vitória-ES e THALITA PALASSI QUITELA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua São Paulo, N° 5, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19811 6.: FREDERICO STURZENEKER PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, N° 50, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELLA SALOMÃO LOURENÇÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Dom Jorge de Menezes,nº 50, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Técnico de manutenção de osmose reversa, residente na Avenida Justiniano da Silva Júnior, nº 136, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SIMONE RANGEL FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Avenida Justiniano da Silva Júnior, nº 136, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05029 2.: FELIPE MARCHEZINI SIMÕES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 73, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VIVIANE DA SILVA FIDELIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 73, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05030 3.: LEONAN ROCHA MOTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Alzemira Marques da Silva, nº 34, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA MENDONÇA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de escritório, residente na Avenida Aristóteles Menicucci, nº 07, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05031 4.: YURI MOREIRA ANDRÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bernardo Horta, nº 201, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUISA CASSA CARDOZO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Hilda Lopes Barbieri, nº 18, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS CÉSAR SANTANA DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cento e Vinte e Sete, nº 54, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e ELIANA MARIA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 62 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Cento e Vinte e Sete, nº 54, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14394 2.: ARLINDO COUTINHO FILHO, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, Viúvo(a), portuário, residente na Rua Setenta e Tres, 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e SANDRA NARA OLIVEIRA DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Setenta e Tres, 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14396 3.: JOSÉ REGINALDO FREITAS DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ipatinga, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e ALICIA PORTÍLIO SÁ COSTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipatinga, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 14397 4.: LUIZ FELIPE LEMKE DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua Dez, nº 290, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e KAROLAINY SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dez, nº 290, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS EVANGELISTA GARCIA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Açucena, nº 127, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e JOÉLIA GOMES MATEUS, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Açucena, nº 127, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14293 2.: ALAN MIRANDA, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Jaques Silva, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e NEYMAR NASCIMENTO DE AZEREDO, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jaques Silva, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14294 3.: EDUARDO MARQUES LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Alfredo Jacinto Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ERNANIA PEREIRA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), monitora, residente na Rua Alfredo Jacinto Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEKSERLEI RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Jerusalém, nº 13, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e MARILENE PRECHEDES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Jerusalém, nº 13, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 28689 2.: CARLOS VITOR MAIA COSME, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), ajudante geral, residente na Avenida Bahia, nº 80, Campina Grande, Cariacica-ES e CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Bahia, Nº 80 , Campina Grande, Cariacica-ES. 28690 3.: GUSTAVO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, divorciado, vigilante, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 1025, da Penha, Vitória-ES e MARIA APARECIDA CODECO natural de Cariacica-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, solteira, comerciante, residente na Rua Itacibá, nº 99, Bela Aurora, Cariacica-ES. (Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AISSE ROSARIO BRUMANA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Helena Palhares, nº 10, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA JOSÉ SOUZA PEREIRA DA CRUZ, natural de Conceição da Barra-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Helena Palhares, nº 10, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25279 2.: MAYCON DE ASSIS GOMES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), metalurgico, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELEDIANA SILVA DOS SANTOS, natural de Ladário-MS, com 34 anos de idade, solteiro(a), correspondente bancária, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAYDSON ALVES LOPES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Pitangueira, 05, Cidade Pomar, Serra-ES e THATIANA SANTOS MOTTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Pitangueira, 05, Cidade Pomar, Serra-ES. 11591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BISPO DOS SANTOS, natural de Itatiaia-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, Santo André, Vitória-ES e RAFAELA DOS SANTOS GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Antonio da Rocha Brandão, Tabuazeiro, Vitória-ES. 17735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GERALDO DA SILVA, natural de Tarumirim-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Genesio Fabri, S/nº, Grapuama, Aracruz-ES e JULIANA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Genesio Fabri, S/nº, Grapuama, Aracruz-ES. 13491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLEI DE OLIVEIRA SILVA, natural de Jequié-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Sapoti, nº 416, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANDRÉIA LOURENÇO DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública municipal, residente na Rua do Sapoti, nº 416, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SCHUVANZ RELLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), Personal trainer, residente na Rua Alberto Victorino de Melo, S/n , Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ERICA FELICIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), técnica de suporte, residente na Rua Alberto Victorino de Melo,s/n, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO GERALDO SUNDERHUS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Morumbi, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e JAQUELINE KLIPPEL SCHAEFER, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Morumbi, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07592 2.: JOSE AUGUSTO MACHADO DE MELO, nacionalidade brasileiro(a), profissão vendedor, estado civil solteiro, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido em 22 de julho de 1998, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, N° 05, Nova Bethania em Viana-ES, filho de CESAR GONÇALVES DE MELO, brasileiro-ES e MARCIA DA SILVA MACHADO, brasileira, residente em Aimorés-MG e RAYSSA CONCEIÇÃO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 30 de junho de 1997, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, N° 05, Nova Bethania em Viana-ES, filha de SEBASTIÃO ALBINO DE SOUZA, brasileiro, residente em Viana-ES e WANUZA PEREIRA DA CONCEIÇÃO SOUZA, brasileira, residente em Viana-ES. (Republicado por incorreição) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLANDO NOVAES DE LIMA, natural de São José do Calçado-ES, com 91 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, Número 169, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e HÉLIA APARECIDA FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, Número 169, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GIOVANE FALQUETO BELTRAME, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 25 de agosto de 1992, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado área rural, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Itamar José Beltrame e Cilésia Falqueto Beltrame e LAIANE BICKER, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 09 de março de 1998, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Valdeci Bicker e Jozandra Maria Tonoli Bicker. 2.: LEONARDO ALVES BAIÃO, natural de Itaperuna, -RJ, nascido em 07 de abril de 1982, estado civil solteiro, profissão professor, residente e domiciliado Condominio Parque das Águas, Rod. BR 262, KM 96,5, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Afranio Afonso Ferrari Baião e Edinéia Alves Moreira Baião e CAMILA TEIXEIRA GABRIEL, natural de Ibatiba, -ES, nascida em 25 de janeiro de 1996, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada Condominio Parque das Águas, Rod. BR 262, KM 96,5, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Eliomar Faria Gabriel e Regina Célia Teixeira Pinto Gabriel. 3.: DIONE BICKEL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 20 de janeiro de 1990, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado São Rafael, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Altamiro Pereira dos Santos e Aurelina Bickel Santos e CINTIA RENATA FRANCISCO SALLES, natural de Rio de Janeiro, -RJ, nascida em 12 de outubro de 1978, estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domiciliada São Rafael, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Carlos Alberto Francisco Salles e . 4.: DOUGLAS DOS SANTOS, natural de Colatina, -ES, nascido em 17 de julho de 1991, estado civil solteiro, profissão entregador, residente e domiciliado Rua Europa, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jamil dos Santos, falecido e Terezinha Vicente Dias, falecida e LARISSA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA PENHA, natural de Anchieta, -ES, nascida em 17 de novembro de 1997, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rua Europa, S/N, Vivendas de Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de FABIO DA PENHA e ANA APARECIDA DE ALMEIDA . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 17 de marco de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANTONIO DIAS, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 49 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego São Domingos, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e SIRLENE MARIA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 49 anos de idade, solteira, aposentada/pensionista, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda Três Pinheiros, Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001073. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de março de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã