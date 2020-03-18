Arquivos & Anexos
Proclamas - 18/03/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DOMINGOS FIRMINO, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), encarregado de obras, residente na Rua Uberaba, S/n, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e DYEICE LORETTI CAETANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), etiquetadora, residente na Rua Uberaba, S/n, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12795 2.: JONATHAN MARCOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 88, Santana, Cariacica-ES e THAIS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 88, Santana, Cariacica-ES. 12798 3.: RAIMUNDO DUQUE DE SANTANA, natural de Una-BA, com 63 anos de idade, solteiro(a), ajudante de limpeza, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO, natural de Gravatá-PE, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12799 4.: WELLINGTON FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), metalurgico, residente na Rua Bela Vista, nº 04, Vila Graúna, Cariacica-ES e ELAINE BORGES DA COSTA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Bela Vista, nº 04, Vila Graúna, Cariacica-ES. 12802 5.: GLEIDSON CRISTIAN PASSÍFICO SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 278, Aparecida, Cariacica-ES e CRISTIANE DE ANDRADE MOREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua da Assembléia, nº 277, Aparecida, Cariacica-ES. 12803 6.: TERTULIANO ZUCOLOTO JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Nova São Vicente, nº 139, Porto de Santana, Cariacica-ES e JENNIFER GLEYCE SERAPHIM SILVARES, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar, residente na Rua Nova São Vicente, nº 139, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12804 7.: DOUGLAS DA SILVA MATIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Quarenta e Nove, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MARCELA CARIRI SANTOS, natural de Presidente Prudente-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Quarenta e Nove, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZEU DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrutor de pizzaria, residente na Rua Monte Castelo, nº 430, Alecrim, Vila Velha-ES e DÉBORA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Monte Castelo, nº 430, Alecrim, Vila Velha-ES. 05714 2.: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de softwares, residente na Rua Mateus Corteletti, nº 112, Cobilândia, Vila Velha-ES e FABRICIO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mateus Corteletti, nº 112, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05715 3.: ARIOBALDO MACHADO FILHO, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Monte Sinai, N°175, Cond. Ribeiro, Apart.403, Bloco C, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ROSALI CHRISTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Monte Sinai, N°175, Cond. Ribeiro, Apart. 403, Bloco C, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05716 4.: JONASDEIS DAVEL VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro civil, residente na Rua Marilândia, nº 18, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANA KELLEN RAMALHETE FARIAS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Marilândia, nº 18, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05717 5.: WANDERSON SOARES SILVA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 13, Cobilândia, Vila Velha-ES e MARY VÂNIA CAMPANHIM AIRES, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pizzaiola, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 13, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05718 6.: ROGER FONTANA GEGENHEIMER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Policial militar, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 921, Alvorada, Vila Velha-ES e POLYANE DE OLIVEIRA CRUZ, natural de Afonso Claúdio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Telefonista, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 921, Alvorada, Vila Velha-ES. 05719 7.: NILSON MILAGRE DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São Simão, nº 195, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LINDIONARA DE PIANTI ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), Cabeleireira, residente na Rua São Simão, nº 195, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONISON DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua Giuna, nº 158, Bairro Sayonara, Sooretama-ES e VALÉRIA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Giuna, nº 158, BairroSayonara, Sooretama-ES. 04497 2.: DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista de ambulância, residente na Rua São Francisco, Nº26, Centro, Sooretama-ES e MARIA DAJUDA SILVA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público municipal, residente na Rua São Francisco , Nº26, Centro, Sooretama-ES. 04508 3.: MARCELO TORQUATO LEODORO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Fazenda Rancho Alto, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES e MARCELA RIBEIRO VALLANDRO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Rancho Alto, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES. 04509 4.: WELLYNSON DIAS DE ALBUQUERQUE, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitorio de Souza, Nº140, Centro, Sooretama-ES e VALÉRIA DE JESUS ALVES, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Rua Vitorio de Souza, Nº140, Centro, Sooretama-ES. 04510 5.: EZEQUIEL DE SOUZA MORAES, natural de Montanha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mateus Lopes, nº 71, Salvador, Sooretama-ES e ÉDINA MORGAN, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Mateus Lopes, nº 71, Salvador, Sooretama-ES. 04511 6.: JOSE MARIA DE SOUZA AMORIM, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na Rua Peroba, 81, Sayonara, Sooretama-ES e CARMELITA TELES DOS SANTOS, natural de Itagimirim-BA, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Peroba, 81, Sayonara, Sooretama-ES. 04512 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 17 de março de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARQUES MENDONÇA GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Colatina , S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e JOSEMARA ALMEIDA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Colatina , S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10004 2.: ANDRÉ DEMÉTRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnico em estradas, residente na Rua Camara, 90, Maria Niobe, Serra-ES e DHULIA CARLA DA SILVA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço operacional, residente na Rua Camara, 90, Maria Niobe, Serra-ES. 10007 3.: WENDEL RIBEIRO BOLOGNESI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio Bonito, S/n, Eldorado, Serra-ES e RAMILA MENON, natural de Jaguaré-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Bonito, s/n , Eldorado, Serra-ES. 10008 4.: JOSÉ MESSIAS CARVALHO DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cel Fabrciano, 246, Divinópolis, Serra-ES e LUCIVONE AFÁ FERREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cel Fabrciano, 246, Divinópolis, Serra-ES. 10009 5.: FABIANO DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Três Lagoas, nº 314, Nova Carapina II, Serra-ES e ADNA DE JESUS CAETITÉ, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Três Lagoas, nº 314, Nova Carapina II, Serra-ES. 10010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON EVANIO TELLES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Miosótis, nº 56, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e HELOISA GOMES DUARTE, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 28, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07525 2.: FRANCISCO ARAÚJO MOURA, natural de Independência-CE, com 70 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Castelo Branco, 179, Edifício Costa Mares, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA ARAÚJO DA SILVA, natural de Independência-CE, com 71 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Castelo Branco, 179, Edifício Costa Mares, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18188 3.: ÍCARO OLIMPIO LEANDRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), assessor de juiz, residente na Rua Itaquari, nº 210, Torre 301-1, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA NILO TEIXEIRA DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Arariboia, nº 10, Centro, Vila Velha-ES. 18189 4.: VICTOR DO COUTO PEREIRA, natural de Niterói-RJ, com 30 anos de idade, divorciado(a), geofísico, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, 347, Ap 602, Ed Green Plaza, Praia da Costa, Vila Velha-ES e STEPHANIE GOMES FAÉ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, 352, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO COSTA BOLZANI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 751, Aptº 503, Itapuã, Vila Velha-ES e LAÍSA GASPAR CARNEIRO DE MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1001, Aptº 501, Praia do Canto, Vitória-ES. 23929 2.: LEONARDO DE SOUZA MELLO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 103, Santa Martha, Vitória-ES e GREICY KELLY BARBOSA DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 138, Castelo Branco, Cariacica-ES. 23934 3.: PEDRO GODOY SARCINELLI, natural de Aracruz-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua dos Juritis, nº 47, Bairro Ericina, Ibiraçu-ES e MIRLA BORGHI, natural de João Neiva-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), Biomédica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES. 23935 4.: DAVI DE FERREYRO MONTICELLI, natural de Porto Alegre-RS, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Chapot Presvot, nº 630, Praia do Canto, Vitória-ES e THAIS AYRES REBELLO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110, Hélio Ferraz, Serra-ES. 23937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTAIR RODRIGUÊS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista escolar, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 199, Maria Ortiz, Vitória-ES e ADRIANA CASAGRANDE, natural de Itaguaçu-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua São Francisco, nº 20, Boa Sorte, Cariacica-ES. 23706 2.: LEANDRO HUDSON PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), operações em bolsa, residente na Travessa Daniel Abreu Machado, nº 425, Itararé, Vitória-ES e FABIANA JARDIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 145, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23709 3.: WASHINGTON SANTANA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenador de logístia, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Torre H Apto 304, São Diogo II, Serra-ES e BEATRIZ SAIB AMARAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 23710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DE MELO MARQUES, natural de Maringá-PR, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Rio Grande do Sul, nº 19, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KATIELLI CRISTINA RODRIGUES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Rio Grande do Sul, nº 19, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06874 2.: VINICIUS BARBOSA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Embalador, residente na Rua do Rosário, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e REGILENE DOS SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua do Rosário, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 06875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS DUARTE FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Aldeia Indigena de Comboios, sem Numero, Aracruz-ES e OLGA LUCAS MERCIER, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Aldeia Indigena de Comboios, sem Numero, Aracruz-ES. 00581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADIR ANTONIO FRANÇA CRAVEIRA, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Rosas, nº 68, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e PRICILA SANTOS BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua das Rosas, nº 68, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29860 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO GIMENES DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Estudante José Mauricio, nº 52, Centro, Alegre-ES e ANDRESSA MOURA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Estudante José Mauricio, nº 52, Centro, Alegre-ET. 03384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 17 de março de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil