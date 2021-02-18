Proclamas - 18/02/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER DE OLIVEIRA SILVA BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNNA ALVES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31165 2.: RAFAEL CARVALHO ZUCCHI DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em instrumentação, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e INDIARA DAMASCENA PUNHAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em logística, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31172 3.: BRUNO LIMA RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ferramenteiro, residente na Rua Giácomo Menegasso, nº 27, Maringá, Serra-ES e LORRAYNE PEREIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Giácomo Menegasso, nº 27, Maringá, Serra-ES. 31185 4.: EDERSON CAMPOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Brinco de Princesa, Nº11, Feu Rosa, Serra-ES e LIZIENY LOURDES PINTO SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Brinco de Princesa, Nº11, Feu Rosa, Serra-ES. 31186 5.: ANDRE LEOPOLDO CAVATI CORDEIRO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida São Pedro, nº 333, Castelândia, Serra-ES e MILENY SCAQUETE COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida São Pedro, nº 333, Castelândia, Serra-ES. 31187 6.: MARCIO LEAL GOMES, natural de Presidente Venceslau-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Edgar Junior Freire, N° 25, Jardim América, Bataguassu-MS e DANIELA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Catarina, S/n, Planície da Serra, Serra-ES. 31188 7.: SOLON MOREIRA BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Bloco 02, Ap 401, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MÁRCIA DA SILVA REBONATO, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Bloco 02, Ap 401, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31189 8.: EDENILSON RIBEIRO COSTA, natural de Nanuque-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua da Acácia, nº 690, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ADALGISA JESUS DOS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua da Acácia, nº 690, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31191 9.: SALUSTIANO VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Cristal, nº 15, André Carloni, Serra-ES e VANUZA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Cristal, nº 15, André Carloni, Serra-ES. 31194 10.: MARCIO JUNIO RODRIGUES MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), corretor, residente na Rua Anjico, 20, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e TAMIRIS DA SILVA JANUARIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Anjico, 20, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31196 11.: ROSIVAN PAIXÃO CASTRO, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES e MICAELE CAROLINE DE ARAUJO DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES. 31197 12.: SANDRO VALORY KOELER, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e SHEILA FIRMINO GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31198 13.: RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rio Jucú, 1102 Apt 404 Lado B, André Carloni, Serra-ES e ERIKA JHERSYKA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Bonito-PE, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Abdias Vilar, 394, Cachoeira, Bonito-PE. 31199 14.: RODRIGO BRAVIM DARIVA, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CAMILLA MACIEL RODRIGUES PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31201 15.: GABRIEL SANTANA SIQUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ELIONAIA COSTA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31202 16.: ELIELSON TOSI BORGES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Bicuíba, nº 284, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e POLYANA DOMINGOS DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bicuíba, nº 284, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31203 17.: RAFAEL MONTAGNER ESCOBAR, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador técnico, residente na Rua Bicuíba, nº 284, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DEIZIRRE DA SILVA BATISTA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bicuíba, nº 284, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31204 18.: DANILO LAZARO PERSILIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e CRISTINA BOTURA DALMÁZIO, natural de Cachoeiro Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31206 19.: JOSÉ LUIZ LOURENÇO VOLPONI, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua São Paulo, nº 22, Central de Carapina, Serra-ES e DANIELA DA SILVA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua São Paulo, nº 22, Central de Carapina, Serra-ES. 31207 20.: JOSÉ GOMES CAMPOS JÚNIOR, natural de Jordânia-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 08, Carapina Grande, Serra-ES e VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 08, Carapina Grande, Serra-ES. 31209 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUBIRAJARA PEREIRA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), pastor, residente na Rua Giovana Pinaffo, nº 76, Jardim América, Cariacica-ES e ÂNGELA MARIA FERREIRA LINHARES, natural de Mutum-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Giovana Pinaffo, nº 76, Jardim América, Cariacica-ES. 27497 2.: RODINELE COSTA BALBINO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Tratorista operador de roçadeira, residente na Rua Bolívia, nº 12, Padre Gabriel, Cariacica-ES e UDIMILLA SANTOS VALADARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Bolívia, nº 12, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27506 3.: WINDSON TRANCOSO VARJÃO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pe Antonio, N° 10, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e INGRID KÍCELLA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Pe Antonio, N° 10, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27526 4.: ELIO BIZZI JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Machado de Assis, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES e GRASSIELLY FACHINETTI ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Machado de Assis, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27539 5.: CHARLES ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos, nº 20, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CHAIENE PINHEIRO MARTINS, natural de Central de Minas-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos, nº 20, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27550 6.: WELLINGTON DAS CHAGAS TEIXEIRA COSTA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua das Papoulas, nº 29, Santo André, Cariacica-ES e ANA PAULA SANTIAGO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), operador de caixa, residente na Rua das Papoulas, nº 29, Santo André, Cariacica-ES. 27551 7.: ROBSON DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Operador portuário, residente na Rua Fundão, nº 709, Vila Capixaba, Cariacica-ES e LUCIANA MARTINS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Fundão, nº 709, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27553 8.: DANILO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Pântanos, S/n, São Benedito, Cariacica-ES e LARISSA CRISTINA DA SILVA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pântanos, S/nº, São Benedito, Cariacica-ES. 27556 9.: LUCAS WARLEY DE SOUZA RUFINO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Jacaraípe, S/nº, Vista Dourada, Cariacica-ES e RAYSA BEATRIZ QUEIROS GARCIA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Pombo, nº 11, São Conrado, Cariacica-ES. 27557 10.: PAULO HENRIQUE GHISOLFI BERGAMIM, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Virgínio Macedo, Nº12 , Santa Bárbara, Cariacica-ES e ANA CAROLYNE MERLO JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua Benedito Cezário, nº 23, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27558 11.: DALTON LUIZ CARVALHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente de engenharia, residente na Rua Jairo Maia, nº 4, Oriente, Cariacica-ES e GRAZIELLY SILVA AMORIM PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Jairo Maia, nº 4, Oriente, Cariacica-ES. 27560 12.: DENIMAR RODRIGUES, natural de Domingos Martins-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Florista (comércio varejista), residente na Rua Espírito Santo, nº 137, Novo Brasil, Cariacica-ES e NATALIA HESE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Espírito Santo, nº 137, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27566 13.: JONAS RODRIGUES PINHEIRO NETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua São Mateus, nº 22, Vila Independência, Cariacica-ES e BRUNA DE FÁTIMA SIMMER, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua São Mateus, nº 22, Vila Independência, Cariacica-ES. 27567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIAN DE OLIVEIRA SALES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), acabador, residente na Rua Saturno, N°4, Boa Vista I, Vila Velha-ES e RAYANE BENEDITO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Saturno, N°4, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07974 2.: HENRIQUE OZÉAS DOS ANJOS FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Aptº 1604, Ed. Ilha de Petrus, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA LOUZADA MARTINS DA EIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Aptº 1604, Ed. Ilha de Petrus, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07975 3.: CARLOS HENRIQUE CORREA CASA GRANDE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rodovia do Sol, N° 3420, Apt°1305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DAIANA PINHEIRO, natural de Constantina-RS, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rodovia do Sol, N°3420, Apt°1305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07976 4.: ERIC COUTINHO D'SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua da Limeira, nº 75, Itapuã, Vila Velha-ES e FRANCIELLE QUARESMA FARIAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Limeira, nº 75, Itapuã, Vila Velha-ES. 07977 5.: CASYO PESTANA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Itaboraí, nº 158, Apt° 104 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TAYNA GOGGI WANDEKOKEN, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de planejamento, residente na Rua Itaboraí, nº 158, Apt° 104 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07978 6.: GUILHERME MAFORTE BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Procelaria, N° 510, São Conrado, Vila Velha-ES e DYANDRA DE SOUZA RIBEIRO REIS, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, N° 00270, Edifício Golden Key, Apartamento 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18670 7.: LEANDRO PEDRA DIAS, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Maria Amália, nº 258, Jaburuna, Vila Velha-ES e SANDI ROSE RAMOS ANDRADE, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório, residente na Pedro Tres, nº 121, Glória, Vila Velha-ES. 18671 8.: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Penna Medina, N° 501, Apartamento 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SUELEN DE ARAUJO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Penna Medina, N° 501, Apartamento 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18672 9.: MICHAEL DONATI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Paulo, nº 2810, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA MANCINI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Paulo, nº 2810, Itapoa, Vila Velha-ES. 18673 10.: PEDRO ALBANI NETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 1291, Vila Velha-ES e BIANCA FERREIRA DA SILVA, natural de São Borja-RS, com 27 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 1291, Centro, Vila Velha-ES. 18674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO GAZZOLLI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), agente de vendas, residente na Rua Assunção, nº 90, Bela Vista, Vitória-ES e ANANDA SOUZA JARDIM, natural de Araçuaí-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 651, Bloco A9, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24303 2.: GUILHERME MENEGUELLI SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), securitário, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 24, República, Vitória-ES e LOUISE SCHMITD DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Justino Nascimento, 57, Vila Nova, Santa Teresa-ES. 24304 3.: LEONARDO CARVALHO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafo, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 54, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAIS NUNES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafa, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 54, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24307 4.: MARIO CEZAR TEIXEIRA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de aeroporto, residente na Rua Mesquita Neto, nº 148, República, Vitória-ES e ELISA MILENA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Mesquita Neto, nº 148, República, Vitória-ES. 24309 5.: YURI RAMALHO SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Pedro Canário, nº 121, Parque Santa Fé, Serra-ES e DEUZIANNE PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Apto 204/1, Mata da Praia, Vitória-ES. 24310 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SIMÕES CARDOSO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 631, Bairro Ferreira Valle, Iúna-ES e ANA LETÍCIA MORAIS COSTA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 631, Bairro Ferreira Valle, Iúna-ES. 08777 2.: IZAQUEL MANOEL EVANGELISTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Jatoba, Zona Rural,, Iúna-ES e JOYCE VIEIRA MARTINS, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Jatoba, Zona Rural,, Iúna-ES. 08779 3.: JEFFERSON FARIAS FRANCISCO, natural de Magé-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de prevenção e perdas de mercadorias, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e FLAVIANA FIRMINO MENÊSES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08780 4.: ERVANI CARLOS BRUM FRAGOSO, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Córrego Barro Branco, Zona Rural, Iúna-ES e ÉRIKA DE SOUZA VAÚNA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Rua Cícero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08781 5.: FRÂNCIS JUSTO DA COSTA, natural de Guaçui-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 662, Centro, Iúna-ES e KAROLLAYNE RUBERT AGUIAR, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 662, Centro, Iúna-ES. 08782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na CRC DO GATO, S/n, Bairro Cristal, João Neiva-ES e AMANDA SOUZA ALVES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na CRC DO GATO, S/n, Bairro Cristal, João Neiva-ES. 03075 2.: BRUNO DA SILVA BAIOCCO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Celita P. Ruy, 20, Monte Libano, João Neiva-ES e ANGÉLICA APARECIDA DE SOUSA BATISTA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Celita P. Ruy, 20, Monte Libano, João Neiva-ES. 03076 3.: WILLIAN ALEXANDRE AUGUSTINHO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Prof. José Dario Dalpiaz, 7, Cohab, João Neiva-ES e ANA PAULA DAS VIRGENS, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Prof. José Dario Dalpiaz, 7, Cohab, João Neiva-ES. 03077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de fevereiro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON CESAR SANTOS DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Independência, nº 1419, Morada da Barra, Vila Velha-ES e WILLIANE BARBOSA FARIAS, natural de Irará-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Independência, nº 1419, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08717 2.: CLAUDIO QUEIROZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serviços gerais, residente na Rua 1 Nº26, Jabaeté, Vila Velha-ES e MATILDE DE JESUS SOUSA, natural de Canavieiras-BA, com 62 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua 1 Nº26, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08720 3.: ROGERIO DE ARAUJO ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Campos Sales, Nº21 , Morada da Barra, Vila Velha-ES e CINARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Sao Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Avenida Campos Sales, Nº21 , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE HENRIQUE DA ROCHA ABREU, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fornaziere, nº 121, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e ALINE NUNES DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Fornaziere, nº 121, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04573 2.: JOELSON DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Fornazieri, nº 833, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e TATYANA ELEUTÉRIO ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Fornazieri, nº 833, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 17 de fevereiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON LEVI OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Iúna, nº 87, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e OLIENE BATISTA LUCAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnico de enfermagem, residente na Rua Ozias Sarmento Rodrigues, nº 100, Joana D'arc, Vitória-ES. 24508 2.: RAFAEL FERNANDES FERREIRA CERVATO, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecanico, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63, Praia do Canto, Vitória-ES e LÍVIA RIBEIRO PEREIRA, natural de Campinas-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63, Praia do Canto, Vitória-ES. 24511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIEL TONOLI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador braçal, residente na Rua Tumucumaque, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES e DAIANA RODRIGUES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Outras, residente na Rua Tumucumaque, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES. 07211 2.: MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Joaíma-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Santa Catarina, nº 300, Areinha, Viana-ES e UBANETE DAS CHAGAS DEL PUPO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Santa Catarina, nº 300, Areinha, Viana-ES. 07213 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO MADUREIRA BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Rua Elvira Maria Calassara, nº 44, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍSE DIAS SCHNEIDER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Elvira Maria Calassara, nº 44, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DE SOUZA SILVA, natural de Pedro Canario-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletrica, residente na Rua Geronso Andrade Souza, 340, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ANA LUIZA FELIX, natural de Una-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Geronso Andrade Souza, 340, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER MACHADO LITTIG, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Governador Eurico Resende, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES e DANIELLA BARCELOS SAMORA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Governador Eurico Resende, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES. 13478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de desenho, residente na Rua Manoel Jacinto da Silva, 568, Vista da Serra I, Serra-ES e CLAUDIELLY SOARES ROCHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Eucalipto, 479, Vista da Serra II, Serra-ES. 10762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã