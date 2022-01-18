Arquivos & Anexos
18-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 18/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI DUTRA DE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 27, Cariacica Sede, Cariacica-ES e NÁDIA DE ARAUJO LOPES, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 27, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14245 2.: LUCAS GABRIEL BOM JARDIM PIMENTEL SANTOS, natural de Goiânia-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Castelo, nº 103, Nova Valverde, Cariacica-ES e LAURA ANDRADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Castelo, nº 103, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14249 3.: RENAN DOS SANTOS ARAGÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de UMAE, residente na Rua Santo Antônio, nº 8, Prolar, Cariacica-ES e DÉBORA LEITE DA PAIXÃO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santo Antônio, nº 8, Prolar, Cariacica-ES. 14250 4.: HILJEFFERSON DORDENONI DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua A, nº 23, Santana, Cariacica-ES e ANA CAROLINA MACARINELI PEREIRA PINTO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua João Moreira Neto, nº 9, Manoel Mello Sobrinho, Cariacica-ES. 14254 5.: CARLOS JEAN DOS SANTOS REMYDIO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Nova Valverde, Cariacica-ES e KEILA GONÇALVES GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14255 6.: JOAQUEMEL RODRIGUES PEREIRA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), marcador sênior, residente na Rua Albania, nº 33, Nova Brasília, Cariacica-ES e JULIANA PAIVA MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Albania, nº 33, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14256 7.: WILIAM RODRIGUES DOS PASSOS, natural de Ecoporanga-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Seis, nº S/N, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARCELLA DA SILVA EFIGENIO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Seis, nº S/N, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14258 8.: MATHEUS DE SOUZA DE QUEIROZ, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sondagem, residente na Rua Dezessete, nº 112, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e YASMIN ALVES DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Dezessete, nº 112, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14260 9.: VITOR DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Canaã, nº 53 , Nova Canaã, Cariacica-ES e CAMILA SANTOS DE MOURA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Avenida Canaã, nº 53 , Nova Canaã, Cariacica-ES. 14264 10.: SEAN JAMES TIMLIN CORRIGAN, natural de Lambeth, Londres-ET, com 50 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na 127A Plough Road, Londres, Reino Unido, Código Postal SW11 2 BJ, -ES e LAURENI DE LAIA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 08, Graúna, Cariacica-ES. 14266 11.: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Rua Amazonas, nº 193, Santo Antônio, Cariacica-ES e PATRICIA THOMAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida São Paulo, nº 574, Santo Antônio, Cariacica-ES. 14268 12.: RICARDO SANTOS CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), instrutor de informática, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, nº 12, Porto Belo I, Cariacica-ES e KÁREN CRISTINY MATOS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, nº 12, Porto Belo I, Cariacica-ES. 14269 13.: ANDRÉ CHAGAS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua da Alegria, nº 177, Presidente Medice, Cariacica-ES e TAINÁ DA SILVA VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Alegria, nº 177, Presidente Medice, Cariacica-ES. 14270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS VINTER POLCHEIRA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itaquari, nº 150 , Ap 1904, Itapua, Vila Velha-ES e LORENA PINOTO DE MARTIN, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Itaquari, nº 150, Itapuã, Vila Velha-ES. 19621 2.: CAIO POSSMOSER RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Apartamento 304, Bloco D, Santa Inês, Vila Velha-ES e LORENA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Manoel Dias Viana, nº 11, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19622 3.: GUSTAVO KFOURY DIAS COELHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1393, Soteco, Vila Velha-ES e LÍVIA MARIA PEREIRA DA HORA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Escadaria Zeferino Cezino, nº 34, Itararé, Vitória-ES. 19623 4.: GUILHERME DE LIMA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), tecnico de informática, residente na Rua Oito Irmãos, nº 54, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e LUANA PEREIRA GABURRO, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Itaperuna, N° 30, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19624 5.: EDUARDO PEDRA REIS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2042, Itapuã, Vila Velha-ES e ROSILENE SIMONELI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2042, Itapoã, Vila Velha-ES. 19625 6.: MOISES ALVES TEIXEIRA, natural de Viana-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 17, Santa Inês, Vila Velha-ES e ADRIANA FERREIRA DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 17, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19626 7.: AGUILAR SILVA VARGAS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Waldemar Verçosa Pitanga, Nº 2290, Itapuã, Vila Velha-ES e ALINE DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Piracanjuba-GO, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Avenida Waldemar Verçosa Pitanga, Nº 2290, Itapuã, Vila Velha-ES. 19627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Índio do Brasil, nº 98, Rio Branco, Cariacica-ES e IZABELA DETTOGNI MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Bonifácio, nº 210, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729560 2.: JOÃO FREIRES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), tecnico mecânico, residente na Rua Um, nº 150, Ataíde, Vila Velha-ES e DJENANE SANTOS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Um, nº 150, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729561 3.: RAPHAEL MARTINS RODRIGUES D'OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Avenida Junior Marangoni, nº 72, Vila Nova, Vila Velha-ES e ALINE RODRIGUES CUZZUOL, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida Junior Marangoni, nº 72, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729562 4.: TONY CLAY CARDOZO AMARAL, natural de Niterói-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante ambiental, residente na Travessa Frei Firmino Matuschek, nº 03, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e LILIANE DAVID FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Travessa Frei Firmino Matuschek, nº 03, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729563 5.: LUCAS DE SOUZA FERREIRA, natural de Ponto Nova-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Porto Seguro, nº 74, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e KAROLINY ALICE ALVARENGA PAES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Porto Seguro, nº 74, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729564 6.: MARCOS VINICÍUS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Frei Paulo-SE, com 30 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua do Campinho, nº 576, Aribiri, Vila Velha-ES e LARISSA CARVALHO DO NASCIMENTO, natural de Pinhão-SE, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua do Campinho, nº 576, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE MARQUES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 251, Centro, Itapemirim-ES e MAILANI NUNES DE ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 251, Centro, Itapemirim-ES. 14255 2.: GUSTAVO BRANDÃO FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na CRG Área Rural, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e EDUARDA GOMES FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de corretor, residente na CRG Área Rural, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14256 3.: JOÃO PEDRO SANTOS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de embalagens, residente na Rua São Miguel, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES e KAMILA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua São Miguel, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES. 14257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO BALDI BASSINI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 151, Centro, Linhares-ES e SARAH OHANNA SILVA AMARAL, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 23, Juparanã, Linhares-ES. 11606 2.: IZAQUE BORGES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Raimundo Costa Pinheiro, nº 4, São José, Linhares-ES e AMANDA DA CONCEIÇÃO ARRECO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Regnelli,Qd 01/12, Residencial Lagoa Park I, Linhares-ES. 11607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR DELFINO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), instrutor de transito, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Segurança do Lar, Vitória-ES e LÚCIA HELENA RAMOS, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Segurança do Lar, Vitória-ES. 25141 2.: ESTEVÃO NOLASCO FONSECA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de automação, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e CISSA VICTORIA MARTINELLI BERTAZO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de QSMS, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELDSON RODRIGO BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e MICHELINE SOUZA DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09222 2.: UERLEI OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhoneiro, residente na Rua José do Carmo, Nº 1112, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua José do Carmo, Nº 1112, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDERSON DE DEUS NUNES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Doutor Batalha Ribeiro, nº 25, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CINDY QUARESMA LUNZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Auzilhia Greque Lunz, nº 03, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVESON DA SILVA DE SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Azaleias, 89, Bairro Crubixá, João Neiva-ES e THALYTA DA SILVA ANTUNES, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Cipriano dos Santos, 85, Centro, João Neiva-ES. 03150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN FILIPE DA CRUZ FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), caixa bancário, residente na Rua Valentina Rosa de Oliveira, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e RAFAELA DOS SANTOS CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARIA DUARTE, natural de Aimorés-MG, com 62 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4563, São Jose, Vitória-ES e NILDA MARTINS PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4563, São Jose, Vitória-ES. 17680 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR DOS SANTOS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Aimores, S/n, Divinópolis, Serra-ES e ZENILDA FRANÇA BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aimores, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 11489 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 297, Itararé, Vitória-ES e DANUBIA SOARES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Engenheiro Rubens Bley, nº 276, da Penha, Vitória-ES. 25277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALÍRIO HAND, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Travessa Amâncio Ribeiro Soares, nº 226, Vila Garrido, Vila Velha-ES e FERNANDA DE MELLO MENESES, natural de João Monlevade-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Travessa Amâncio Ribeiro Soares, nº 226, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO ORIDES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Rene Crispin de Castro, Número 195, Quilombo, Iúna-ES e LUANDRA BELLO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rener Crispin de Castro, Número 195, Quilombo, Iúna-ES. 08992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO CÉLIO MIRANDA LEONORA, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Fazenda São Sebastião, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e ANA CAROLINA MARQUES DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 21 anos de idade, solteira, auxiliar administrativo, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda São Sebastião, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001055. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 17 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã