Proclamas - 17/12/2021

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO PINTO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Mangabeira, nº 196, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA GONÇALVES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assitente de contas, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, Nº1190, Soteco, Vila Velha-ES. 19542 2.: DEIVID MARTINS FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rodovia do Sol, nº 190, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNELLY ALMEIDA FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, nº 190, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19543 3.: WILLIAM DOUGLAS MOREIRA, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ruy Braga Ribeiro, 1536, Santa Inês, Vila Velha-ES e MEYRIELLE CARREIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ruy Braga Ribeiro, 1536, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19544 4.: FELIPE CARVALHO BUNGENSTAB, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida São Paulo, nº 2246, Apartamento 401, Itapuã, Vila Velha-ES e RENATA ROZANE DOS SANTOS RUSZKI, natural de Guarapuava-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São Paulo, nº 2246, Apartamento 401, Itapuã, Vila Velha-ES. 19545 5.: BRUNO SILVA CELESTINO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Vasco da Gama Nº09, Jaburuna, Vila Velha-ES e TAÍSE SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Vasco da Gama, nº 08, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19546 6.: RANDER FERNANDES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Avenida Santa Leopoldina 1200, Ap 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Santa Leopoldina 1200, Ap 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19547 7.: NIRLAM CARLOS DA SILVA ALVES, natural de Caravelas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), escalador industrial, residente na Avenida América, nº 208, Aptº 102, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MÁRCIA DO COUTO RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida América, nº 208, Aptº 102, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19548 8.: WHADSON SOARES SANTIAGO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Preparador Físico, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e DÉBORA LUANA PINHEIRO SIQUEIRA, natural de Macapá-AP, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Cartório, residente na Rua Moema, 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19549 9.: MAX MILLER ARAÚJO LOIOLA, natural de Ipatinga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), atleta, residente na Rua Silveira Martins, nº 243, Soteco, Vila Velha-ES e YNGRID DO PRADO LOZÓRIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Silveira Martins, nº 243, Soteco, Vila Velha-ES. 19550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO VITORINO GRAMACHO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Ipê, 133, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), encarregada de produção, residente na Avenida Ipê, 133, Vista da Serra II, Serra-ES. 11399 2.: JORGE VIANA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Acácias, nº 17, Serra Dourada, Serra-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA, natural de Itabaiana-PB, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Acácias, nº 17, Serra Dourada II, Serra-ES. 11407 3.: MARIO SERGIO SOBREIRA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), instalador e reparador, residente na Rua Itauna, S/n, Divinopolis, Serra-ES e MAÍZA MACEDO DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaúna, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 11409 4.: CARLOS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Três, nº 41, São Marcos I, Serra-ES e ELIANY PONTES ALVES, natural de Nova Venecia-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tres,41, Sao Marcos I, Serra-ES. 11410 5.: FRANCISCO PAULO RODRIGUES PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Agapanto, nº 21, Cascata, Serra-ES e LUCINÉIA FERNANDES, natural de Serra-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Agapanto, nº 21, Cascata, Serra-ES. 11414 6.: JOSIVAL COSTA DA CRUZ, natural de Surubim-PE, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pintor jatista, residente na Rua Ecoporanga, nº 185, Vista da Serra I, Serra-ES e SIDNEIDE PEREIRA DA SILVA, natural de Surubim-PE, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Ecoporanga, nº 185, Vista da Serra I, Serra-ES. 11416 7.: LEANDRO VIEIRA DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), barman, residente na Avenida Leste, nº 134, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LUCILEIDE BOMFIM NASCIMENTO, natural de Imperatriz-MA, com 41 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Leste, nº 134, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DE FREITAS PASSOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lixador, residente na Rua Elias Rangel, S/nº, Quatro Irmãos, Aracruz-ES e EVILLYN VANDERMAS TONON, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Elias Rangel, S/nº, Quatro Irmãos, Aracruz-ES. 13408 2.: LEONE DOS SANTOS XAVIER, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de instalação e reparos, residente na Rua Florentino Avidos, nº 438 , São Camilo, Aracruz-ES e THALIA SANTANA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Florentino Avidos, nº 438, São Camilo, Aracruz-ES. 13411 3.: LUCAS CORREIA JAQUES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Dália, 53, São Marcos, Aracruz-ES e AMANDA LEITE FELIX, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na Rua Giuseppe Testa, S/nº, Bela Vista, Aracruz-ES. 13412 4.: WESTON LEÃO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gaivotas, nº 27, Planalto, Aracruz-ES e DEISIANE FRAGA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gaivotas, nº 27, Planalto, Aracruz-ES. 13413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de dezembro de 2021 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO BONELLA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua José Teixeira, nº 228, Aptº 1302, Praia do Canto, Vitória-ES e PRISCILLA PESSIN COPPO, natural de Nova Venécia-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua José Teixeira, nº 228, Aptº 1302, Praia do Canto, Vitória-ES. 25219 2.: NICOLLAS NEVES FALCETTI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 615, Praia do Canto, Vitória-ES e MAYARA MIRANDA BACELLAR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 615, Praia do Canto, Vitória-ES. 25229 3.: DANIEL VIANA BROMMONSCHENKEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e AMANDA DE ALMEIDA RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade de meio ambiente, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1166, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 481, Planalto, Linhares-ES e LYLIAM SIQUEIRA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 481, Planalto, Linhares-ES. 11548 2.: FLÁVIO DE OLIVEIRA PAZ, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1680 , Interlagos, Linhares-ES e LEIDIANE MATIAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1680 , Interlagos, Linhares-ES. 11549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE BEDONI, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), metalizador, residente na Rua Airton Senna Da Silva, S/N, São Cristovão, Ibiraçu-ES e KAYT ANNE GONZAGA PORFÍRIO, natural de João Neiva/ES-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Airton Senna Da Silva, S/N, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de dezembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ AUGUSTO TERRA MOULIN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), oficial armador polivalente, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 54, Santo Antônio, Vitória-ES e IARA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Nazaré-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 54, Santo Antônio, Vitória-ES. 17642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDAIR CARDOZO ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, residente na Rua Elis Regina, nº 50, Ulisses Guimarães,, Vila Velha-ES e FLAVIA DOS SANTOS, natural de DOIS CORREGOS-SP, com 18 anos de idade, Solteira(o), Camareira de hotel, residente na Rua Elis Regina, nº 50, Ulisses Guimarães,, Vila Velha-ES. 09198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DAS NEVES WESTPHAL, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Beco Antônio Gomes, nº 32, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ELISA DE SOUZA AVELINO, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Antônio Gomes, nº 32, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO COUTINHO DE OLIVEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Rio Novo do Sul, nº 03, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ELIANE MENDONÇA DE AGUIAR, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Novo do Sul, nº 03, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADEMIR BOONE, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 02 de fevereiro de 1977, estado civil solteiro, profissão porteiro, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Agenor Abrahão Boone, falecido e Esmelinda Catharina Boone e IVANETE LORDELO, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 04 de janeiro de 1987, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Osvaldo Lordelo e Lecí de Souza Tavares Lordelo. 2.: LEOCÁCIO SCHRODER PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 24 de setembro de 1998, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Deomar Valentim Pereira e Ivany Schroder Pereira e JÉSSICA KÜSTER, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 11 de dezembro de 1998, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Everaldo Küster e Tereza Bennevitiz Küster. 3.: CLEITON DOS SANTOS, natural de São José do Calçado, -ES, nascido em 02 de fevereiro de 1999, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado Loteamento Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Natalino Passos dos Anjos e Marli Borges dos Santos e GISELE SALVADOR DE SOUZA, natural de Muqui, -ES, nascida em 03 de julho de 2004, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ronivaldo Marciano de Souza e Tatiana da Silva Salvador. 4.: DARLAN ARGENTINO TONOLI, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 13 de setembro de 1981, estado civil divorciado, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado Canarinho, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de e Anadira Tonoli e ROZIANI XAVIER DA VICTORIA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 20 de junho de 1991, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Canarinho, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Nunes dos Santos e Genilda Xavier da Victoria dos Santos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 16 de dezembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

