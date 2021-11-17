Proclamas - 17/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOILSON PEREIRA DA SILVA, natural de Ipiaú-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua do Campinho, nº 10, Jardim Botânico, Cariacica-ES e SILVANA JOAQUIM, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua do Campinho, nº 10, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27905 2.: JOSE SOARES DA SILVA, natural de Crato-CE, com 58 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Cosme e Damião, nº 42, Alto Lage, Cariacica-ES e NILDA GOMES, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cosme e Damião, nº 42, Alto Lage, Cariacica-ES. 28306 3.: WALMIR MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 88, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e DALVANI RIBEIRO MEIRELES, natural de Águas Vermelhas-MG, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 88, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28342 4.: JACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua São Sebastião, nº 301, Santa Cecília, Cariacica-ES e DENISE BRASIL FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua São Sebastião, nº 301, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28368 5.: RAFAEL LEPAUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oriente, nº 08 Q10 Lt 08, Vista Linda, Cariacica-ES e ANNE MARIE ALVES DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oriente, nº 08 Q10 Lt 08, Vista Linda, Cariacica-ES. 28369 6.: JAIRO MENDES RIBEIRO NETO, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Dois Irmãos, nº 33, Campo Grande, Cariacica-ES e KELLIANY DALARMELINO MULATO, natural de Jacundá-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Dois Irmãos, nº 33, Campo Grande, Cariacica-ES. 28371 7.: GEORGILLYS DOS SANTOS COSTA LOPES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Guimarães, nº 165, Mucuri, Cariacica-ES e JULIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guimarães, nº 165, Mucuri, Cariacica-ES. 28372 8.: GEASLEY DE ASSIS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Cecília, nº 93, Vale dos Reis, Cariacica-ES e LUCINDA DA SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cecília, nº 93, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28373 9.: EDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Carlos Chagas-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), subdelegado de polícia (aposentado), residente na Rua Princesa Isabel, nº 165, Campo Belo, Cariacica-ES e SONIA APARECIDA DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), fiscal de pátio, residente na Rua Princesa Isabel, nº 165, Campo Belo, Cariacica-ES. 28375 10.: ANDERSON SIQUEIRA BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Sete de Setembro, nº 192, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Sete de Setembro, nº 192, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28378 11.: BRENO GUSTAVO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Maria Jose Cabanez, Nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANDRESSA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Maria José Cabanez, nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28383 12.: GABRIEL ANDRADE DOS REIS BARRETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 1454, Padre Gabriel, Cariacica-ES e WESLAINE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 1454, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28387 13.: WESLEY AGUIAR DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua São João, 03, Campo Grande, Cariacica-ES e CINTIA MARA NEVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua São João, 03, Campo Grande, Cariacica-ES. 28388 14.: HUGO ALVES SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Alexandrina, nº 18, Sotelândia, Cariacica-ES e GEISA RODRIGUES FURTADO, natural de Guapimirim-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alexandrina, nº 18, Sotelândia, Cariacica-ES. 28390 15.: LUÍS FERNANDO CASTRO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Circular, nº 1, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MICHELLE BARBOZA CALMON, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Circular, nº 1, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANIVALDO TORRES FEREIRA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua das Carmélias, nº 9, Nova Esperança, Linhares-ES e LUCIANA PINHA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Carmélias, nº 9, Nova Esperança, Linhares-ES. 11468 2.: DOUGLAS BARROS REINALDO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Micro- Empreendedor, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 613, Interlagos, Linhares-ES e MÔNICA SANT'ANNA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Micro-Empreendedor, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 613, Interlagos, Linhares-ES. 11469 3.: UEMERSON MARTINS DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua São Sebastião, S/n, LT 6 QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES e NICOLY DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Imperatriz-MA, com 19 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelha, residente na Rua São Sebastião, S/n, LT 6 QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES. 11470 4.: WIDEGLANS AUGUSTO PÊGO LEBARCH, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Aux. Serviços Gerais, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/N, Novo Horizonte, Linhares-ES e PATRICIA JESUS DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/N, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11471 5.: DANILLO AMPARO DA SILVA, natural de Ipiau-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Baixo Guandu, nº 33 Qd 503/12, B.N.H, Linhares-ES e JULIANE RIGONI DANTAS, natural de Aracaju-SE, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Baixo Guandu, nº 33 Qd 503/12, B.N.H, Linhares-ES. 11472 6.: HEVERTON LUIZ CARVALHO CALZI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 903 Ap 101, Centro, Linhares-ES e RAFAELA DE AGUIAR GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 903 Ap 101, Centro, Linhares-ES. 11473 7.: RYAN DOMINGOS FRANCO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha de produção, residente na Rua Darcy Bon, nº 1, Planalto, Linhares-ES e VITORIA CARULINA CORREA DE FARIA, natural de Goiânia-GO, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Darcy Bon, nº 1, Planalto, Linhares-ES. 11474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHALTON DOS SANTOS LEONEL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 30, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NATANY RODRIGUES, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 30, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09142 2.: MIROSMAR LIMA ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), sorveteiro, residente na Rua Prudente de Morais, nº 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA MIRIERE SANTOS PEREIRA, natural de Itapé-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Prudente de Morais, nº 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09143 3.: LUCAS BRUM BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro geral, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES e ELLEN LIMA VIANA, natural de Vitória-es-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES. 09144 4.: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 530, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e CRISLAINE PELIÇÃO VICENTE, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 530, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09145 5.: ANDRÉ GOMES MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em informatica, residente na Rua da Banana, nº 727, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ALINE DA PENHA VALADARES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua da Banana, nº 727, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09146 6.: GLEISON JEFFERSON DA COSTA XAVIER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 897, Barramares, Vila Velha-ES e JULIA GONORING, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 897, Barramares, Vila Velha-ES. 09147 7.: MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de rede, residente na Rua Serra, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MÔNICA GÓES DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de venda, residente na Rua Serra, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TED RENAN SANCIO, natural de Santa Teresa-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e GLLEICY CASTIGLIONI OHNESORG, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25001 2.: JULLIAN LENON CARDOSO EDUARDO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES e VITÓRIA SILVA PINTO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES. 25003 3.: PABLO BRUNETTI DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA PACHECO TAVARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25004 4.: IVAN LUIZ RESENDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Professor Bráulio Franco, Antônio Honório, Vitória-ES e DELZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Bráulio Franco, Antônio Honório, Vitória-ES. 25005 5.: LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, natural de Santaluz-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES e RENATA JACOBSEN BORTOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES. 25006 6.: EDIR FERREIRA FERNANDES, natural de Santos Dumont-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador portuário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANNA SOUZA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON ALVES DE SIQUEIRA, natural de Petrolândia-PE, com 39 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Rua Pica-pau, Nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES e IRENI LOPES SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 55 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Pica-pau, Nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 32621 2.: EDER FLAVIO DOS SANTOS FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua dos Jasmins, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES e PRICILA NASCIMENTO DA LUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Jasmins, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES. 32640 3.: JOSÉ MAURÍCIO GOUVEIA XAVIER, natural de Surubim-PE, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES e ANA CELIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES. 32662 4.: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), motorista operador, residente na Rua Manoel Paulo Batista, nº 07, Jardim Carapina, Serra-ES e RAIMUNDA MORAES SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), rejuntadora, residente na Rua Manoel Paulo Batista, nº 07, Jardim Carapina, Serra-ES. 32667 5.: CARLOS EDUARDO MEIRA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pau Brasil, nº 119, Feu Rosa, Serra-ES e CAMILA RAQUEL DA LUZ RABELO, natural de Belém-PA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pau Brasil, nº 119, Feu Rosa, Serra-ES. 32672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO AZEREDO COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Chapot Presvot, nº 99, Apt 802 Praia do Canto, Vitória-ES e LIVIA SCARPAT MAZZOLI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Constante Sodré, nº 1390, Aptº 501 Praia do Canto, Vitória-ES. 25148 2.: JOSÉ SILVA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Benedito Muniz, S/n, Santa Martha, Vitória-ES e ROSELI DE JESUS GOMES, natural de Pau Brasil-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxilia de serviços gerais, residente na Rua Benedito Muniz, S/nº, Santa Martha, Vitória-ES. 25149 3.: EDILSON JOSÉ CASTIGLIONI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Canoeiros, nº 105, Inhanguetá, Vitória-ES e JULIANA SILVA MORELLATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 05, São Cristóvão, Vitória-ES. 25151 4.: DELIO DAVID ALVES PEDREIRA MAIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Almirante Barroso,175, Praia do Suá, Vitória-ES e CARLA JAMYLLE PASSOS BRASIL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Almirante Barroso, nº 74, Praia do Suá, Vitória-ES. 25152 5.: PABLO RANGEL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção à fraude, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 151, Bairro da Penha, Vitória-ES e JESSICA CORDEIRO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 91, Maruípe, Vitória-ES. 25153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ ALMEIDA NOVAIS, natural de Jequié-BA, com 60 anos de idade, viúvo(a), inspetor de aluno aposentado, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 09, Novo Mexico, Vila Velha-ES e ILZA ELENA DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 09, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729445 2.: BRUNO STÉFANO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policialmilitar, residente na Travessa Mestre Joca, nº 02, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA GOMES BLEIDORN, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Canadá, nº 102, Jardim América, Cariacica-ES. 232729446 3.: THIAGO SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), tecnico em informatica, residente na Av. Antonio Almeida, nº 640, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VANESSA ROCHA DE BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), tecnica em informatica, residente na Rua Fagundes Pedro de Araujo, nº 07, Santa Monica, Vila Velha-ES. 232729447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENILSON ALVES DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, Divorciado(a), oficial pleno, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 41, Porto de Santana, Cariacica-ES e VANILEIA TEIXEIRA CASTILHO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 41, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14133 2.: LUIZ CARLOS DA VITÓRIA MOREIRA, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), jardineiro, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e MARCIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 14135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHELLIPPE MELQUIADES QUINDELER OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), instrutor de línguas, residente na Rua Saturno, nº 168, Alvorada, Vila Velha-ES e LÍLIAN KELLY DE OLIVEIRA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Saturno, nº 168, Alvorada, Vila Velha-ES. 06264 2.: ANDRÉ DA SILVA PEREIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Cobrador de transportes coletivos, residente na Rua Darcy Vargas, nº 8, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA FERREIRA BROSEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Darcy Vargas, nº 8, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN FRAGA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Mimoso do Sul, 781, Vista da Serra I, Serra-ES e SUZANY ZAGOTTO MANDATO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Mimoso do Sul, 781, Vista da Serra I, Serra-ES. 11327 2.: MAURINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 545, Nova Carapina II, Serra-ES e INÊZ THOMAZ DE SOUSA, natural de Nova Belém-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 545, Nova Carapina II, Serra-ES. 11339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), Caldereiro, residente na Narceu de Paiva Filho, N° 07, Franscisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e ISABELLA CRISTINA ROSA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de secretaria escolar, residente na Narceu de Paiva Filho, N° 07, Franscisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GABRIEL GUIMARÃES MELLO TINTI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINA TOSTES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19442 2.: ISABELA FERNANDES WITT, natural de Aimorés-MG, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 409, Centro, Vila Velha-ES e KARLA NIGER CONSTANTINO DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente em Rua Castro Alves, nº 237, aptº 307 D, São Diogo II, Serra-ES. (republicação por incorreção). 3.: ROBERTO DOS SANTOS NUNES, natural de Vitoria-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista carreteiro residente em Rua Emilia do Espírito Santos, nº 123, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, e VANDERLÉIA RUFINO DOS ANJOS MATTOS, natural de Vitoria-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar residente em Rua Emilia do Espírito Santos, nº 123, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO ALVES CARVALHO, natural de São Gonçalo-RJ, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua do Saae, nº 01, Centro, Itapemirim-ES e LEILA MARVILA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), frentista, residente na Rua do Saae, nº 01, Centro, Itapemirim-ES. 14199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUILHERMES DE OLIVEIRA CABRAL, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES e MILENA DE SOUZA CASTILHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES- 001048. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 16 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALAN PEREIRA LOYOLA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 01 de junho de 2000, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Av. Modolo, 249, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Manoel Afonso Loyola e Simone Ramos Pereira Loyola e LUANA FARDIN LEITE, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 31 de janeiro de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Av. Modolo, 249, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Francisco Leite e Mariene Fardin Leite 2.: UÉLITON SANTANA DOS SANTOS, natural de Vargem Alta, -ES, nascido em 05 de maio de 1992, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Erodes Motel dos Santos e Idolina Santana dos Santos, falecida e LUANA PORTES BROEDEL, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 11 de setembro de 1995, estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nivalci Broedel e Cacilda Portes Broedel . 3.: GILSINEI MARQUES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de janeiro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antônio Sabino da Silva, falecido e Cleuzimar Nunes da Silva e SILVANE NUNES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de janeiro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antônio Sabino da Silva, falecido e Cleuzimar Nunes da Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 16 de novembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil