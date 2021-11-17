Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 17/11/2021

Quarta-feira

Publicado em 

17 nov 2021 às 01:00

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

17-11-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 90kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOILSON PEREIRA DA SILVA, natural de Ipiaú-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua do Campinho, nº 10, Jardim Botânico, Cariacica-ES e SILVANA JOAQUIM, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua do Campinho, nº 10, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27905 2.: JOSE SOARES DA SILVA, natural de Crato-CE, com 58 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Cosme e Damião, nº 42, Alto Lage, Cariacica-ES e NILDA GOMES, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cosme e Damião, nº 42, Alto Lage, Cariacica-ES. 28306 3.: WALMIR MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 88, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e DALVANI RIBEIRO MEIRELES, natural de Águas Vermelhas-MG, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 88, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28342 4.: JACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua São Sebastião, nº 301, Santa Cecília, Cariacica-ES e DENISE BRASIL FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua São Sebastião, nº 301, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28368 5.: RAFAEL LEPAUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oriente, nº 08 Q10 Lt 08, Vista Linda, Cariacica-ES e ANNE MARIE ALVES DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oriente, nº 08 Q10 Lt 08, Vista Linda, Cariacica-ES. 28369 6.: JAIRO MENDES RIBEIRO NETO, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Dois Irmãos, nº 33, Campo Grande, Cariacica-ES e KELLIANY DALARMELINO MULATO, natural de Jacundá-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Dois Irmãos, nº 33, Campo Grande, Cariacica-ES. 28371 7.: GEORGILLYS DOS SANTOS COSTA LOPES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Guimarães, nº 165, Mucuri, Cariacica-ES e JULIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guimarães, nº 165, Mucuri, Cariacica-ES. 28372 8.: GEASLEY DE ASSIS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Cecília, nº 93, Vale dos Reis, Cariacica-ES e LUCINDA DA SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cecília, nº 93, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28373 9.: EDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Carlos Chagas-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), subdelegado de polícia (aposentado), residente na Rua Princesa Isabel, nº 165, Campo Belo, Cariacica-ES e SONIA APARECIDA DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), fiscal de pátio, residente na Rua Princesa Isabel, nº 165, Campo Belo, Cariacica-ES. 28375 10.: ANDERSON SIQUEIRA BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Sete de Setembro, nº 192, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Sete de Setembro, nº 192, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28378 11.: BRENO GUSTAVO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Maria Jose Cabanez, Nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANDRESSA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Maria José Cabanez, nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28383 12.: GABRIEL ANDRADE DOS REIS BARRETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 1454, Padre Gabriel, Cariacica-ES e WESLAINE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 1454, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28387 13.: WESLEY AGUIAR DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua São João, 03, Campo Grande, Cariacica-ES e CINTIA MARA NEVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua São João, 03, Campo Grande, Cariacica-ES. 28388 14.: HUGO ALVES SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Alexandrina, nº 18, Sotelândia, Cariacica-ES e GEISA RODRIGUES FURTADO, natural de Guapimirim-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alexandrina, nº 18, Sotelândia, Cariacica-ES. 28390 15.: LUÍS FERNANDO CASTRO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Circular, nº 1, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MICHELLE BARBOZA CALMON, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Circular, nº 1, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANIVALDO TORRES FEREIRA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua das Carmélias, nº 9, Nova Esperança, Linhares-ES e LUCIANA PINHA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Carmélias, nº 9, Nova Esperança, Linhares-ES. 11468 2.: DOUGLAS BARROS REINALDO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Micro- Empreendedor, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 613, Interlagos, Linhares-ES e MÔNICA SANT'ANNA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Micro-Empreendedor, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 613, Interlagos, Linhares-ES. 11469 3.: UEMERSON MARTINS DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua São Sebastião, S/n, LT 6 QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES e NICOLY DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Imperatriz-MA, com 19 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelha, residente na Rua São Sebastião, S/n, LT 6 QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES. 11470 4.: WIDEGLANS AUGUSTO PÊGO LEBARCH, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Aux. Serviços Gerais, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/N, Novo Horizonte, Linhares-ES e PATRICIA JESUS DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/N, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11471 5.: DANILLO AMPARO DA SILVA, natural de Ipiau-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Baixo Guandu, nº 33 Qd 503/12, B.N.H, Linhares-ES e JULIANE RIGONI DANTAS, natural de Aracaju-SE, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Baixo Guandu, nº 33 Qd 503/12, B.N.H, Linhares-ES. 11472 6.: HEVERTON LUIZ CARVALHO CALZI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 903 Ap 101, Centro, Linhares-ES e RAFAELA DE AGUIAR GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 903 Ap 101, Centro, Linhares-ES. 11473 7.: RYAN DOMINGOS FRANCO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha de produção, residente na Rua Darcy Bon, nº 1, Planalto, Linhares-ES e VITORIA CARULINA CORREA DE FARIA, natural de Goiânia-GO, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Darcy Bon, nº 1, Planalto, Linhares-ES. 11474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHALTON DOS SANTOS LEONEL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 30, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NATANY RODRIGUES, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 30, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09142 2.: MIROSMAR LIMA ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), sorveteiro, residente na Rua Prudente de Morais, nº 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA MIRIERE SANTOS PEREIRA, natural de Itapé-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Prudente de Morais, nº 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09143 3.: LUCAS BRUM BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro geral, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES e ELLEN LIMA VIANA, natural de Vitória-es-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES. 09144 4.: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 530, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e CRISLAINE PELIÇÃO VICENTE, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 530, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09145 5.: ANDRÉ GOMES MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em informatica, residente na Rua da Banana, nº 727, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ALINE DA PENHA VALADARES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua da Banana, nº 727, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09146 6.: GLEISON JEFFERSON DA COSTA XAVIER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 897, Barramares, Vila Velha-ES e JULIA GONORING, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 897, Barramares, Vila Velha-ES. 09147 7.: MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de rede, residente na Rua Serra, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MÔNICA GÓES DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de venda, residente na Rua Serra, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TED RENAN SANCIO, natural de Santa Teresa-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e GLLEICY CASTIGLIONI OHNESORG, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25001 2.: JULLIAN LENON CARDOSO EDUARDO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES e VITÓRIA SILVA PINTO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES. 25003 3.: PABLO BRUNETTI DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA PACHECO TAVARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25004 4.: IVAN LUIZ RESENDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Professor Bráulio Franco, Antônio Honório, Vitória-ES e DELZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Bráulio Franco, Antônio Honório, Vitória-ES. 25005 5.: LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, natural de Santaluz-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES e RENATA JACOBSEN BORTOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES. 25006 6.: EDIR FERREIRA FERNANDES, natural de Santos Dumont-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador portuário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANNA SOUZA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON ALVES DE SIQUEIRA, natural de Petrolândia-PE, com 39 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Rua Pica-pau, Nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES e IRENI LOPES SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 55 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Pica-pau, Nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 32621 2.: EDER FLAVIO DOS SANTOS FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua dos Jasmins, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES e PRICILA NASCIMENTO DA LUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Jasmins, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES. 32640 3.: JOSÉ MAURÍCIO GOUVEIA XAVIER, natural de Surubim-PE, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES e ANA CELIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES. 32662 4.: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), motorista operador, residente na Rua Manoel Paulo Batista, nº 07, Jardim Carapina, Serra-ES e RAIMUNDA MORAES SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), rejuntadora, residente na Rua Manoel Paulo Batista, nº 07, Jardim Carapina, Serra-ES. 32667 5.: CARLOS EDUARDO MEIRA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pau Brasil, nº 119, Feu Rosa, Serra-ES e CAMILA RAQUEL DA LUZ RABELO, natural de Belém-PA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pau Brasil, nº 119, Feu Rosa, Serra-ES. 32672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO AZEREDO COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Chapot Presvot, nº 99, Apt 802 Praia do Canto, Vitória-ES e LIVIA SCARPAT MAZZOLI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Constante Sodré, nº 1390, Aptº 501 Praia do Canto, Vitória-ES. 25148 2.: JOSÉ SILVA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Benedito Muniz, S/n, Santa Martha, Vitória-ES e ROSELI DE JESUS GOMES, natural de Pau Brasil-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxilia de serviços gerais, residente na Rua Benedito Muniz, S/nº, Santa Martha, Vitória-ES. 25149 3.: EDILSON JOSÉ CASTIGLIONI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Canoeiros, nº 105, Inhanguetá, Vitória-ES e JULIANA SILVA MORELLATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 05, São Cristóvão, Vitória-ES. 25151 4.: DELIO DAVID ALVES PEDREIRA MAIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Almirante Barroso,175, Praia do Suá, Vitória-ES e CARLA JAMYLLE PASSOS BRASIL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Almirante Barroso, nº 74, Praia do Suá, Vitória-ES. 25152 5.: PABLO RANGEL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção à fraude, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 151, Bairro da Penha, Vitória-ES e JESSICA CORDEIRO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 91, Maruípe, Vitória-ES. 25153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ ALMEIDA NOVAIS, natural de Jequié-BA, com 60 anos de idade, viúvo(a), inspetor de aluno aposentado, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 09, Novo Mexico, Vila Velha-ES e ILZA ELENA DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 09, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729445 2.: BRUNO STÉFANO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policialmilitar, residente na Travessa Mestre Joca, nº 02, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA GOMES BLEIDORN, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Canadá, nº 102, Jardim América, Cariacica-ES. 232729446 3.: THIAGO SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), tecnico em informatica, residente na Av. Antonio Almeida, nº 640, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VANESSA ROCHA DE BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), tecnica em informatica, residente na Rua Fagundes Pedro de Araujo, nº 07, Santa Monica, Vila Velha-ES. 232729447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENILSON ALVES DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, Divorciado(a), oficial pleno, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 41, Porto de Santana, Cariacica-ES e VANILEIA TEIXEIRA CASTILHO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 41, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14133 2.: LUIZ CARLOS DA VITÓRIA MOREIRA, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), jardineiro, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e MARCIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 14135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHELLIPPE MELQUIADES QUINDELER OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), instrutor de línguas, residente na Rua Saturno, nº 168, Alvorada, Vila Velha-ES e LÍLIAN KELLY DE OLIVEIRA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Saturno, nº 168, Alvorada, Vila Velha-ES. 06264 2.: ANDRÉ DA SILVA PEREIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Cobrador de transportes coletivos, residente na Rua Darcy Vargas, nº 8, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA FERREIRA BROSEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Darcy Vargas, nº 8, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN FRAGA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Mimoso do Sul, 781, Vista da Serra I, Serra-ES e SUZANY ZAGOTTO MANDATO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Mimoso do Sul, 781, Vista da Serra I, Serra-ES. 11327 2.: MAURINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 545, Nova Carapina II, Serra-ES e INÊZ THOMAZ DE SOUSA, natural de Nova Belém-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 545, Nova Carapina II, Serra-ES. 11339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), Caldereiro, residente na Narceu de Paiva Filho, N° 07, Franscisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e ISABELLA CRISTINA ROSA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de secretaria escolar, residente na Narceu de Paiva Filho, N° 07, Franscisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GABRIEL GUIMARÃES MELLO TINTI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINA TOSTES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19442 2.: ISABELA FERNANDES WITT, natural de Aimorés-MG, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 409, Centro, Vila Velha-ES e KARLA NIGER CONSTANTINO DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente em Rua Castro Alves, nº 237, aptº 307 D, São Diogo II, Serra-ES. (republicação por incorreção). 3.: ROBERTO DOS SANTOS NUNES, natural de Vitoria-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista carreteiro residente em Rua Emilia do Espírito Santos, nº 123, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, e VANDERLÉIA RUFINO DOS ANJOS MATTOS, natural de Vitoria-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar residente em Rua Emilia do Espírito Santos, nº 123, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO ALVES CARVALHO, natural de São Gonçalo-RJ, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua do Saae, nº 01, Centro, Itapemirim-ES e LEILA MARVILA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), frentista, residente na Rua do Saae, nº 01, Centro, Itapemirim-ES. 14199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUILHERMES DE OLIVEIRA CABRAL, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES e MILENA DE SOUZA CASTILHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES- 001048. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 16 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALAN PEREIRA LOYOLA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 01 de junho de 2000, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Av. Modolo, 249, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Manoel Afonso Loyola e Simone Ramos Pereira Loyola e LUANA FARDIN LEITE, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 31 de janeiro de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Av. Modolo, 249, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Francisco Leite e Mariene Fardin Leite 2.: UÉLITON SANTANA DOS SANTOS, natural de Vargem Alta, -ES, nascido em 05 de maio de 1992, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Erodes Motel dos Santos e Idolina Santana dos Santos, falecida e LUANA PORTES BROEDEL, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 11 de setembro de 1995, estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nivalci Broedel e Cacilda Portes Broedel . 3.: GILSINEI MARQUES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de janeiro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antônio Sabino da Silva, falecido e Cleuzimar Nunes da Silva e SILVANE NUNES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de janeiro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antônio Sabino da Silva, falecido e Cleuzimar Nunes da Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 16 de novembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados