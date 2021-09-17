Publicidade Legal

Proclamas - 17/09/2021

Sexta-feira

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

17 set 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

17-09-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 89kb
Baixar

Proclamas - 17/09/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE GARCIA MOREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Itabapoana, nº 51, Itacibá, Cariacica-ES e BRYGIDA HANA CANDIDO POSSATTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itabapoana, nº 51, Itacibá, Cariacica-ES. 13900 2.: ANDRÉ MONTEIRO LOPES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Colatina, nº 206, Nova Brasília, Cariacica-ES e ANALINE IZOTON MARTINS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Aristides Vieira, nº 09, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13904 3.: KASSYANO ASSIS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES e MAYSA PEREIRA PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES. 13908 4.: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Amaraji-PE, com 57 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua Nascimento Ferreira de Paiva, nº 18, São João Batista,, Cariacica-ES e MARINEIDE PESSIN, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nascimento Ferreira de Paiva, nº 18, São João Batista,, Cariacica-ES. 13910 5.: WESLEY ANDRÉ GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede,, Cariacica-ES e ANA PAULA NEVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), manobreira, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede,, Cariacica-ES. 13931 6.: RODOLPHO SOUZA DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua 4, nº 6, Bairro Prolar, Cariacica-ES e DANIELE MORAES RANGEL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua 4, nº 6, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13932 7.: DEVANILSON ALVES LEÃO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Doze, nº 296, Prolar, Cariacica-ES e SARA SCHMIEDEL COSER, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Doze, nº 296, Prolar, Cariacica-ES. 13934 8.: GIVANY FONSECA DA CRUZ, natural de Governador Valadares-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua 1º de Maio, nº 10, Tucum, Cariacica-ES e JAQUELINE RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 1º de Maio, nº 10, Tucum, Cariacica-ES. 13937 9.: WERICK DE SOUZA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Rua São Jerônimo, S/nº, Boa Sorte, Cariacica-ES e CAROLINE ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Nova Canaã, nº 122, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13938 10.: WESLEY QUEIROZ BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Luciano Schimith, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES e BRENDA SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Luciano Schimith, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES. 13939 11.: FÉLIX LUAN SILVA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Zelandia, nº 10, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e JESSIANE DE JESUS BRITO, natural de Canavieiras-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Zelandia, nº 10, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 13946 12.: PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Luciano Schimith, nº 14, Itacibá, Cariacica-ES e VANESSA SCHWAMBACH, natural de Domingos Martins-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua D, nº 149, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 13948 13.: ERMINDO FARIAS DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua São Jorge, nº 37, Itacibá, Cariacica-ES e LEONARDO LUIZ DE OLIVEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua São Jorge, nº 37, Itacibá, Cariacica-ES. 13961 14.: LUCAS SOELLA GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua São João, nº 106, Presidente Médice, Cariacica-ES e PÂMELA MATTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua São João, nº 106, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13966 15.: CRISTIANO DIAS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Fé, nº 398, Flexal I, Cariacica-ES e ZÉLIA MARQUES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica análise clínica, residente na Rua Santa Fé, nº 11, Flexal I, Cariacica-ES. 13967 16.: MARRIEL FILIPE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua João Nogueira, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e GÉSSICA ARAUJO WICHAN DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua João Nogueira, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13968 17.: DANILO ALVES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de limpeza, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e RAYANE OLIVEIRA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13969 18.: ROBERTO PEREIRA DA SILVA, natural de Contagem-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 06, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DÉBORA LIMA SULATE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 06, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13970 19.: MATEUS DIAS CORRÊA, natural de Curvelo-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), inspetor de alunos, residente na Rua Jamy Amorim, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES e ESTER VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jamy Amorim, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13971 20.: RODRIGO LEMOS GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São José, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e KETLEY VICTÓRIA MARQUES TEIXEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São José, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 13972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO SANTANA DA SILVA, natural de Jaguaquara-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua das Rosas, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES e BRENDA MATOS GANDINI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Rosas, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES. 32078 2.: MARCOS PEREIRA RODRIGUES JÚNIOR, natural de Mucuri-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua das Rosas, nº 32, Feu Rosa, Serra-ES e JOSIANE FERREIRA ALVES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), gerente administrativa, residente na Rua das Rosas, nº 32, Feu Rosa, Serra-ES. 32185 3.: DIONATAN BRAYAN DE MEDEIROS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES e LARISSA BARCELOS RODRIGUES GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES. 32254 4.: JOSIMAR GUILHERME PINTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Rua São Paulo, nº 27, Central Carapina, Serra-ES e DELCIMARA VIEIRA LOURENÇO, natural de Conceição da Barra-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua São Paulo, nº 27, Central Carapina, Serra-ES. 32275 5.: DAVI JÚNIOR DA SILVA DE PAIVA, natural de Mantenópolis-ES, com 23 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Papagaio, nº 03, Novo Horizonte, Serra-ES e LUANA CRISTINA DE JESUS SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Papagaio, nº 03, Novo Horizonte, Serra-ES. 32287 6.: EVANDRO AUGUSTO PEREIRA, natural de João Monlevade-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Principal, S/nº, Barro Branco, Serra-ES e FABIANA PIANTAVINHA GUERRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Principal, S/nº, Barro Branco, Serra-ES. 32290 7.: RAFAEL DA COSTA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Fazenda Vista Alegre, S/n, Capitólio-MG e TAMIRES ARRUDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 500, Ourimar, Serra-ES. 32300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TANIA MARIA THOMÉ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 63 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ilha dos Aires, nº 100, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e RACHEL CRISTINA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ilha dos Aires, nº 100, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 19221 2.: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), pensionista, residente na Rua Tenente Adilson, 30, Soteco, Vila Velha-ES e FÁTIMA NOVAES PIRES, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Tenente Adilson, 30, Soteco, Vila Velha-ES. 19222 3.: IGOR MARTINS ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, N° 4000 Ap 1004, Aribiri, Vila Velha-ES e ELIANA BARBOSA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vital Brasil, N° 20, Casa, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19223 4.: FERNANDO CASAGRANDE MARTELLI, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Deolindo Perim, nº 3, Apartamento 1009, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLE BARBOSA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Deolindo Perim, nº 3, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19224 5.: MIGUEL DE FARIA THOMÉ, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luiz Fernando Reis, 225, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GEOVANA RABELO DE SOUZA, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), bombeira militar, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1008, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19225 6.: RONAN TELLES BRUCK, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 500, Apartamento 903/H12, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA COSTA AZEVEDO MORENO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, S/n, Apartamento 203, Edifício Walter Moreno, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON RODRIGO DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua dos Cravos, 07, Campinho da Serra I, Serra-ES e AMANDA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua dos Cravos, 07, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11186 2.: JHONES HENRIQUE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua das Orquideas, 36, São Marcos, Serra-ES e DANIELE WUTKE SILVA, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquideas, 36, São Marcos, Serra-ES. 11189 3.: CLAUSEMBERG CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), supervisor, residente na Rua Capiuba, 37, Centro da Serra, Serra-ES e DEBORA SANTOS CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de crédito, residente na Rua Capiuba, 37, Centro da Serra, Serra-ES. 11190 4.: DIEGO FARIA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Princesa Isabel, nº 204, Novo Porto Canoa, Serra-ES e EDINÉIA NERY ALVES, natural de Brasília-DF, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Princesa Isabel, nº 204, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11211 5.: JORGE LUIZ BENTO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Av. Jacaraípe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e MARIA APARECIDA GOMES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Acácia, nº 730, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 11217 6.: ABRAÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), líder de estoque, residente na Travessa Itambacuri, nº 316, Nova Carapina I, Serra-ES e ALINE ALVES CIRQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente fiscal, residente na Rua Itambacuri, nº 280, Nova Carapina I, Serra-ES. 11236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO RENATO DA SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Serralheiro, residente na Rua Serraria, nº 334, Rio Marinho, Vila Velha-ES e CLÁUDIA INÊS SILVA PEREIRA, natural de Malacacheta-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de limpeza, residente na Rua Serraria, nº 334, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06199 2.: PEDRO HENRIQUE ALVES MAGANHA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 251, Alvorada, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA LIMA E SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de vendas, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 251, Alvorada, Vila Velha-ES. 06200 3.: GEDIVALDO MOURA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Técnico Instalador, residente na Avenida Barra Nova, nº , Vale Encantado, Vila Velha-ES e VANESSA DIAS DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Barra Nova, nº 135 , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06201 4.: LUIZ CARLOS BARBOSA DIAS, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), oficial de produção 4, residente na Rua G, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES e JOSENILDA CRISTINA SANTOS, natural de São Domingos das Dores-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua G, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06202 5.: ERICK SOUZA GONÇALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de operação, residente na Avenida Aucélio Sampaio, S/nº, Cobilândia, Vila Velha-ES e ELAINE DA SILVA MONTONI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Aucélio Sampaio, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06203 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO SANTOS RODRIGUES, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), vendedor de automóveis, residente na Rua Manoel Ventura, nº 333, Tabuazeiro, Vitória-ES e NILZA DIAS DE BARROS, natural de Itanhomi-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Manoel Ventura, nº 333, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25020 2.: RENATO DE MORAES CIPRIANO, natural de VITÓRIA-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 915/apt 1301, Praia do Canto, Vitória-ES e PAULA RODY ROGERIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1014- Apt Cobertura, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25021 3.: FELIPE ASSIS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, nº 25, Consolação, Vitória-ES e KAROLAINE HOTT DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 886, Itararé, Vitória-ES. 25022 4.: ENZO PEDROSA FAASEN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gutemberg Pedrosa Junior, nº 70, Itararé, Vitória-ES e LARISSA EDUARDO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Maria José Baldan, nº 63, Itararé, Vitória-ES. 25023 5.: DANIEL FERREIRA SELGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador de sistemas de computador, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 353, Apartamento 101, Santa Lúcia, Vitória-ES e GEORGIA FERNANDES MARTINS CALIL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 353, Apartamento 101, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO FERREIRA DE SOUZA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Guanabara, Nº 268, Aviso, Linhares-ES e ALBINA MOURA TON, natural de Resplendor-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Guanabara, Nº 268, Aviso, Linhares-ES. 11276 2.: PAULO APARECIDO RODRIGUES TAPA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), repositor, residente na Rua Pedro Palácios, Nº 1992, Interlagos, Linhares-ES e MARIA MONICA COSTA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, 1560, Interlagos, Linhares-ES. 11277 3.: ALEXSANDRO LULIÃO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Félix Pacheco, N° 466, Palmital, Linhares-ES e SOLIANE MANTOVANI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Avenida Félix Pacheco, N° 466, Palmital, Linhares-ES. 11278 4.: ANDRÉ BAZONI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, Nº 4, QD 19/4, Novo Horizonte, Linhares-ES e RENATA ROCHA AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, Nº 4, QD 19/4, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL PEREIRA PAIXÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Independência, nº 405, Rio Marinho, Vila Velha-ES e CAMILA MATIAS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de informática, residente na Avenida Ana Merotto Stefanon, nº 159, Cobilândia, Vila Velha-ES. 232729316 2.: LUIZ CORRÊA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Dezoito, nº 69, Nova Rosa da Penha I, Cariacica-ES e ANDRESSA DE AMORIM NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 05, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729317 3.: MATEUS ALBERTO BORGES DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marandiba, nº 131, Nova América, Vila Velha-ES e GABRIELA RAMOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 651, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉMERSON MEZETTI ALVES, natural de Porto Alegre-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAÔLA LAURIANO GOLTARA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24822 2.: GUSTAVO TATSUO DE SOUZA KIHARA, natural de Campinas-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES e AÍDA CAIRES DE MEDEIROS, natural de Rubim-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÉFERSON OLIVEIRA SALDANHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Antônio Singui, nº 100, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JHULIA CARVALHO FRANÇA, natural de São Fidélis-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Antônio Singui, nº , Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO JUNIOR DA CRUZ SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Sitio Cachoeira da Fumaça, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES e CAMILA TAVARES DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Sitio Cachoeira da Fumaça, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00334 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 16 de setembro de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICYJEAN SANTANA BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua João Soares, nº 316, Bela Vista, Vitória-ES e ROBERTHIA FERNANDA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Soares, nº 316, Bela Vista, Vitória-ES. 17528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CLAUDIO SCARPATE, natural de VITÓRIA-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), MONTADOR, residente na RUA ERICO VERISSIMO Nº, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e FABIA PINTO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), ADIARISTA, residente na RUA ERICO VERISSIMO Nº, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES. 09044 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR CHAMÃO DE MEDEIROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Itapuã, Vila Velha-ES e SABRINA ALVES DANSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Jacomo Silotti, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino

