Arquivos & Anexos
17-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 17/07/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERSON GOMES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 432, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CAMILA GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 432, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31834 2.: LAÉRCIO VIANA OLIVEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Manaus, José de Anchieta III, Serra-ES e MARIA AMELIA LOUZA BARBOSA, natural de Caravelas-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Manaus, José de Anchieta III, Serra-ES. 31835 3.: AGUINALDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de projetos, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LUIZA BOTAN FAVALESSA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31837 4.: FELIPE RIBEIRO MEIRELES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e EDIVANE PINTO RIBEIRO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31838 5.: SIDNEI VIANA DE SOUZA, natural de Itapebi-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Beija Flor I, S/n, Taquara I, Serra-ES e JOSIANE LUIZA BERTO NEVES, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Rua Beija Flor I, S/n, Taquara I, Serra-ES. 31839 6.: MARCELO DEL PUPO, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), ferroviário, residente na Rua Santos Dumont N°10 , Valparaíso, Serra-ES e BIANCA BRITO DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Santos Dumont N°10 , Valparaíso, Serra-ES. 31842 7.: THIAGO DE SOUZA BARBOSA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Avenida Brasília, nº 1101, Porto Canoa, Serra-ES e BEYBIARA ARÊAS DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasília, nº 1101, Porto Canoa, Serra-ES. 31843 8.: DIONÍSIO ARAUJO LIMA, natural de Araripina-PE, com 55 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Rio Jucú, S/n, André Carloni, Serra-ES e MARIA JOSÉ ARAUJO, natural de Patos-PB, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Jucú, S/n, André Carloni, Serra-ES. 31844 9.: VANDERLAN DOS PASSOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Alfredo Galeno, Nº191 , Vila Nova de Colares, Serra-ES e RAYANE SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Galeno, nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31859 10.: JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Menino Jesus, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES e CLEIDIANE SANTOS DIAS, natural de Buerarema-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de estoque, residente na Rua Menino Jesus, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31860 11.: JOSE CARLOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Alberto Sartório, Bl 09 Ap 303, Centro Industrial do Município, Serra-ES e ALESSANDRA FREITAS, natural de Vitoria-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alberto Sartório, Bl 09 Ap 303, Centro Industrial do Município, Serra-ES. 31862 12.: IZAIAS BARCELLOS RANGEL, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Serrana, nº 41, Mata da Serra, Serra-ES e HÉLIDA DANTAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), assistente socal, residente na Rua Serrana, nº 41, Mata da Serra, Serra-ES. 31864 13.: WILDER CESAR MENDES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista de instalações, residente na Rua das Garças, nº 10, Eurico Salles, Serra-ES e JAQUELINE SOARES BRAGA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua das Garças, nº 10, Eurico Salles, Serra-ES. 31866 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 520, Itapebussu, Guarapari-ES e JOSIANY LIMA CAMPOS, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 520, Itapebussu, Guarapari-ES. 12388 2.: LUÍS CARLOS DOS SANTOS SILVA, natural de Buerarema-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Santo Antonio, Nº102 Camurugi, Guarapari-ES e LIDIANI DE SOUZA JOSÉ, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Santo Antonio, Nº102 , Camurugi, Guarapari-ES. 12389 3.: ALESSANDRO SANTOS MENDES, natural de Santa Luzia-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua U, nº 38, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e DAYSE ALMEIDA CARVALHO DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua U, nº 38, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12390 4.: LEONARDO VIEIRA MATOS, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), administrador de empresa, residente na Avenida Donário de Jesus, nº 251, Meaípe, Guarapari-ES e GRASIELLE DE MATTOS VIEIRA, natural de Anchieta-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Donário de Jesus, nº 251, Meaípe, Guarapari-ES. 12391 5.: LUCIEL VERIDIANO NASCIMENTO, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Celi Alves da Silva, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e LUANA DE SOUZA EMILIO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Celi Alves da Silva, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12392 6.: FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO DA PENHA, natural de Salvador-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Oceânica, nº 188, Recanto da Sereia, Guarapari-ES e FABIANA OZÓRIO DA SILVA, natural de União dos Palmares-AL, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Oceânica, nº 188, Recanto da Sereia, Guarapari-ES. 12393 7.: HENDERSON LUAN SANTOS SUCUPIRA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Salvador, nº 26, Setiba, Guarapari-ES e YNGRID VAZ FREITAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Salvador, nº 26, Setiba, Guarapari-ES. 12394 8.: SÉRGIO CORREIA LYRA, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Rua dos Camarás, nº 34, Ipiranga, Guarapari-ES e CLECIANA COSTA LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua dos Camarás, nº 34, Ipiranga, Guarapari-ES. 12395 9.: ALBERTO BAHIENSE FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 79 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Taquara do Reino, nº 1, Guarapari-ES e ROSANGELA MARIA CHENEROK, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Taquara do Reino, nº 1, Guarapari-ES. 12396 10.: RONALD HEBER EVANS, natural de Portland-ET, com 61 anos de idade, divorciado(a), Construtor, residente na 216 W 35TH ST. - 98660-1917, Vanvouver, WA-ET e LUCIENE MARQUES ANTUNES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, viúvo(a), APOSENTADA, residente na Avenida Praiana, S/n, Apto 102, Ed Santorine, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12397 11.: RENAN VITORINO GUERRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Carlos Lindemberg, nº 1 , Santa Margarida, Guarapari-ES e INGRID SANT'ANA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Carlos Lindemberg, nº 1 , Santa Margarida, Guarapari-ES. 12398 12.: ALAN PERES FREIRE, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua do America, Nº74, Olaria, Guarapari-ES e TAINARA VIEIRA COUTO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua do America, Nº74, Olaria, Guarapari-ES. 12399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 16 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RIQUENERSON BATISTA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua dos Trabalhadores, nº 02, Padre Gabriel, Cariacica-ES e CAREM SANTOS SEVERO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. dos Trabalhdores, 02, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27819 2.: ROMERO REBOLI DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Fiscal, residente na Rua Primeiro de Maio, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e ELIDA TATIANE SILVA FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Primeiro de Maio, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27951 3.: JOSINEI RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Bonfim, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES e TAYSNARA MARTINS DA SILVA, natural de Central de Minas-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Bonfim, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES. 27969 4.: LUCAS ASSUNÇÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Constância Novaes, nº 01, Alto Lage, Cariacica-ES e LUANDRA PASSOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Constância Novaes, nº 01, Alto Lage, Cariacica-ES. 27978 5.: JOSENILSON RIBEIRO DE ANDRADE, natural de Boa Esperança-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro geral, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 2, Sotelândia, Cariacica-ES e MARIA ROSA DE JESUS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 2, Sotelândia, Cariacica-ES. 27979 6.: LEONARDO GUSMÃO RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Hugo Viola, nº 69, São Geraldo, Cariacica-ES e EMANUELLY CHIOATO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Hugo Viola, nº 69, São Geraldo, Cariacica-ES. 27980 7.: CONCEIÇÃO ALVARINO, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Bom Pastor, nº 596/102, Campo Grande, Cariacica-ES e SIMONE RIBEIRO PAULINO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Bom Pastor, nº 596/102, Campo Grande, Cariacica-ES. 27981 8.: DANILO BREMER DE OLIVEIRA ALCÂNTARA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresa, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Bloco 02, Ap.902 Rio Branco, Cariacica-ES e JÉSSICA MARTINS DE LIMA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Bloco 02, Ap.902 Rio Branco, Cariacica-ES. 27984 9.: KENNEDY LOPES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Iúna, nº 23, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ELIZANGELA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Iúna, nº 23, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA LORETO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José de Alencar, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DAYANE FLORENTINO DA SILVA ALMEIDA, natural de Cacoal-RO, com 25 anos de idade, solteiro(a), esteticista autônoma, residente na Rua Professor Bráulio Franco, Goiabeiras, Vitória-ES. 24641 2.: PAULO RODRIGUES WEIGERT, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍSSA SARCINELLI CAVALCANTI, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24642 3.: RONALD OLIVEIRA MARQUES, natural de São Gonçalo-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e IRENILDA FACHETTI, natural de Conceição da Barra-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresa, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24643 4.: RAFAEL NASCIMENTO FURTADO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES e MARALINE ULIANA KROHLING, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Santa Maria, Santa Maria,, Marechal Floriano-ES. 24644 5.: ICARO EMANUEL PEREIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua José Alves, Goiabeiras, Vitória-ES e LORRANY COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cristal, André Carloni, Serra-ES. 24646 6.: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DURVAL, natural de Santa Maria de Itabira-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnico instalador, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE CALAZANS BARCELLOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), funileiro, residente na Escadaria Alexandre Rodrigues, s/nº , Bonfim, Vitória-ES e MICHELE SOUZA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), vendedora em comércio atacadista, residente na Escadaria Alexandre Rodrigues, s/nº , Bonfim, Vitória-ES. 24857 2.: VITOR SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), vendedor representante, residente na Rua Augusto Calmon, nº 28, Jucutuquara, Vitória-ES e THAMILY DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), designer gráfico, residente na Rua Augusto Calmon, nº 28, Jucutuquara, Vitória-ES. 24861 3.: ROGÉRIO ANTONIO, natural de Tubarão-SC, com 56 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581 , Enseada do Suá, Vitória-ES e GLAUCIA PAIXÃO AFONSO, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581 , Enseada do Suá, Vitória-ES. 24866 4.: JOSEMAR SOUZA DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Treze De Dezembro, Nº 439, Centro, Jaguaré-ES e ANA PAULA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, nº 1005, Gurigica, Vitória-ES. 24867 5.: MARLON WOELFFEL CANDOTI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cientista de dados, residente na Rua José Luiz de Mattos, nº 320, Maruípe, Vitória-ES e EVELYN MOREIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua José Luiz de Mattos, nº 320, Maruípe, Vitória-ES. 24868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO LEITE NUNES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua João José de Carvalho, 251, Residencial Felicidade I, Aracruz-ES e KATRYN PEIXOTO PORTO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João José de Carvalho, 251, Residencial Felicidade I, Aracruz-ES. 13231 2.: IGOR DUTRA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua das Patativas, 32, Planalto, Aracruz-ES e BIANCA SARMENGHI ROSALINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Manoel Laurindo da Silva Borges, 05, Vila Nova, Aracruz-ES. 13232 3.: CESAR MATIAS BOTTONI, natural de Aracruz-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Jade, N° 50, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e HOSANA PEREIRA DE MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jade, N° 70, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13233 4.: RAFAEL AGRICCI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção mecânica, residente na Rua Praia de Camburiú, nº 52, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e GESSIKA NOGUEIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 111, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13234 5.: SANDRO ÉLIO DE ALMEIDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Rua João da Rocha Loureiro, 05, Polivalente, Aracruz-ES e ROSAURA BRAZ DAL PIERO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua João da Rocha Loureiro, 05, Polivalente, Aracruz-ES. 13235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS BARCELOS PEREIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua das Orquideas, nº 158, Universitario, Vitória-ES e INDIARA FRANÇA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua das Orquideas, nº 158, Universitario, Vitória-ES. 17449 2.: GUTTIERRES ABREU SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Querubino Costa, nº 65, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ISABELLA COUTINHO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Querubino Costa, nº 65, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17451 3.: HYAN ROBERT DOS SANTOS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Deozino Corrêa, nº 298 , Bela Vista, Vitória-ES e VICTÓRIA LEAL MOURO, natural de Piúma-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Deozino Corrêa, nº 298 , Bela Vista, Vitória-ES. 17452 4.: NEVERTON LUÍS DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Paula Moraes, nº 26, Santo Antônio, Vitória-ES e LILIANE NEVES LISBOA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Paula Moraes, nº 26, Santo Antônio, Vitória-ES. 17453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURILIO PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Tupi, nº 467, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e RAFAELA PEREIRA LUIZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tupi, nº 467, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 11027 2.: LUIZ CARLOS DE CARLI DE JESUS, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Eucalípto, nº 145, Vista da Serra II, Serra-ES e GELIANE AIRES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Eucalípto, nº 145, Vista da Serra II, Serra-ES. 11031 3.: WARLEY MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Assapeixe, nº 89, Centro da Serra, Serra-ES e LUANA TEIXEIRA OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Assapeixe, nº 89, Centro da Serra, Serra-ES. 11038 4.: PEDRO DA CONCEIÇÃO BASTOS, natural de Resplendor-MG, com 73 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Alfredo Calmon, S/n, São Lourenço, Serra-ES e ARACY CORRÊA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Alfredo Calmon, S/n, São Lourenço, Serra-ES. 11060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE FOLLADOR ROSA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 575, Três Barras, Linhares-ES e ANA MARIA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente ADM, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11113 2.: GELSON DA SILVA MACHADO, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Presidente Deodoro da Fonseca, Nº 237, Araçá, Linhares-ES e JOELMA MIRANDA DE OLIVEIRA, natural de Alcobaça-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Deodoro da Fonseca, Nº 237, Araçá, Linhares-ES. 11114 3.: RICHARDY MOREIRA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Felipe Camarão, S/n, Bairro Interlagos, Linhares-ES e GISELE GIRALDELI ANTUNES, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Branco, nº 171, Aviso, Linhares-ES. 11115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ WILHAS HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente de soluções, residente na Rua Ana Siqueira, nº 2542, Alvorada, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINA MOTTA AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ana Siqueira, nº 2542, Alvorada, Vila Velha-ES. 06137 2.: RENAN SAMPAIO ZORZAL BUENOS AIRES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Jardim Mirim, nº 89, Cobilândia, Vila Velha-ES e DANIELLY RIBEIRO SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Jardim Mirim, nº 89, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06138 3.: DAVID NAUNDOF NETO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Jataí, nº 120, Alvorada, Vila Velha-ES e GABRIELA PEREIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jataí, nº 120, Alvorada, Vila Velha-ES. 06139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de julho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLINTON FERNANDO RIBEIRO MASIERO, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de guindaste, residente na Rua Adson Vicente dos Santos 180, Cristal, João Neiva-ES e KAUANY DE AZEVEDO RODRIGUES, natural de João Neiva-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 03102 2.: JOSÉ RENATO MANGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Morro do Cruzeiro, S/n, Centro, João Neiva-ES e DÉBORA DA LUZ HILARIO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Morro do Cruzeiro, S/n, Centro, João Neiva-ES. 03105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN DA CONCEIÇÃO RAPOSO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e ANA CAROLINE OZÓRIO SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01530 2.: PEDRO PAULO SOUZA PINHEIRO, natural de Ipatinga-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar tecnico de copiadora, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e JULIANA FIGUEIREDO DA ROCHA, natural de Brasília-DF, com 25 anos de idade, Divorciada(o), educadora, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO DA COSTA FILHO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 25, Bairro Guanabara, Iúna-ES e DAYANE FERREIRA MACHADO DE SANTANA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 25, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08858 2.: RODRIGO VIEIRA GOMES, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vereador Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e NATÁLIA DA SILVA REIS, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipiranga, Número 386, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍCARO DEGOBI CUSTÓDIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Otávio Corrêa, nº 27, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAIS DE OLIVEIRA PINTO BUZAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Coronel Felinto Martins, nº 16, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL BORGES LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nova São Vicente, nº 11, Aparecida, Cariacica-ES e LAURINDA VIEIRA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova São Vicente, nº 11, Aparecida, Cariacica-ES. 13804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO FERREIRA DAVEL ABILIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de marceneiro, residente na Rua Colmar Vieira, N° 303, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e GEOVANA LAURINDO MENDONÇA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Colmar Vieira, N° 303, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 16 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO MIRANDA FLAUSINO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na ESTRADA AYRTON SENNA DA SILVA Nº 9, BARRAMARES, Vila Velha-ES e JÉSSICA DE JESUS LIMA, natural de EUNÁPOLIS-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), Cozinheira geral, residente na ESTRADA AYRTON SENNA DA SILVA Nº 9, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCIO BERNARDO, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Felício Alcure, nº 225, Alto Universitário, Alegre-ES e SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA, natural de Ribeirão Pires-SP, com 41 anos de idade, Divorciada(o), farmacêutica, residente na Rua Felício Alcure, nº 225, Alto Universitário, Alegre-ES. 03496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de julho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNOSSAN ALEIXO DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Altiva da Silva Bressiani, nº 21, Primavera, Viana-ES e NAYARA VARGAS PINTO, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Altiva da Silva Bressiani, nº 21, Primavera, Viana-ES. 07348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala