Arquivos & Anexos
Proclamas - 17/07/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTON MACEDO CAMPOS, natural de Ji-paraná-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Waldir Durão, nº 314, Shell, Linhares-ES e MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Alberto Tomazeli, nº 19, Linhares V, Linhares-ES. 10235 2.: VALDIVIO PAIXÃO DIAS, natural de Crisólita-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Josina Silveira, nº 810, Quadra 6/15, Fonte Grande, Linhares-ES e TARLENE ESTEVÃO CHAVES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), desempregada, residente na Rua Josina Silveira, nº 810, Quadra 6/15, Fonte Grande, Linhares-ES. 10236 3.: CRISTIANO MIRANDA PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida João Evanildo Marin, nº 01, São José, Linhares-ES e BEATRIZ MARIA DOS SANTOS, natural de Águas Formosas-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida João Evanildo Marin, nº 01, São José, Linhares-ES. 10237 4.: SAULO CERQUEIRA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 840, Planalto, Linhares-ES e JULIANA FACINI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Potiguaras, nº 80, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10238 5.: VANDERLEI SANTOS DE JESUS, natural de Ubatã-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), oficial de obras, residente na Avenida Rio Doce, nº 1404, Aviso, Linhares-ES e JOSIELE VENTURI DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Avenida Rio Doce, nº 1404, Aviso, Linhares-ES. 10239 6.: WAGNER GOMES DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rondônia, nº 240, Aviso, Linhares-ES e TAISNARA DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Rondônia, nº 240, Aviso, Linhares-ES. 10240 7.: SERGIO OLIVEIRA SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Rogerio Terci, S/n, Canivete, Linhares-ES e ALINE APARECIDA CORRÊA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Rogerio Terci, N° 1190, Bairro Canivete, Linhares-ES. 10241 8.: ERENILDO DA COSTA AMARAL, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Professor Jones, nº 1583, Centro, Linhares-ES e LUANA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Professor Jones, nº 1583, Centro, Linhares-ES. 10242 9.: GILSON PIRES CORRÊA, natural de Januária-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Vitorino Guidini, nº 106, Canivete, Linhares-ES e SIRLANDE SANTOS DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), ajudante de produção, residente na Rua Vitorino Guidini, nº 106, Canivete, Linhares-ES. 10243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO VARGAS NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Girassol, 21, São Marcos, Serra-ES e MARCIA ROSA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Girassol, 21, São Marcos, Serra-ES. 10178 2.: OLDAIR OTT DE OLIVEIRA, natural de Fernando Magalhaes-RJ, com 54 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Uberlandia, 402, Nova Carapina, Serra-ES e ALECY GOMES DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uberlandia, 402, Nova Carapina, Serra-ES. 10179 3.: JOSÉ MARIO ROSA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Muniz Freire, 294, Vista da Serra I, Serra-ES e NEUZI LIMA DO CARMO, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Muniz Freire, 294, Vista da Serra I, Serra-ES. 10180 4.: MARCOS ACACIO VAGO MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Mercurio, 32, Serra Dourada I, Serra-ES e CAROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mercurio, 32, Serra Dourada I, Serra-ES. 10181 5.: GERSON GONÇALVES, natural de Resplendor-MG, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro refratarista, residente na Rua Braúna, nº 447, Vista da Serra II, Serra-ES e CLARIDIA MILLER DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Braúna, nº 447, Vista da Serra II, Serra-ES. 10183 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAIRTON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Brasil, nº 1110, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA VITORIA FERNANDES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Brasil, nº 1110, Barramares, Vila Velha-ES. 08360 2.: JOSÉ PATRÍCIO DOS REIS, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica industrial, residente na Rua Bahia, nº 35, Normília Cunha, Vila Velha-ES e CRISTINA MARIA MENDES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Treze, 208, Cocal, Vila Velha-ES. 08361 3.: CLEITON RODRIGUES VIEIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 170, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e RITCHELI PEDREIRA ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Linhares, S/n, MTerra Vermelha, Vila Velha-ES. 08362 4.: IGOR COUTINHO DE ASSIS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua das Andorinhas, nº 06, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e DERLIANY MENDES DE LIMA, natural de João Pinheiro-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), analista de contas médicas, residente na Rua das Andorinhas, nº 06, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Oscar de Souza Carvalho, nº 09, Solon Borges, Vitória-ES e THAMYRES CÔCO NOVAIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), assessora parlamentar, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 192, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23836 2.: FABRÍCIO MOULIN MOTA, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 761, Apto 303, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALINE SANTOS FRANCISCO, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), bibliotecária, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 761, Apto 303, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23837 3.: LEANDRO GRAÇA LINS, natural de Conceição da Barra-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carijós, nº 575, Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e LISIANNE LOPES LIMA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carijós, nº 575, Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO NOGUEIRA DE MORAES, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 53 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua C, N° 08, Quadra 08, Lote 29, Campo Verde, Viana-ES e LUCIANA PEREIRA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua C, N° 08, Quadra 08, Lote 29, Campo Verde, Viana-ES. 06954 2.: JOSE LUIZ BRUM, natural de Afonso Claúdio-ES, com 47 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de produção B, residente na Rua Ametista, nº 13, Caxias do Sul, Viana-ES e SILVANIA DE ARAUJO MOURA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ametista, nº 13, Caxias do Sul, Viana-ES. 06955 3.: HUDES AMORIM GAMA, natural de Viana-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Diadema, nº 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ADRIANA DA COSTA LUBASE, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Diadema, nº 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL BISSOLI MATTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Santo Antônio, nº 1.531, Santo Antônio, Vitória-ES e THAIANY SOARES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 1.156, Apartamento 1004, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 17036 2.: LEVI DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua da Galeria, nº 374, Inhanguetá, Vitória-ES e PAOLA DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Galeria, nº 374, Inhanguetá, Vitória-ES. 17037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON NASCIMENTO AMORIM, natural de Una-BA, com 55 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Ipê Roxo, nº 34, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SANDRA HELENA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ipê Roxo, nº 34, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30176 2.: ANDRÉ SENA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Sete, nº 04, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MIRIAN DE SOUZA BARRETO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), promotora de eventos, residente na Rua Sete, nº 04, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLPHO DE MORAES SCARPI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente financeiro, residente na Rua Dom Fernando, nº 57, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LIVIA MARIA VERDAM BIAZATTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Fioravante Cypriano - nº 44, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN PABLO AMANCIO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante florestal, residente na Rua Rio Sauê, nº 61, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e FERNANDA FERMINO NEVES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Sauê, nº 61, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILAS VIEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santos Dumont, nº 102, Soteco, Vila Velha-ES e ANA KAROLYNA VILAÇA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 79, Centro, Vitória-ES. 18309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), militar, residente na Rua Santo Antonio, nº 314, Centro, Itapemirim-ES e ADRIANA MACHADO FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Antonio, nº 314, Centro, Itapemirim-ES. 13929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENEIAS GOMES DE PAULA TIMOTEO, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Botafogo, nº 293, Dom João Batista, Vila Velha-ES e VALÉRIA DE MIRANDA LOPES, natural de Matipó-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Botafogo, nº 293, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- PATRICK BADKE e MARCILENI PINTO DE ASSIS, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pancas-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 2- MAICON PEREIRA COSTA e MARIA CELOMARA REZENDE DE SOUZA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Acopiara-CE, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente em Vila Velha-ES. 3- MARCOS ROGERIO DO PATROCINIO FARIAS e LUDMILLA SILVA PALMEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão médico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão corretora de imóveis, residente em Vila Velha-ES. 4- MARCOS ADRIANO MACEDO CALDEIRA DOS SANTOS e MILENY MARTINS TORRES GUIMARÃES, ele natural de Manaus-AM, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão agente de televendas, residente em Vila Velha-ES. 5- PEDRO HENRIQUE MACHADO FRASSON e LÍVIA KIEFFER BARBOSA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão policia militar, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica segurança do trabalho, residente em Vila Velha-ES. 6- VINICIUS GONÇALVES RODRIGUES e KÍMBERLY DE OLIVEIRA AGUIAR, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Faturista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão orçamentista, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil