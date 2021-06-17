Proclamas - 17/06/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENNAN DA SILVA MUTZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitario, residente na Rua Marlin Azul, nº 388, Recanto da Sereira, Guarapari-ES e LÍVIA SALLES FALLER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua Trindade, nº 193, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729102 2.: MAYCON FERNANDO BOLDRINI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Crisântemo, Nº 377, Brisamar, Vila Velha-ES e THAIS DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 18, Planalto, Vila Velha-ES. 232729103 3.: PATRÍCIA MARTINS SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caracas, nº 250, Araçás, Vila Velha-ES e INGRIDIS LARKI CRISTINA LOPES, natural de Campo Mourão-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), diretora de empresa, residente na Rua Caracas, nº 250, Araçás, Vila Velha-ES. 232729104 4.: JÔNATHAN DE SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente penintenciario, residente na Rua Manaus, nº 02, Ataíde, Vila Velha-ES e KAMILA DOS REIS BARBOSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Manaus, nº 02, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729105 5.: DAVID GERALDO GRASSI, natural de Marilândia-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Aracruz, 12 Qd 2, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VANESKA JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Itália, nº 08, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729106 6.: YGOR BARBOSA OLIVEIRA SOUZA, natural de Santo Antônio de Jesus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em logística, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 06, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e THAÍS RODRIGUES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 06, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729107 7.: JAIRO SARTI LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 15, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e LORRAINE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 15, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729108 8.: MARCIO JOSE DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 406, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LINDINALVA DE DEUS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 406, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729109 9.: DIOGO AIRTON ASSIS MUNIZ DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Bloco J, Aptº 101, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATÁLIA OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 70, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID PEDRO DOS ANJOS NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Beco Sebastião Pedro dos Anjos, nº 22, Cruzamento, Vitória-ES e ANDRESA KARLA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Sebastião Pedro dos Anjos, nº 22, Cruzamento, Vitória-ES. 24767 2.: FRANCISCO ALEXANDRE DE CASTRO FREITAS, natural de Pirapora-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2432, Santa Luíza, Vitória-ES e CRISTINA DIAS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2432, Santa Luíza, Vitória-ES. 24768 3.: FILIPE LACERDA DE MOURA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 520/208, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA ALVES AURICH, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica oftalmologista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 520/208 Jardim da Penha, Vitória-ES. 24769 4.: CAIO FRANCO DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1133, Praia do Canto, Vitória-ES e FERNANDA REZENDE FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 595, Praia do Canto, Vitória-ES. 24770 5.: LUCAS FERREIRA CARDOSO LEAL, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 44, Bento Ferreira, Vitória-ES e LORENA THEOPHILO GRASSI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 44, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 1476, Interlagos, Linhares-ES e ADRIANA LOUREIRO FANCHIOTTI, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), almoxarife senior, residente na Rua João Fregona, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11048 2.: HENRIQUE GABRIEL BRAZ GIACOMIN, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 1309, Interlagos, Linhares-ES e MICHELLA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 1239, Interlagos, Linhares-ES. 11049 3.: JOÃO JOSÉ DA SILVA, natural de Agrestina-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), topógrafo, residente na Rua Mógno, Nº 793, Quadra 12/13, Movelar, Linhares-ES e ADRIANA MONTEIRO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mógno, Nº 793, Movelar, Linhares-ES. 11050 4.: VANDERLEDE AFFONSO, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº 391, Interlagos, Linhares-ES e MÁRCIA MARQUES PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), açougueira, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº 391, Interlagos, Linhares-ES. 11051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO MIQUILINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serralheiro, residente na Rua Mathias Barbosa, 338, Nova Carapina II, Serra-ES e THYFANY DE MATOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Mathias Barbosa, 338, Nova Carapina II, Serra-ES. 10974 2.: RODRIGO DE SOUSA SILVA GUIMARÃES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Montanha, nº 917, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ANGELINA SARMENTO JORGE, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Montanha, nº 917, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10984 3.: WALACE SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 671, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e HORRANIA BARBOSA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 671, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10997 4.: DAVID FERREIRA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 727, São Lourenço, Serra-ES e LARISSA PAIXÃO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 727, São Lourenço, Serra-ES. 10999 5.: AFFONSO JOSÉ MIRANDA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua da Matriz, nº 220, Serra Centro, Serra-ES e KEROLYN BATISTA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Matriz, nº 220, Serra Centro, Serra-ES. 11006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GISELLE PEREIRA DIAS, natural de São Gonçalo-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31701 2.: LUIZ CLAUDIO MENDES GREGÓRIO, natural de Serra-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e SAMANTHA SILVA DA ROCHA, natural de Santos-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31702 3.: FERNANDO BRUNO FERREIRA MARTINS, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Rio Guaíba, nº 48, Hélio Ferraz, Serra-ES e TATIANA RIBEIRO NEVES, natural de Timóteo-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Rio Guaíba, nº 48, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31704 4.: MARCO ANTONIO FALCÃO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), operador de rolo, residente na Rua Pau Brasil, nº 94, Feu Rosa, Serra-ES e MÁRCIA SANTOS SILVA, natural de Salvador-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Pau Brasil, nº 94, Feu Rosa, Serra-ES. 31713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAZEEL SOUZA TORRENTE, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/nº, Areinha, Viana-ES e GEANE SOUZA DE JESUS, natural de Arataca-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), segurança de monitoramento, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/nº, Areinha, Viana-ES. 07318 2.: VALDO DA COSTA FERNANDES, natural de Conceição da Barra-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Romanos, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CRISTINA SUELI GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Romanos, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07320 3.: FELIPE WERNECK SÁ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Bajé, nº 05, Qd. 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KESSYA ENTRINGUER SARTORI WALKERS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Bajé, nº 05, Qd. 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07324 4.: ISAIAS BENTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), ajudante de decorador, residente na Rua Santa Catarina, nº 26, Canaã, Viana-ES e MARTA BARRERE RESENDE, natural de Viana-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Santa Catarina, nº 26, Canaã, Viana-ES. 07325 5.: EPAMINONDAS SANTOS DE JESUS, nacionalidade brasileiro(a), profissão Açougueiro, estado civil solteiro, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Medeiros Neto-BA, nascido em 29 de junho de 1981, residente na Rua Buenos Aires, nº 15, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de JOÃO DE JESUS, falecido e MARIA MARTINHA DOS SANTOS, brasileira, residente em Medeiros Neto-BA e ROSEMEIRE ROCHA ALVES, nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Caravelas-BA, nascida em 29 de novembro de 1978, residente na Rua Buenos Aires, nº 15, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de MANOEL ALEXANDRE ALVES, falecido e ROSA DE LIMA ROCHA, brasileira, residente em São Jose de Alcobaça-BA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK TEIXEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 762, Maria Ortiz, Vitória-ES e GABRIELA SCOTO SILVA DOS SANTOS, natural de Bagé-RS, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Alarico de Lima Cabral Filho, nº 2, Solon Borges, Vitória-ES. 24567 2.: CARLOS HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), arquiteto, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA PAULA FEITOZA DA SILVA, natural de Pio XII-MA, com 28 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTHONY FABRIZ MARCHESI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Hugo Musso, nº 456, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KELLY DEMATTÊ SILVA MATTÊDE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 195, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18906 2.: RENAN RODRIGUES MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 195, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e REJANE DE ARAÚJO LORENZETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Itacibá, nº 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18907 3.: THIAGO GURGEL, natural de Vitória-, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil VelosO, N° 301, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA LOURENÇO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Avenida Antônio Gil Veloso N° 3274 BL 1, Apto 0301, Itapuã, Vila Velha-ES. 18908 4.: ALMIR DOS REIS, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LIV VERSIANI NERY, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), instrutora de línguas, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18909 5.: PEDRO HELIO NASCIMENTO, natural de Nilópolis-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 1951, Centro, Vila Velha-ES e DRIELLY RODRIGUES PRIMS, natural de Nova Friburgo-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 1951, Centro, Vila Velha-ES. 18910 6.: LEANDRO MIRANDA FIGUEIRÊDO, natural de Itajuípe-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 438, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LAURIETE DE JESUS TEIXEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Araré,, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18911 7.: WANDERSON ALBERTO RAYMUNDO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Araribóia, nº 424, Centro, Vila Velha-ES e LARISSA FIORIO NUNES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°3550, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIEZER PEREIRA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Av. da Integração, nº 672, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e TATIANA PIRES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av. da Integração, nº 672, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14096 2.: VITOR LOPES SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e INGRID COSTA BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ARAÚJO BERNARDES, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua João Antônio Vasques, nº 05, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETICIA DIORIO DE ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Antônio Vasques, nº 05, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL MAYKSON AMORIM FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Francisco Maria Rodrigues, nº 59, Porto de Santana, Cariacica-ES e KELLY CRISTINA LIMA DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Maria Rodrigues, nº 59, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEOVANI GASPARINI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 23, Santo Antônio, Vitória-ES e THAÍS ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 23, Santo Antônio, Vitória-ES. 17404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLANDO CECÍLIO FERREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de junho de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAMÁSIO DE JESUS OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 58 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Teresa, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, natural de Itanhém-BA, com 61 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Santa Teresa, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08877 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEJAINE DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), Confeiteiro, residente na Rodovia Alegre x Cachoeiro, S/n, Pavuna, Alegre-ES e ANA PAULA ALVES FERREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rodovia Alegre x Cachoeiro, S/n, Pavuna, Alegre-ES. 03486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de junho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MORAES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av. Angelo Altoé, S/nº, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES e DIENEFER APARECIDA CUMAN, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Av. Angelo Altoé, S/nº, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 16 de junho de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RICARDO QUIRINO CORREA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e LUANA DA COSTA CORREA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES – 000991. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 16 de junho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADRIANO TAVARES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Colatina-ES, nascido em 24 de janeiro de 1990, estado civil solteiro, profissão marceneiro, residente na Rua J, S/n, Industrial em Viana-ES, filho de ADILSON DOS SANTOS e EDILEUZA TAVARES DOS SANTOS & EDILAINE BARBOSA CABRAL, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 13 de agosto de 1996, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rua J, S/n, Industrial em Viana-ES, filha de EDIMILSON DIAS CABRAL e SANDRA BARBOSA DA SILVA CABRAL. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 16 de junho de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino