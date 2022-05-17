Proclamas - 17/05/2022

Arquivos & Anexos
17-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HADSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico industrial, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, , Vitória-ES e CRISTIANE DE OLIVEIRA, natural de Natal-RN, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, , Vitória-ES. 25412 2.: PATRICK CASSIANO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecanico, residente na Rua José Pinto da Silva, Vitória-ES e ANDRESSA OLIVEIRA CUPERTINO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua José Pinto da Silva, Vitória-ES. 25414 3.: NILTON CESAR DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 13, Vitória-ES e KATHELLE VIANA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 13, Vitória-ES. 25423 4.: DION LENON HOLZ KRAUSE, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Vinícius de Moraes,, Vitória-ES e LARISSA PANDOLPHO BITTENCOURT RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Vinícius de Moraes,, Vitória-ES. 25424 5.: THIAGO SOELLA PIRES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Vitória,, Serra-ES e BIANCA NEVES LARGURA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo,, Vitória-ES. 25426 6.: GUILHERME TIGGES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Vitória-ES e BÁRBARA PARIZ DIAS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Vitória-ES. 25427 7.: MAURO COSTA DE OLIVEIRA, natural de Divino-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, , Vitória-ES e ANGELA MARIA BLANC DA SILVA LEITE OLIVEIRA, natural de Pirapetinga-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública federal aposentada, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz,, Vitória-ES. 25428 8.: MARCELO BRASIL CANUTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Avenida Mário Corteletti,, Vitória-ES e SABRINA BERARDINELLI PINHEIRO, natural de Salvador-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Pedro Busatto, , Vitória-ES. 25429 9.: EWERTON LUIZ DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), executivo de vendas, residente na Rua Ronaldo Scampini, , Vitória-ES e RENATA RODRIGUES RUAS LACERDA, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Ronaldo Scampini,, Vitória-ES. 25430 10.: LUIZ FERNANDO GIUBERTI JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estivador, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, , Vitória-ES e ANA CAROLINE DO ESPIRITO SANTO DUTRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), design, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, , Vitória-ES. 25431 11.: DANIEL BARBOSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florêncio Baptista, , Vitória-ES e CAROLINE SATHLER SANCHES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Arthur Czartoryski, , Vitória-ES. 25432 12.: VICTOR GUIMARÃES SANTANNA, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran,, Vitória-ES e MICAELA SCHWAMBACH SCHWANZ, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran,, Vitória-ES. 25433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADILSON ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), tecnico de refrigeração, residente na Rua Alecrim, nº 03, Vila Velha-ES e ELIZABETH DAS DORES SOARES, natural de Mantena-MG-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Alecrim, nº 03, Vila Velha-ES. 232729797 2.: DANIEL DA SILVA PESCA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), sub-gerente, residente na Rua Panamá, nº 05, Vila Velha-ES e KEILA SILVA FARIAS, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Panamá, nº 05, Vila Velha-ES. 232729798 3.: WANDERSON ARAUJO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Padre Gabriel, nº 09, Vila Velha-ES e YASMIM DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 20, Vila Velha-ES. 232729799 4.: ANDRE JOSE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), marítimo, residente na Rua Colatina, nº 283, Apto 1107 B, Vila Velha-ES e LUCIANE LEONEL, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Rua São Luiz, sn, Vila Velha-ES. 232729800 5.: MATHEUS FELIPE DUTRA DE FARIAS CARNEIRO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES e EDUARDA BARCELOS BOSCHETTI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES. 232729801 6.: ESTEVÃO FELIPE RODRIGUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida Vitória Régia, nº 02, Vila Velha-ES e RAYANE DINIZ DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 129, Vila Velha-ES. 232729802 7.: DOUGLAS FASSRELLA PORTO, natural de Pancas-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 017, Vila Velha-ES e RAFAELA CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisora de telemarketing, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 34 , Vila Velha-ES. 232729803 8.: KÉLVYN MALTA RAGASSI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na rua sesquicentenario, n° 112, Vila Velha-ES e ELISA PARANHOS BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de marketing, residente na Rua Rosa de Prata, nº 391, Vila Velha-ES. 232729804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON DE ANDRADE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santo Antonio, zona rural , Iúna-ES e ANA CAROLINA DE MIRANDA TANES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santo Antonio, zona rural , Iúna-ES. 09042 2.: SILVIO RODRIGUES NETO, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego das Araras , Iúna-ES e MIRIANA DE JESUS SOUZA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego das Araras, , Iúna-ES. 09044 3.: JOÃO VÍTOR DODÓ FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua São Cristóvão, número 192, Iúna-ES e CAROLAINE ZUCCON ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Cristóvão, número 192, Iúna-ES. 09045 4.: ADALTO PEREIRA SOARES JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alair de Souza, número 91, Iúna-ES e ÉRIKA ANDRADE PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Alair de Souza, Número 91, Quilombo, Iúna-ES. 09046 5.: JOÃO PAULO COELHO GARCIA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Córrego Barra da Perdição, zona rural , Iúna-ES e SANDY APARECIDA GOMES MARTINS, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra da Perdição, zona rural , Iúna-ES. 09047 6.: CLAYTON MANOEL VIANA MARQUES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Córrego do laje, zona rural , Iúna-ES e ÉLICA LINO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Córrego do laje, zona rural , Iúna-ES. 09048 7.: MATHEUS RODRIGUES FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Serrinha, zona rural , Iúna-ES e CAMILA MORAIS MOTTA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ipiranga, número 50, bairro quilombo , Iúna-ES. 09049 8.: ALESSANDRO CARVALHO FRANCO, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista judiciario, residente na Rua Galaor Rios, número 248, centro , Iúna-ES e JOILZILANE MEDEIROS BOREL, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Galaor Rios, número 248, centro , Iúna-ES. 09050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de maio de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CILSO ALVES LEAL, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na rua santa luzia, nº 371A, Cariacica-ES e LIDIANE CÔCO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na rua santa luzia, nº 371A, Cariacica-ES. 28833 2.: NATHAN GEZER SILVA DE OLIVEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 169, Cariacica-ES e LUDH-MYLA XAVIER FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 169, Cariacica-ES. 28834 3.: MICHAEL MADEIRA DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua F, nº 2, Cariacica-ES e ARIANE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua F, nº 2, Cariacica-ES. 28835 4.: GABRIEL SOARES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em TI, residente na Rua Ibiraçu,26, Bandeirantes, Cariacica-ES e SARA MARNIE DA CRUZ ARRUDA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ibiraçu,26, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28836 5.: ERNANE PIRES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas portuárias, residente na Rua Rondonia, nº 165, Ap 101, Edifício Freitas, Cariacica-ES e CRISTIANE BARRETO DAMASCENA, natural de Itabuna-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rondonia, nº 165, Ap 101, Edifício Freitas, Cariacica-ES. 28837 6.: MARCIO PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Marataizes, nº 1, Cariacica-ES e CARLA BRAUM DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marataizes, nº 1, Cariacica-ES. 28838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: REVETRE RAMOS DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Avenida Espírito Santo, nº 89, Linhares-ES e NEIDI AMERICO RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), inspetora de qualidade, residente na Avenida Espírito Santo, nº 89, Linhares-ES. 11896 2.: JOÃO SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Guaçuí, 850, Linhares-ES e JOVANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, s/n, Linhares-ES. 11897 3.: JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Alameda da Onça , Linhares-ES e MARCELLA MODENESE PIGNATON, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Alameda da Onça, Linhares-ES. 11898 4.: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Borba Gato, nº 499, Linhares-ES e ANDRÉIA LIBERATO ALVES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operadora de empilhadeira, residente na Rua Borba Gato, nº 499, Linhares-ES. 11899 5.: JOSÉ MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), guarda civil, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 26, Linhares-ES e CRISTIANE DA SILVA BARROS, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Tupinambás, nº 449-A, Linhares-ES. 11900 6.: LUCAS MANTOVANI RAMPINELLI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), sócio proprietário, residente na Rua Amazonas, nº 157, Linhares-ES e GABRIELA DA SILVA PEDRO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Amazonas, nº 157, Linhares-ES. 11901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN DE JESUS ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Magnolia nº 10, Vila Velha-ES e TAÍS REIS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua Magnolia nº 10, Vila Velha-ES. 09393 2.: FELIPE CAMARA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 350, Vila Velha-ES e LETICIA HENRIQUE MENEZES TIMOTEO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 350, Vila Velha-ES. 09394 3.: MIZAEL CAMPOS LUCIANO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Operador, residente na rua porto seguro, s/n, Vila Velha-ES e AURIENE DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), Cozinheira, residente na rua porto seguro, s/n, Vila Velha-ES. 09395 4.: ROBSON BATISTA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua José do Carmo, s/nº, Vila Velha-ES e RUTYELLI BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua 4, nº 13, Vila Velha-ES. 09396 5.: EDSON DA SILVA PEREIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), SUB TENENTE PM, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/N, Vila Velha-ES e RAQUEL ALVES WANDEKÖCKEN, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), PROFESSORA, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/N, Vila Velha-ES. 09397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR MUTIZ DE SÁ, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Jair de Andrade, nº 745, Itapuã, Vila Velha-ES e ROBERTA ALVES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Astolfo Pereira Neto, nº 252, Vila Fonseca, Aimorés-MG. 19975 2.: ANTONIO GUEDES CYPRESTE JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Araribóia, nº 20, Centro, Vila Velha-ES e IZABEL FONTANA CRISTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Araribóia, nº 20, Centro, Vila Velha-ES. 19976 3.: CARLOS ANTONIO COZER, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Machado de Assis, nº 09, Boa Vista I, Vila Velha-ES e MARCIA CABRAL PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Machado de Assis, nº 09, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19977 4.: MYKAEL DOUGLAS REIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Unit 7 32, Denman Ave, Wiley Park NSW 2195, Austrália, e Residente em Rua Sinval Morais, nº 690, Itapuã, Vila Velha-ES e KARINA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Sinval Moraes, Nº 690, Itapuã, Vila Velha-ES. 19978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO JÚNIOR FARIA, natural de Nova Venécia-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua José Zamprogno, nº 322, Bairro Municipal, Nova Venécia-ES e TAINAN ANDRADE DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Zamprogno, nº 286, Bairro Municipal I, Nova Venécia-ES. 04907 2.: RONI SANTOS NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua H, S/n, Bairro Aeroporto Municipal, Nova Venécia-ES e RAÍSSA SOUZA LACERDA, natural de Campinas-SP, com 24 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua H, S/n, Bairro Aeroporto Municipal, Nova Venécia-ES. 04910 3.: CELSO JÚNIOR DE OLIVEIRA CAPICHE, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Irani, nº 43, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e MARCIANE ZANONI FARIA, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Irani, nº 43, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04911 4.: DUARTE FILIPE DIAS PINA, natural de São Sebastião da Pedreira - Lisboa-ET, com 29 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Padre Vitor, nº 28, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES e PATRICIA VIDOTTO ELIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Vitor, nº 28, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES. 04914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 16 de maio de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ MARCOS DA ROCHA PEREIRA, natural de Mucurici-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor de pintura, residente na Avenida dos eucaliptos, 820, Aracruz-ES e KARINE DE PAULA DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida dos eucaliptos, 820, Aracruz-ES. 00733 2.: ARTHUR DE SOUZA SCHLUCKEBIER, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Augusto Neri, nº 170, Aracruz-ES e DAIANA FREITAS BALVERS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), pintora industrial, residente na Rua Augusto Neri, nº 170, Aracruz-ES. 00734 3.: JOÃO BATISTA SOARES, natural de Varre-sai-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Emeliano Carlos Loureiro, sem numero, Aracruz-ES e ROSIANE JULIO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), educadora, residente na Rua Emeliano Carlos Loureiro, sem numero, Aracruz-ES. 00735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de maio de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATAS GABRIEL AVELINO DOS SANTOS, natural de Mesquita-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Polícia militar, residente na Rua João Monteiro, nº 75, apto 201, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA MARIA BUY COUTINHO, natural de Itaperuna-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua João Monteiro, nº 75, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05115 2.: JOSÉ MARIANO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Metalúrgico, residente na Rua Sebastião Moreira da Silva, nº 20, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAREN GONÇALVES FEU FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sebastião Moreira da Silva, nº 20, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GETRO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de redes, residente na Rua das Dálias Rosa, s/nº , Cariacica-ES e EMILLY DA SILVA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 5, Cariacica-ES. 14512 2.: HEBER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Vinte e Oito, S/n, Cariacica-ES e LEYLIANE KELLY TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Vinte e Oito, S/n, Cariacica-ES. 14514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTÁVIO SUBTIL GARDIMAN, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Hans Kraus, nº 189, João Neiva-ES e THAÍSLA LOPES MEDEIROS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Hans Kraus, nº 189, João Neiva-ES. 03176 2.: FREDY DA SILVA TONON, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, nº 534, João Neiva-ES e LUZINETE TRICHIES, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), tecnica em contabilidade, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, nº 534, João Neiva-ES. 03177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO DOS SANTOS CAMPOS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Biriricas, nº 418, Vila Velha-ES e ROSINÉIA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua: Vale Esperança, nº 10 , Vila Velha-ES. 06411 2.: WELEI BRITO MENDES, natural de Nova Viçosa-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Bonfinópolis, nº 1164, Vila Velha-ES e SUELY FONSECA DOS SANTOS, natural de Nova Olinda do Norte-AM, com 38 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Rua Bonfinópolis, nº 1164, Vila Velha-ES. 06412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de maio de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIX FREIRE TEOTONIO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar mecânico, residente na Avenida Maruípe, nº 1620, Vitória-ES e SIMONE MARIA RAMOS DELGADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, Viúva(o), cabeleireira, residente na Rua Armando Guimarães, nº 25, Vitória-ES. 25496 2.: LEANDRO COIMBRA VARGAS MACEDO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aluysio Simões, nº 34, apto 1003, Vitória-ES e THALITA DE FÁTIMA PIZZANI BOZI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ofelina Almeida de Souza, nº 60, Vitória-ES. 25500 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO MARTINS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente sócio educativo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5860 , Vitória-ES e LELIA ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5860 , Vitória-ES. 17793 2.: FABRICIO SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua João Luiz Gasparini Jantorni, Vitória-ES e VANUZA PEREIRA SANTAROSA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua João Luiz Gasparini Jantorni, Vitória-ES. 17794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO FREIRE FILHO, natural de Viana-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Vista Alegre, nº 73, Viana-ES e EVA LINDOMAR CASSAMAN DANTAS, natural de Sapucaia-RJ, com 57 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Avenida Santo Antônio, nº 604, Vitória-ES. 07659 2.: ODAIR DE FREITAS BOMFIM, natural de Mascote-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), operador de ferroviário, residente na Rua Diadema, nº 24, Viana-ES e FABIANA ANTÔNIO DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), manicure e pedicure, residente na Rua Diadema, nº 24, Viana-ES. 07660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY AMARAL DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Ipatinga, 62, Nova Carapina I, Serra-ES e RITA DE CÁSSIA PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Ipatinga, 62, Nova Carapina I, Serra-ES. 11795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSSANDRO PINTO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), agente de esolta armada, residente na Rua São Sebastião, nº 128, Vila Garrido, Vila Velha-ES e CLEUSENIR DA SILVA PRATI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, nº 128, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião