Proclamas - 17/04/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONANTA COSTA DE MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), amostrador de cargas, residente na Rua Taubaté, Nº21 , Barcelona, Serra-ES e MITHILA FRAGA GOMES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Taubaté, nº 21, Barcelona, Serra-ES. 31395 2.: ELISEU SANTANA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gaivota, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES e NADIR EVELYN PEÇANHA DE SOUZA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gaivota, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES. 31397 3.: MACKLEY SANTANA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), despachante, residente na Rua das Alfazemas, 50, Feu Rosa, Serra-ES e INGRID MÊRELES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Alfazemas, 50, Feu Rosa, Serra-ES. 31401 4.: MARCO AURÉLIO SILVA ALMEIDA, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Serra-ES e TAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Serra-ES. 31403 5.: FELIPE DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Sanhaço, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES e MIRIAN LOURENÇO PEREIRA MACIEL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Sanhaço, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES. 31404 6.: MARCELO ALVES AIRES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Ap. 709, Res Viver Serra, Chácara Parreiral, Serra-ES e DEBORA LOPES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Ap. 709, Res Viver Serra, Chácara Parreiral, Serra-ES. 31408 7.: VINÍCIOS PEREIRA COSTA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Felipe Xavier, nº 41, Bicanga, Serra-ES e BEATRIZ CRISTINA HOLZ GOKING, natural de Pimenta Bueno-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Felipe Xavier, nº 41, Bicanga, Serra-ES. 31409 8.: HIGO RICARD DE BRITO, natural de Pombal-PB, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Paraíso, nº 110, Jardim Tropical, Serra-ES e MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, natural de Pombal-PB, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Paraíso, nº 110, Jardim Tropical, Serra-ES. 31410 9.: WESLEY SOARES RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 523, José de Anchieta, Serra-ES e BARBARA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 523, José de Anchieta, Serra-ES. 31411 10.: LAMARTINE KEDILEY CAMPOS, natural de Salinas-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Vitória-ES e VIVIANE VENTURA BARBOZA, natural de Santo André-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Vitória-ES. 31412 11.: JADSON FRANCELINO MONTOVANI, natural de Águia Branca-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), inspetor de manutenção, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e WINNY BRITO BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de qualidade e treinamento, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31416 12.: GLAUBER DE SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e NÍNIVE NICCHIO LORIATO, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31417 13.: PETER WAINER DE OLIVEIRA ALVES, natural de Itambacuri-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ERICA LIMA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31418 14.: TIAGO LIMA MENDES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pedro Zangrandi, nº 777, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ELIANA PEREIRA RIBEIRO PARMEJANI, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Pedro Zangrandi, nº 777, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31419 15.: MAGNO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico em refrigeração, residente na Rua das Sete Bicas, nº 03, Cantinho do Céu, Serra-ES e FABIANA CARVALHO CLEMENTE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Sete Bicas, nº 03, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31423 16.: ANDERSON RODRIGUES ROSA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), técnico em manutenção, residente na Rua Maria Ortiz, 204, Carapina Grande, Serra-ES e MUZATHIE VAZ CASTANO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Ortiz, 204, Carapina Grande, Serra-ES. 31427 17.: CLEBER LEONE NUNES BART, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ROQUENILDA DE ALMEIDA SANTANA, natural de Iaçu-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), operadora de máquinas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31428 18.: PAULO MARTINS SOUSA, natural de Vargem Alegre-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), armador, residente na Rua Araponga, S/n°, Novo Horizonte, Serra-ES e ELLEN MEDINA DE LIMA COUTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Araponga, nº 06, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 31431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Bl. C, Apto. 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROSANGELA MONTEIRO DAL PIAZ, natural de Natal-RN, com 36 anos de idade, divorciado(a), securitaria, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Bl. C, Apto. 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08073 2.: GELSAFÁ SALINO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), administrativo B, residente na Rua José do Carmo, nº 2332, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ADRIELE RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Maria Valadares, Nº 330, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18755 3.: MANOEL GOMES CARDOSO, natural de Comercinho-MG, com 66 anos de idade, viúvo(a), doméstico aposentado, residente na Rua Aristides Lobo, nº 32, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), encardenadora aposentada, residente na Rua Vasco da Gama, nº 07, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18756 4.: VINICIUS BALDON BERNARDO, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de engenharia, residente na Rua Marcelino Vacari, nº 92, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e THAMYRES APARECIDA PEREIRA PACHECO, natural de Feira de Santana-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Marcelino Vaccre, nº 92, Ilha dos Ares, Vila Velha-ES. 18757 5.: ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), apresentador de tv, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2000, Apto 1801, Itapua, Vila Velha-ES e CYNTHIA PÁDUA DO AMORIM, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Av Hugo Musso, Nº 2000, Ed Royal Beach, Apt 1801, Itapua, Vila Velha-ES. 18758 6.: ANDRÉ RAYAN SILVA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Estrada General Emílio Maurell Filho, S/nº, Bangu, Rio de Janeiro-RJ (Complexo de Gericinó), -ES e VIRGINIA CHECA FLORES, natural de Santa Cruz de La Sierra - Andrés Ibañez - Santa Cr, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Canavial, nº 12, Itapua, Vila Velha-ES. 18759 7.: PEDRO HENRIQUE BRETAS DE MEDEIROS, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Farmácia, residente na Rua Luiz Gabeira, 10, Bloco B, Aptº 404, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e RAFAELA CAMPOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Anita Garibaldi, Nº 87, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAMILTON ALUÍZIO FOLLADOR, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 825, Novo Horizonte, Linhares-ES e THAÍS ALVES DE MIRANDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Jose Antonio Palmeira, 534, Três Barras, Linhares-ES. 10896 2.: ANDERSON DE OLIVEIRA FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de CO2, residente na Avenida São Paulo, S/n, Canivete, Linhares-ES e KETLEN GAMA JOVÊNCIO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Natalino Pandolffi, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 10897 3.: RAPHAEL MORAIS DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Tiradentes, nº 2425, Interlagos, Linhares-ES e THAYNARA SCHULTZ DE ALMEIDA COSTA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Mendonça de Carvalho, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10898 4.: JONATHAN CARDOSO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Pau Brasil, S/n, Movelar, Linhares-ES e DÉBORA TIMM DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 509, Araçá, Linhares-ES. 10899 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEISON MUNIZ GODINHO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Azaleia, S/n, Qd 30, Lt 08, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e LAILA DA SILVA NAZARIO, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Copacabana, nº 144, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 10854 2.: MIKE DA SILVA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Esmeralda, 70, Eldorado, Serra-ES e RIDIANE COELHO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Esmeralda, 70, Eldorado, Serra-ES. 10866 3.: BRUNO SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cargas, residente na Rua Amoeira, 256, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e ISABELLA RIBEIRO MACHADO, natural de Curitiba-PR, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Amoeira, 256, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10870 4.: DEIVISSON SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Pinheiro, nº 33, Caixa 2, Cidade Pomar, Serra-ES e ANA CARLA DE PAULA SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Beija Flor, 115, Serra Dourada I, Serra-ES. 10873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Demócrito Moreira, S/nº, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e MARCELA RAMOS GARDIMANI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Bitti, S/nº, Vila Izabel, Linhares-ES. 13132 2.: SÉRGIO DE AMARAL SOARES FREITAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), Encanador industrial, residente na Rua Rio Santa Maria, N° 40, Bairro Fátima, Aracruz-ES e MARCELA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Rio Santa Maria, N° 40, Bairro Fátima, Aracruz-ES. 13137 3.: EDIPO MARIN TREVELLIM, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual - bombeiro militar, residente na Rua Manoel Laurindo da Silva Borges, 11, Vila Nova, Aracruz-ES e CAROLINE VASSOLER, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua José Modenesi, 12, Bela Vista, Aracruz-ES. 13138 4.: ELMO CARLOS LUPPE, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Projetada, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e ANA BETINA NASCIMENTO, natural de Ibiraçu-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Projetada, S/nº, Cupido, Aracruz-ES-ES. 13139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente hunger comércio de alimentos LTDA, residente na Rua Joaquim Manoel Santana, nº 370, Jabaraí, Guarapari-ES e LARISSA OLIVEIRA AZANHA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Joaquim Manoel Santana, nº 370, Jabaraí, Guarapari-ES. 12242 2.: BRENO PESTANA FIGUEIREDO LOPES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de soldador, residente na Rua das Hortencias, 26, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e NIKELLY DE SOUZA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Hortencias, 26, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12244 3.: RICARDO BARRETO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, viúvo(a), operador de loja, residente na Av. Pres. Juscelino Kubistchek de Oliveira, s/n , Kubitschek, Guarapari-ES e GABRIELA VITÓRIA FREIRE OLIVEIRA, natural de Nilópolis-RJ, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av. Pres. Juscelino Kubistchek de Oliveira, s/n , Kubitschek, Guarapari-ES. 12245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 16 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ CAMATTA DE ASSIS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Barro Vermelho, Vitória-ES e THAÍS ARAUJO MONTEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24623 2.: FÉLIX FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Nanuque-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Alves, nº 200 , Bento Ferreira, Vitória-ES e CAROLINA FURLANETTI CASER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Carlos Alves, nº 200, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24624 3.: JEFFERSON LUIZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Escadaria Ilma de Deus, s/nº , Forte São João, Vitória-ES e DANIELA FERREIRA SANTOS, natural de Cruz das Almas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 12, Goiabeiras, Vitória-ES. 24625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAYLON DANIEL SOUZA DA SILVA, natural de Muqui-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 19, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDUARDA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 19, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04621 2.: CHARLES WILLI DA CUNHA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Victor Coelho de Almeida, nº 97, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NEIRILANE PEREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Victor Coelho de Almeida, nº 97, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI CANIÇALI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 188, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAIANE RANGEL DE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 755, Apto 702, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24417 2.: ROGERIO MARINS CÓ, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 153, Jardim Camburi, Vitória-ES e CLAUDIA GREGORIO, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Jornalista, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 153, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24423 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CAIQUE DE PAULA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Sebastião, nº 616, Resistência, Vitória-ES e JAYNARA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de desenvolvimento infantil, residente na Rua Dom Pedro I, nº 38, Bandeirantes, Cariacica-ES. 17343 2.: RODRIGO DALCOMUNI FRIGERIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), montador industrial, residente na Travessa Joaquim Gáudio, nº 46, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ALINE SANTOS DE MOURA, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Travessa Joaquim Gáudio, nº 46, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSE VALIM, natural de Conselheiro Pena-MG, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 135, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CARLIETE VICENTE MODESTO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 135, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08802 2.: REGINALDO SATURNINO DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Marechal Rondon, nº 450, João Goulart, Vila Velha-ES e ROSEMERI FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviço geral, residente na Rua Marechal Rondon, nº 450, João Goulart, Vila Velha-ES. 08805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVID SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dominique, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e ROBERTA CRISTINA DE JESUS BARBOZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dominique, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 13602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS WAGNER ROSA, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Cipriano dos Santos, 81, Centro, João Neiva-ES e FABIOLA KELLY MATTOS FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cipriano dos Santos, 81, Centro, João Neiva-ES. 03086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de abril de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS SOARES BAHIENSE, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigia, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES e JAMINE DA COSTA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES. 14064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Gil Sales Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEMES MOTA BRITO, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pastor, residente na Rua Salgado Filho, N° 216, Bairro Alcebiades, Montanha-ES e ANDRÊSSA FRANCISCO RAMOS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Salgado Filho, N° 216, Bairro Alcebiades, Montanha-ES. 00990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Montanha-ES, 16 de abril de 2021 INGRID GIL SALES BARRETO Oficiala Titular CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUILHERME HENRIQUE MOULAZ, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 21 de agosto de 1993, estado civil solteiro, profissão técnico em edificações, residente na Avenida Belo Horizonte, Nº03, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filho de VALDIR BRAZ MOULAZ e LUCINEIA HENRIQUE MOULAZ & TAINÁ TEIXEIRA PASSOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 24 de outubro de 1995, estado civil solteira, profissão advogada, residente na Avenida Belo Horizonte, Nº03, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filha de MARCOS ANTONIO ALMEIDA DOS PASSOS e NADIR TEIXEIRA DOS PASSOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 16 de abril de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala