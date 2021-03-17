Arquivos & Anexos
Proclamas - 17/03/21
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON CARLOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajundante de pedreiro, residente na Rua Laurentino Theodoro de Souza, nº 66, Caxias do Sul, Viana-ES e MARLA FRANCELY SANTANA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laurentino Theodoro de Souza, nº 66, Caxias do Sul, Viana-ES. 07239 2.: LAYSSON DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de laboratório, residente na Rua Francisco Alves, nº 49, Vila Bethânia, Viana-ES e AMANDA COZER MAGNANI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Alves, nº 49, Vila Bethânia, Viana-ES. 07240 3.: PATRÍCIO SANTOS MACHADO, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Santa Helena, nº 99, Vila Bethânia, Viana-ES e IASMIM DA HORA JANUARIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Tavares Neto, S/n°, Formate, Viana-ES. 07242 4.: IDEMAR PORTELA OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 47 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Floriano Varejão, S/nº, Marcilio de Noronha, Viana-ES e MARIA EDI PEREIRA ARAÚJO DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 47 anos de idade, viúvo(a), Barbeira, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 05, Nova Bethânia, Viana-ES. 07243 5.: PHILIPE SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Estrada Perobas, S/nº, Perobas, Viana-ES e NATÁLIA DE JESUS FONSECA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Estrada Perobas, S/nº, Perobas, Viana-ES. 07244 6.: DANIEL DOS SANTOS SÁ, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar mecânico, estado civil solteiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 17 de março de 1999, residente na Rua Delfim Moreira, S/nº, Vale do Sol em Viana-ES, filho de JOABI DE JESUS SÁ, brasileiro, residente em Viana-ES e CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, residente em Viana-ES e DANIELLY DE MOURA DA SILVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 05 de julho de 1996, residente na Rua Delfim Moreira, S/nº, Vale do Sol em Viana-ES, filha de DAVID TEIXEIRA DA SILVEIRA, brasileiro, residente em Viana-ES e MARINETE DE MOURA LIMA DA SILVEIRA, brasileira, residente em Viana-ES., brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA ASSIS RIBEIRO, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO SANTOS BASTOS, natural de Itabuna-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), office boy, residente na Rua Vinte e Seis, nº 06, Santa Mônica, Vila Velha-ES e DULCINEIA VITOR, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Vinte e Seis, nº 06, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 08019 2.: CHRISTIAN SOARES DUARTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Trinta e Oito, nº 34, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JOICE PEREIRA BRÊTAS, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Trinta e Oito, nº 34, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 08024 3.: LEONARDO VAGMAKER NORBIM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua São Simão, nº 22, Aptº 2, Vila Rubim, Vitória-ES e DOMINIQUE PRUDENCIO SAITT, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem do trabalho, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Ed. Mirim, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08025 4.: FABRÍCIO SOUSA RODRIGUES, natural de Manhumirim-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), Técnico em radiologia, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 3, Vista da Penha, Vila Velha-ES e MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rod. do Sol, nº 190, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08026 5.: CARLOS ALBERTO MOREIRA DE ARAÚJO NETTO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pós vendas, residente na Rua Ormandino Gomes, nº 30, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSIKA LUNA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 704, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 08027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ DJALMA SOARES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua São João, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUCILENA WIEDENHOEFT, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar educadora, residente na Rua São João, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13559 2.: DOUGLAS BREMENCKAMP OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 15, Cariacica Sede, Cariacica-ES e TALITA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 15, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13560 3.: JEFERSON ADRIANO DE SOUZA SILLIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), trocador de óleo, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e NAIÉLE MAIRA GOMES CARDOSO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13562 4.: RAMOM ALVES MARIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Vila Rica, nº 33, Vila Prudencio, Cariacica-ES e FLÁVIA DE OLIVEIRA CUNHA, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Rica, nº 33, Vila Prudencio, Cariacica-ES. 13565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 700, Nova Carapina I, Serra-ES e ADMARA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Governador Valadares, nº 700, Nova Carapina I, Serra-ES. 10710 2.: AGNALDO BISPO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Brasília, nº 726, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ÉDNA DE CAMPOS, natural de Agua Doce do Norte-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Brasília, nº 726, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10806 3.: WALTER NERIS DE BRITO, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), almoxarife pelno, residente na Rua Governador Valadares, nº 353, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA SUELI VIEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Governador Valadares, nº 353, Nova Carapina I, Serra-ES. 10814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PIERRY NOVAIS SILVA, natural de SANTOS DUMONT-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 171/501, Barro Vermelho, Vitória-ES e IVANA GARAYP MUSSI, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Moacir Avidos, nº 189, Aptº 203, Praia do Canto, Vitória-ES. 24586 2.: THIAGO ASAPH ARAÚJO OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Joana Maeira Filha, nº 129, Itararé, Vitória-ES e LAISE ROCHA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Joana Maeira Filha, nº 129, Itararé, Vitória-ES. 24587 3.: MARCIO GOMES DA SILVA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua José de Alencar,nº 74, Maruípe, Vitória-ES e ELIZABETH DA SILVA PAULO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José de Alencar, nº 74, Maruípe, Vitória-ES. 24588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO ZAGNOLI GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua Espírito Santo, nº 160, Apto 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAROLYNE FANTIN GUERRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 115, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24332 2.: USALIO BRAZ PIVETTA, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Canal, 28, Araguaya, Marechal Floriano-ES e JULIANA BORGES PAIVA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 688, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOVANE KAMKE, natural de Itaguaçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua: Alfredo Merlo, nº 220, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JÉSSICA ALINE RODRIGUES COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante de serviço especializado, residente na Rua: Alfredo Merlo, nº 220, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06039 2.: PHELIPE ARAUJO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, nº 1420 , Santa Clara, Vila Velha-ES e DAIANE SILVA FERREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, nº 1420, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVISON PEREIRA MENDES, natural de Camaçari-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 07, São Diogo I, Serra-ES e NAIARA DA SILVA DE SOUZA, natural de Camaçari-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 07, São Diogo I, Serra-ES. 31315 2.: BRUNO FERNANDES PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Pinho, nº 08, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e RAFAELA CARLOS DA SILVA CALMON, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Pinho, nº 08, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 56 anos de idade, Solteiro(a), AUTÔNOMO, residente na Rua da Liberdade, nº , João Goulart, Vila Velha-ES e MARIA DE FATIMA MIRANDA, natural de Mantenópolis-ES, com 60 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, Nº1259 , João Goulart, Vila Velha-ES. 08772 2.: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), administrativo, residente na Avenida Gabiroba, nº 982, Balneário Ponta da Fruta,, Vila Velha-ES e TATIANE DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Gabiroba, nº 982, Balneário Ponta da Fruta,, Vila Velha-ES. 08773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO BORLINI FOLLI, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Sul America, 10, Cohab, João Neiva-ES e LUDIELLY DELUNARDO LECCHI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Presidente Vargas, 554, João Neiva-ES. 03081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de março de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2431, Interlagos, Linhares-ES e CAMILA BRITO MAIA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Contorno, nº 1870, Shell, Linhares-ES. 10840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE OSORIO SIMÕES, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 231, Bairro Centro, Iúna-ES e DÉBORA GUILHERME AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 231, Bairro Centro, Iúna-ES. 08800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas