Proclamas - 17/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILGNES NEVES RODRIGUES VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Mato Grosso, 24, Tiradentes, Cariacica-ES e RHAYLA GOMES PASCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mato Grosso, 24, Tiradentes, Cariacica-ES. 28685 2.: FAGNER BRUNO ARCANTO SILVEIRA, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Sebastião, nº 257, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e PATRICIA PAIVA CALIARI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, nº 257, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28686 3.: THAYLLON HENRIQUE NOVAIS VIANA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Itaguaçú, nº 10, Bandeirantes, Cariacica-ES e NATHIELI DADILA DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Itaguaçú, nº 10, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28687 4.: RODRIGO BENITES, natural de Foz do Ig-PR, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnólogo em gestão rotas, residente na Rua Londrina, nº 113, Itapemirim, Cariacica-ES e BEATRIZ DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Londrina, nº 113, Itapemirim, Cariacica-ES. 28688 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABRÃO MADEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua C, 00001/ Terceira Etapa , Edificio Macanaíba, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e VÂNIA SUELI SANTOS DA SILVA, natural de Cachoeiro-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), Autonoma, residente na Rua C, S/N, 3º Etapa ,Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19803 2.: CRISTIANINE ELOY BERGMANN, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Rua Humberto Serrano - de 482 a 1110 - Lado Par, nº 562, Apt 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CINTIA RUCHDESCHEL DAZILIO, natural de Afonso Claudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Inácio Higino, S/N, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19804 3.: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itaiabaia, nº 55, Aptº 02, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e HELENA DE MOURA RAMOS, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bl 110 E, Aptº 101, 7ª Etapa, Ed. Dores do Rio Preto, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19805 4.: ANDERSON CALDEIRA DO COUTO, natural de Niterói-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Champagnat, nº 975, Aptº 301, Cond. do Edifício Fiorenza, Centro, Vila Velha-ES e MIRIAM NOGUEIRA BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Champagnat, nº 975, Centro, Vila Velha-ES. 19806 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDOVAL FERREIRA DE ARAÚJO NETO, natural de Leopoldina-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), instrutor de trânsito, residente na Rua João Severino da Silva, nº 47, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA FARIA FONSECA, natural de Muqui-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua João Severino da Silva, nº 47, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05025 2.: PETTERSON SILVA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operador de loja, residente na Rua Cangerana, nº 45, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA MARTINS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 199, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05027 3.: EDINALDO ULVE FORTES, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Luiz XIV, nº 8, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MANUELA SILVA DE ASSIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Lauro Lemos, nº 208, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO CABRAL SOPHIATI, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ÉVELLY CAETANA GOMES RAMOS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), aterndente, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14290 2.: BENEDITO MONTEIRO DE AVIZ, natural de Viseu-PA, com 37 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES e DIANA CANDAL ARAÚJO, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES. 14291 3.: VALTER BAPTISTA LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES e ZENILDA OLIVEIRA REZENDE, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES. 14292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍCARO LEONARDO PINTO, natural de Bebedouro-SP, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jaburu, 86, Serra Dourada III, Serra-ES e MICHELLE OLIVEIRA MENEZES, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Jaburu, 86, Serra Dourada III, Serra-ES. 11456 2.: ALESSANDRO DINIZ SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automitivo, residente na Av. Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e ANA PAULA DE ALMEIDA PEIXOTO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Av. Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 11600 3.: ALEXANDRE ROBERTO MUNIZ APOLINÁRIO, natural de Ibiraçu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Belo Horizonte, 894, Nova Carapina I, Serra-ES e CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Belo Horizonte, 894, Nova Carapina I, Serra-ES. 11601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHEIMISSON MOREIRA DE SOUZA SANTOS, natural de Cacoal-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Mesquita Neto, nº 20, República, Vitória-ES e JAQUELAYNE RODRIGUES MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mesquita Neto, nº 20, República, Vitória-ES. 25377 2.: BRAYAN SOARES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caetano Martins Pereira, nº 120, da Penha, Vitória-ES e NATÁLIA LAUREANO RIOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Rua Oito de Junho, nº 66, Grande Vitória, Vitória-ES. 25378 3.: WÉLIX SENA SAMPAIO, natural de Jequié-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obras, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 161, Romão, Vitória-ES e GABRIELI SANTOS FARIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 161, Romão, Vitória-ES. 25379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE ALVES PLÁCIDO, natural de Itaboraí-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES e JAYRIANE DE PAULA BOURGUIGNON DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25258 2.: RHAYLAN AMORIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), agente de televendas, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 26, Maria Ortiz, Vitória-ES e LORRAYNE BARBOSA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 26, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25275 3.: VANESSA SOUZA TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), comissária de vôo, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANGÉLICA MARIA SCALDAFERRI FIRMO, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), bióloga, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURÍLIO ALVES LACERDA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 54 anos de idade, Divorciado(a), serviços gerais, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 39, Santo Antônio, Vitória-ES e ADENIR DIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 39, Santo Antônio, Vitória-ES. 17730 2.: EDUARDO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua da Faesa, nº 190, São Pedro, Vitória-ES e FRANCIÉLLEN DE PAIVA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua Wilson Toledo, nº 511, Santo André, Vitória-ES. 17733 3.: ENDRIEL PEREIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente de loja, residente na Rua Alto Belo, nº 105, Conquista, Vitória-ES e TAYLANDIA SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua José Francisco de Oliveira, nº 294, Santo André, Vitória-ES. 17734 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL AMARAL SANTOS, natural de Medina-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Bernardino Senna, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES e CAROLLAINY VIANA GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Bernardino Senna, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES. 14387 2.: AUGUSTO CESAR BENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua S. Sebastião, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES e ELISANGELA OLIVEIRA RAMALHO, natural de Camacan-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua S. Sebastião, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES. 14390 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ALVES DOS SANTOS BORGES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Waldir Durão, nº 304, Shell, Linhares-ES e MARINETE ALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Waldir Durão, nº 304, Shell, Linhares-ES. 11731 2.: ELVIS NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produçao, residente na Rua Darcy Bonn, S/n, Planalto, Linhares-ES e SUELEN TEIXEIRA FIRMINO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Darcy Bonn, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON JOSE BONIFACIO TOLEDO, natural de Muqui-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Sitio Bom Ver, Area Rural, Alegre-ES e JOCILÉIA MARIA MAURI DE SOUSA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Sitio Bom Ver, Area Rural, Alegre-ES. 03554 2.: DOUGLAS RAMOS COSTA, natural de Guaçuí-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Rua Emilio dos Santos Abreu 01, Cobrinha, Alegre-ES e DELIANE DE MEDEIROS MENDES, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Emilio dos Santos Abreu 01, Cobrinha, Alegre-ES. 03555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de março de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEF MERÊNCIO SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), armador de concreto, residente na Rua Jocaima, N° 17, Joacima, Itapemirim-ES e SABRYNA GOMES TEIXEIRA, natural de Iconha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Jocaima, N° 17, Joacima, Itapemirim-ES. 01601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL FONSECA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Alexandrino Abreu, nº 07, Vila Velha-ES e DANIELE DA CRUZ DE ASSIS, natural de Macapá-AP, com 27 anos de idade, Solteira(o), farmacêutica, residente na Rua Clemente Pinto, nº 415, Bloco A Apartamento 303, São Leopoldo-RS. 09304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR MOREIRA VITALINO, natural de Ibatiba-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural, Iúna-ES e ROSELY APARECIDA DE SOUZA, natural de Ibatiba-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural, Iúna-ES. 09020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas