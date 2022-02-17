Proclamas - 17/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON PEREIRA LIMA, natural de São José da Vitória-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), coletor de lixo, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 68, Padre Gabriel, Cariacica-ES e GLORIETE RESSURREIÇÃO, natural de Santa Teresa-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 68, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28615 2.: LEONARDO FEU MUNIZ REGIS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), analista de planejamento, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES e JULIANA AMORIM SERGIO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28616 3.: MARCOS ISRAEL SIMONASSE, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Travessa Domingos Martins, nº 01, Vila Capixaba, Cariacica-ES e CRISTIANE EMILIA ESPINI, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrivo, residente na Travessa Domingos Martins, nº 01, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28618 4.: MACIEL DE ARAÚJO SOUSA, natural de Barras-PI, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Porto Seguro, nº 21, Tiradentes, Cariacica-ES e ALDENY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA, natural de Nova Viçosa-BA, com 50 anos de idade, viúvo(a), pedagoga, residente na Rua Porto Seguro, nº 21, Tiradentes, Cariacica-ES. 28619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, natural de Espírito Santo -ES-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), operador de produção aposentado, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MATILDES MARIA SILVA DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04999 2.: TAYLOR NOGUEIRA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador comercial, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 80, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL CRUZ SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnido de enfermagem, residente na Rua das Arapongas, nº 55, Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05001 3.: NEMIR JANUARIO, natural de Viana-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), ajudante de serrador, residente na Rua Pedro Amorim Prates, S/n, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA JOSÉ ZIOTO DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Ana Campos Delorto, nº 10, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL LORENZONI BERTOLDI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 25, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA DA ROCHA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19720 2.: ROGERIO DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rodovia do Sol, 2738 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CHAMILY BRICIO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho,1550, Jardim da Penha, Vitória-ES. 19721 3.: PEDRO FUZATTO SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida São Paulo, nº 2187, Aptº 1403, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e GABRIELLA AMORIM CAMPAGNARO RODRIGUES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida São Paulo, nº 2187, Aptº 1403, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 19722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI DE OLIVEIRA LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Mestre Valentim, nº 104, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIANA PARADELA TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº 94, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11538 2.: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Poços de Caldas, 307, Nova Carapina II, Serra-ES e CLEIDIMAR MIQUILINO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Poços de Caldas, 307, Nova Carapina II, Serra-ES. 11547 3.: AYLTON VINICIUS ALMEIDA DE LIMA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), florista, residente na Rua Rio Tiete, 128, Eldorado, Serra-ES e ISABELE CRISTINE SIMÕES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), jovem aprendiz, residente na Rua Rio Tiete, 128, Eldorado, Serra-ES. 11548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DE ASSIS BENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Gabino Rios, nº 60, Porto de Santana, Cariacica-ES e TALITA SANTOS FRIZERA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Gabino Rios, nº 60, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14326 2.: MARCELO ROSSI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Lemos, nº 02, Porto Novo, Cariacica-ES e LUCINETE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Lemos, nº 02, Porto Novo, Cariacica-ES. 14327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKEL DOS SANTOS XAVIER, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Prefeito Anário Marreiro, nº 1091, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e PRISCILA CARVALHO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Antônio Jovita Ferreira, nº 516, Bebedouro, Linhares-ES. 11680 2.: ROSIVALDO SCHULZ, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, nº 58, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e PATRÍCIA ALVES MOTTA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, nº 58, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REFFERSON ONOFRIO MAMEDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Rozalina Maria Alves, N° 23 Itaoca, Itapemirim-ES e DAIANE BENEVIDES DA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rozalina Maria Alves, nº 23, Itaóca, Itapemirim-ES. 01590 2.: ELIZEU PERES SANTOS, natural de Juiz de Fora-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua João Batista Lima, N° 68, Itaóca, Itapemirim-ES e GENEVIEVE TIBERIO PEREIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Batista Lima, N° 68, Itaóca, Itapemirim-ES. 01591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON COSTA SANTANA, natural de Uruçuca-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, nº 116, do Quadro, Vitória-ES e JULIANY DE ALMEIDA MAIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas especializada, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, nº 116, do Quadro, Vitória-ES. 17708 2.: JOELTON DE OLIVEIRA VIANA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de supermercardo, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 252, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MANIKELY CANCELA LARANJEIRA, natural de Mirante da Serra-RO, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 252, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17709 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCIS JUNIOR GACHET LIMA, natural de Magé-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Comunidade Perobas, S/n°, Piapitangui, Viana-ES e CLEUDIMARA DOS SANTOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Comunidade Perobas, S/n°, Piapitangui, Viana-ES. 07559 2.: LUCAS DO ROSARIO BOTELHO, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Lucas, nº 12, Universal, Viana-ES e ANA PAULA CHRIST, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Lucas, nº 12, Universal, Viana-ES. 07560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO FLÔR DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Espírito Santo, Número 13, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JAQUELINE APARECIDA AMORIM PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, Número 13, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09013 2.: ELIAS ALMEIDA DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, Número 664, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e RUTE JORDÃO, natural de Iúna-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Córrego do Sossego, Zona Rural, Iúna-ES. 09014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de fevereiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO BELONI, natural de Ibiraçu-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Orquideas, 31, Crubixá, João Neiva-ES e CLAUDIA FIRMINO JOSÉ, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquideas, 31, Crubixá, João Neiva-ES. 03156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de fevereiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Gironda, CI/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DEBONA MONTEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISLAYNE ALVES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica radiologia, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de fevereiro de 2022 RÉGIS CASTILHO SOARES Tabelião e Oficial Responsavel _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON DO ESPIRITO SANTO LUCAS, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Zona Rural, Palmital, Itapemirim-ES e VALÉRIA GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Marataízes-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Zona Rural, Palmital, Itapemirim-ES. 14271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SILVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Aleixo Netto, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIVAN ARPINI, natural de Santa Teresa-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Padre Humberto, nº 26, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e GENECILDA INÁCIA DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Padre Humberto, nº 26, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião