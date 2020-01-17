Proclamas - 17/01/20

Arquivos & Anexos
17-01 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CHRISTO, natural de Boa Esperança-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sergipe, nº 710, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ELLEN DIANA SOUZA RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, Divorciada(o), embaladora, residente na Rua Sergipe, nº 710, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29597 2.: GILVANDRO EGUES DA COSTA, natural de Maracana-PA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de armazém, residente na Rua Mossoró,63, Caixa 04, Barcelona, Carapina, Serra-ES e STEFANY NUNES DO NASCIMENTO, natural de Belém-PA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mossoró,63, Caixa 04, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29599 3.: EZEQUIAS GABRIEL DA CRUZ MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife A4, residente na Rua Sucupira, 9, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e TÁCILLA ALVES MARVILA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sucupira, 9, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29600 4.: ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 42 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de mecânica, residente na Rua Romulo Castelo, nº 36, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LEIDIANA ALVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), encarregada de serviços gerais, residente na Rua Romulo Castelo, nº 36, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29603 5.: TIMÓTEO MOREIRA RODRIGUES, natural de Caratinga-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Dinamarca, nº 233, Portal de Jacaraípe, Carapina, Serra-ES e CLEUZA RODRIGUES DE SIQUEIRA ROSA, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, Viúva(o), porteira, residente na Rua Dinamarca, nº 233, Portal de Jacaraípe, Carapina, Serra-ES. 29605 6.: LUAN GUILHERME DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro câmera III, residente na Rua Mariano Souza Ramos, 494, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES e INGRID ROCHA ROSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), desempregada, residente na Rua Mariano Souza Ramos, 494, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES. 29606 7.: SEBASTIÃO LUIZ DE SOUZA, natural de Vargem Alta-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Curitiba, S/nº, Alterosas, Carapina, Serra-ES e JESSICA DE OLIVEIRA LEONARDO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Curitiba, S/nº, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 29607 8.: ADEMIR GREGORIO, natural de Santa Teresa-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), funcionario publico, residente na Avenida Olinda, nº 249, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MARIA FELÍCIA MOREIRA CALDERARO, natural de Oriximiná-PA, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Olinda, nº 249, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29608 9.: ELIOMAR RODRIGUES FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua do Aterro, Nº1, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e VIVIANE PRATES SANTOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua do Aterro, Nº1, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO INÁCIO DE ASSIS, natural de Silvânia-GO, com 58 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Jaime de Barros, S/nº, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e LUZIA VIEIRA DA SILVA, natural de São José da Laje-AL, com 44 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Jaime de Barros, S/nº, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728324 2.: LUCIANDRO GOMES INACIO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Axiliar Administrativo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 817, Guaranhuns, Vila Velha-ES e PAULINA CARLOTA ZAMPROGNO CARNEIRO, natural de Vitoria-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 817, Casa, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728327 3.: GUTERMAN CARNEIRO DA SILVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista autonomo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 817, Guaranhuns, Vila Velha-ES e GLAUCYANE DE VASCONCELLOS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), secretaria escolar, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 160, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO DE FREITAS CORREA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Marozi, S/n, Centro, João Neiva-ES e SOLANGE BARCELLOS DA VITÓRIA, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Marozi, S/n, Centro, João Neiva-ES. 03009 2.: NELSON DE NARDI ALVES, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Projetada, 157, Floresta, João Neiva-ES e ANA LÚCIA MARIA DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, 157, Floresta, João Neiva-ES. 03010 3.: LUCAS CÁU JULIO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Paulo Calibrio, 65, Cohab, João Neiva-ES e MONIQUE MINCHIO BAPTISTA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paulo Calibrio, 65, Cohab, João Neiva-ES. 03011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de janeiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO KAMKE, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista truck, residente na Rua Manoel Claudio de Freitas, S/nº, Jucu, Viana-ES e SULAMITA DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 26 anos de idade, Divorciada(o), fiscal de loja, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 32, Universal, Viana-ES. 06809 2.: NACIR FERREIRA NUNES, natural de Caravelas-BA, com 62 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Assentamento Santa Clara, S/nº, Araçatiba, Viana-ES e TATIANA SIMÃO GOMES, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Assentamento Santa Clara, S/nº, Araçatiba, Viana-ES. 06810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO PATRICIO QUERES NETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua das Violetas, nº 252, Santo André, Cariacica-ES e ANA CAROLINA COSTA MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Clara, nº 275, Santa Clara, Vitória-ES. 23816 2.: WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 210- Apt 301 , Santa Helena, Vitória-ES e LORENA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 210- Apt 301 , Santa Helena, Vitória-ES. 23818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 98, Goiabeiras, Vitória-ES e RAPHAELA NAYRÁ RAMOS SALGADO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 98, Goiabeiras, Vitória-ES. 23566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELYAN DOS SANTOS MANTOVANELI, natural de Aracaju-SE, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de conveis, residente na Rua Itaipava, nº 05, Res. Itaparica Beach Club, Apto. 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELA PESSANHA DA SILVA CASSAGO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua Itaipava, nº 05, Res. Itaparica Beach Club, Apto. 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DE BARROS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gardênia, nº 176, Serra Dourada II, Serra-ES e MILANE AMORIM DE SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Gardênia, nº 176, Serra Dourada II, Serra-ES. 09888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON RODRIGUES VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Boa Sorte, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e MARIANA COUSAQUEVITI OGGIONI DOS SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vereador Otacílio da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas __________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIENAI BENEVIDES MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 31 de maio de 1990, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Antonio Francisco Filho, nº 01, Centro, Itapemirim-ES, filho de OSNEVES DA SILVA MAGALHÃES e MARILZA BENEVIDES MAGALHÃES e LAIS BATISTA ALVES, de nacionalidade brasileira, natural de Marataízes-ES, nascida em 28 de abril de 1999, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Antonio Francisco Filho, nº 01, Centro, Itapemirim-ES, filha de CARLOS MARQUES ALVES e GENILSA BATISTA ALVES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de Janeiro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil