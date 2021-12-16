16-12-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 16/12/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WAGNER JUNIOR PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oficial eletricista, residente na Rua Atlantico Estrelar, nº 02, Estrela Dalva, Cariacica-ES e VALESCA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atlantico Estrelar, nº 02, Estrela Dalva, Cariacica-ES. 28142
2.: RICARDO GOMES BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de logistica, residente na Rua América, nº 53, Alto Lage, Cariacica-ES e LORAYNE COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua América, nº 53, Alto Lage, Cariacica-ES. 28393
3.: ELOIR VIEIRA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina de produção, residente na Rua Pinheiro, nº 14, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ZEGISLENY DE OLIVEIRA GRASSER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Pinheiro, nº 14, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28464
4.: LUIZ GUILHERME DA SILVA FARIAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 44, Sotema, Cariacica-ES e JULIANY DA PENHA NASCIMENTO CRUZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 44, Sotema, Cariacica-ES. 28470
5.: FILIPE ALMEIDA VAZ, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 20, Alto Lage, Cariacica-ES e FERNANDA PAULA FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 20, Alto Lage, Cariacica-ES. 28472
6.: RÔNES PINHEIRO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Génova, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES e ANA LÚCIA TAVARES BONFIM, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Génova, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28473
7.: CAIO EDUARDO CORCINE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Hermes Santório, nº 10, Jardim América, Cariacica-ES e FERNANDA FURLAN FURTADO, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Hermes Santório, nº 10, Jardim América, Cariacica-ES. 28475
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 15 de dezembro de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO DOS SANTOS CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Ana Nery, nº 15, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JÉSSICA ROMÃO SULKI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ....., residente na Rua Ana Nery, nº 15, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11411
2.: JOSÉ PAULO DA SILVA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Av Bela Vista, 890, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e LIDIENE SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Av Bela Vista, 890, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11413
3.: ERIK LOPES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de multifio, residente na Rua Inhaíba, nº 279, Vista da Serra II, Serra-ES e RHAPHAELA PINHEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Inhaíba, 279, Vista da Serra II, Serra-ES. 11417
4.: ARLON RAFAEL DE ALMEIDA BENTO, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Florêncio da Conceição, 567, Santo Antonio, Serra-ES e ISABEL DIAS SOARES, natural de Jacinto-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florêncio da Conceição, 567, Santo Antonio, Serra-ES. 11420
5.: ROBSON MELO CARDOSO, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Marataizes, 54, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e RAMÁ DA SILVA ARAÚJO, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Marataizes, 54, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 11424
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 15 de dezembro de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RHAINER VICTOR SIMMER SCHUNK, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 131, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA RODRIGUES LESSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Annor da Silva, N° 605, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19538
2.: FRANCISCO DE ASSIS LOYOLA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Sinval Moraes, N° 260, Centro, Vila Velha-ES e ROSELY APARECIDA CALMON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Eduardo Laranja Gomes, N° 59, Vale Esperança, Cariacica-ES. 19539
3.: VICTOR MACHADO PUPPIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, N° 2200, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANACARLA SCHUENG RODRIGUES DA MATA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2200, Ed. Bert. Malac, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19540
4.: MARCOS ANTONIO LOPES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 23, Apartamento 1201, Santa Helena, Vitória-ES e ANDRESSA NEVES REBELLO DYNA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Penna Medina, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19541
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR DE BARCELLOS ZANON, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e IVY MACHADO PEDRINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25071
2.: NICOLÁS STEFANO FERRARI, natural de Rosário, Província de Santa Fé, Argentina-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), bacharelado em educação fisica, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELE MARA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bacharelado e licenciatura em educação física, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25093
3.: ANA CAROLINA DALLAPICOLA TEIXEIRA CONTARATO, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA DE ABREU AGOSTINHO, natural de Rio Grande-RS, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente farmaceutica, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25094
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Cobrador de transportes coletivos (exceto trem), residente na Rua Jataí, nº 34, Alvorada, Vila Velha-ES e JANE MÁRCIA CEZARIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Jataí, nº 34, Alvorada, Vila Velha-ES. 06292
2.: ELVYS LACERDA TORRENTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Itororo, s/nº , Alvorada, Vila Velha-ES e LUANA SCHUWAMBACH MEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Itororo, s/nº , Alvorada, Vila Velha-ES. 06293
3.: ÍCARO GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro geral, residente na Rua Nova Verona, nº 10, Vale Encantado, Vila Velha-ES e DRIELY FERNANDE FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Nova Verona, nº 10, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06294
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: REBERSON RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de limpeza, residente na Rua Paulo Cesar Vinhas nº 91, 23 de Maior., Vila Velha-ES e ANA CAROLINA PEREIRA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Cesar Vinhas nº 91, 23 de Maior., Vila Velha-ES. 09195
2.: JOSELITO SOUZA DE JESUS, natural de Ituberá-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bandeirantes, nº 516, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA CLÁUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bandeirantes, nº 516, Barramares, Vila Velha-ES. 09196
3.: CARLOS GOMES DA PAIXÃO, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), taxista, residente na Rua Carlos Gomes, nº 220, Barramares, Vila Velha-ES e JURACI SILVA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Gomes, nº 220, Barramares, Vila Velha-ES. 09197
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ RAMOS DE PAULA, natural de Belo Horizonte-MG, com 61 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Avenida Senador Vergueiro, N° 25, Vale do Sol, Viana-ES e CELMA DA SILVA NEVES, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Avenida Senador Vergueiro, N° 25, Vale do Sol, Viana-ES. 07508
2.: RENAN ALMEIDA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Cervantes, nº 08, Bom Pastor, Viana-ES e LAUANE SALES OLIVEIRA, natural de Jaru-RO, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Cervantes, nº 08, Bom Pastor, Viana-ES. 07509
3.: WESLEY ARAUJO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 33, Nova Bethânia, Viana-ES e GEOVANA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnica em saúde bucal, residente na Rua América, nº 05, Caxias do Sul, Viana-ES. 07510
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 15 de dezembro de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR LUIZ SILVA BARBOSA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Localidade de Monforte Quente, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e RAIANE DA ROCHA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Localidade de Monforte Quente, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00626
2.: ADRIANO FILETE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e POLIANA ROBERTA JAIR COSTA, natural de Corinto-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00627
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 15 de dezembro de 2021
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RONIEL CAVALCANTE DA SILVA, natural de Rio Largo-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), forneiro, residente na Rua Pindaíba, Nova Esperança, Linhares-ES e ANA PAULA REINALDO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Antõnio Moro, S/n, Bairro Vila Izabel,, Linhares-ES. 11547
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 15 de dezembro de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEKISANDRO TAVARES VILAS BÔAS, natural de Espera Feliz-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Associação Vinte e Tres de Outubro, S/n, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES e CAMILA MOURA REIS, natural de Guaçuí-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Associação Vinte e Tres de Outubro, S/n, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00340
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 15 de dezembro de 2021
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADENIR VIEIRA DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua José Miguel, 115, Pitanga, Serra-ES e SOLANGE MIGUEL MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rua José Miguel, 115, Pitanga, Serra-ES. 32850
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 15 de dezembro de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDREMARCOS ARAUJO DE AZEVEDO, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecânico industrial, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 438 , Joana D'arc, Vitória-ES e ARIANE WILL MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 438 , Joana D'arc, Vitória-ES. 25227
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial